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Возвращение «вертушек».
LG собирается выпустить смартфон с двойным экраном, основной дисплей которого будет поворачиваться, раскрывая второй экран под ним. Смартфон получил кодовое название Wing и выйдет во второй половине 2020 года. Об этом сообщили издания Korean Herald Reports и ETNews со ссылкой на источники.
Устройство оснастили двумя экранами — основным на 6,8 дюйма и дополнительным 4-дюймовым с соотношением сторон 1 к 1. По задумке компании второй дисплей можно будет использовать для многозадачности: например, на основной вывести фотографию, а на второй — интерфейс для её редактирования.
По данным журналистов, смартфон получит поддержку 5G, процессор Snapdragon седьмой серии и тройную заднюю камеру с основным сенсором на 64 МП. Его планируют выпустить во втором полугодии 2020 года по цене в миллион вон (около 817 долларов или 60 тысяч рублей). Выйдет ли он где-то за пределами Кореи, пока неизвестно.
Wing — не первый смартфон LG с поворачивающимся дисплеем, а также не первое устройство с двумя дисплеями. В 2000-х компания выпускала целую линейку телефонов с вращающимися экранами, в том числе LB1500 и LU1400, а также известный по «Железному человеку» LG VX9400. Тогда под экраном скрывали Т9-клавиатуру.
Сейчас компания выпускает смартфоны G8X и V60 с двумя отдельными экранами в одном. На них предлагают запускать разные приложения одновременно.
Транспортный единорожек88
Чтобы снимать горизонтальные видео со смартфона 👏🏻
LG выпустит смартфон-слайдер с двумя экранами
Возвращение «вертушек»
Купить его будем можно за "вертолётные" деньги.
В контексте, изображённом на рендере, я бы таки предпочёл физическую клаву, а не экранную
Не подозревал, что можно придумать ебалу, еще более безумную, чем чехол со вторым экраном, но LG снова удивляют
Куплю первым)
Бедная LG, все никак не поймет, что этот поезд уже безвозвратно ушел для нее.
Что за нибируанская раскладка на клавиатуре?
Кажется, мы стали забывать, что такое «вертушка»