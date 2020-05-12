Возвращение «вертушек».

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LG собирается выпустить смартфон с двойным экраном, основной дисплей которого будет поворачиваться, раскрывая второй экран под ним. Смартфон получил кодовое название Wing и выйдет во второй половине 2020 года. Об этом сообщили издания Korean Herald Reports и ETNews со ссылкой на источники.

Устройство оснастили двумя экранами — основным на 6,8 дюйма и дополнительным 4-дюймовым с соотношением сторон 1 к 1. По задумке компании второй дисплей можно будет использовать для многозадачности: например, на основной вывести фотографию, а на второй — интерфейс для её редактирования.

По данным журналистов, смартфон получит поддержку 5G, процессор Snapdragon седьмой серии и тройную заднюю камеру с основным сенсором на 64 МП. Его планируют выпустить во втором полугодии 2020 года по цене в миллион вон (около 817 долларов или 60 тысяч рублей). Выйдет ли он где-то за пределами Кореи, пока неизвестно.

Wing — не первый смартфон LG с поворачивающимся дисплеем, а также не первое устройство с двумя дисплеями. В 2000-х компания выпускала целую линейку телефонов с вращающимися экранами, в том числе LB1500 и LU1400, а также известный по «Железному человеку» LG VX9400. Тогда под экраном скрывали Т9-клавиатуру.

LG VX9400 в первом «Железном человеке» Кадры Marvel Studios

Сейчас компания выпускает смартфоны G8X и V60 с двумя отдельными экранами в одном. На них предлагают запускать разные приложения одновременно.