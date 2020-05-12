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Технологии
Дамир Камалетдинов
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СМИ: LG выпустит смартфон-слайдер с двумя экранами — один будет вращаться над другим Материал редакции

Возвращение «вертушек».

23 комментария
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LG собирается выпустить смартфон с двойным экраном, основной дисплей которого будет поворачиваться, раскрывая второй экран под ним. Смартфон получил кодовое название Wing и выйдет во второй половине 2020 года. Об этом сообщили издания Korean Herald Reports и ETNews со ссылкой на источники.

Устройство оснастили двумя экранами — основным на 6,8 дюйма и дополнительным 4-дюймовым с соотношением сторон 1 к 1. По задумке компании второй дисплей можно будет использовать для многозадачности: например, на основной вывести фотографию, а на второй — интерфейс для её редактирования.

По данным журналистов, смартфон получит поддержку 5G, процессор Snapdragon седьмой серии и тройную заднюю камеру с основным сенсором на 64 МП. Его планируют выпустить во втором полугодии 2020 года по цене в миллион вон (около 817 долларов или 60 тысяч рублей). Выйдет ли он где-то за пределами Кореи, пока неизвестно.

Wing — не первый смартфон LG с поворачивающимся дисплеем, а также не первое устройство с двумя дисплеями. В 2000-х компания выпускала целую линейку телефонов с вращающимися экранами, в том числе LB1500 и LU1400, а также известный по «Железному человеку» LG VX9400. Тогда под экраном скрывали Т9-клавиатуру.

LG VX9400 в первом «Железном человеке» Кадры Marvel Studios

Сейчас компания выпускает смартфоны G8X и V60 с двумя отдельными экранами в одном. На них предлагают запускать разные приложения одновременно.

#новости #смартфоны #lg

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23 комментария
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Evgeniy Smirnov

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Транспортный единорожек88

Evgeniy
1

Чтобы снимать горизонтальные видео со смартфона 👏🏻

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Evgeniy Smirnov

Транспортный
2

Не, ну это Нобелевская премия

Ответить

Художественный Петя

4

LG не перестаёт удивлять, как лихо они закапывают себя всё глубже и глубже с каждым новым смартфоном. 

Ответить

Старательный Данила

Художественный
0

Я думал они на g5 закончились уже

Ответить

Taktischer Corgi

4

LG выпустит смартфон-слайдер с двумя экранами 

 Возвращение «вертушек»

Купить его будем можно за "вертолётные" деньги.

Ответить

Andre Macareno

4

В контексте, изображённом на рендере, я бы таки предпочёл физическую клаву, а не экранную

Ответить

Роман Белоус

3

Не подозревал, что можно придумать ебалу, еще более безумную, чем чехол со вторым экраном, но LG снова удивляют

Ответить

ouxen

Роман
0

полный пиздец

Ответить

ouxen

2

какой пиздец, сколько получают те, кто это создал и утвердил?

Ответить

Колючий Мурод

1

Наконец-то появились смартфоны с интересным дизайном. Надоели безликие кирпичи.

Ответить

Sergey Feiler

0

Куплю первым)

Ответить

Вячеслав Лобозов

Sergey
3

И последним

Ответить

Sergey Feiler

Вячеслав
0

Ой

Ответить

Taras Buria

1

Бедная LG, все никак не поймет, что этот поезд уже безвозвратно ушел для нее.

Ответить

Евгений Мартынов

1

Что за нибируанская раскладка на клавиатуре? 

Ответить

ouxen

Евгений
0

спизжено с айфона

Ответить

Andre Macareno

Евгений
0

Корейская же

Ответить

Вячеслав Лобозов

0

Кажется, мы стали забывать, что такое «вертушка»

Ответить

Andre Macareno

Вячеслав
1

Это не просто вертушка, это УЧННР

Ответить

Нелепый Петя

0

Умопомрачительная хуета. 

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Валенок

0

маркетинговая поебень

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ouxen

0

Сообщение удалено

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