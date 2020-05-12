Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Ольга Щербинина
832

Facebook представила инструменты для поддержки малого бизнеса. Среди них стикер в Инстаграме и специальные теги Материал редакции

Они уже доступны в России.

10 комментариев
В закладки

Facebook представила новые инструменты, которые помогут людям поддерживать знакомые малые предприятия и узнавать о других небольших компаниях во время пандемии Covid-19. Они также дадут предпринимателям возможность получать актуальную информацию о текущей ситуации. Инструменты уже доступны в России, рассказали TJ в компании.

Малый бизнес – важная часть нашего сообщества, и многие его представители столкнулись с серьёзными трудностями во время вспышки Covid-19: предпринимателям пришлось временно закрыть розничные торговые точки, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры.

из заявления Facebook

Среди новых функций:

  • Публикации бизнеса рядом с вами (Posts from Businesses Near You). Единая площадка с постами компаний, расположенных рядом с пользователем;
  • Метка «в поддержку» (‘In Support of’ tag). Создатели контента в Фейсбуке смогут использовать тег, чтобы рассказывать людям об их любимых компаниях;
  • Cтикер «Поддержим малый бизнес» для сторис Инстаграма (Support Small Business). С его помощью пользователи соцсети смогут упомянуть аккаунты компаний прямо на стикере и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта;
  • Метка для публикаций о Covid-19 (Post tags). Теперь представители малого бизнеса смогут помечать публикации, имеющие отношение к коронавирусом и сообщать клиентам новости о текущей ситуации;
  • Ресурсы для бизнеса (Business Resources). Предприниматели получат доступ к информации о Covid-19 и полезных инструментах в приложениях Фейсбука и Инстаграма. По задумке, это поможет им оперативно принимать решения о дальнейшем развитии бизнеса.

В ближайшее время Facebook запустит обновлённое расширение с чатом для сайтов малых бизнесов, с помощью которых пользователи смогут общаться с компаниями без необходимости входить в свой аккаунт.

#новости #instagram #facebook #covid19 #карантинвроссии #бизнес #соцсети

Ольга Щербинина
+5852
2
5
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441","instagram","facebook","covid19"], "comments": 10, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 168283, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 May 2020 16:45:02 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Эмиль Рубанов

14

инструменты для поддержки малого бизнеса

стикер в Инстаграме и специальные теги

Ответить

Kir Kirsky

Эмиль
1

хотел переделать этот комикс заменив Японию на малый бизнес, но его уже запостили :(

Ответить

Эмиль Рубанов

Kir
0

извини((

Ответить

Maxim Rebitsky

2

Жаль что стикер с "Support Small" начали юзать всякие паблики в которых была говно реклама которую можно было скипнуть в сторисах, то сейчас они тупо первые среди всех и бесит. 🤬

Ответить

Евгений Долгий

1

Хуясе щедрота

Ответить

Даша Лейзаренко

0

у меня сразу какая-то дичь туда полезла

Ответить

Ольга Щербинина

Даша
0

а у меня норм пока - кофейни, ноготочки, бары

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Ммм... стикер, класс

Ответить

Максим Шпилёв

0
Ответить

Aleksey Vasiliev

0

поставил лайк малому бизнесу, пускай налог заплатит

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Я поехал в Сочи по работе, но оказался на изоляции в обсерваторе
Рассказываю, что там происходит.
217
Новости
В России снова зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 221 тысяча
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.
184
Новости
Кремль анонсировал новое обращение Путина из-за Covid-19. Президент расскажет о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Обращение ожидается во второй половине дня 11 мая.
169
Популярное за три дня
Истории
Я поехал в Сочи по работе, но оказался на изоляции в обсерваторе
Рассказываю, что там происходит.
217
Интернет
Белый дом назвал США и Великобританию победителями нацизма. В соцсетях напомнили о роли других стран
Пользователи прикрепили к постам администрации Трампа фотографии взятия Берлина.
315
Истории
Как я ездил в Туркменистан
Сразу предупреждаю, ничего не выдумывал, всё как есть. Единственное, что опускаю некоторые компрометирующие меня моменты, вдруг это прочитает мой работодатель (да, я работаю там же). Писать я тоже не мастак, так что скудный слог и постоянные повторения придётся потерпеть, если история заинтересует. В общем погнали.
67
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Просто Тимуррр

Дмитрия Пескова…

Настя Иванова

СМИ: LG выпустит…

Изя Слоу

Ракета-носитель «Союз» грузовой…

Максим Иванов

В Красноярске полиция составила…

Vladic Samovar

В Красноярске полиция составила…

Mmmax

Запись в подсайте Twitter

Elon Musk

Ракета-носитель «Союз» грузовой…

Даша Лейзаренко

Россияне чаще выходят из дома…

Полуэкт Полуэктович

В Госдуму внесли законопроект…

Nikita

Путешествие на табуретке: туда…

Тимур Петров

Ракета-носитель «Союз» грузовой…

Александр Мирошников

СМИ: LG выпустит…

Эмиль Рубанов

Facebook представила…

Паша Цветомузыка

Запись в подсайте Twitter