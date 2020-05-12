Facebook представила инструменты для поддержки малого бизнеса. Среди них стикер в Инстаграме и специальные теги
Материал редакции
Они уже доступны в России.
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Facebook представила новые инструменты, которые помогут людям поддерживать знакомые малые предприятия и узнавать о других небольших компаниях во время пандемии Covid-19. Они также дадут предпринимателям возможность получать актуальную информацию о текущей ситуации. Инструменты уже доступны в России, рассказали TJ в компании.
Среди новых функций:
Публикации бизнеса рядом с вами (Posts from Businesses Near You). Единая площадка с постами компаний, расположенных рядом с пользователем;
Метка «в поддержку» (‘In Support of’ tag). Создатели контента в Фейсбуке смогут использовать тег, чтобы рассказывать людям об их любимых компаниях;
Cтикер «Поддержим малый бизнес» для сторис Инстаграма (Support Small Business). С его помощью пользователи соцсети смогут упомянуть аккаунты компаний прямо на стикере и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта;
Метка для публикаций о Covid-19 (Post tags). Теперь представители малого бизнеса смогут помечать публикации, имеющие отношение к коронавирусом и сообщать клиентам новости о текущей ситуации;
Ресурсы для бизнеса (Business Resources). Предприниматели получат доступ к информации о Covid-19 и полезных инструментах в приложениях Фейсбука и Инстаграма. По задумке, это поможет им оперативно принимать решения о дальнейшем развитии бизнеса.
В ближайшее время Facebook запустит обновлённое расширение с чатом для сайтов малых бизнесов, с помощью которых пользователи смогут общаться с компаниями без необходимости входить в свой аккаунт.
Сразу предупреждаю, ничего не выдумывал, всё как есть. Единственное, что опускаю некоторые компрометирующие меня моменты, вдруг это прочитает мой работодатель (да, я работаю там же). Писать я тоже не мастак, так что скудный слог и постоянные повторения придётся потерпеть, если история заинтересует. В общем погнали.