В соцсети также удаляют посты, из-за которых пользователи могут получить физический вред.

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За апрель в Фейсбуке обнаружили 50 миллионов постов с ложной информацией о Covid-19. Об говорится в отчёте в компании.

Дезинформацию в соцсети промаркировали. В компании отметили, что эти предупреждения работают, так как когда люди видят метку с предупреждением, в 95% случаев они не кликают на контент.

Мы направили более двух миллиардов человек на ресурсы ВОЗ и других органов здравоохранения через наш информационный центр и всплывающие окна в Facebook и Instagram. Но дать людям источник достоверной информации — это только половина проблемы. Также очень важно остановить распространение вредоносного контента о Covid-19 в наших приложениях. из отчёта Facebook

Соцсеть также удалила «сотни тысяч постов», из-за которых пользователи могли получить физический вред. Речь в том числе о сообщениях, в которых говорится, что отбеливатель может помочь вылечить коронавирус и теориях о том, что дистанцирование не помогает предотвратить распространение болезни.

Фейсбук начал показывать специальные сообщения в новостной ленте тем людям, которые лайкнули, отреагировали или прокомментировали дезинформацию о Covid-19.

18 марта СМИ сообщили, что Facebook ошибочно помечал как спам некоторые публикации о коронавирусе со ссылками на достоверные источники. Компания назвала это багом в системе модерации.