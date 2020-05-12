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В соцсети также удаляют посты, из-за которых пользователи могут получить физический вред.
За апрель в Фейсбуке обнаружили 50 миллионов постов с ложной информацией о Covid-19. Об говорится в отчёте в компании.
Дезинформацию в соцсети промаркировали. В компании отметили, что эти предупреждения работают, так как когда люди видят метку с предупреждением, в 95% случаев они не кликают на контент.
Соцсеть также удалила «сотни тысяч постов», из-за которых пользователи могли получить физический вред. Речь в том числе о сообщениях, в которых говорится, что отбеливатель может помочь вылечить коронавирус и теориях о том, что дистанцирование не помогает предотвратить распространение болезни.
Фейсбук начал показывать специальные сообщения в новостной ленте тем людям, которые лайкнули, отреагировали или прокомментировали дезинформацию о Covid-19.
18 марта СМИ сообщили, что Facebook ошибочно помечал как спам некоторые публикации о коронавирусе со ссылками на достоверные источники. Компания назвала это багом в системе модерации.
7 апреля Facebook объявила, что запускает новые инструменты, которые помогут исследователям в борьбе с пандемией коронавируса. Компания начала собирать данные о местоположения пользователей.