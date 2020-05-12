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Технологии
Ольга Щербинина
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В апреле в Фейсбуке выявили 50 миллионов постов с фейками о Covid-19 Материал редакции

В соцсети также удаляют посты, из-за которых пользователи могут получить физический вред.

3 комментария
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За апрель в Фейсбуке обнаружили 50 миллионов постов с ложной информацией о Covid-19. Об говорится в отчёте в компании.

Дезинформацию в соцсети промаркировали. В компании отметили, что эти предупреждения работают, так как когда люди видят метку с предупреждением, в 95% случаев они не кликают на контент.

Мы направили более двух миллиардов человек на ресурсы ВОЗ и других органов здравоохранения через наш информационный центр и всплывающие окна в Facebook и Instagram. Но дать людям источник достоверной информации — это только половина проблемы. Также очень важно остановить распространение вредоносного контента о Covid-19 в наших приложениях.

из отчёта Facebook

Соцсеть также удалила «сотни тысяч постов», из-за которых пользователи могли получить физический вред. Речь в том числе о сообщениях, в которых говорится, что отбеливатель может помочь вылечить коронавирус и теориях о том, что дистанцирование не помогает предотвратить распространение болезни.

Фейсбук начал показывать специальные сообщения в новостной ленте тем людям, которые лайкнули, отреагировали или прокомментировали дезинформацию о Covid-19.

18 марта СМИ сообщили, что Facebook ошибочно помечал как спам некоторые публикации о коронавирусе со ссылками на достоверные источники. Компания назвала это багом в системе модерации.

7 апреля Facebook объявила, что запускает новые инструменты, которые помогут исследователям в борьбе с пандемией коронавируса. Компания начала собирать данные о местоположения пользователей.

#новости #facebook #covid19 #соцсети #фейки

Ольга Щербинина
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3 комментария
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Евгений Клочков

3

50 млн прочипированных лично Цукернбергом

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Ivan

0

А че ФБР за пост двери не вышибают и не сажают на 5 лет?

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Дмитрий Шалатонов

0

Фсё что не по телеку:-фейк.

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