Переход на платформу произойдёт в «скором времени».

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Платформа YouTube Musiс заменит сервис «Google Play Музыка». Об этом TJ рассказали в Google.

Переход состоится в «скором времени», но пользователям дадут «достаточно времени», чтобы перенести свои коллекции на новую платформу. Для этого нужно скачать приложение YouTube Music, открыть и нажать кнопку «Перенести в YouTube Music» либо открыть страницу переноса в браузере.

На момент написания новости российским пользователям перенос аккаунта недоступен, Google будет добавлять эту функцию постепенно.