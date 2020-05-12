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Технологии
Ольга Щербинина
2203

Google сообщила о замене сервиса «Play Музыка» на YouTube Musiс и рассказала, как перенести коллекции Материал редакции

Переход на платформу произойдёт в «скором времени».

47 комментариев
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Платформа YouTube Musiс заменит сервис «Google Play Музыка». Об этом TJ рассказали в Google.

Переход состоится в «скором времени», но пользователям дадут «достаточно времени», чтобы перенести свои коллекции на новую платформу. Для этого нужно скачать приложение YouTube Music, открыть и нажать кнопку «Перенести в YouTube Music» либо открыть страницу переноса в браузере.

На момент написания новости российским пользователям перенос аккаунта недоступен, Google будет добавлять эту функцию постепенно.

YouTube Music можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку. Её стоимость останется прежней — 169 рублей в месяц, уточнили в компании. Подписчики платной версии «Google Play Музыка» автоматически получат продление своей подписки на YouTube Music Premium.

#новости #youtube #google #музыка

Ольга Щербинина
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47 комментариев
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Транспортный единорожек88

12

Напишу сюда: ненавижу yt музыку за то, что она синхронизируется с ютубом основным

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Входной утюг

Транспортный
5

Т.е. ты послушал песню и теперь у тебя полгода будут рекомендоваться видео этого же исполнителя?

Ответить

Реальный динозавр

Входной
7

Пизже. Ты посмотрел видосик, и не обязательно музыкальный, это влияет на твою музыку. 
Или тоже охуенно, слушаешь музыку - зашёл в ютуб, потом опять вмузыку. Хочешь глянуть в истории, какой ыидос смотрел - получи сотку прослушанных треков и попробуй под ними разыскать свой видос. Короче просто представь что ты просто слушаешь свою музыку на ютубе. 

Особенный кайф доставляет, когда корешь тебе скидывает хуйню типа, ля смотри какую хуйню снимают, с линком на ютуб, и все, пизда, система решила, что ты ярый фанат какой нибудь хуйни. 
У меня короче бахнуло 

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Darth_Abaddon

Реальный
1

мне синий трактор после гостей племянника показывает
а ведь могло быть и хуже

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Denis Kulikov

Реальный
1

Пользуюсь больше года, полет нормальный. Offline mixtape всегда годноту подгружает, а с помощью Your mix уже ни раз находил жемчужины.

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Vadim Nemnasev

Реальный
0

Пользуюсь ютуб музыкой и такой проблемы нет. Прямо сейчас зашёл и перепроверил(даже с клипом) - в истории не появляются. То, о чем ты говоришь, у меня случалось только запуская плейлисты ютуб музыки в приложении ютуба на тв. Это единственный косяк, что на андроид тв они не вывели его в отдельный апп как Гугл музыку

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Транспортный единорожек88

Входной
2

Лах))) <3

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Входной утюг

Транспортный
0

🤷‍♂️

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Богдан

Входной
0

пару дней максимум, если не будешь дальше слушать/смотреть подобное ютуб сам сольет их из рекомендаций

Ответить

Артем Пучков

9

Яндекс Музыка топчик

Ответить

Уютный Багажник

Артем
9

фуу

Ответить

𓂸 𓂸 𓂸 𓂸 𓂸

Уютный
1

Не понимаю хейта в сторону Яндекс.Музыки, что с ним не так? Плохие рекомендации? Неудобное приложение? 

Ответить

Уютный паркур

𓂸
3

Заблокированна на территории моей страны 

Ответить

𓂸 𓂸 𓂸 𓂸 𓂸

Уютный
1

"В связи с изменениями в украинском законодательстве на территории Украины с 16 мая 2017 года может быть ограничен доступ к сервисам Яндекса, в том числе к Яндекс.Музыке". Так в чём проблема самого сервиса?

Ответить

Уютный Багажник

𓂸
0

Лично для меня? Самая главная причина - очень мало музыки. Я мало что смог найти из моей коллекции в вк. Споти покрыл всё, за исключением нескольких треков совсем уж ноунеймовских от русских чуваков. Вторая причина - моя неприязнь к яндексу закрепившаяся ещё с древних времён, с его скамовской хуйнёй уровня агент майл.сру. Из всех их сервисов, разве что такси несколько раз юзал. 

Ответить

Артем Пучков

Уютный
0

А карты?

Ответить

Уютный Багажник

Артем
0

Гугл + 2гис. Единственное место где я косвенно пересекаюсь с яндексом, это кинопоиск, когда захожу чекнуть инфу про киношку, или актёра) 

Ответить

Артем Пучков

Уютный
0

Просто пробки лучше всех показывает яндекс + камеры

Ответить

Уютный Багажник

Артем
1

Ну на пробки мне просто пох. У меня ни тачки нет и езжу крайне редко куда-то. Я хомяк районный. 

Ответить

Входной утюг

Артем
–2

bOOm!

Ответить

Артем Пучков

Входной
2

Нет, cерьезно, хоть яндекс и говно, но сервисы удобные, за 199 я получаю плюс, по которому у меня скидка на такси и музыка с кинопоиском. Кстати музыку можно синхронить в такси и каршеринге

Ответить

Входной утюг

Артем
4

Я честно пытался перенести музыку из вк. И в эпл мьюзик и в яндекс. Каждой седьмой нет в Яндексе, каждой третьей в эппл

Ответить

Уютный Багажник

Входной
2

Я пока больше вк и споти ничего не видел. 

Ответить

Уютный Багажник

Артем
3

Ну блин, мы же тут обсуждаем именно конкретные продукты, а не корпоративные плюхи в целом. 

Ответить

Входной утюг

Входной
0

порвались, жаль

Ответить

Уютный Багажник

5

Хорошо всё-таки, что я выбрал спотифай. Гугл может попробовать мой член на вкус уже сегодня. 

Ответить

Кожаный кавалер

Уютный
4

Можно я попробую?

Ответить

Транспортный единорожек88

Кожаный
4

Мы больше не твинки, я не знаю этого человека!!

Ответить

Дыня

Транспортный
3

Попробуешь мой тогда

Ответить

Дыня

Дыня
1

а потом снова сделаем вид что никто друг друга не знает, все друг друга твинки ну и так далее по сценарию 

Ответить

Транспортный единорожек88

Дыня
0

Я не дотягиваюсь

Ответить

Уютный Багажник

Кожаный
2

Когда соберёмся Дыне ебало бить с пидорами, все друг дружку попробуем :3

Ответить

Josef Švejk

Уютный
2

Спотифай топчик 👍🏼
Говорят, вот-вот в России запустятся!

Ответить

Димка Денисов

Josef
–3

Ага, топчик без двуфакторной авторизации пошли они нахер

Ответить

Josef Švejk

Димка
5

Твой плейлист украли и расшарили?

Ответить

Уютный Багажник

Josef
0

Да скорее бы уже. Видел новости что даже директора нашли для отделения. Видимо вирус поднасрал( 

Ответить

Реальный динозавр

Уютный
0

Как ты его запускаешь? 

Ответить

Jenny Smith

4

такбля. а что будет с закачанными собственными треками? они превратятся в тыкву?

Ответить

ziggy stardust

Jenny
2

Да вроде пишут, что нет:

Here’s what we'll include in the transfer:

Your Google Play Music library, which includes:
Your uploaded & purchased songs
Your playlists & many stations
Albums & songs in your library
Your likes and dislikes (songs you’ve given a thumbs up or down)

Ответить

Jenny Smith

ziggy
0

старый козырный номер аськи тоже без предупреждения отобрали!
а если без шуток, то спасибо. )

Ответить

Филипп Дориан

3

Хорошо

Ответить

Sergey Mazhurin

2

Вот дерьмо

Ответить

Роман Андронов

1

Ну и нахера? Думаю это из-за внутренней культуры гугловой. Им дают бонусы и повышения за новые продукты, а не за правки и улучшения старых. Именно поэтому gmail  в 2020 лагучий кусок дерьма.

Ответить

Антон Крившенко

Роман
2

Впервые за много лет задумался, а не перейти ли на почтовый клиент. Браузерная версия еле ворочается

Ответить

Нуоа Лвлсо

Антон
1

Сейчас бы использовать веб-морды вместо нормальных клиентов

Ответить

Ivan Pickupus

Роман
0

ну, было бы грешно и тупо, даже для гугла, не запустить музыкальный сервис на основе ютуба, причём когда уже существующий твой музыкальный сервис - говно ебаное.
в остальном согласен. 

Ответить

Артур Кошель

1

Охуенно бля. Вы в Беларуси забыли его запустить. Аллё!

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