Прямой эфир
Переход на платформу произойдёт в «скором времени».
Платформа YouTube Musiс заменит сервис «Google Play Музыка». Об этом TJ рассказали в Google.
Переход состоится в «скором времени», но пользователям дадут «достаточно времени», чтобы перенести свои коллекции на новую платформу. Для этого нужно скачать приложение YouTube Music, открыть и нажать кнопку «Перенести в YouTube Music» либо открыть страницу переноса в браузере.
На момент написания новости российским пользователям перенос аккаунта недоступен, Google будет добавлять эту функцию постепенно.
YouTube Music можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку. Её стоимость останется прежней — 169 рублей в месяц, уточнили в компании. Подписчики платной версии «Google Play Музыка» автоматически получат продление своей подписки на YouTube Music Premium.
Т.е. ты послушал песню и теперь у тебя полгода будут рекомендоваться видео этого же исполнителя?
Реальный динозавр
Пизже. Ты посмотрел видосик, и не обязательно музыкальный, это влияет на твою музыку.
Или тоже охуенно, слушаешь музыку - зашёл в ютуб, потом опять вмузыку. Хочешь глянуть в истории, какой ыидос смотрел - получи сотку прослушанных треков и попробуй под ними разыскать свой видос. Короче просто представь что ты просто слушаешь свою музыку на ютубе.
Особенный кайф доставляет, когда корешь тебе скидывает хуйню типа, ля смотри какую хуйню снимают, с линком на ютуб, и все, пизда, система решила, что ты ярый фанат какой нибудь хуйни.
У меня короче бахнуло
мне синий трактор после гостей племянника показывает
а ведь могло быть и хуже
Пользуюсь больше года, полет нормальный. Offline mixtape всегда годноту подгружает, а с помощью Your mix уже ни раз находил жемчужины.
Пользуюсь ютуб музыкой и такой проблемы нет. Прямо сейчас зашёл и перепроверил(даже с клипом) - в истории не появляются. То, о чем ты говоришь, у меня случалось только запуская плейлисты ютуб музыки в приложении ютуба на тв. Это единственный косяк, что на андроид тв они не вывели его в отдельный апп как Гугл музыку
Транспортный единорожек88
Лах))) <3
Яндекс Музыка топчик
фуу
Уютный паркур
Заблокированна на территории моей страны
Лично для меня? Самая главная причина - очень мало музыки. Я мало что смог найти из моей коллекции в вк. Споти покрыл всё, за исключением нескольких треков совсем уж ноунеймовских от русских чуваков. Вторая причина - моя неприязнь к яндексу закрепившаяся ещё с древних времён, с его скамовской хуйнёй уровня агент майл.сру. Из всех их сервисов, разве что такси несколько раз юзал.
А карты?
Гугл + 2гис. Единственное место где я косвенно пересекаюсь с яндексом, это кинопоиск, когда захожу чекнуть инфу про киношку, или актёра)
Просто пробки лучше всех показывает яндекс + камеры
Ну на пробки мне просто пох. У меня ни тачки нет и езжу крайне редко куда-то. Я хомяк районный.
bOOm!
Нет, cерьезно, хоть яндекс и говно, но сервисы удобные, за 199 я получаю плюс, по которому у меня скидка на такси и музыка с кинопоиском. Кстати музыку можно синхронить в такси и каршеринге
Я честно пытался перенести музыку из вк. И в эпл мьюзик и в яндекс. Каждой седьмой нет в Яндексе, каждой третьей в эппл
Ну блин, мы же тут обсуждаем именно конкретные продукты, а не корпоративные плюхи в целом.
Хорошо всё-таки, что я выбрал спотифай. Гугл может попробовать мой член на вкус уже сегодня.
Кожаный кавалер
Можно я попробую?
Транспортный единорожек88
Мы больше не твинки, я не знаю этого человека!!
Попробуешь мой тогда
Когда соберёмся Дыне ебало бить с пидорами, все друг дружку попробуем :3
Спотифай топчик 👍🏼
Говорят, вот-вот в России запустятся!
Ага, топчик без двуфакторной авторизации пошли они нахер
Да скорее бы уже. Видел новости что даже директора нашли для отделения. Видимо вирус поднасрал(
такбля. а что будет с закачанными собственными треками? они превратятся в тыкву?
Да вроде пишут, что нет:
Here’s what we'll include in the transfer:
Your Google Play Music library, which includes:
Your uploaded & purchased songs
Your playlists & many stations
Albums & songs in your library
Your likes and dislikes (songs you’ve given a thumbs up or down)
старый козырный номер аськи тоже без предупреждения отобрали!
а если без шуток, то спасибо. )
Ну и нахера? Думаю это из-за внутренней культуры гугловой. Им дают бонусы и повышения за новые продукты, а не за правки и улучшения старых. Именно поэтому gmail в 2020 лагучий кусок дерьма.
Впервые за много лет задумался, а не перейти ли на почтовый клиент. Браузерная версия еле ворочается
ну, было бы грешно и тупо, даже для гугла, не запустить музыкальный сервис на основе ютуба, причём когда уже существующий твой музыкальный сервис - говно ебаное.
в остальном согласен.