Прямой эфир
По задумке авторов, единомышленники смогут найти команду и деньги на реализацию идей.
Директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов запустили сообщество «Место». Там они хотят собрать людей с идеями и инвесторов. Об этом Дороничев рассказал у себя в Инстаграме.
Чтобы получить доступ к «Месту», нужно заполнить специальную форму, в которой просят рассказать о себе и оставить ссылку на профиль в Инстаграме. После этого авторы собираются лично пообщаться с каждым кандидатом.
На сайте «Места» отдельно подчёркивается, что он предназначен для выходцев из России. Он не связан с Google или Gagarin Capital, проект называют некоммерческим.
Первым прототипам «Места» Дороничев назвал свою публикацию в Инстаграме про идеи, которая собрала более 3,6 тысяч комментариев. Тогда директор по продуктам Google решил, что соцсеть для этого не подходит, хотя она помогла ему найти первого единомышленника Яну Белову, ставшую руководителем проекта.
23 апреля Юрий Дудь выпустил трёхчасовой фильм о Кремниевой долине. Его героями стали выходцы из России, добившиеся успеха на западе.
хмхмхмхмхмхмххмхм, а не был ли фильм в таком случае элементом пиар-кампании
Когда прочитал про сообщество, стало интересно, что за новый проект такой.
Оказалось одностраничник на тильде
Да, Дудь ради этого отснял 3 часа
А вообще - если это MVP, то тогда оправданно
Проверят, есть ли заинтересованность, на этом лендинге
А потом и полноценный сайт сделать можно(если телеграма им мало)
Вряд ли.
Скорее уж наоборот... люди они предприимчивые, решили монетизировать PR эффект от ролика, пока тренд не прошёл. 17,5 млн просмотров, огромный охват...
Не знаю, что они задумали, но они явно на этом заработают.
Они занимаются венчурным капиталом и постоянно ищут разработчиков.
Этим проектом они смогут привлечь к себе перспективные проекты и ещё больше разработчиков.
На TJ уже решили, что Омерика уже не та. Там это строховка нужна. Еще это полицейское государство. И вообще там программистам много платить надо.
Вот Россия! Мощь! Строховка не нужна! Государство не полицейское! Перспективы есть! Платить копейки работникам можно(относительно ЕС и США).
На TJ уже решили, что Омерика уже не та.
Вот Россия! Мощь!
Мммм, сейчас бы приписать оппоненту позицию, которую он не говорил
Так можно посмотреть новость на TJ, что там в комментариях многие активно хейтят США и соглашаются с дуровым(известный создатель криптовалют).
Я этого хейта не понимаю, т.к. в США у разработчиков высокие зп, дешевые ипотеки, и гораздо больше перспектив и возможностей, чем в этой стране.
А кроме сышыа и этой страны нету опций?
Известный создатель криптовалют говорил именно о США. Его ответ был на фильм дудя о США. И сейчас пост про проект, работающий только в США.
Мы обсуждаем Америку. Другие опции тоже есть. Но обсуждали в прошлых темах, в основном, Америку.
Мы обсуждаем Америку
Вот Россия! Мощь! Строховка не нужна!
Биполяр очка
Я и на него, и на то, что он там говорил, неприцельно писаю со всех своих 33 табуреток.
В Долину надо было ехать 10 лет назад.
Главное штаны не забудь снять.
так вы за или против известного создателя криптовалют, определитесь
активно хейтят США и соглашаются с дуровым
У которого рос государство вообще бизнес отжало
в США у разработчиков высокие зп
Но при этом и высокая арендная плата, особенно в Кремневой
гораздо больше перспектив и возможностей, чем в этой стране.
Обсуждение проблем США != Россия лучше США
Высокая арендная плата, ужас. Слава богу, что в Мск не так.*сарказм*
в Мск, ниже чем в Израиле арендная плата, я молчу уж про США.
Так относительно зп, где я осел в IT, там мск зп около 100к.(если евро еще упадет будет около 1к-1.3к евро)
В Европе от 2-2.5к евро.(Польша, Эстония).
Аренда в Польше/Эстонии на уровне мск, а зп выше минимум в 1.5 раза.
Ипотека там никак в мск под 9-10%.
Шел энный день с поста Дурова
Вы все еще продолжаете самоподогреваться
Вот это тебя пидорасит до сих пор от одного коммента. Не ожидал, что у америкодрочеров ТАК полыхнёт))
Не только от твоего, а от многих других.
Больше всего полыхает от людей, которые сегодня хейтят США, на следующий день все забывают и срут в постах о низких зп медиков или очередном ру полицейском беспределе, что в россии все плохо.
Я не считаю, что в России всё плохо. И США я тоже не хейчу. Обычная страна с кучей плюсов и минусов.
А вот ты очень похож на фанатика.
По твоей логике создатель криптовалют тоже не хейтил, просто сказал что там 0 перспектив, полицейское государство, etc etc.
Как по мне США и россия в плане уровня жизня, конкретно сейчас, ну очень далеко друг от друга.(минимальная зп в 150 евро это вообще анекдот)
Те кто их хейтят, выглядят примерно так:
просто сказал что там 0 перспектив, полицейское государство, etc etc.
Просто обозначил минусы. Причём довольно известные.
Те кто их хейтят, выглядят примерно так
Я же говорю - ты фанатик))
О ГОСПОДИ люди понимают что недостатки есть и дома, и в других местах
Не может быть такого
Ну вот, как низко пал, дошел до расчехления БАИВЫХ КАРТИНАЧЕК
Дурацкий Влад
Две важных курицы-новорегов рвуться, кек)))
Копейки относительно ЕС и США это, конечно, да. Но относительно других работников других сфер программисты получают настолько же больше денег, насколько больше они их получают и в ЕС, и в США.
Тут вопрос больше к экономике всей страны, что все работают за копейки, а не только программисты
Работники других сфер, кто именно?
Врачи, электрики(особенно продвинутые), инженеры, архитекторы и тд, в ЕС получают норм, как и программист.
В Мск у многих на hh из этих работ зп около 50к. У программистов около 100к.
Насчёт ЕС да, там программисты получают просто больше чем другие спецы. В США программисты получают сильно больше чем другие спецы - там зарплаты прогеров в целом больше чем в ЕС. В России такая же ситуация как и в США по соотношению зарплат программист/непрограммист. Есть только один нюанс в том, что просто все получают сильно меньше относительно развитых стран
У врачей в США так? Инженеров? Архитекторов?
Причём здесь это если изначально я про то, что у нас все зарабатывают меньше, а не только программисты?
Да в США есть супер зарабатывающие профессии, свойственные местным особенностям оказания услуг. И в них входят врачи и прочие дорогостоящие услуги
Немного переформулирую изначальную мысль, если неясно написал)
У нас не программисты получают копейки, а вообще все. Программисты по российским меркам получают прям офигенные зарплаты
И что? Относительно ЕС и США они ниже все равно. Особенно обидно, если работаешь на USA/EU рынок, а получать зп рублями.
Надеюсь там будут привилегии для угнетённых меньшинств, типо нельзя собрать команду без чёрного и феминистки.
Без трансгендера ваще даже не подавайся.
Есть опыт запуска стартапов в долине? Может пост напишешь?
Кому это интересно в России
Путин — хуйло
Сможешь мне это в лицо сказать
Тебе в лицо это вся страна скажет
Украина?
Весь мир в том числе и Россия
Ты всё ещё не съебал, болезный?
Ты же боишься выйти раз на раз
в кремниевой долине настолько великие умы, что сайт обязательно на говнотильде сделать надо?
ну его нахуй, я лучше сам как нибудь
Как сказал классик: "Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши"
Разве есть еще дебилы, мечтающие жить и работать в долине?
вспомнил сериал "Кремниевая долина" и как каждый стартапер там хотел "сделать мир лучше"
У меня все не дошли глаза его посмотреть. Видимо, счас уже и начинать не стоит.
Но посыл понятен.
Я, например, мечтаю жить и работать на Фарерских островах, подальше от таких делателей.
первый и половину второго смешно, потом заебало - одно и то же
А я как раз после фильма Дудя решил глянуть... все сезоны пролетели как один, оч хороший сериал) перевод Кубика - топ)
Так фильм Дудя вот вроде позавчера вышел. Сезон за обедом, сезон в душе, сезон за ужином. А остальное когда?
ребят, которым близки наши ценности
Воинский крюк
Как будто что-то плохое.
Первым прототипАм «Места» Дороничев назвал свою публикацию
Лихачев был вашим корректором?
Что-то как-то Дудь начинает пахнуть гнилью
— в разгар коронавируса выпускает ролик о Кремниевой Долине
— не все факты там приведённые были 100% верными
— ВНЕЗАПНО заводит телеграмм и ВНЕЗАПНО Дуров ему отвечает и раскручивал аккаунт за 1 день
— ВНЕЗАПНО какой то бизнес проект от «героев фильма»
Тем временем, в РФ бушует коронавирус, и пока многие пытаются осветить события и помочь, Дудь постит фоточки баров Питера и отрывки книг о панках, и только разок между прочим даёт ссылку на чужую журналистскую работу вокруг коронавируса.
И все это в тот самый момент когда его ролик спокойно объясняющим что происходит и призывающий сидеть дома, соблюдая правила безопасности, был бы очень даже кстати.