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Дамир Камалетдинов
2566

Герои фильма Дудя о Кремниевой долине запустили онлайн-проект для объединения стартапов и инвесторов Материал редакции

По задумке авторов, единомышленники смогут найти команду и деньги на реализацию идей.

83 комментария
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Директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов запустили сообщество «Место». Там они хотят собрать людей с идеями и инвесторов. Об этом Дороничев рассказал у себя в Инстаграме.

После фильма о Долине, многие зажглись. Мне написали тысячи ребят, которым близки наши ценности. Тысячи мечтающих найти своих и создать что-то большое. Вот бы нам объединиться! Найти место встречи...⠀Я не думаю, что такое место можно найти. Его нужно создать.

Андрей Дороничев
директор по продуктам Google

Чтобы получить доступ к «Месту», нужно заполнить специальную форму, в которой просят рассказать о себе и оставить ссылку на профиль в Инстаграме. После этого авторы собираются лично пообщаться с каждым кандидатом.

На сайте «Места» отдельно подчёркивается, что он предназначен для выходцев из России. Он не связан с Google или Gagarin Capital, проект называют некоммерческим.

Мы мечтаем о месте, похожем на Долину, но вне географии. Онлайн-площадке, где ребята из русскоязычного мира смогут найти единомышленников и построить что-то крутое. Место, где спрашивают: «чем я могу помочь?». Где доверяют друг другу. Где принимают новое и необычное. Где ошибаются и растут вместе. Здесь люди с идеями питчат и находят последователей. Люди с умениями собираются в команды и строят. А люди с деньгами — в них инвестируют.⠀

Первым прототипам «Места» Дороничев назвал свою публикацию в Инстаграме про идеи, которая собрала более 3,6 тысяч комментариев. Тогда директор по продуктам Google решил, что соцсеть для этого не подходит, хотя она помогла ему найти первого единомышленника Яну Белову, ставшую руководителем проекта.

23 апреля Юрий Дудь выпустил трёхчасовой фильм о Кремниевой долине. Его героями стали выходцы из России, добившиеся успеха на западе.

#новости #дудь #сша #бизнес

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83 комментария
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Евгений Клочков

11

хмхмхмхмхмхмххмхм, а не был ли фильм в таком случае элементом пиар-кампании

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умный человек

Евгений
10

Когда прочитал про сообщество, стало интересно, что за новый проект такой.
Оказалось одностраничник на тильде
Да, Дудь ради этого отснял 3 часа

Ответить

умный человек

умный
0

А вообще - если это MVP, то тогда оправданно
Проверят, есть ли заинтересованность, на этом лендинге
А потом и полноценный сайт сделать можно(если телеграма им мало)

Ответить

G One

умный
1

Нихуя ты умный!

Ответить

умный человек

G
0

Напомнил https://youtu.be/npBh7TwH3jc?t=305

Ответить

Константин Курасов

Евгений
0

Вряд ли.
Скорее уж наоборот... люди они предприимчивые, решили монетизировать PR эффект от ролика, пока тренд не прошёл. 17,5 млн просмотров, огромный охват...
Не знаю, что они задумали, но они явно на этом заработают.
Они занимаются венчурным капиталом и постоянно ищут разработчиков.
Этим проектом они смогут привлечь к себе перспективные проекты и ещё больше разработчиков. 

Ответить

Evgenii Evgenii

2

На TJ уже решили, что Омерика уже не та. Там это строховка нужна. Еще это полицейское государство. И вообще там программистам много платить надо.
Вот Россия! Мощь! Строховка не нужна! Государство не полицейское! Перспективы есть! Платить копейки работникам можно(относительно ЕС и США).

Дуров в ответ на фильм Дудя назвал семь причин…
Основатель Telegram отметил, что русскоязычные предприниматели-эмигранты в основном рассказали…
tjournal.ru
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Arthur Litovko

Evgenii
8

На TJ уже решили, что Омерика уже не та.

 Вот Россия! Мощь!

Мммм, сейчас бы приписать оппоненту позицию, которую он не говорил

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Evgenii Evgenii

Arthur
–3

Так можно посмотреть новость на TJ, что там в комментариях многие активно хейтят США и соглашаются с дуровым(известный создатель криптовалют).
Я этого хейта не понимаю, т.к. в США у разработчиков высокие зп, дешевые ипотеки, и гораздо больше перспектив и возможностей, чем в этой стране.

Ответить

Евгений Долгий

Evgenii
5

А кроме сышыа и этой страны нету опций?

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
–2

Известный создатель криптовалют говорил именно о США. Его ответ был на фильм дудя о США. И сейчас пост про проект, работающий только в США.
Мы обсуждаем Америку. Другие опции тоже есть. Но обсуждали в прошлых темах, в основном, Америку.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Evgenii
5

Мы обсуждаем Америку

Вот Россия! Мощь! Строховка не нужна!

Биполяр очка

Ответить

Евгений Долгий

Evgenii
1

Я и на него, и на то, что он там говорил, неприцельно писаю со всех своих 33 табуреток.

В Долину надо было ехать 10 лет назад. 

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
–3

Главное штаны не забудь снять.

Ответить

Евгений Долгий

Evgenii
1

так вы за или против известного создателя криптовалют, определитесь

Ответить

Arthur Litovko

Evgenii
2

 активно хейтят США и соглашаются с дуровым

У которого рос государство вообще бизнес отжало
  в США у разработчиков высокие зп

Но при этом и высокая арендная плата, особенно в Кремневой 
 гораздо больше перспектив и возможностей, чем в этой стране.

Обсуждение проблем США != Россия лучше США

Ответить

Evgenii Evgenii

Arthur
0

Высокая арендная плата, ужас. Слава богу, что в Мск не так.*сарказм*

Ответить

Марк Рязанцев

Evgenii
0

в Мск, ниже чем в Израиле арендная плата, я молчу уж про США.

Ответить

Evgenii Evgenii

Марк
0

Так относительно зп, где я осел в IT, там мск зп около 100к.(если евро еще упадет будет около 1к-1.3к евро)
В Европе от 2-2.5к евро.(Польша, Эстония).
Аренда в Польше/Эстонии на уровне мск, а зп выше минимум в 1.5 раза.
Ипотека там никак в мск под 9-10%.

Ответить

Evgenii Evgenii

Марк
0

А зп в Израиле такие же как у нас?

Ответить

Евгений Клочков

Evgenii
5

Шел энный день с поста Дурова
Вы все еще продолжаете самоподогреваться

Ответить

alexferman

Evgenii
4

Вот это тебя пидорасит до сих пор от одного коммента. Не ожидал, что у америкодрочеров ТАК полыхнёт))

Ответить

Evgenii Evgenii

alexferman
–2

Не только от твоего, а от многих других.
Больше всего полыхает от людей, которые сегодня хейтят США, на следующий день все забывают и срут в постах о низких зп медиков или очередном ру полицейском беспределе, что в россии все плохо.

Ответить

alexferman

Evgenii
4

Я не считаю, что в России всё плохо. И США я тоже не хейчу. Обычная страна с кучей плюсов и минусов.

А вот ты очень похож на фанатика.

Ответить

Evgenii Evgenii

alexferman
0

По твоей логике создатель криптовалют тоже не хейтил, просто сказал что там 0 перспектив, полицейское государство, etc etc.
Как по мне США и россия в плане уровня жизня, конкретно сейчас, ну очень далеко друг от друга.(минимальная зп в 150 евро это вообще анекдот)
Те кто их хейтят, выглядят примерно так:

Ответить

alexferman

Evgenii
4

просто сказал что там 0 перспектив, полицейское государство, etc etc.

Просто обозначил минусы. Причём довольно известные.

Те кто их хейтят, выглядят примерно так

Я же говорю - ты фанатик))

Ответить

Евгений Клочков

Evgenii
3

О ГОСПОДИ люди понимают что недостатки есть и дома, и в других местах 

Не может быть такого

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
0
Ответить

Евгений Клочков

Evgenii
2

Ну вот, как низко пал, дошел до расчехления БАИВЫХ КАРТИНАЧЕК

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
0

Ты не согласен с картинкой? Почему?

Ответить

Дурацкий Влад

alexferman
1

Две важных курицы-новорегов рвуться, кек)))

Ответить

Evgenii Evgenii

Дурацкий
0
Ответить

Пётр Козлов

Evgenii
0

Копейки относительно ЕС и США это, конечно, да. Но относительно других работников других сфер программисты получают настолько же больше денег, насколько больше они их получают и в ЕС, и в США.

Тут вопрос больше к экономике всей страны, что все работают за копейки, а не только программисты

Ответить

Evgenii Evgenii

Пётр
0

Работники других сфер, кто именно?
Врачи, электрики(особенно продвинутые), инженеры, архитекторы и тд, в ЕС получают норм, как и программист.
В Мск у многих на hh из этих работ зп около 50к. У программистов около 100к.

Ответить

Пётр Козлов

Evgenii
0

Насчёт ЕС да, там программисты получают просто больше чем другие спецы. В США программисты получают сильно больше чем другие спецы - там зарплаты прогеров в целом больше чем в ЕС. В России такая же ситуация как и в США по соотношению зарплат программист/непрограммист. Есть только один нюанс в том, что просто все получают сильно меньше относительно развитых стран

Ответить

Evgenii Evgenii

Пётр
0

У врачей в США так? Инженеров? Архитекторов?

Ответить

Пётр Козлов

Evgenii
0

Причём здесь это если изначально я про то, что у нас все зарабатывают меньше, а не только программисты? 

Да в США есть супер зарабатывающие профессии, свойственные местным особенностям оказания услуг. И в них входят врачи и прочие дорогостоящие услуги

Ответить

Пётр Козлов

Evgenii
0

Немного переформулирую изначальную мысль, если неясно написал)

У нас не программисты получают копейки, а вообще все. Программисты по российским меркам получают прям офигенные зарплаты

Ответить

Evgenii Evgenii

Пётр
0

И что? Относительно ЕС и США они ниже все равно. Особенно обидно, если работаешь на USA/EU рынок, а получать зп рублями.

Ответить

alexferman

Evgenii
0

У программистов около 100к.

Сведения из 2012 года)

Ответить

Конституционный мангал

1

Делитесь идеями, которые никто не реализовал:
Колбаса в форме хлеба.
Тиндер с пользовательскими категориями/фильтрами.
Многопользовательская онлайн анимационная студия открытого типа, где кадры заполняются всеми желающими и утверждаются большинством голосов.

Ответить

Евгений Клочков

Конституционный
2

комплект из колбасы, хлеба и сыра одинаковой формы

Ответить

Wilhelm

0

Надеюсь там будут привилегии для угнетённых меньшинств, типо нельзя собрать команду без чёрного и феминистки.

Ответить

Евгений Долгий

Wilhelm
0

Без трансгендера ваще даже не подавайся.

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
0

Есть опыт запуска стартапов в долине? Может пост напишешь?

Ответить

Евгений Долгий

Evgenii
0

у меня — нет

Ответить

За Путина!

–8

Кому это интересно в России

Ответить

Пёс-рыцарь

За
3

Путин — хуйло

Ответить

За Путина!

Пёс-рыцарь
–5

Сможешь мне это в лицо сказать

Ответить

Пёс-рыцарь

За
4

Я тебе на лицо могу только нассать.

Ответить

Заур Зауров

За
2

Тебе в лицо это вся страна скажет

Ответить

За Путина!

Заур
–2

Украина?

Ответить

Заур Зауров

За
1

Весь мир в том числе и Россия

Ответить

За Путина!

Заур
0

Откуда ты знаешь про Россию, скакун

Ответить

Пёс-рыцарь

За
0

Ты всё ещё не съебал, болезный?

Ответить

За Путина!

Пёс-рыц…
–1

Ты же боишься выйти раз на раз

Ответить

Пёс-рыцарь

За
0

Куда выходить то, придурок? ))

Ответить

За Путина!

Пёс-рыц…
0

На разговор

Ответить

Дмитрий Чернышов

За
0

Сейчас бы фейку "в лицо" говорить.

Ответить

Гигантский завод

1

Мне написали тысячи ребят, которым близки наши ценности

"Как бы бабла поднять? О, надо написать что я креативный, стрессоустойчивый, коммуникабельный и мечтаю изменить мир!"

Ответить

Алиса Сырнова

1

в кремниевой долине настолько великие умы, что сайт обязательно на говнотильде сделать надо?
ну его нахуй, я лучше сам как нибудь

Ответить

Стас Фарбер

0

сайт для стартапов придумали напартнер?

Ответить

Книжный инструмент

0

Слоган: Знай своё "Место"

Ответить

умный человек

Книжный
0

Как сказал классик: "Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши"

Ответить

Евгений Долгий

0

Разве есть еще дебилы, мечтающие жить и работать в долине?

Ответить

Alex Fielding

Евгений
0

вспомнил сериал "Кремниевая долина" и как каждый стартапер там хотел "сделать мир лучше"

Ответить

Евгений Долгий

Alex
0

У меня все не дошли глаза его посмотреть. Видимо, счас уже и начинать не стоит. 
Но посыл понятен.
Я, например, мечтаю жить и работать на Фарерских островах, подальше от таких делателей.

Ответить

Alex Fielding

Евгений
0

первый и половину второго смешно, потом заебало - одно и то же

Ответить

Евгений Долгий

Alex
0

жиза )

Ответить

Artem Simonenkov

Евгений
0

А я как раз после фильма Дудя решил глянуть... все сезоны пролетели как один, оч хороший сериал) перевод Кубика - топ)

Ответить

Евгений Долгий

Artem
0

Так фильм Дудя вот вроде позавчера вышел. Сезон за обедом, сезон в душе, сезон за ужином. А остальное когда?

Ответить

Alex Fielding

0

ребят, которым близки наши ценности

Ответить

Воинский крюк

Alex
0

Как будто что-то плохое.

Ответить

Alex Fielding

Воинский
0

ну они там усираются изо всех сил лишь бы денег срубить

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Их поразил вирус инфоцыганства

Ответить

3AHO3A

0

Они краудфандинг придумали чтоли?

Ответить

Дурацкий Влад

0

ДУДЬ ВЕЛИК

Ответить

hyposlasher

0

Все комменты про то что это наеб. Поэтому вы все и здесь

Ответить

alle op

0

Первым прототипАм «Места» Дороничев назвал свою публикацию

Лихачев был вашим корректором? 

Ответить

Собачий кубок

0

Решили быстро сделать пока хайп

Ответить

Абстрактный космос

0

Пусть Дурова к себе позовут, ему теперь делать нечего

Ответить

Безопасный кавалер

–3

Что-то как-то Дудь начинает пахнуть гнилью

— в разгар коронавируса выпускает ролик о Кремниевой Долине
— не все факты там приведённые были 100% верными
— ВНЕЗАПНО заводит телеграмм и ВНЕЗАПНО Дуров ему отвечает и раскручивал аккаунт за 1 день
— ВНЕЗАПНО какой то бизнес проект от «героев фильма»

Тем временем, в РФ бушует коронавирус, и пока многие пытаются осветить события и помочь, Дудь постит фоточки баров Питера и отрывки книг о панках, и только разок между прочим даёт ссылку на чужую журналистскую работу вокруг коронавируса.

И все это в тот самый момент когда его ролик спокойно объясняющим что происходит и призывающий сидеть дома, соблюдая правила безопасности, был бы очень даже кстати.

Ответить

Абстрактный космос

Безопасный
0

пока многие пытаются осветить события и помочь

помочь

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