Прямой эфир
Топ за свои деньги.
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал одну из записей в соцсети Weibo с айфона — об этом говорилось в автоматической подписи к публикации. Позже он удалил запись, но пользователи успели сделать скриншоты. На это обратили внимание в Gizmochina.
Weibo автоматически указывает, с какого смартфона пользователи делают записи. Обычно так журналисты узнают о скором выходе новых моделей от китайских производителей — топ-менеджеры компаний зачастую делают публикации с ещё не анонсированных устройств.
Однако в этот раз СМИ привлекла рядовая запись в Weibo Лэй Цзюня, в которой он делился с фанатами книгами, не вызывающими споров. Сервис распознал публикацию как сделанную с айфона — это вызвало вопросы со стороны подписчиков главы Xiaomi.
Вскоре Цзюнь удалил запись, а один из партнёров компании выступил в защиту гендиректора. Пань Цзютана (Pan Jiutang) назвал лицемерием заявления топ-менеджеров компаний, что они не пользовались конкурирующими брендами. По его словам, инновации зачастую копируются и улучшаются — и это нормально.
В Gizmochina напомнили, что это не первый подобный случай. До этого основатель Huawei открыто восхищался экосистемой Apple, глава Realme публиковал твиты с айфона, а топ-менеджер Meizu перешёл на айфон после ухода из компании. Кроме того, по данным издания, топ-менеджменту Xiaomi не запрещено использовать устройства конкурентов.
А если что серьезно, то что топ за свои деньги?
Бульмени
из смартфонов
Так-то Хуавей со своими киринами без гуглосервисов далеко впереди
Развитый будильник
Мне похуй, у меня айфон
Усталый хот-дог
Опять хвастаешься, что насосал
Развитый будильник
До сих пор крепатура в челюстях, и кадык болит.
Не всякую фигню насасывал якобы. Ага... Мечтатель.
Молодец. С самоиронией порядок. Обнимаю.
я не понимаю в чем прикол, в бренде ебучем? статусность аля пацаны не поймут если не Афон
Усталый хот-дог
Ду это шутка, ну чего ты
я не про дитковского, в целом носятся с этим айфоном как с писаной торбой.
Единственный минус в сяоми и прочих хуавеях, это встроенная шпиенская телеметрия, я бы все таки больше анб или ми6 доверял чем китайским товарищам
Они там в Weibo вообще поехавшие, пишут "отправлено с iPhone 11 Max", не хватает только 512 GB добавить
Саня, привет. Скажи, это белорусска или нет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
Комментарий удален
Всё правильно, попользует кривой айфон и выкатит сверхмощный Сяоми за копейки