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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Глава Xiaomi опубликовал в Weibo запись с айфона, а потом удалил её Материал редакции

Топ за свои деньги.

34 комментария
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Скриншот Gizmochina

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал одну из записей в соцсети Weibo с айфона — об этом говорилось в автоматической подписи к публикации. Позже он удалил запись, но пользователи успели сделать скриншоты. На это обратили внимание в Gizmochina.

Weibo автоматически указывает, с какого смартфона пользователи делают записи. Обычно так журналисты узнают о скором выходе новых моделей от китайских производителей — топ-менеджеры компаний зачастую делают публикации с ещё не анонсированных устройств.

Однако в этот раз СМИ привлекла рядовая запись в Weibo Лэй Цзюня, в которой он делился с фанатами книгами, не вызывающими споров. Сервис распознал публикацию как сделанную с айфона — это вызвало вопросы со стороны подписчиков главы Xiaomi.

Вскоре Цзюнь удалил запись, а один из партнёров компании выступил в защиту гендиректора. Пань Цзютана (Pan Jiutang) назвал лицемерием заявления топ-менеджеров компаний, что они не пользовались конкурирующими брендами. По его словам, инновации зачастую копируются и улучшаются — и это нормально.

В Gizmochina напомнили, что это не первый подобный случай. До этого основатель Huawei открыто восхищался экосистемой Apple, глава Realme публиковал твиты с айфона, а топ-менеджер Meizu перешёл на айфон после ухода из компании. Кроме того, по данным издания, топ-менеджменту Xiaomi не запрещено использовать устройства конкурентов.

#новости #xiaomi #apple

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34 комментария
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Твиттерский Жук

2

А если что серьезно, то что топ за свои деньги?

Ответить

Пожилой Мартингал

Твиттерский
23

Бульмени 

Ответить

Твиттерский Жук

Пожилой
2

из смартфонов

Ответить

Алексей Коваленко

Твиттерский
3

Nokia 3310 Classic

Ответить

Дамир Камалетдинов

Твиттерский
0

а вот и гадай теперь

Ответить

Руслан Гатин

Твиттерский
0

Meizu

Ответить

Alex Blake

Твиттерский
0

Смотря какие деньги 

Ответить

Развитый будильник

8

У них с хуавей борьба "кто сильнее обосрется?"

Ответить

Асанали Карипов

Развитый
1

Так-то Хуавей со своими киринами без гуглосервисов далеко впереди

Ответить

Развитый будильник

Асанали
2

Мне похуй, у меня айфон

Ответить

Усталый хот-дог

Развитый
12

Опять хвастаешься, что насосал

Ответить

Развитый будильник

Усталый
3

До сих пор крепатура в челюстях, и кадык болит.

Ответить

Dead Horse

Развитый
0

Не всякую фигню насасывал якобы. Ага... Мечтатель. 
Молодец. С самоиронией порядок. Обнимаю. 

Ответить

Гениальный шмель

Усталый
0

я не понимаю в чем прикол, в бренде ебучем? статусность аля пацаны не поймут если не Афон

Ответить

Усталый хот-дог

Гениаль…
1

Ду это шутка, ну чего ты

Ответить

Гениальный шмель

Усталый
0

я не про дитковского, в целом носятся с этим айфоном как с писаной торбой.
Единственный минус в сяоми и прочих хуавеях, это встроенная шпиенская телеметрия, я бы все таки больше анб или ми6 доверял чем китайским товарищам

Ответить

Илья Политов

6

Они там в Weibo вообще поехавшие, пишут "отправлено с iPhone 11 Max", не хватает только 512 GB добавить

Ответить

Илья Политов

Илья
2
Ответить

Неизбежный ГОСТ

Илья
1

Похоже на перевод названия товаров в алике

Ответить

Sam Lowry

Илья
0

Они не поехавшие, а соответствуют культуре Азии.

Ответить

Гениальный Кирилл

2

Для яблочников всего мира целая новость. Это достойно редакционной новости от TJ.
TJ как всегда топ! Продолжай скатываться, жду хуи от редакции с галочкой.

Ответить

Гениальный Кирилл

Гениальный
9

Да бомжа порвало идите нахуй

Ответить

Masha Korsukova

Гениальный
–1

Саня, привет. Скажи, это белорусска или нет:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0

Ответить

Усталый хот-дог

Masha
1

Когда вы уже потрахаетесь?

Ответить

Гениальный Кирилл

Усталый
1

Да она уже затрахала, добавил в ЧС

Ответить

Граф Хрущёв

3
Ответить

Гениальный шмель

Граф
0

дайте им уже макбуки и пусть поебутся

Ответить

Блаженный колос

2

Топ за свои деньги

Так денег у него слишком много для Сяоми

Ответить

Насущные Проблемы

1
Ответить

Василий Лебедев

Насущные
0
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Великий цветок

0

Не, это абсолютная правда, что инновации копируются и потом улучшаются. Посмотрите на Эппл и их продукты.
Просто тут чел реально обосрался.

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Комментарий удален

Болезненный ключ

0

Просто он показал, что айфон говно.

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Semen Semenov

0

Всё правильно, попользует кривой айфон и выкатит сверхмощный Сяоми за копейки

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сироп от щекотки

0
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