Один из них был инженером, стоявшим за технологиями камеры смартфона.

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Google Pixel 4 Фото The Next Web

Инженер Марк Левой и бывший руководитель направления Pixel Марио Кейроз покинули Google. Они ушли из компании ещё несколько месяцев назад. На перестановки обратило The Information.

Как пояснило издание, Марк Левой был руководителем команды, разработавшей алгоритмы вычислительной фотографии для камеры Pixel. А Кейроз отвечал за всё направление и отчитывался напрямую гендиректору Google Сундару Пичаи.

Компания не объявляла об уходе сотрудников публично, однако узнать об этом можно было через их аккаунты в LinkedIn. Кейроз ещё в январе отметил, что покинул Google и присоединился к Palo Alto Networks, а Левой ушёл с должности в марте 2020 года.

По данным The Information, руководитель аппаратного направления Google Рик Остерло был недоволен качеством Pixel 4. Незадолго до запуска смартфона он делился с коллегами своими опасениями и открыто критиковал отдельные решения — например, он был недоволен батареей устройства.

Как выяснили журналисты, Pixel 4 также не был успешен на рынке и продавался хуже предшественников. По данным IDC, за первые два квартала с момента презентации Google отгрузила лишь два миллиона Pixel 4, при этом отгрузки Pixel 3 и Pixel 3A за это же время составили 3,5 и 3 миллиона единиц соответственно. При этом Apple только за один четвёртый квартал 2019 года продала 73,8 миллиона айфонов, подсчитали аналитики.