Но через одежду, кажется, смотреть не получится.

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Пользователи OnePlus 8 Pro обнаружили особенность камеры смартфона, которая позволяет просвечивать пластик и некоторые другие материалы. Эффект достигается при включённом фотохромном фильтре, способном фиксировать инфракрасное излучение, невидимое невооружённому глазу.

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При этом просветить возможно не все материалы — в основном тонкий пластик. Также камера способна просвечивать некоторые жидкости — вино или колу.

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Пользователь Reddit объяснил, что инфракрасные волны из-за своей длины, как, например, волны сотовой связи, способны проходить сквозь предметы. Камера OnePlus 8 Pro способна фиксировать такие волны, потому она и просвечивает предметы.

Автор Androidpolice Мануэль Вонау отметил, что функция не будет работать с одеждой. Тем не менее изданию AndroidPIT удалось просветить тёмную футболку и показать надпись под ней.