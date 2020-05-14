Прямой эфир
Но через одежду, кажется, смотреть не получится.
Пользователи OnePlus 8 Pro обнаружили особенность камеры смартфона, которая позволяет просвечивать пластик и некоторые другие материалы. Эффект достигается при включённом фотохромном фильтре, способном фиксировать инфракрасное излучение, невидимое невооружённому глазу.
При этом просветить возможно не все материалы — в основном тонкий пластик. Также камера способна просвечивать некоторые жидкости — вино или колу.
Пользователь Reddit объяснил, что инфракрасные волны из-за своей длины, как, например, волны сотовой связи, способны проходить сквозь предметы. Камера OnePlus 8 Pro способна фиксировать такие волны, потому она и просвечивает предметы.
Автор Androidpolice Мануэль Вонау отметил, что функция не будет работать с одеждой. Тем не менее изданию AndroidPIT удалось просветить тёмную футболку и показать надпись под ней.
Жаль, что с одеждой не вышло. Будем ждать
Через синтетические купальники скорее-всего просветит )
У Сони раньше были видеокамеры, которые так умели в ночном режиме.
Ага
Заебись. Нужен еще ИИ, чтобы одежду вычетал
Я почти гуманитарий. Объясни, как "просто" вычитать, если вторая камера смотрит уже с другого ракурса?
Почему же? Вон, соски видно. Получилось, но не так, как хотелось бы
С одеждой и не вышло бы, но можно делать специальную одежду и тогда....
Короче, рассказываю секрет. Сегодня, в пультах и прочей хрени, которая излучает и принимает ИК, не нужно делать специальное "окошко" для приемника и излучателя. Это потому, что весь корпус делают из специального пластика, который прозрачный для ИК-излучения.
Ну камера в этом телефоне не имеет ИК фильтра (нормальные камеры имеют). И плюс "особый режим" который оставляет на фото только ИК.
Вся "магия" будет проявляться только на устройствах из этого особого пластика, а это в основном пульты, и устройства которые управляются пультами, типа эппл тв и пр. Именно это мы и видим в видосиках.
Так что, расходимся, никакого чуда.
Пиздец, почему ванплас не рекламирует эту функцию? Это ж киллерфича
Очень много функций «на полчаса» которые продают товар. На рынке где все камеры в телефонах уже одинаково охуенны ( камеры кажется стали главной писькой которой все меряются) такое отличие это мегакрутой маркетинговый ход.
Катерпиллер вон рекламирует же инфракрасную камеру как одну из главных особенностей своего телефона
я больше скажу — до вчерашнего дня все техноблоги и сми описывали камеру с монохромным фильтром в телефоне ванпласа как «бесполезная и неинтересная хуйня»
О, открыли что камеры снимают в инфракрасном диапазоне.
Возьмете любой телефон, любой пульт, нажмите любую кнопку на пульте.
Одно дело увидеть свет диода инфракрасного, другое поднять уровень технологии до видимости сквозь пластик.
Жидкий микрофон
У меня на нокии 5800 были видны мерцания, а вот на камеру айфона - нет. Вывод: айфоны говно.
Только светодиод увидишь, а через пластик не просветишь.
На обычных камерах на матрице стоит ИК фильтр, который сильно ослабляет ИК излучение.
Некоторые умельцы в фотокамерах снимают этот фильтр, есть инструкции в сети.
"красная пленка" которую мы заслужили
Это не инфракрасное излучение, иначе бы на видео светилась рука, так как она горячее чем пульт
ИК излучение бывает разной длины волны.
Обычные камеры фиксируют только ИК ближнего спектра, недалеко от видимого спектра.
У теплового излучения тела длина волны больше, оно идет дальше по спектру, там нужны специальные камеры, тепловизоры называется.
годы идут, динислам продолжает выебываться не зная матчасти и обсераться на ровном месте
Ну ты то у нас ты дохуя физик.
лмао тут достаточно знать школьную физику на уровне троечника но ты всё равно обосрался
Я смотрю ты и по русскому языку в школе отличником был.
не уводи от темы
Какой темы? Что у тебя не получилось доебаться и вместо этого ты сам обосрался?
миллениалы открыли для себя *вставить нужное*