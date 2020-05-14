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Технологии
Алексей Боржонов
13 008

Пользователи смартфона OnePlus 8 Pro заметили особенность камеры — она может просвечивать пластик и другие материалы Материал редакции

Но через одежду, кажется, смотреть не получится.

39 комментариев
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Пользователи OnePlus 8 Pro обнаружили особенность камеры смартфона, которая позволяет просвечивать пластик и некоторые другие материалы. Эффект достигается при включённом фотохромном фильтре, способном фиксировать инфракрасное излучение, невидимое невооружённому глазу.

Ben Geskin @BenGeskin
One of the best examples 🤯

#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic https://t.co/UkaxdyV6yP

При этом просветить возможно не все материалы — в основном тонкий пластик. Также камера способна просвечивать некоторые жидкости — вино или колу.

Пользователь Reddit объяснил, что инфракрасные волны из-за своей длины, как, например, волны сотовой связи, способны проходить сквозь предметы. Камера OnePlus 8 Pro способна фиксировать такие волны, потому она и просвечивает предметы.

Автор Androidpolice Мануэль Вонау отметил, что функция не будет работать с одеждой. Тем не менее изданию AndroidPIT удалось просветить тёмную футболку и показать надпись под ней.

Фото AndoridPIT 

#технологии #смартфоны

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39 комментариев
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Роман Белоус

38

Жаль, что с одеждой не вышло. Будем ждать

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Michael Smith

Роман
10

Через синтетические купальники скорее-всего просветит )
У Сони раньше были видеокамеры, которые так умели в ночном режиме.

Ответить

alexferman

Michael
16
Ответить

Michael Smith

alexferman
13

Ага

Ответить

Роман Белоус

Michael
14

Заебись. Нужен еще ИИ, чтобы одежду вычетал

Ответить

Александр

Роман
0

Проще снимать второй камерой без ИК, и потом обычной математикой одно из другого вычитал.

Ответить

Viktor Nevzorov

Алексан…
0

Я почти гуманитарий. Объясни, как "просто" вычитать, если вторая камера смотрит уже с другого ракурса?

Ответить

Максим Гольдмарк

Роман
0

Почему же? Вон, соски видно. Получилось, но не так, как хотелось бы

Ответить

tapav

Роман
0

Гугл камеру портируют, можно будет прямо с балкона просвечивать людей.

Ответить

Анатолий Смолов

Роман
0

С одеждой и не вышло бы, но можно делать специальную одежду и тогда....
Короче, рассказываю секрет. Сегодня, в пультах и прочей хрени, которая излучает и принимает ИК, не нужно делать специальное "окошко" для приемника и излучателя. Это потому, что весь корпус делают из специального пластика, который прозрачный для ИК-излучения.
Ну камера в этом телефоне не имеет ИК фильтра (нормальные камеры имеют). И плюс "особый режим" который оставляет на фото только ИК.
Вся "магия" будет проявляться только на устройствах из этого особого пластика, а это в основном пульты, и устройства которые управляются пультами, типа эппл тв и пр. Именно это мы и видим в видосиках.
Так что, расходимся, никакого чуда.

Ответить

Роман Белоус

Анатолий
0

Ну спасибо блин, испортил настроение

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Neketa Fo

28

Пиздец, почему ванплас не рекламирует эту функцию? Это ж киллерфича

Ответить

Zzzzzzz

Neketa
3

А нахуя она простому пользователю. Ну поиграешь полчаса, потом об этой функции забудешь

Ответить

Neketa Fo

Zzzzzzz
10

Очень много функций «на полчаса» которые продают товар. На рынке где все камеры в телефонах уже одинаково охуенны ( камеры кажется стали главной писькой которой все меряются) такое отличие это мегакрутой маркетинговый ход.

Катерпиллер вон рекламирует же инфракрасную камеру как одну из главных особенностей своего телефона

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Женя Кузьмин

Neketa
1

я больше скажу — до вчерашнего дня все техноблоги и сми описывали камеру с монохромным фильтром в телефоне ванпласа как «бесполезная и неинтересная хуйня»

Ответить

Neketa Fo

Женя
6

Вот да, странно что они не объяснили что это аналог ик фотопленки, не показали примеры (или показали а я не видел?). Это очень необычная функция, которая позволяет делать фантастические снимки. Из этого поста я узнал что мне теперь сложнее выбрать будущий смартфон

Ответить

Neketa Fo

Женя
0

На пикче выше пример чб фотографии на инфрапленку, думаю ванплас должен выдавать нечто похожее. А цветные фото просто пиздец инопланетные. Не удивлюсь что и это смартфон умеет, но мы пока не знаем про это из-за их скромности

Ответить

Neketa Fo

Neketa
2
Ответить

Василий Лебедев

22
Ответить

FOX

0

О, открыли что камеры снимают в инфракрасном диапазоне.
Возьмете любой телефон, любой пульт, нажмите любую кнопку на пульте.

Ответить

Антон Сциталов

FOX
30

Одно дело увидеть свет диода инфракрасного, другое поднять уровень технологии до видимости сквозь пластик. 

Ответить

Жидкий микрофон

FOX
4

У меня на нокии 5800 были видны мерцания, а вот на камеру айфона - нет. Вывод: айфоны говно.

Ответить

Michael Smith

FOX
4

Только светодиод увидишь, а через пластик не просветишь.
На обычных камерах на матрице стоит ИК фильтр, который сильно ослабляет ИК излучение.

Некоторые умельцы в фотокамерах снимают этот фильтр, есть инструкции в сети.

Ответить

Ilya Filin

6

Хотел, чтобы под футболкой было Epstein didn’t kill himself

Ответить

Maxim Kovalchuk

2

"красная пленка" которую мы заслужили

Ответить

Neketa Fo

Maxim
1

Ну хоть кто-то вспомнил

Ответить

Ипполит Воробьянинов

2

Тоже мне открытие....

Легенды нашего детства. Красная Плёнка.
Красная плёнка. Легенды нашего детства. Красная Плёнка. Во времена нашего детства нередко…
76-82.livejournal.com
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hyposlasher

–1

Это не инфракрасное излучение, иначе бы на видео светилась рука, так как она горячее чем пульт 

Ответить

Michael Smith

hyposlasher
4

ИК излучение бывает разной длины волны.
Обычные камеры фиксируют только ИК ближнего спектра, недалеко от видимого спектра.

У теплового излучения тела длина волны больше, оно идет дальше по спектру, там нужны специальные камеры, тепловизоры называется.

Ответить

hyposlasher

Michael
2

Понял, спасибо

Ответить

убер павукан

hyposlasher
0

годы идут, динислам продолжает выебываться не зная матчасти и обсераться на ровном месте

Ответить

hyposlasher

убер
1

Ну ты то у нас ты дохуя физик.

Ответить

убер павукан

hyposlasher
0

лмао тут достаточно знать школьную физику на уровне троечника но ты всё равно обосрался

Ответить

hyposlasher

убер
0

Я смотрю ты и по русскому языку в школе отличником был.

Ответить

убер павукан

hyposla…
0

не уводи от темы

Ответить

hyposlasher

убер
0

Какой темы? Что у тебя не получилось доебаться и вместо этого ты сам обосрался?

Ответить

Ivan

–13

миллениалы открыли для себя *вставить нужное*

Ответить

Ilya Filin

Ivan
5

миллениалы открыли для себя неумение шутить 

Ответить

Роман Андронов

1

А как она взаимодействует с силиконом? Ну вы поняли.

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