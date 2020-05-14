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Технологии
Алексей Боржонов
2904

В Google Chrome появится группировка вкладок и их выделение цветом​ Материал редакции

«Есть два типа людей: минималисты, у которых открыто всего несколько вкладок, и коллекционеры, у которых вкладок… значительно больше».

27 комментариев
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Видео Google

Google анонсировала обновление Chrome, в котором появится возможность группировать вкладки и выделять их цветом.

В компании сообщили, что несколько месяцев тестировали функцию. Разработчики рекомендуют группировать вкладки по темам, степени срочности выполнения задач или, например, по достигнутому прогрессу.

Видео Google

Обновление в десктопных версиях для Windows, MacOS, Linux и Chrome OS появится в мае, пока пользователи могут протестировать бета-версию.

Есть два типа людей: минималисты, у которых открыто всего несколько вкладок одновременно, и коллекционеры, у которых вкладок… значительно больше. И для тех, и для других мы предлагаем новый способ организации: группировка вкладок.

из релиза Google

#новости #google

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27 комментариев
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красивый комбинатор

20
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Владимир Филатов

красивый
0

А ведь хром поглотил эдж.

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Ваня Погост

7
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Роман Андронов

6

Время вспомнить оперу и мозилу, которые реализовали это лет 10 назад.

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vasya pupkin

Роман
0

Барин в огрызок для смердов добавил функцию, всем радоваться! Только представьте, сколько сейчас будет статей Ыкспертов, восхваляющих этот переворот.

Ответить

Александр Антонов

vasya
0

Где это находится в Опере? Кроме как стандартной фиксации больше ничего нет

Ответить

Glan

Александр
0

Так у тебя же хропера стоит.

Ответить

Александр Антонов

Glan
0

Ты прочитай первое сообщение в ветке. Роман написал, что это все уже давно есть в Опере

Ответить

Glan

Алексан…
3
Ответить

Александр

Glan
0

У меня с ресерчем проблемы у тебя, походу. Вот нашел актуальное в блоге Опера: https://blogs.opera.com/russia/2015/11/7-funkciy-opera-dlya-legkogo-upravleniya-vkladkami/

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Владимир Филатов

Алексан…
1

в опере, а не в этом китайском поделии

Ответить

alex twit

Роман
0

до того, как это стало мэйнстримом

Ответить

Morgan

6

Это и в текущей версии есть, включается через chrome://flags#tab-groups

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Антон Сциталов

3

OneTab расширение или аналоги намного лучше. 

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Владимир Филатов

Антон
0

Ну если ты помнишь что у тебя в уантабе, то жму руку. Если нужны какие-то вкладки сейчас, то я бы про них забыл, чтобы тянуть из него.

Ответить

Bulky Blackcrappie

2

Какие-то инопланетяне там работают, похоже. Проблема с кучей вкладок в том, что на надписи места не остаётся, а эта штука ещё и дополнительное место тратит (проверял, лучше с ней точно не становится). Они как будто сами своим браузером не пользуются.

У Firefox была отличная фича с группировкой вкладок, жаль убрали. А расширение на замену какое-то дубовое местами, работает медленно и иногда сбоит.

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Владимир Филатов

Bulky
1

Да, после выпилки xula в фоксе много чего годного пропало.

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Ударный ГОСТ

1

Теперь еще больше обвинений в свою сторону из-за прокрастинации!

Ответить

Glan

1
Ответить

Испанский клуб

1

Ху-ня какая-то, юзать это я точно не буду. Лучше бы нормальный загрузчик сделали, чтобы можно было файлы докачивать. 

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Максим Шпилёв

1

Подмена понятий. Это группировка, а нужно сворачивание вкладок! Как в Опере было - несколько вкладок в одну.

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Dzh SG

0

Догоняющий
Вечно голодный обжора 

Ответить

Неясный меч

0

Было бы круто, если бы они исправили еще потерю вкладок после перезагрузки, которая проявляется непредсказуемо. То сохраняются все открытые страницы, то даже пины пропадают.

Ответить

плюшевый батон

0

Лучше бы вложились в борьбу с ментальным расстройством, которое заставляет людей открывать тысячу вкладок.

Ответить

Пётр Козлов

0

Эту группировку боялись даже самые отбитые ОПГ

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Чайка Лжи

0

Абсолютно неудобная реализация. Пробовал использовать ещё в начале года. Вкладки так и адаптируются по ширине окна браузера, а в данной реализации ещё и название группы занимает место. Выпадающий список вкладок группы был бы удобнее.

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Антон Т

0

На андройде новую группировку сделали настолько по-кретински, что пришлось выключать её через flags.

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