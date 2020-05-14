Прямой эфир
«Есть два типа людей: минималисты, у которых открыто всего несколько вкладок, и коллекционеры, у которых вкладок… значительно больше».
Google анонсировала обновление Chrome, в котором появится возможность группировать вкладки и выделять их цветом.
В компании сообщили, что несколько месяцев тестировали функцию. Разработчики рекомендуют группировать вкладки по темам, степени срочности выполнения задач или, например, по достигнутому прогрессу.
Обновление в десктопных версиях для Windows, MacOS, Linux и Chrome OS появится в мае, пока пользователи могут протестировать бета-версию.
Время вспомнить оперу и мозилу, которые реализовали это лет 10 назад.
Барин в огрызок для смердов добавил функцию, всем радоваться! Только представьте, сколько сейчас будет статей Ыкспертов, восхваляющих этот переворот.
Где это находится в Опере? Кроме как стандартной фиксации больше ничего нет
Ты прочитай первое сообщение в ветке. Роман написал, что это все уже давно есть в Опере
У меня с ресерчем проблемы у тебя, походу. Вот нашел актуальное в блоге Опера: https://blogs.opera.com/russia/2015/11/7-funkciy-opera-dlya-legkogo-upravleniya-vkladkami/
OneTab расширение или аналоги намного лучше.
Ну если ты помнишь что у тебя в уантабе, то жму руку. Если нужны какие-то вкладки сейчас, то я бы про них забыл, чтобы тянуть из него.
Какие-то инопланетяне там работают, похоже. Проблема с кучей вкладок в том, что на надписи места не остаётся, а эта штука ещё и дополнительное место тратит (проверял, лучше с ней точно не становится). Они как будто сами своим браузером не пользуются.
У Firefox была отличная фича с группировкой вкладок, жаль убрали. А расширение на замену какое-то дубовое местами, работает медленно и иногда сбоит.
Подмена понятий. Это группировка, а нужно сворачивание вкладок! Как в Опере было - несколько вкладок в одну.
Лучше бы вложились в борьбу с ментальным расстройством, которое заставляет людей открывать тысячу вкладок.
Абсолютно неудобная реализация. Пробовал использовать ещё в начале года. Вкладки так и адаптируются по ширине окна браузера, а в данной реализации ещё и название группы занимает место. Выпадающий список вкладок группы был бы удобнее.
На андройде новую группировку сделали настолько по-кретински, что пришлось выключать её через flags.