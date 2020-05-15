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Технологии
Алексей Боржонов
1400

Google Chrome начнёт в тестовом режиме блокировать «тяжёлую» рекламу Материал редакции

Так компания хочет снизить нагрузку на сеть и процессоры устройств пользователей.

14 комментариев
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Google объявила, что будет блокировать рекламу в браузере Chrome, которая расходует много ресурсов.

В компании отметили, что часть рекламы нагружает сеть, а также потребляет «непропорционально большую» долю ресурсов устройств, о чём знают не все пользователи. Поэтому Google решила блокировать баннеры, которые:

  • Потребляют более 4 мегабайт сетевых данных;
  • В 30-секундном периоде нагружают процессор в течение 15 секунд;
  • Требуют в общей сложности более 60 секунд на обработку процессором.
Пользователи увидят надпись «Реклама удалена» Изображение Google

В компании отметили, что только 0,3% объявлений не соответствуют указанным требованиям, но именно на них приходится 27% трафика, используемого в рекламе, и 28% общего использования процессора.

Функцию будут тестировать в течение нескольких месяцев и планируют добавить её для всех пользователей к концу августа. Компания предполагает, что рекламодатели смогут подготовиться к изменениям за это время.

В феврале 2018 года в Chrome появился встроенный фильтр рекламы, в июле 2019 года он стал доступен всем пользователям. Фильтр блокирует баннеры, которые не отвечают требованиям организации Coalition for Better Ads., к которой присоединилась Google. Речь идёт о рекламе, которая открывается на весь экран или автоматически воспроизводит звук.

#новости #google

Алексей Боржонов PLUS
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14 комментариев
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Евгений Клочков

12

Они бы еще начали блочить рекламу в ютубе всяких мошенников с "вам выписано пособие/получиье залупу за доступ к личным данным" 

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Ваня Погост

Евгений
7

Меня тоже обманули — мне никто так и не написал :(

Ответить

Coronadoden

Ваня
11

Опять кисель всей харей хлебала

Ответить

George Weiler

Ваня
0

Такая же хрень была

Ответить

умный человек

1

Adsense затронет в первую очередь?

Ответить

Уютный калькулятор

умный
0

К себе они и так не пропустят рекламу, нагружающую процессор. Максимальный размер баннера — 150кб с polite-загрузкой до 2.2 Мб.

Ответить

Всевозможный кавалер

умный
0

Ян#екс Рекламу

Ответить

Иван Маслов

0

На эту ситуацию можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны гугл активно лоббирует улучшение интернета в целом. С другой стороны она начинает диктовать свои условия для разработчиков по всему миру. Не знаю как это оценивать.

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Руководящий рак

Иван
1

Монополисты никогда такого не делали и вот опять 

Ответить

Tolya Mikryukov

Иван
0

Как и на большинство любых других ситуаций 🤷🏼‍♂️

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Alexey Vinogradov

0

Реклама внутри роликов ютуба вполне попадает под это описание.

После появления премиума пришлось поставить адблок из-за того, что реклама стала слишком навязчивой.

Ответить

Roman Sapon

Alexey
0

Премиум не освобождает от рекламы?

Ответить

Alexey Vinogradov

Roman
0

Премиум освобождает. Количество рекламы в роликах сильно увеличилось после его появления, если ты им не пользуешься.

Ответить

Paul Potseluev

Alexey
0

Так почему бы им не воспользоваться?

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