Прямой эфир
Так компания хочет снизить нагрузку на сеть и процессоры устройств пользователей.
Google объявила, что будет блокировать рекламу в браузере Chrome, которая расходует много ресурсов.
В компании отметили, что часть рекламы нагружает сеть, а также потребляет «непропорционально большую» долю ресурсов устройств, о чём знают не все пользователи. Поэтому Google решила блокировать баннеры, которые:
В компании отметили, что только 0,3% объявлений не соответствуют указанным требованиям, но именно на них приходится 27% трафика, используемого в рекламе, и 28% общего использования процессора.
Функцию будут тестировать в течение нескольких месяцев и планируют добавить её для всех пользователей к концу августа. Компания предполагает, что рекламодатели смогут подготовиться к изменениям за это время.
В феврале 2018 года в Chrome появился встроенный фильтр рекламы, в июле 2019 года он стал доступен всем пользователям. Фильтр блокирует баннеры, которые не отвечают требованиям организации Coalition for Better Ads., к которой присоединилась Google. Речь идёт о рекламе, которая открывается на весь экран или автоматически воспроизводит звук.
Они бы еще начали блочить рекламу в ютубе всяких мошенников с "вам выписано пособие/получиье залупу за доступ к личным данным"
Меня тоже обманули — мне никто так и не написал :(
Adsense затронет в первую очередь?
На эту ситуацию можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны гугл активно лоббирует улучшение интернета в целом. С другой стороны она начинает диктовать свои условия для разработчиков по всему миру. Не знаю как это оценивать.
Реклама внутри роликов ютуба вполне попадает под это описание.
После появления премиума пришлось поставить адблок из-за того, что реклама стала слишком навязчивой.
Премиум не освобождает от рекламы?
Премиум освобождает. Количество рекламы в роликах сильно увеличилось после его появления, если ты им не пользуешься.