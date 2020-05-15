По оценкам СМИ, сумма сделки составила 400 миллионов долларов.

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Facebook приобрела сервис хранения и поиска анимированных изображений Giphy. Он станет частью команды Instagram. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Как отметили в Facebook, 50% траффика Giphy приходило из семейства приложений компании, а 25% только из Instagram. Соцсеть долгое время использовала API Giphy для отправки гиф-анимаций в своих приложениях.

Теперь Facebook планирует полноценно интегрировать библиотеку Giphy в Instagram. Пользователи смогут проще находить гифки и стикеры для «историй» и «личных сообщений».

При этом Giphy продолжит управлять библиотекой, а компания рассмотрит возможность инвестиций в технологии, контент и API-партнёрства. Пользователи сервиса всё так же смогут загружать GIF-анимации, а разработчики и действующие партнёры смогут использовать доступ к API Giphy на тех же условиях.

В Facebook не назвали стоимость покупки Giphy. По данным Axios, сумма сделки могла составить 400 миллионов долларов. Как рассказали источники издания, до пандемии сервис обсуждал партнёрство с Facebook, а не приобретение.