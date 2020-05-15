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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Facebook купила сервис хранения гифок Giphy. Его интегрируют в Instagram Материал редакции

По оценкам СМИ, сумма сделки составила 400 миллионов долларов.

26 комментариев
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Facebook приобрела сервис хранения и поиска анимированных изображений Giphy. Он станет частью команды Instagram. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Как отметили в Facebook, 50% траффика Giphy приходило из семейства приложений компании, а 25% только из Instagram. Соцсеть долгое время использовала API Giphy для отправки гиф-анимаций в своих приложениях.

Теперь Facebook планирует полноценно интегрировать библиотеку Giphy в Instagram. Пользователи смогут проще находить гифки и стикеры для «историй» и «личных сообщений».

При этом Giphy продолжит управлять библиотекой, а компания рассмотрит возможность инвестиций в технологии, контент и API-партнёрства. Пользователи сервиса всё так же смогут загружать GIF-анимации, а разработчики и действующие партнёры смогут использовать доступ к API Giphy на тех же условиях.

В Facebook не назвали стоимость покупки Giphy. По данным Axios, сумма сделки могла составить 400 миллионов долларов. Как рассказали источники издания, до пандемии сервис обсуждал партнёрство с Facebook, а не приобретение.

#новости #фейсбук #gif #сервисы

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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26 комментариев
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Берг

16

Я помню как этот сервис только зарождался. По сути это библиотека гифок с поиском. Курсовая работа третьего курса пту. 400 лямов. Пиздец.

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Дыня

Берг
9

Суть же не в технологии, а в юзерах, узнаваемости и имени. И команде 

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Берг

Дыня
3

Да я понимаю это. И платится в основном за нее, но все равно каждый может экстраполировать эту сделку на себя, и жалеть о том что проебал условные 400 лямов в своё время. 

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Дыня

Берг
14

Ну да, кому то везет больше, кому то меньше. Жиза хуле. Думаю вообще что нехуй на себя чужие успехи проецировать никогда, потому что это деструктивно и всегда разочарование

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Уютный Багажник

Дыня
2

Чё ты умничаешь, овощ

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Дыня

Уютный
4

Дыня — растение семейства Тыквенные, вид рода Огурец, бахчевая культура. 

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Уютный Багажник

Дыня
1

Ну вот, опять умничаешь

Ответить

Дыня

Уютный
1
Ответить

Уютный Багажник

Дыня
1

ЗАГАДКА!

Ответить

Дыня

Уютный
1

Накидал за щеку, проверяй 

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
1

Спасибо. Вкусненько)

Ответить

Дыня

Уютный
1

такие тож збс 

Ответить

Дыня

Уютный
1

и вот еще 

Ответить

Берг

Дыня
1
Ответить

Дыня

Берг
1
Ответить

Yuri Miller

Берг
1

Да уж. Надо напилить говна в зоне .com и глядишь хоть один из них купят за лям долларов в будущем

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Alexander Telegin

Берг
1

Сейчас причём в фейсбуке большинство гифок через tenor.com, ибо там автоэмбед без проблем, в отличие от гифи

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Дыня

4

Ищу партнера в сервис хранения членов на перспективу длительного сотрудничества с возможностью последующей продажи бизнеса.

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Kyler

Дыня
0

Так есть же уже порнхаб

Ответить

Дыня

Kyler
9
Ответить

Дыня

Дыня
1

@Вахтёр @Уютный Багажник травля 

Ответить

Иностранный дым

Дыня
1

Баталов уже давно придумал и реализовал это, думай ещё.

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Силовой франт

0

Уже миллион лет интегрирован:

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Дамир Камалетдинов

Силовой
2

We need to go deeper

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Силовой франт

Дамир
2

Это моя стандартная просьба к любой феминистке

Ответить

Coronadoden

Силовой
3

А ты не из брезгливых

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