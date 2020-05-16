Под это описание подпадают почти все подрядчики за пределами Китая.

В закладки

Министерство торговли США изменило правило экспорта в отношении Huawei. Теперь зарубежные компании не смогут поставлять компоненты китайской корпорации, если используют американское ПО или технологии в своей ежедневной работе.

Поправки в правила нацелены на блокировку поставок полупроводников, которые Минторг США назвал «прямым продуктом определённого ПО и технологий США». По новым правилам иностранных производители полупроводников, использующие какие-либо американские технологии или ПО в своей работе не смогут поставлять продукцию Huawei без лицензии властей США.

“Despite the Entity List actions the Department took last year, Huawei and its foreign affiliates have stepped-up efforts to undermine these national security-based restrictions through an indigenization effort,” Secretary of Commerce Wilbur Ross said in a statement on Friday. “We must amend our rules exploited by Huawei and HiSilicon and prevent US technologies from enabling malign activities contrary to US national security and foreign policy interests.”

Как предположили в The Wall Street Journal, лицензионное соглашение позволит Минторгу США блокировать продажи полупроводников от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Компания выступает главным подрядчиком для подразделения процессоров Huawei HiSilicon. При этом правило позволяет отгрузить китайской корпорации чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение четырёх месяцев, начиная с 15 мая.

Власти США начали блокаду Huawei в мае 2019 года. Тогда компанию внесли в «чёрный список» Минторга США: из-за этого американский бизнес больше не может работать с Huawei за исключением отдельных случаев.

После ввода санкций будущие смартфоны и планшеты Huawei лишились поддержки сервисов Google и привычных приложений. Вместо этого компания начала активно развивать собственную экосистему AppGallery.

Кроме того, Huawei больше не может использовать американские комплектующие в своих устройствах. Однако эту проблему в компании решили за полгода: все компоненты заместили собственным производством и европейскими поставщиками.

В январе 2020 года Министерство торговли США уже пыталось ужесточить правила в отношении Huawei. Тогда проотив этого открыто выступили Пентагон и Минфин США, назвав меры чрезмерными и вредными для американских производителей.

Несмотря на блокаду со стороны властей США Huawei сохранила второе место в списке крупнейших производителей смартфонов по итогам 2019 года, уступив только Samsung. Во многом это произошло благодаря тому, что уже представленные устройства ограничения не затронули: компания несколько раз за год перевыпустила флагман Huawei P30 Pro — в сентябре 2019 года и в мае 2020 года.

13 мая Трамп продлил действие запрета на телекомунникационное оборудование Huawei и ZTE в Америке до 2021 года. А 15 мая Минторг США в последний раз продлил временную лицензию, которая позволяет американским операторам, работающим за пределами крупных городов, вести бизнес Huawei до 13 августа.