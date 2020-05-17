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Технологии
Алексей Боржонов
3278

YouTube перестал считать разрешение 720р высоким качеством видео Материал редакции

Теперь HD — это только 1080р и выше.

57 комментариев
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YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720р как HD. На это обратили внимание в СМИ и соцсетях.

Отметка HD появляется теперь только у разрешения 1080р и выше. При этом видео по стандартам качества делятся на SD, HD, Full HD, 2K, 4K. К HD относятся ролики с разрешением 1280х720 пикселей, поэтому 720р соответсвует формату высокого качества.

К моменту написания заметки YouTube не комментировал ситуацию.

В марте компания согласилась снизить качество видео по умолчанию для пользователей по всему миру, чтобы снизить нагрузку на сеть во время пандемии коронавируса. Такое же решение принял Netflix после обращения Еврокомиссии.

#новости #youtube

Спасибо за наводку Андрей Кривицкий
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57 комментариев
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Alexander

36

Теперь на эпол нельзя смотреть hd видео(

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Поменял Никнейм

Alexander
1

Сук((((

Ответить

Возрастной Данила

3

Почему они ещё предоставляют возможность просмотра в 144?

Ответить

Командный Орзэмэс

Возрастной
60

Потому что бывают ситуации, когда нужно экономить трафик, а еще разговорные стримы нафиг не нужны в хорошем качестве.

Ответить

Roman Golovin

Командный
16

Кстати, на каком-то уровне они режут не только картинку, но и звук. По крайней мере раньше так было

Ответить

Argumenta Ambigua

Roman
0

360p - планка качества по звуку, а именно 128 кб/с и не выше, защита от пиратов

Ответить

Roman Golovin

Argumenta
2

А в чем, собственно, суть защиты?

Ответить

Argumenta

Roman
1

Если для тебя качество звука принципиально, то лучше покупать, логично же. Торренты в расчёт не беру, ведь это очевидный выбор.

Ответить

Roman Golovin

Argumen…
1

В смысле купить их премиум, чтобы слушать в нормальном качестве и не грузить видео при этом?
Или я ничего не понял

Ответить

Scentedcreatorfa

Roman
0

В смысле покупать музыку и другие лицензионные материалы там, где их продают официально, а не слушать клипы фоном

Ответить

Roman Golovin

Scented…
1

А на ютубе не официально или как?
И если я все равно могу слушать, если включу нормальное качество, то в чем защита?

Ответить

Aman'Thul

Roman
0

В 144 как раз звук нормальный становится после урезанного в 480 и 360.

Ответить

Dima s

Командный
7

Youtube vanced на андроид есть, можно с выключенным экраном слушать

Ответить

Serega Khobta

Командный
0

но заблокировать смарт и слушать стрим из кармана нельзя

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Serega
14

Можно, если есть Premium или Vanced.

Ответить

Гриша Почуев

Виталий
0

В Гугл сторе нету

Ответить

Петербургский

Гриша
1

Premium это подписка а не отдельное приложение.
Юзал, работает и на заблокированном телефоне, и в режиме картинка-в-картинке.
Про Vanced ничего не знаю, какая-то сторонняя софтина.
За гугл маркет не скажу, но на 4pda сразу нашлась)

Ответить

Scentedcreatorfan

Serega
1

Можно, андроид боги имеют взломанный клиент ютуба, который называется YouTube Vanced. Там часть функционала премиум подписки а-ля нет рекламы, фоновое прослушивание и картинка в картинке

Ответить

Игорь Янович

Командный
–11

разговорная хуита не в каком качестве не нужна, потому что она - разговорная хуита!

Ответить

Roman Golovin

Игорь
6

Ну тогда не пиши комменты

Ответить

Дмитрий Евсеев

Командный
–2

Таких ситуаций не бывает, не пизди

Ответить

Командный Орзэмэс

Дмитрий
1

Если ты не выходишь из дома, то да.

Ответить

Согласный Илья

Возрастной
8

Через пять лет:
Почему они ещё предоставляют возможность просмотра в 1080p?

Ответить

Пожилой Мартингал

Согласный
12

Через пять лет (пофиксил)

Ответить

Поменял Никнейм

Пожилой
18

Вообще-то это на август запланировано 

Ответить

Ответный завод

Возрастной
1

Почему люди за МКАДом не едят пирожные вместо хлеба?

Ответить

Умный шар

10

Ну все пиздец им. Пишу заяву по ук

Ответить

Андрей Кривицкий

Умный
0

Просто представьте на секунду, что это видео размещено на вашем канале. Вы бы хотели, чтобы какой-то мудак из-за желания навязать миру свои правила ломал вам жизнь? 

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"Ваша мать/отэц/..."

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Пальто в коне

Aleks
4
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Дмитрий Алексеевич

Умный
3

Вызывай ментов

Ответить

Roman Golovin

Дмитрий
1

Саня, вызывай полицию

Ответить

Maksim Derkach

10

теперь все время жму шестерню, чтобы чекнуть не 480 ли стоит сук

Ответить

Алексей Шуртин

Maksim
1

если так не заметно хули париться

Ответить

Mikki Rurk

Алексей
2

Глаза боярина достойны лучшего

Ответить

theomism

4

ушла эпоха

Ответить

Согласный Илья

theomism
18

Зато теперь можно смотреть Рикарду Милоса в 8К:

Ответить

Роман Белоус

Согласный
6

Больше в этой жизни ничего и не надо

Ответить

Владимир Филатов

Согласный
0

Почему есть мем с ним про славян?

Ответить

Поменял Никнейм

Владимир
2

Потому что это взлетевший форс, там нет глубокого смысла

Ответить

Владимир Филатов

Поменял
1

ясно, спасибо

Ответить

Roman Golovin

Согласный
0

In Shiryaev we trust

Ответить

Андрей Беликов

9

странно с технической точки зрения, 720р - hd , 1080 - fullhd , 4k - ultrahd, никто ведь ничего не менял, зачем тогда скидывать эту надпись, если она отражает действительность, хотя с другой стороны 480p никто sd не называет 

Ответить

Сергей Павлов

4

да и 1080 уже воспринимается как мутнотень

Ответить

Согласный Илья

Сергей
8

4К-боярин

Ответить

Комсомольский пистолет

Сергей
0

На мониторе 2560*1440 действительно.

Ответить

Mikki Rurk

Комсомольский
1

На мониторе 3840х2160 еще действительнее 

Ответить

Comrade EightEightSeven

6

С добрым утром. Минимум уже месяца два как.

Ответить

Oliver f

Comrade
0

Уже ночь
Извините

Ответить

Олег Ивахнов

0

а знаешь почему?

Ответить

Поперечный Кирилл

Олег
6

Да

Ответить

Марк Варламов

2

Уже месяц как.

Ответить

Иван Иванов

2

Для меня 720p всё ещё HD, так что зря они...

Ответить

Твиттерский Жук

1

Давненько уж

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Игорь Янович

1

Пидарасы!

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IceNight

0

Емм, у меня так уже месяц.

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