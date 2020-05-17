Прямой эфир
Теперь HD — это только 1080р и выше.
YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720р как HD. На это обратили внимание в СМИ и соцсетях.
Отметка HD появляется теперь только у разрешения 1080р и выше. При этом видео по стандартам качества делятся на SD, HD, Full HD, 2K, 4K. К HD относятся ролики с разрешением 1280х720 пикселей, поэтому 720р соответсвует формату высокого качества.
К моменту написания заметки YouTube не комментировал ситуацию.
В марте компания согласилась снизить качество видео по умолчанию для пользователей по всему миру, чтобы снизить нагрузку на сеть во время пандемии коронавируса. Такое же решение принял Netflix после обращения Еврокомиссии.
Теперь на эпол нельзя смотреть hd видео(
Командный Орзэмэс
Потому что бывают ситуации, когда нужно экономить трафик, а еще разговорные стримы нафиг не нужны в хорошем качестве.
Кстати, на каком-то уровне они режут не только картинку, но и звук. По крайней мере раньше так было
360p - планка качества по звуку, а именно 128 кб/с и не выше, защита от пиратов
А в чем, собственно, суть защиты?
В смысле купить их премиум, чтобы слушать в нормальном качестве и не грузить видео при этом?
Или я ничего не понял
В смысле покупать музыку и другие лицензионные материалы там, где их продают официально, а не слушать клипы фоном
А на ютубе не официально или как?
И если я все равно могу слушать, если включу нормальное качество, то в чем защита?
но заблокировать смарт и слушать стрим из кармана нельзя
Можно, если есть Premium или Vanced.
В Гугл сторе нету
Петербургский
Premium это подписка а не отдельное приложение.
Юзал, работает и на заблокированном телефоне, и в режиме картинка-в-картинке.
Про Vanced ничего не знаю, какая-то сторонняя софтина.
За гугл маркет не скажу, но на 4pda сразу нашлась)
Можно, андроид боги имеют взломанный клиент ютуба, который называется YouTube Vanced. Там часть функционала премиум подписки а-ля нет рекламы, фоновое прослушивание и картинка в картинке
разговорная хуита не в каком качестве не нужна, потому что она - разговорная хуита!
Таких ситуаций не бывает, не пизди
Согласный Илья
Через пять лет:
Почему они ещё предоставляют возможность просмотра в 1080p?
Через пять лет (пофиксил)
Вызывай ментов
теперь все время жму шестерню, чтобы чекнуть не 480 ли стоит сук
если так не заметно хули париться
ушла эпоха
Согласный Илья
Зато теперь можно смотреть Рикарду Милоса в 8К:
Почему есть мем с ним про славян?
Потому что это взлетевший форс, там нет глубокого смысла
странно с технической точки зрения, 720р - hd , 1080 - fullhd , 4k - ultrahd, никто ведь ничего не менял, зачем тогда скидывать эту надпись, если она отражает действительность, хотя с другой стороны 480p никто sd не называет
да и 1080 уже воспринимается как мутнотень
Комсомольский пистолет
На мониторе 2560*1440 действительно.
С добрым утром. Минимум уже месяца два как.
а знаешь почему?