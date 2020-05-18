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Технологии
Алексей Боржонов
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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки. В них могут участвовать до восьми человек Материал редакции

В ближайшие месяцы число возможных участников собираются увеличить.

21 комментарий
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«ВКонтакте» добавила функцию групповых видеозвонков. На старте в них могут одновременно участвовать до восьми пользователей.

Звонки доступны в последней версии приложения соцсети. Чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из пользователей добавить в беседу.

В компании отметили, что принимать звонки могут все пользователи. При этом возможность создавать беседы появится у всей аудитории в ближайшие дни.

По словам руководителя команды мессенджера «ВКонтакте» Вячеслава Шебанова, компания планирует расширить функционал сервиса и расширить число возможных участников в ближайшие месяцы, чтобы осенью созваниваться могли «целые классы или студенческие группы».

Функция голосовых и видеозвонков появилась во «ВКонтакте» в апреле 2018 года. Тогда, чтобы активировать функцию, кто-то из друзей должен был позвонить пользователю.

  • Во время пандемии Covid-19 большинство стран ввели ограничения на передвижение людей. Из-за этого одним из главных сервисов для пользователей во всём мире стал Zoom;
  • На фоне его успеха другие компании также стали обновлять свои сервисы видеозвонков. Google сделала бесплатным Google Meetings, Facebook создала Messenger Rooms с чатами до 30 человек, а Telegram анонсировал появление групповых видеозвонков.
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#новости #соцсети

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21 комментарий
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theomism

13

8 человек и один товарищ майор?

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Богатый щит

theomism
3

Эй, ты зачем украл у меня шутку, да еще и раньше меня ее запостил?

Ответить

theomism

Богатый
2

прости, но все сон, ом

Ответить

Andre Macareno

Богатый
2

эта шутка еще в анонсе несколько недель назад была

Ответить

Кирилл Половинкин

–6

Нравится как развивается ВК даже после Пашки. Жаль только, что дальше СНГ наш бизнес нахрен никому не нужен(((

Ответить

snq eveav

Кирилл
16

как развивается ВК

как говно

Ответить

Иван Семёныч

Кирилл
4

если б пашку не выгнали и тов майора не приставили, щас бы 400млн пользователей было бы, как в телеге

Ответить

Алексей Селезнев

Кирилл
3

Какая лажа стала, скачал на днях приложение, думаю музыку послушаю, поностальгирую, я с этим новым дизайном охуел, музыку не найдёшь сходу, зато вот тебе курсы валют, афиша города и чекбэк высраный 

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Матвей Зайцев

Алексей
0

Устанавливай старую версию с 4пда. я на 4.8.3 сижу, мне норм.

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Евгений Клочков

Кирилл
1

50 на 50
претензий к вк пост-Пашиному тоже хватает

Ответить

Dra

Кирилл
0

Надеюсь, что в итоге они растеряют вообще всех пользователей и благополучно закроют этот "В контакте с майором".

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ZeramthgiN

Dra
0

До сих пор не закрыли одноглазики и мой мир или как он там назывался... Люди продолжают жрать говно.

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Ответный завод

5

Теперь можно будет накрывать целые лайковые ОПГ.

Ответить

Возрастной мангал

4

Напоминаю, там в вк есть трубка в верхнем правом углу, типа голосовые звонки, которыми ты никогда не пользовался, сейчас появится иконка видеозвонки, которыми ты естественно тоже никогда не будешь пользоваться. Спасибо вк

Ответить

Роман Белоус

3

Прикольно, но у меня нет столько друзей

Ответить

God Damn

2

«Секретный чат»

Ответить

Лысый фонарь

1

Вау! Супер!

Ответить

Усталый единорожек88

1

Кто-то этой ху#ней пользуется? 

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IO

0

У ВК как обычно позднее зажигание

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Yuri Miller

–2

жалкая пародия на Зум. Прикольно будет если выяснится, что Зум был скомпрометирован сотрудниками Вконтакте.

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Эмиль Рубанов

Yuri
0

так вот кто вчера его ддосил

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