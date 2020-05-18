Прямой эфир
В ближайшие месяцы число возможных участников собираются увеличить.
«ВКонтакте» добавила функцию групповых видеозвонков. На старте в них могут одновременно участвовать до восьми пользователей.
Звонки доступны в последней версии приложения соцсети. Чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из пользователей добавить в беседу.
В компании отметили, что принимать звонки могут все пользователи. При этом возможность создавать беседы появится у всей аудитории в ближайшие дни.
По словам руководителя команды мессенджера «ВКонтакте» Вячеслава Шебанова, компания планирует расширить функционал сервиса и расширить число возможных участников в ближайшие месяцы, чтобы осенью созваниваться могли «целые классы или студенческие группы».
Функция голосовых и видеозвонков появилась во «ВКонтакте» в апреле 2018 года. Тогда, чтобы активировать функцию, кто-то из друзей должен был позвонить пользователю.
8 человек и один товарищ майор?
Богатый щит
Эй, ты зачем украл у меня шутку, да еще и раньше меня ее запостил?
Нравится как развивается ВК даже после Пашки. Жаль только, что дальше СНГ наш бизнес нахрен никому не нужен(((
если б пашку не выгнали и тов майора не приставили, щас бы 400млн пользователей было бы, как в телеге
Какая лажа стала, скачал на днях приложение, думаю музыку послушаю, поностальгирую, я с этим новым дизайном охуел, музыку не найдёшь сходу, зато вот тебе курсы валют, афиша города и чекбэк высраный
До сих пор не закрыли одноглазики и мой мир или как он там назывался... Люди продолжают жрать говно.
жалкая пародия на Зум. Прикольно будет если выяснится, что Зум был скомпрометирован сотрудниками Вконтакте.