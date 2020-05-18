Компания больше не принимает новые заказы от Huawei, но поставит ей уже заказанные чипы.

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Фото TSMC

Крупнейший поставщик полупроводников TSMC перестал принимать заказы на новые поставки от Huawei. Причиной стало ужесточение экспортных правил США, которые запрещают бизнесу работать с китайской компанией, если он использует американское ПО или технологии. Об этом сообщило Nikkei со ссылкой на собственные источники.

Правила не коснулись уже заказанной продукции, если TSMC сможет поставить её до 14 сентября. Huawei считается вторым крупнейшим клиентом тайваньского производителя после Apple: для китайской компании изготавливают многие сложные чипы, включая процессоры, которые она использует в смартфонах.

В разговоре с TechCrunch представитель TSMC заявила, что компания планирует соблюдать законы и регуляцию, в том числе чётко следовать американским экспортным правилам. Производитель отказался уточнить информацию об отказе работы с Huawei и добавил, что внимательно изучает новые правила и их возможную интерпретацию.

По данным Nikkei, Huawei ожидала ужесточений со стороны властей США. Поэтому компания заказывала годовые запасы чипов и оборудования для телекоммуникационных продуктов.

Вечером 15 мая США ужесточили блокаду Huawei. Министерство торговли изменило экспортное правило и запретило работать с китайской компанией бизнесу, который использует американское ПО или технологии в своей работе. Ограничения касаются в том числе и производственного оборудования.

В тот же день тайваньская TSMC объявила об открытии фабрики по производству процессоров в Аризоне стоимостью 12 миллиардов долларов при поддержке штата и властей США. Это позволит компании получить больше американских клиентов.

Как сообщала The Wall Street Journal, до этого Белый дом обсуждал с TSMC и Intel перенос части производств в США. По задумке властей, это позволит снизить зависимость от азиатских фабрик и международной цепи поставок.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года, когда Минторг США внёс компанию и все её «дочки» в «чёрный список». Причиной стали «угрозы национальной безопасности», которые якобы несёт в себе оборудование китайской компании.

Из-за ограничений с Huawei перестал работать американский бизнес: компания не может устанавливать на свои устройства Android с сервисами Google, а также использовать комплектующие из США. Вместо этого Huawei начала развивать собственную экосистему AppGallery, а компоненты импортозаместила своим производством и европейскими подрядчиками.

Министерство торговли США пыталось ужесточить правила в отношении компании ещё в январе 2020 года. Но тогда столкнулось с сопротивлением со стороны Пентагона и Минфина США: они назвали меры вредными для американских производителей.

Сразу после запрета США позволили американским компаниям работать с Huawei по временным лицензиям: оказалось, что многие операторы не готовы отказаться от телеком-оборудования Huawei. Лицензии продлевали несколько раз, однако в мае Минторг сделал это в последний раз до августа 2020 года.

Санкции США не затрагивают уже выпущенные устройства Huawei: они продолжают получать обновления привычного Android. Компания использует эту возможность для перевыпуска старых устройств под видом новых — так она несколько раз переиздавала флагман Huawei P30 Pro, вышедший в марте 2019 года.