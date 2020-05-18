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Технологии
Дамир Камалетдинов
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СМИ: тайваньский производитель полупроводников TSMC перестал работать с Huawei после ужесточения блокады со стороны США Материал редакции

Компания больше не принимает новые заказы от Huawei, но поставит ей уже заказанные чипы.

32 комментария
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Фото TSMC

Крупнейший поставщик полупроводников TSMC перестал принимать заказы на новые поставки от Huawei. Причиной стало ужесточение экспортных правил США, которые запрещают бизнесу работать с китайской компанией, если он использует американское ПО или технологии. Об этом сообщило Nikkei со ссылкой на собственные источники.

Правила не коснулись уже заказанной продукции, если TSMC сможет поставить её до 14 сентября. Huawei считается вторым крупнейшим клиентом тайваньского производителя после Apple: для китайской компании изготавливают многие сложные чипы, включая процессоры, которые она использует в смартфонах.

В разговоре с TechCrunch представитель TSMC заявила, что компания планирует соблюдать законы и регуляцию, в том числе чётко следовать американским экспортным правилам. Производитель отказался уточнить информацию об отказе работы с Huawei и добавил, что внимательно изучает новые правила и их возможную интерпретацию.

По данным Nikkei, Huawei ожидала ужесточений со стороны властей США. Поэтому компания заказывала годовые запасы чипов и оборудования для телекоммуникационных продуктов.

Вечером 15 мая США ужесточили блокаду Huawei. Министерство торговли изменило экспортное правило и запретило работать с китайской компанией бизнесу, который использует американское ПО или технологии в своей работе. Ограничения касаются в том числе и производственного оборудования.

В тот же день тайваньская TSMC объявила об открытии фабрики по производству процессоров в Аризоне стоимостью 12 миллиардов долларов при поддержке штата и властей США. Это позволит компании получить больше американских клиентов.

Как сообщала The Wall Street Journal, до этого Белый дом обсуждал с TSMC и Intel перенос части производств в США. По задумке властей, это позволит снизить зависимость от азиатских фабрик и международной цепи поставок.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года, когда Минторг США внёс компанию и все её «дочки» в «чёрный список». Причиной стали «угрозы национальной безопасности», которые якобы несёт в себе оборудование китайской компании.

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Из-за ограничений с Huawei перестал работать американский бизнес: компания не может устанавливать на свои устройства Android с сервисами Google, а также использовать комплектующие из США. Вместо этого Huawei начала развивать собственную экосистему AppGallery, а компоненты импортозаместила своим производством и европейскими подрядчиками.

Министерство торговли США пыталось ужесточить правила в отношении компании ещё в январе 2020 года. Но тогда столкнулось с сопротивлением со стороны Пентагона и Минфина США: они назвали меры вредными для американских производителей.

Сразу после запрета США позволили американским компаниям работать с Huawei по временным лицензиям: оказалось, что многие операторы не готовы отказаться от телеком-оборудования Huawei. Лицензии продлевали несколько раз, однако в мае Минторг сделал это в последний раз до августа 2020 года.

Санкции США не затрагивают уже выпущенные устройства Huawei: они продолжают получать обновления привычного Android. Компания использует эту возможность для перевыпуска старых устройств под видом новых — так она несколько раз переиздавала флагман Huawei P30 Pro, вышедший в марте 2019 года.

#блокадаhuawei #новости #смартфоны #китай #сша #huawei

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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32 комментария
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Kyler

5

Вот это уже интереснее

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Насущные Проблемы

4

Респект врачам-инфекционистам!

Ответить

Ded Pihto

3

Жду когда китайцы сделают свою EUV литографию и патентные тролли из TSMC соснут хуйца

Ответить

Грузинский ключ

–7

Да наконец-то. Нужно еще запретить оптовый импорт в цивилизованных странах этой краснотряпочной недокомпании, оставить только возможность для личного заказа и все.

Ответить

Amerigo Vespucci

Грузинский
4

Вау, это так либерально.

Ответить

Грузинский ключ

Amerigo
–3

Пошла вон отсюда, дешевка новореганная

Ответить

Amerigo Vespucci

Грузинский
1

Зачем ты пукоешь себе в рот?

Ответить

Грузинский ключ

Amerigo
–2

Сейчас я кое-что сделаю для тебя, и ты будешь уже молча дристать себе в рот, не имея возможности писать комменты на этом сайте

Ответить

Amerigo Vespucci

Грузинс…
2

Лол, испугал. Ручки трясутся?

Ха-ха, минусы вот это ответочка.

Ответить

Грузинский ключ

Amerigo
–1

Чем больше минусов у профиля, тем меньшее количество комментариев в день он сможет оставлять.

Ответить

Amerigo Vespucci

Грузинс…
0

У меня тоже не 1 акк)

Ответить

Грэм Грэмский

Грузинс…
1

Жаль ты имеешь возможность писать, Жирота.Порвантизм

Ответить

Грузинский ключ

Грэм
0

Можешь хоть обминуситься, твои микроскопические минусики в потоке лайков ничего не исправят)

Ответить

Артем Кихтёв

Грузинский
0

Батя, хватит сутра бухать, маман жалуется!

Ответить

IO

Грузинский
3

Поциент ты недолеченный, если запретить оптовый импорт этой "недокомпании", в половине мира интернет приляжет, а кое-где эта "недокомпания" прокладывала единственное в регионе оптоволокно. Походу в твоей пустой голове немного не укладывается что это один из крупнейших поставщиков телеком оборудования и прямой конкурент Cisco. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

IO
1

И по совместительству вор.

Ответить

Грузинский ключ

IO
–1

О боже, как мир-то будет жить без единственного производителя телекоммуникационного оборудования-то! Бедненькие китаезы, одни на весь мир вышки сотовые производят.

Ответить

IO

Грузинский
1

Понятно, признаков разумной жизни не обнаружено

Ответить

Грузинский ключ

IO
0

Лови списочек производителей телекоммуникационного оборудования по странам. Весь мир рухнет без оборудования хуавея!

Категория:Производители телекоммуникационного…
...
ru.wikipedia.org
Ответить

Железный

Грузинс…
0

Ну ты и ебобо, конечно

Ответить

Роман Белоус

Грузинский
2

Ага, а сотовые базовые станции ты где будешь брать? Или сколотишь из досок как скворечник?

Ответить

Железный инструмент

Грузинский
1

Йоба-аналитик порвался, несите нового

Ответить

Следственный Паша

1

Когда китай распадётся? Будет великий день освобождения для всего мира

Ответить

Michael Smith

Следственный
2

великий день освобождения от доступных товаров, ценники на все вырастут раза в 2

Ответить

Следственный Паша

Michael
0

Будто других стран кроме Китая нет. 

Ответить

Игорь Янович

2

Как сообщала The Wall Street Journal, до этого Белый дом обсуждал с TSMC и Intel перенос части производств в США. По задумке властей, это позволит снизить зависимость от азиатских фабрик и международной цепи поставок.

Ну да, из азиатской зависимости TSMC попадёт теперь в лапы американской зависимости.

Ответить

Игорь Янович

Игорь
0

Хотя я не так понял, это США себя имели ввиду, чтобы снизить свою зависимость от азиатских фабрик.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Пекин должен быть разрушен

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
0

Почему Китай может ограничивать права и свободы человеков, но никто не может ограничивать Китай 🤔

Ответить

Дамир Камалетдинов

Stanley
0

1. Потому что могут
2. Потому что не могут

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Эта та самая невидимая рука рынка, о которой капиталисты так любят говорить?

Ответить

Евгений Клочков

–1

Когда при выработке мнения внутри конфликтуют синофобия и нелюбовь к таким жопным регуляция рыночка

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