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Компания запрещает публиковать в Google Play приложения, содержащие информацию о коронавирусе, если они не относятся к органам власти или здравоохранения.
Из магазина Google Play удалили сервис подкастов Podcast Addict из-за записей с упоминанием коронавируса. Об этом разработчик приложения рассказал в Твиттере.
Google прислала разработчику письмо где сообщается, что он нарушил правила магазина: компания разрешает публиковать только те приложения, содержащие информацию о коронавирусе, которые «опубликованы и разработаны официальными государственными органами или общественными организациями здравоохранения».
Пользователи, которые уже скачали приложение, могут продолжать им пользоваться. Но не могут совершать внутри его покупки, размещение рекламы там также приостановили. Для восстановления приложения в магазине разработчику нужно удалить упоминания коронавируса или подтвердить, что приложение относится к органам власти или здравоохранения. Podcast Addict уже подал апелляцию, но думает, что её рассмотрят не раньше, чем через неделю.
Podcast Addict опубликовали в Google Play девять лет назад. На странице приложения утверждалось, что пользователи скачали его девять миллионов раз и загрузили через агрегатор два миллиарда подкастов.
Reclaim the net рассказал, что Podcast Addict лишь агрегатор, он не создаёт и не хранит подкасты на своих серверах. Издание также заявило, что Google не применяет эти же правила к своему собственному приложению подкастов — Google Podcasts. Там можно найти записи с упоминанием коронавируса.
Так блять, в приложении тж тоже про коронавирус есть. Ну чо, прощайте, поцоны. Приятно было с вами посрать в комментах
Мда, а когда-то у гугла был девиз «Don’t be evil».
Уроды. Приложение отличное, я уже много лет пользуюсь. Даже оплатил платную версию.
Попробуй Pocket Casts (мой выбор) или Overcast.
Ну он ведь с устройства не удалился. Просто разработчиков жаль, такую подляну им кинули.
Гугл вообще удаляет приложения и банит аккаунты разрабов просто так, с кучей ошибок, без объяснения причин, а восстановить их потом просто нереально. Монополист, ничего не поделать.
Очень хотелось бы, чтобы такая политика корпораций дала толчок "независимым" репозиториям, типа F-Droid.
А ничо, что в любом браузере можно открыть страницу с несанкционированной информацией о короновирусе?