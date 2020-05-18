Компания запрещает публиковать в Google Play приложения, содержащие информацию о коронавирусе, если они не относятся к органам власти или здравоохранения.

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Из магазина Google Play удалили сервис подкастов Podcast Addict из-за записей с упоминанием коронавируса. Об этом разработчик приложения рассказал в Твиттере.

Google прислала разработчику письмо где сообщается, что он нарушил правила магазина: компания разрешает публиковать только те приложения, содержащие информацию о коронавирусе, которые «опубликованы и разработаны официальными государственными органами или общественными организациями здравоохранения».

Пользователи, которые уже скачали приложение, могут продолжать им пользоваться. Но не могут совершать внутри его покупки, размещение рекламы там также приостановили. Для восстановления приложения в магазине разработчику нужно удалить упоминания коронавируса или подтвердить, что приложение относится к органам власти или здравоохранения. Podcast Addict уже подал апелляцию, но думает, что её рассмотрят не раньше, чем через неделю.

Отсутствие какого-либо контроля над ситуацией — это самое худшее чувство, особенно когда вы являетесь независимым разработчиком, который провёл последние девять лет, работая в одиночку над этим приложением. разработчик Podcast Addict

Podcast Addict опубликовали в Google Play девять лет назад. На странице приложения утверждалось, что пользователи скачали его девять миллионов раз и загрузили через агрегатор два миллиарда подкастов.