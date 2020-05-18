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Технологии
Артём Мазанов
793

Google удалила из магазина приложений агрегатор подкастов Podcast Addict из-за записей о коронавирусе Материал редакции

Компания запрещает публиковать в Google Play приложения, содержащие информацию о коронавирусе, если они не относятся к органам власти или здравоохранения.

16 комментариев
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Из магазина Google Play удалили сервис подкастов Podcast Addict из-за записей с упоминанием коронавируса. Об этом разработчик приложения рассказал в Твиттере.

Google прислала разработчику письмо где сообщается, что он нарушил правила магазина: компания разрешает публиковать только те приложения, содержащие информацию о коронавирусе, которые «опубликованы и разработаны официальными государственными органами или общественными организациями здравоохранения».

Пользователи, которые уже скачали приложение, могут продолжать им пользоваться. Но не могут совершать внутри его покупки, размещение рекламы там также приостановили. Для восстановления приложения в магазине разработчику нужно удалить упоминания коронавируса или подтвердить, что приложение относится к органам власти или здравоохранения. Podcast Addict уже подал апелляцию, но думает, что её рассмотрят не раньше, чем через неделю.

Отсутствие какого-либо контроля над ситуацией — это самое худшее чувство, особенно когда вы являетесь независимым разработчиком, который провёл последние девять лет, работая в одиночку над этим приложением.

разработчик Podcast Addict

Podcast Addict опубликовали в Google Play девять лет назад. На странице приложения утверждалось, что пользователи скачали его девять миллионов раз и загрузили через агрегатор два миллиарда подкастов.

Reclaim the net рассказал, что Podcast Addict лишь агрегатор, он не создаёт и не хранит подкасты на своих серверах. Издание также заявило, что Google не применяет эти же правила к своему собственному приложению подкастов — Google Podcasts. Там можно найти записи с упоминанием коронавируса.

#новости #google

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16 комментариев
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Роман Белоус

12

Так блять, в приложении тж тоже про коронавирус есть. Ну чо, прощайте, поцоны. Приятно было с вами посрать в комментах

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Kyler

Роман
1

Может там были фейки про коронавирус, вот и выпилили

Ответить

Роман Белоус

Kyler
0

Нет

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Nikita Zubkov

3

Мда, а когда-то у гугла был девиз «Don’t be evil».

Ответить

красивый комбинатор

Nikita
0

Корпорация зла же

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Уроды. Приложение отличное, я уже много лет пользуюсь. Даже оплатил платную версию.

Ответить

Bernard Ludwig Black

Vladimir
0

Попробуй Pocket Casts (мой выбор) или Overcast.

Ответить

Vladimir Medvedev

Bernard
1

Ну он ведь с устройства не удалился. Просто разработчиков жаль, такую подляну им кинули.

Ответить

Магнитный череп

1

Вот мудаки

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Демократия

Ответить

Евгений Клочков

1

Гугл теперь хоронит не только свои проекты но и чужие заодно?

Ответить

Егор Прокофьев

1

Гугл вообще удаляет приложения и банит аккаунты разрабов просто так, с кучей ошибок, без объяснения причин, а восстановить их потом просто нереально. Монополист, ничего не поделать.

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Очень хотелось бы, чтобы такая политика корпораций дала толчок "независимым" репозиториям, типа F-Droid.

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Дмитрий Чаплыгин

0

А ничо, что в любом браузере можно открыть страницу с несанкционированной информацией о короновирусе?

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T:ema

Дмитрий
0

почему в любом? Google Chrome. Вот пусть они его сами и заблокируют.

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Прикладной алмаз

0

Где пуш??!

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