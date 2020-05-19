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Фокус на разработчиков, бизнес-инструменты и немного анонсов для потребителей.
19 мая стартовала конференция Microsoft Build 2020, которая продлится до 21 мая. Из-за пандемии она впервые проходит полностью в цифровом формате: сотрудники Microsoft и участники мероприятия в основном выступают из дома по видеосвязи. На Build компания рассказывает об изменениях в некоторых своих продуктах и подробно знакомит разработчиков с новыми инструментами.
TJ изучил анонсы с конференции и кратко рассказывает о главном.
Microsoft представила Project Reunion — единую платформу для разработки приложений на Windows. Раньше разработчикам приходилось с нуля писать на архитектуре Win32, которая поддерживает старые ОС или на Universal Windows Platform, поддерживающей Windows 10.
Но теперь они смогут разрабатывать приложения на одной платформе с обратной совместимостью. Это упростит создание продуктов и позволит оптимизировать даже очень старый код под современные системы.
Microsoft обновила подсистему Windows для Linux (Windows Subsystem for Linux). Она получила поддержку видеокарт и возможность прямого запуска приложений Linux с графическим интерфейсом.
Теперь пользователям не нужно использовать сторонние инструменты. Кроме того, они также смогут задействовать паралелльные вычисления и заняться машинным обучением благодаря поддержке видеокарт.
Microsoft представила облачный суперкомпьютер, который разработали совместно с OpenAI для работы с большими ИИ-моделями. Он работает на 285 тысячах процессорных ядер и 10 тысячах видеокарт.
OpenAI хочет использовать вычислительную мощность суперкомпьютера для развития нового поколения ИИ-моделей. В отличие от простых алгоритмов, заточенных под конкретное применение, они смогут быть более гибкими и решать одновременно разные задачи. Но для этого потребуются очень большие вычислительные мощности, которые и предоставит суперкомпьютер.
В сервис Azure Machine Learning добавили инструменты для ответственного использования машинного обучения. Они позволят контролировать и исправлять проблемы с нейросетями: например, если в выборку попали некорректные данные или система делает выводы не так, как должна.
Помимо этого инструменты позволят понимать, как именно работают алгоритмы и контролировать конфиденциальность данных. Они будут доступны как в составе Azure Machine Learning, так и в открытом доступе.
Microsoft выпустила приложение PowerToys Run для Windows 10. Оно заменяет и улучшает существующее меню «выполнить», которое можно вызвать командой Win+R.
Пока что новый PowerToys Run дублирует возможности поиска из меню «Пуск». Обновление позволяет быстро найти приложения и файлы в Windows, а также запущенные процессы в системе. Внешне приложение напоминает функцию поиска Spotlight в macOS.
Однако в Microsoft планируют улучшать его итерациями, добавляя новые возможности. Компания хочет сделать его более функциональным, чем Spotlight в macOS, для этого дорабатывать PowerToys Run будут совместно с open-source-разработчиками.
Вместе с новым приложение Microsfot также выпустила Keyboard Manager PowerToy. Он позволяет переназначать клавиши на клавиатуре и менять быстрые команды, пока приложение остаётся запущенным в системе.
Я вот все жду, когда Fluent-дизайн перекочует из их миленьких видосиков в реальные интерфейсы. Потому что видосики выглядит очень классно, все стеклянное, светящееся, а реальный интерфейс как напоминал Metro, так и напоминает. Благо прозрачность с размытием добавляют, красиво. Ну и светящиеся контуры, которые возле курсора мышки появляются – тоже найс.
кроме того, они также смогут задействовать паралелльные вычисления и заняться машинным обучением благодаря поддержке видеокарт.
блядь, мне бы разобраться как в проводник зайти, зачем ты унижаешь нас?