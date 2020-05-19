Фокус на разработчиков, бизнес-инструменты и немного анонсов для потребителей.

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19 мая стартовала конференция Microsoft Build 2020, которая продлится до 21 мая. Из-за пандемии она впервые проходит полностью в цифровом формате: сотрудники Microsoft и участники мероприятия в основном выступают из дома по видеосвязи. На Build компания рассказывает об изменениях в некоторых своих продуктах и подробно знакомит разработчиков с новыми инструментами.

TJ изучил анонсы с конференции и кратко рассказывает о главном.

Унификация разработки приложений под Windows 10

Microsoft представила Project Reunion — единую платформу для разработки приложений на Windows. Раньше разработчикам приходилось с нуля писать на архитектуре Win32, которая поддерживает старые ОС или на Universal Windows Platform, поддерживающей Windows 10.

Но теперь они смогут разрабатывать приложения на одной платформе с обратной совместимостью. Это упростит создание продуктов и позволит оптимизировать даже очень старый код под современные системы.

Linux-приложения с графическим интерфейсом на Windows 10

Microsoft обновила подсистему Windows для Linux (Windows Subsystem for Linux). Она получила поддержку видеокарт и возможность прямого запуска приложений Linux с графическим интерфейсом.

Теперь пользователям не нужно использовать сторонние инструменты. Кроме того, они также смогут задействовать паралелльные вычисления и заняться машинным обучением благодаря поддержке видеокарт.

Суперкомпьютер для искусственного интеллекта

Microsoft представила облачный суперкомпьютер, который разработали совместно с OpenAI для работы с большими ИИ-моделями. Он работает на 285 тысячах процессорных ядер и 10 тысячах видеокарт.

OpenAI хочет использовать вычислительную мощность суперкомпьютера для развития нового поколения ИИ-моделей. В отличие от простых алгоритмов, заточенных под конкретное применение, они смогут быть более гибкими и решать одновременно разные задачи. Но для этого потребуются очень большие вычислительные мощности, которые и предоставит суперкомпьютер.

Инструменты для этичного использования машинного обучения Azure Machine Learning

В сервис Azure Machine Learning добавили инструменты для ответственного использования машинного обучения. Они позволят контролировать и исправлять проблемы с нейросетями: например, если в выборку попали некорректные данные или система делает выводы не так, как должна.

Помимо этого инструменты позволят понимать, как именно работают алгоритмы и контролировать конфиденциальность данных. Они будут доступны как в составе Azure Machine Learning, так и в открытом доступе.

Новый лаунчер PowerToys Run для Windows с открытым исходным кодом

Microsoft выпустила приложение PowerToys Run для Windows 10. Оно заменяет и улучшает существующее меню «выполнить», которое можно вызвать командой Win+R.

Прежняя версия Win+R

Пока что новый PowerToys Run дублирует возможности поиска из меню «Пуск». Обновление позволяет быстро найти приложения и файлы в Windows, а также запущенные процессы в системе. Внешне приложение напоминает функцию поиска Spotlight в macOS.

Новый лаунчер

Однако в Microsoft планируют улучшать его итерациями, добавляя новые возможности. Компания хочет сделать его более функциональным, чем Spotlight в macOS, для этого дорабатывать PowerToys Run будут совместно с open-source-разработчиками.

Вместе с новым приложение Microsfot также выпустила Keyboard Manager PowerToy. Он позволяет переназначать клавиши на клавиатуре и менять быстрые команды, пока приложение остаётся запущенным в системе.

Google Docs «на стероидах», приложение для создания списков, обновление Teams: что нового в Microsoft 365

В мессенджер Microsoft Teams добавили шаблоны, чтобы упростить сбор команды в разных бизнес-сценариях, например, в случае кризиса или для мероприятия. Кроме того, приложения для Teams теперь можно создавать и публиковать в Visual Studio и Visual Studio Code, в мессенджер также добавили функцию встреч и возможность организовывать трансляции. Для Teams выпустят приложение Power Virtual Agents, которое упрощает создание чат-ботов;

Фреймворк для совместной работы Fluid интегрировали в Microsoft 365: пользователи смогут одновременно вносить изменения в документы и подключать компоненты, которыми можно легко делиться в приложениях. Microsoft также открыла исходный код инструмента, это позволит разработчикам преобразовать любое приложение в инструмент для совместной работы;



Элементы Fluid можно вставлять в другие приложения Microsoft 365 и совместно дорабатывать их прямо оттуда

Летом 2020 года Project Cortex станет доступен в публичном доступе: новый сервис использует машинное обучение и Microsoft Graph для создания «сети знаний», в которой будет собираться информацию из Microsoft 365 и внешних источников в виде отчёта. По задумке компании, это позволит автоматизировать рабочие процессы и лучше управлять компанией;



Microsoft выпустит приложение Microsoft Lists — оно позволит создавать списки, отслеживать статус заданий и делиться информацией с коллегами. Списки можно будет настраивать с помощью шаблонов, цветового кодирования, импликаций и не только;

Outlook получил поддержку предиктивного ввода слов и предложений, которая позволит снизить количество ошибок и опечаток;

В Edge добавили интеграцию Pinterest: браузер начнёт предлагать подборки из сервиса. Помимо этого, слова на страницах можно выделять и отдельно искать их значения без открытия поисковика. В браузере также появилась быстрая смена рабочего и личного профилей и управление расширениями для корпоративных пользователей.