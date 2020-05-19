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Технологии
Дамир Камалетдинов
4459

OnePlus отключит возможность просвечивать сквозь предметы с помощью камеры OnePlus 8 Pro Материал редакции

Компанию обеспокоили вопросы безопасности и конфиденциальности.

36 комментариев
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Фото 9to5Google

OnePlus программно отключит фотохромный фильтр в камере OnePlus 8 Pro после того, как владельцы смартфона узнали, что с его помощью можно просвечивать предметы. Возможность вернут после переработки. Об этом производитель сообщил в Weibo.

Как отметили в компании, возможность просвечивать предметы не была задумана изначально. В OnePlus рассчитывали, что фильтр позволит добиться уникального текстурного эффекта для чёрно-белых фотографий, а о просвечивании пластика узнали от пользователей.

В компании пояснили, что эффект проявляется «в очень специфических условиях окружающей среды при воздействии на специальные материалы и на близких расстояниях». Однако функцию всё равно решили отключить из-за возможного использования для нарушения конфиденциальности пользователей.

Чтобы устранить влияние на конфиденциальность при возможных экстремальных обстоятельствах, мы решили временно отключить функцию фильтрации через программное обновление. Оно выйдет в течение недели.

представители OnePlus

Как пояснили в OnePlus, многие пользователи используют функцию для создания красивых пейзажных фотографий. Поэтому в будущем компания вернёт фильтрацию, но с другой технической реализацией. В OnePlus также пообещали более строго относиться к разработке продуктов.

14 мая пользователи обнаружили, что последний флагман OnePlus позволяет просвечивать некоторые предметы из пластика и других материалов. Эффект проявляется при использовании фотохромного фильтра, который способен фиксировать инфракрасное излучение, невидимое глазу.

#новости #смартфоны #oneplus

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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36 комментариев
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Neketa Fo

28

они там вообще ебанулись? 

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Женя Кузьмин

Neketa
35
Ответить

Neketa Fo

Женя
4

— Ванплас, проснись, у тебя киллерфича сломалась!
— А я и не сплю

Ответить

Yuri Miller

Neketa
0

я уже подумал что можно тёлке ливчик просвечивать. Ну или трусы.

Ответить

Владимир Василенко

Yuri
7

В надежде увидеть член?

Ответить

Yuri Miller

Владимир
0

Ну, было бы неплохо увидеть его до того, как разденешь тёлку (ну или не тёлку соответственно)

Ответить

Владимир Василенко

Yuri
1

Ещё лучше увидеть член после оголения девушки

Ответить

Тепловой Филипп

Владимир
4

Чё уж там, прикольно обнаружить его утром.

Ответить

Владимир

Тепловой
1

:))

Ответить

Василий Лебедев

Тепловой
1

За щекой?

Ответить

Yuri Miller

Владимир
1

считай в лотерею выиграл. 

Ответить

Заинтересованный Абдужаббор

Yuri
0

Отлично подходит смотреть на тех, кто это не носит.

Ответить

Заинтересованный Абдужаббор

13

Зря, отличная же фича!

Ответить

Заинтересованный Абдужаббор

Заинтересованный
1

А вообще вариант сделать стороннее приложение тогда уж

Ответить

Стройный теркин30см

Заинтересованный
0

Уже

Ответить

Кирилл Давыдов

Стройный
0

Какое?

Ответить

Стройный теркин30см

Кирилл
0

Мне лень 

Ответить

hyposlasher

11

Энтузиасты с 4PDA найдут способ включить обратно

Ответить

ilowen

hyposlasher
–1

Вряд ли разрабы добавлят в код "вкл/выкл ренген".

Ответить

Yuri Miller

ilowen
0

А зачем? старую прошивку принудительно ставить с вырезанными функциями обновления. Говорят у Сони в 90е были камеры подобного рода, скандал был. Пришлось отозвать их.

Ответить

ave ego

3

до отключения киллерфичи:
телефоны огонь, разлетаются как горячие пирожки, дефицит на складах. 

после отключения киллерфичи:
никому этот обыденный кусок пластика и даром не нужен. склады переполнены. 

Ответить

Yuri Miller

ave
1

пишут что айфоны тоже так могут (которые с инфракрасным)

Ответить

Илья Гераськин

Yuri
3

А какие айфоны с инфракрасным?

Ответить

Саша Рощев

Илья
0

Которые с фейс айди

Ответить

Молчаливый украинец

3

Ну и дураки

Ответить

Иван Сидоров

0

Как раз думал менять свой старый 1+ на этот, теперь куплю айфон

Ответить

Paul Frost

Иван
1

Только вот у OnePlus эту фичу можно будет вернуть собственными руками, в отличие от айфона

Ответить

Yuri Miller

–2

Что за PR? Надо мол срочно поднять продажу телефонов OnePlus? Как нафиг можно фотохромным фильтром просвечивать предметы, которые глаз не видит? Это напоминает накуриться или обожраться ЛСД, чтоб начать видеть сквозь предметы.

Ответить

Dr. Acula

Yuri
1

у 1+ нет проблем с продажами

Ответить

Антон Сциталов

Yuri
0

Иди читай, но там все просто и просвечивается действительно особый пластик при особых условиях. Иначе так себе эффект. 

Ответить

Yuri Miller

Антон
0

да, прикинь, реально просвечивается

Ответить

Иван Савин

Yuri
1

честно-честно, Наташ

Ответить

Дмитрий Городских

Yuri
0

С подключением.

Ответить

Сергей Сергеев

Yuri
0

учи физику, мальчик

Ответить

Озорной Лис

0

Ну как обычно

Ответить

Сергей Марченко

0

Только собирался купить их телефон, но отбой

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