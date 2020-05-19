Компанию обеспокоили вопросы безопасности и конфиденциальности.

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Фото 9to5Google

OnePlus программно отключит фотохромный фильтр в камере OnePlus 8 Pro после того, как владельцы смартфона узнали, что с его помощью можно просвечивать предметы. Возможность вернут после переработки. Об этом производитель сообщил в Weibo.

Как отметили в компании, возможность просвечивать предметы не была задумана изначально. В OnePlus рассчитывали, что фильтр позволит добиться уникального текстурного эффекта для чёрно-белых фотографий, а о просвечивании пластика узнали от пользователей.

В компании пояснили, что эффект проявляется «в очень специфических условиях окружающей среды при воздействии на специальные материалы и на близких расстояниях». Однако функцию всё равно решили отключить из-за возможного использования для нарушения конфиденциальности пользователей.

Чтобы устранить влияние на конфиденциальность при возможных экстремальных обстоятельствах, мы решили временно отключить функцию фильтрации через программное обновление. Оно выйдет в течение недели. представители OnePlus

Как пояснили в OnePlus, многие пользователи используют функцию для создания красивых пейзажных фотографий. Поэтому в будущем компания вернёт фильтрацию, но с другой технической реализацией. В OnePlus также пообещали более строго относиться к разработке продуктов.

14 мая пользователи обнаружили, что последний флагман OnePlus позволяет просвечивать некоторые предметы из пластика и других материалов. Эффект проявляется при использовании фотохромного фильтра, который способен фиксировать инфракрасное излучение, невидимое глазу.