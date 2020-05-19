Прямой эфир
Компанию обеспокоили вопросы безопасности и конфиденциальности.
OnePlus программно отключит фотохромный фильтр в камере OnePlus 8 Pro после того, как владельцы смартфона узнали, что с его помощью можно просвечивать предметы. Возможность вернут после переработки. Об этом производитель сообщил в Weibo.
Как отметили в компании, возможность просвечивать предметы не была задумана изначально. В OnePlus рассчитывали, что фильтр позволит добиться уникального текстурного эффекта для чёрно-белых фотографий, а о просвечивании пластика узнали от пользователей.
В компании пояснили, что эффект проявляется «в очень специфических условиях окружающей среды при воздействии на специальные материалы и на близких расстояниях». Однако функцию всё равно решили отключить из-за возможного использования для нарушения конфиденциальности пользователей.
Как пояснили в OnePlus, многие пользователи используют функцию для создания красивых пейзажных фотографий. Поэтому в будущем компания вернёт фильтрацию, но с другой технической реализацией. В OnePlus также пообещали более строго относиться к разработке продуктов.
14 мая пользователи обнаружили, что последний флагман OnePlus позволяет просвечивать некоторые предметы из пластика и других материалов. Эффект проявляется при использовании фотохромного фильтра, который способен фиксировать инфракрасное излучение, невидимое глазу.
они там вообще ебанулись?
я уже подумал что можно тёлке ливчик просвечивать. Ну или трусы.
В надежде увидеть член?
Ну, было бы неплохо увидеть его до того, как разденешь тёлку (ну или не тёлку соответственно)
Ещё лучше увидеть член после оголения девушки
Тепловой Филипп
Чё уж там, прикольно обнаружить его утром.
Заинтересованный Абдужаббор
А вообще вариант сделать стороннее приложение тогда уж
Стройный теркин30см
Уже
Энтузиасты с 4PDA найдут способ включить обратно
Вряд ли разрабы добавлят в код "вкл/выкл ренген".
А зачем? старую прошивку принудительно ставить с вырезанными функциями обновления. Говорят у Сони в 90е были камеры подобного рода, скандал был. Пришлось отозвать их.
до отключения киллерфичи:
телефоны огонь, разлетаются как горячие пирожки, дефицит на складах.
после отключения киллерфичи:
никому этот обыденный кусок пластика и даром не нужен. склады переполнены.
пишут что айфоны тоже так могут (которые с инфракрасным)
А какие айфоны с инфракрасным?
Как раз думал менять свой старый 1+ на этот, теперь куплю айфон
Только вот у OnePlus эту фичу можно будет вернуть собственными руками, в отличие от айфона
Что за PR? Надо мол срочно поднять продажу телефонов OnePlus? Как нафиг можно фотохромным фильтром просвечивать предметы, которые глаз не видит? Это напоминает накуриться или обожраться ЛСД, чтоб начать видеть сквозь предметы.
Иди читай, но там все просто и просвечивается действительно особый пластик при особых условиях. Иначе так себе эффект.
да, прикинь, реально просвечивается