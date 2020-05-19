Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
1503

Microsoft создала ИИ-суперкомпьютер для OpenAI на базе облака Azure. Его назвали одним из пяти самых мощных в мире Материал редакции

Суперкомпьютер будут использовать для тренировки следующего поколения массивных распределённых ИИ-моделей.

9 комментариев
В закладки

Microsoft создала один из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире. Его разработали на базе облака Azure специально для компании OpenAI. Об этом TJ рассказали в Microsoft.

Суперкомпьютер Microsoft оснащён 285 тысячами процессорных ядер и 10 тысячами графических процессоров. Скорость подключения составляет 400 гигабит в секунду для каждого сервера. Устройство планируют использовать для тренировки следующего поколения массивных распределённых ИИ-моделей, которые будут способны выполнять более широкий спектр функций

Как пояснили в Microsoft, раньше эксперты по машинному обучению разрабатывали ИИ-модели, использующие наборы данных для выполнения какой-то одной цели — распознавания объектов, перевода текстов и не только. Однако с некоторыми сценариями лучше справляется одна большая модель, обученная, к примеру, на миллиардах страниц публично доступных текстов.

Такие системы способны решать сразу несколько разных задач: подводить итоги длинных выступлений, модерировать чат в онлайн-играх и даже генерировать программный код после поиска на GitHub. Однако большие модели требуют прогрессивной супервычислительной инфраструктуры — для этого и понадобился ИИ-суперкомпьютер.

OpenAI — основанная Илоном Маском компания, которая занимается вопросами регуляции искусственного интеллекта. Она в том числе сама разрабатывает инструменты для работы с нейросетями и машинным обучением — например, алгоритм, генерирующий убедительные заголовки фейковых новостей.

#новости #microsoft #build2020 #ии #нейросети

Дамир Камалетдинов PLUS
+128 936
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
2
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["build2020","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0438\u0438","microsoft"], "comments": 9, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 170633, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 May 2020 17:59:59 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Филатов

9

Но excel по-прежнему в нём залагал.

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Уууу скайнет

Ответить

Евгений Клочков

1

Но браузер, эксель, Фотошоп и парадоксодрочильни все равно будут на нем лагать

Ответить

Иван Семёныч

0

инетерсно сколько вся эта дура стоит и сколько стоит час работы

Ответить

Насущные Проблемы

0

Для управления чипированными россиянами?

Ответить

Кислоебальный

0

А Ширяеву одну поганую видеокарту всего заслали....

Ответить

Roman Polyakov

0

Ого. Ровоам решили по настоящему построить 

Ответить

Денис Файзулин

0

в Дотан играть умеет ?

Ответить

Сергей Васильев

0

Это нужно для чепированея

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Наука
NASA представило международные правила по освоению Луны. Документ разрешает добывать ресурсы и устанавливать границы
Страны, которые присоединятся к соглашению, смогут создавать собственные «безопасные» зоны на Луне.
107
Интернет
«Не возвращайся никогда» или «Привет с Ростова»: история и судьба героев мемного обращения об иммиграции в США
Спустя 20 лет российские журналистки нашли адресата ролика и связали его с лидером СБПЧ, которого мем вдохновил на песню.
116
Новости
Трое фигурантов дела о размещении фото нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк» раскаялись в содеянном
Возбуждено уголовное дело.
141
Популярное за три дня
Интернет
Умер герой мема «Ни*** не понял, но очень интересно» Сергей Демехов
Ему было 52 года.
97
Дизайн и архитектура
Тред: Заброшенные монументы социалистической Югославии
Памятники бруталистской архитектуры посреди лесов, напоминающие следы древних цивилизаций.
179
Животные
8
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

alexferman

Запись в подсайте Telegram

Nik Koniwzski

Куда полетит Маск после…

Дыня

Google показала концепт шнура с…

Антон Жучков

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Запись в подсайте Telegram

Lee

Фотоистория: наш коллега в зале…

Иван Семёныч

Куда полетит Маск после…

Антон Сциталов

Google показала концепт шнура с…

glimpse unthinkable

Microsoft представила единую…

Andrey Alyushin

«Медиазона»: в России…

alexferman

Запись в подсайте Telegram