Разработчикам станет проще разрабатывать приложения для разных устройств.

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Microsoft представила Project Reunion — единую платформу для разработки под Windows 10. Она поддерживает обратную совместимость интерфейсов Win32 и Universal Windows Platform. Об этом TJ сообщили в компании.

По данным Microsoft, Windows 10 установлена на миллиарде устройств, а пользователи проводят с системой более четырёх триллионов минут ежемесячно. Однако раньше разработчикам приходилось создавать приложения либо для архитектуры Win32, которая поддерживает прошлые ОС Windows, либо для Windows 10, которая работает на Universal Windows Platform.

Благодаря Project Reunion они смогут разрабатывать программы с обратной совместимостью на единой платформе — выбирать больше не придётся. Новая платформа обеспечит интеграцию между интерфейсами Win32 и UWP, а также позволит обновить и улучшить уже выпущенные приложения вне зависимости от того, на чём они написаны — на C++, .NET или React Native.

Одним из первых компонентов Project Reunion стал WinUI 3 Preview 1 — нативный фреймворк интерфейса Windows. С его помощью разработчики смогут обеспечить адаптивность и масштабируемость приложений на разных устройствах.

Другим компонентом Project Reunion стала интеграция веб-контента через WebView2. Теперь разработчики смогут внедрить превью на .NET. А любое приложение Windows поддерживает встроенный контент с помощью Microsoft Edge и Chromium.

Узнать подробности и посмотреть примеры использования Project Reunion можно в репозитории на GitHub. Компания обещает прислушиваться к комментариям разработчиков.

Microsoft также обновила инструменты Windows Terminal и Windows Subsystem for Linux (WSL). Windows Terminal 1.0 для корпоративного использования теперь позволяет запускать командную строку в нескольких вкладках и панелях, а также использовать Unicode и UTF-8-символы.

WSL получила в основном улучшения совместимости с аппаратурой. Теперь подсистема может запускать приложения Linux с графическим интерфейсом напрямую без сторонних инструментов. Microsoft также добавила в WSL поддержку видеокарт, которые позволят использовать аппаратное ускорение для паралелльных вычислений и машинного обучения.