Прямой эфир
Разработчикам станет проще разрабатывать приложения для разных устройств.
Microsoft представила Project Reunion — единую платформу для разработки под Windows 10. Она поддерживает обратную совместимость интерфейсов Win32 и Universal Windows Platform. Об этом TJ сообщили в компании.
По данным Microsoft, Windows 10 установлена на миллиарде устройств, а пользователи проводят с системой более четырёх триллионов минут ежемесячно. Однако раньше разработчикам приходилось создавать приложения либо для архитектуры Win32, которая поддерживает прошлые ОС Windows, либо для Windows 10, которая работает на Universal Windows Platform.
Благодаря Project Reunion они смогут разрабатывать программы с обратной совместимостью на единой платформе — выбирать больше не придётся. Новая платформа обеспечит интеграцию между интерфейсами Win32 и UWP, а также позволит обновить и улучшить уже выпущенные приложения вне зависимости от того, на чём они написаны — на C++, .NET или React Native.
Одним из первых компонентов Project Reunion стал WinUI 3 Preview 1 — нативный фреймворк интерфейса Windows. С его помощью разработчики смогут обеспечить адаптивность и масштабируемость приложений на разных устройствах.
Другим компонентом Project Reunion стала интеграция веб-контента через WebView2. Теперь разработчики смогут внедрить превью на .NET. А любое приложение Windows поддерживает встроенный контент с помощью Microsoft Edge и Chromium.
Узнать подробности и посмотреть примеры использования Project Reunion можно в репозитории на GitHub. Компания обещает прислушиваться к комментариям разработчиков.
Microsoft также обновила инструменты Windows Terminal и Windows Subsystem for Linux (WSL). Windows Terminal 1.0 для корпоративного использования теперь позволяет запускать командную строку в нескольких вкладках и панелях, а также использовать Unicode и UTF-8-символы.
WSL получила в основном улучшения совместимости с аппаратурой. Теперь подсистема может запускать приложения Linux с графическим интерфейсом напрямую без сторонних инструментов. Microsoft также добавила в WSL поддержку видеокарт, которые позволят использовать аппаратное ускорение для паралелльных вычислений и машинного обучения.
Windows 10 находится в таком состоянии, когда я рад что она не сильно изменилась от прошлых версий, но так же я расстроен как мало она поменялась. К сожалению, WIndows остается самой популярной офисной, enterprise системой. А это значит что она должна поддерживать 20-30 летние конструкции, правила и свойства, чтобы одна из дохуя легаси систем где-то в каком-то офисе не полетела. Project Reunion, как и все связанное с UWP обречен остаться непонятым и нетронутым, потому что Win32 никуда не уйдет в ближайшее, да даже и не в ближайшее время, а зачем тогда UWP? Видимо разработчикам нужно самим отвечать на этот вопрос.
Но зато хоть обратная поддержка есть. Те же работающие 32-битные приложения, в отличие от.
будущее за Java. Даже унитазы работают на Java. Кросс-платформенность кода за счёт виртуальных машин Java.
JavaScript же, чтобы совсем весело жилось, с node_modules на несколько сотен мегабайт на каждый проектик.
640 килобайт хватит всем.
А это значит что она должна поддерживать 20-30 летние конструкции, правила и свойства, чтобы одна из дохуя легаси систем где-то в каком-то офисе не полетела.
Тем временем в Apple
Что? 32-битные приложения? Вырезайте нахуй.
слушайте, они как путин, уже лет 20 че-то там унифицируют, по-моему. но щас-то все получится, ведь времени на раскачку нет.
WSL получила в основном улучшения совместимости с аппаратурой. Теперь подсистема может запускать приложения Linux с графическим интерфейсом напрямую без сторонних инструментов.
Вот это очень круто на самом деле.
То есть WPF теперь точно всё. Ну и ладно, туда и дорога, полагаю. Хотя и были свои приятные стороны.
да какой-то wpf, там winforms еще жив
Пошёл гуглить, чтобы проверить, когда там его обновляли в последний раз, а WPF теперь вообще и на гитхабе есть, ничего себе. Может быть, однажды добавят-таки браузерный движок поновее и ту же поддержку emoji, например, чтобы не приходилось городить огороды.
а че они вместо него сделали? uwp или как там его
Пока для десктопа ничего, а так UWP, да. В котором даже копипаст работает через раз. Но зато есть быстрые байндинги, IsColorFontEnabled для нормальных emoji и полноценный доступ к новым API.
так для декстопа до сих пор wpf? какой ужас
upd: они ж его почти не поддерживали
Ну вот да, получается либо древнейший winforms без аппаратной отрисовки, либо wpf, на котором на части машин приходится эту аппаратную отрисовку отключать, так как UI банально разваливается в нелепые артефакты или крашится при запуске. Как-то странновато для лидирующей ОС не иметь актуального гуишного фреймфорка.
MFC, лол
божемой, это какой-то ужас. это же самая распространенная ос в мире и у нее нет нормального дефолт фреймворка
Давно взяли бы Qt и не занимались фигнёй
ммм, знаешь сколько он стоит?
так для декстопа до сих пор wpf?
Я в прошлом году на нём проект свежий пилил, потом перешёл на веб правда, но не суть. Живее всех живых.
Зато сервелат благополучно мёртв. А какие амбиции были. Или виндофон, — туда же. Кстати, недавно где-то читал, вижуал бейсик решили диприкейтнуть.
ничесе вижл бейсик жив еще, кто ж им пользуется
Я не в курсе реально, кто им пользуется, но выпил его, это какое-то святотатство.
Разработчикам станет проще разрабатывать приложения для разных устройств разработыннх разработчиками на различных других устройствах разработанными разработчиками.
Скатился в какой-то андроид. Как же бесит материал дизайн, прям стандарт какой-то. Верните всё как было. Как в хрюше.