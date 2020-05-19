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Технологии
Алексей Боржонов
1516

Google показала концепт шнура с сенсорным управлением. Он позволяет управлять музыкой прикосновениями к проводу Материал редакции

Пока это только исследовательский проект.

44 комментария
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Google представила концепт технологии HSM — спиральной чувствительной матрицы (helical sensing matrix,) которая позволяет управлять устройствами, прикасаясь к ткани.

Компания показала, как технология может на проводах наушников: с помощью HSM можно регулировать громкость или переключать дорожки, прикасаясь к шнуру.

Видео Google

На показанном компанией примере одиночное нажатие на провод останавливает воспроизведение трека, двойное — включает следующий, перекручивание — меняет громкость.

HSM представляет собой оплётку, которая состоит из проводящих электричество текстильных нитей. Они передают устройству заданные сигналы по всей длине шнура. Кроме того, в шнур вплетено оптоволокно, благодаря которому он светится.

Видео Google

Google утверждает, что точность распознавания жестов — 94%. В компании это считают «обнадёживающим» результатом. Во время исследований специалисты применяют машинное обучение, а тестирует технологию группа добровольцев.

Работа технологии на примере «умной» колонки Видео Google 

HSM — это исследовательский проект, и пока неизвестно, будет ли технология интегрирована в устройства. Google уже участвовала в проектах «умной» одежды, в которой управлять устройствами можно через токопроводящие нити.

#технологии #google #новости

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44 комментария
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Питерский браслет

10

к airpods будет идти отдельно шнур?

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Тепловой Филипп

Питерский
5

Да. Беспроводные наушники. И провод для регулировки громкости. А с телефона регулировку уберут.
Вот тогда заживём.

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Алексей Любимцев

7

Во время ходьбы или бега провод же постоянно болтается и об что-то трется, особенно если под одеждой носить, его постоянно задеваешь без повода, да и нахуй сейчас вообще наушники с проводами

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Игорь Янович

Алексей
–9

что ни говори, а пока наушники надо заряжать каждый день или вот как смарт часы, то это всё говно! а не устройства. Пока прорыва в аккумуляторах не сделают, то провода будут актуальны. А беспроводное только для идиотов, к которым подойти, попроси телефон и сразу увидишь что у 90% заряд на нуле, как они пользуются остальными девайсами которые нужно заряжать, я не представляю, но предположу, что если у них телефон всегда разряжен, то так же разряжено и всё остальное.
А ну да, совсем забыл, у 50% уже битых жизнью идиотов есть павербанки, и всё бы ничего на первый взгляд, но беда в том, что и они всегда разряжены ))))))))))))))))
То есть вы как идиот, таскаете кучу всего, но оно всё всегда РАЗРЯЖЕНО!

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Алексей Любимцев

Игорь
0

Увеличение емкости акб вопрос времени, тем более, что наушники заряжаются через кейс, а это уже по дефолту перевешивает провода

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Игорь Янович

Алексей
–1

Увеличение емкости акб вопрос времени.

Ну да - ну да, только последние лет 20 особо ничего не меняется.

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Марк Варламов

Игорь
2

И что, не выросла емкость? Сейчас тоненькие телефоны по 4к миллиампер вмещают, раньше у толстых по 600-800 было.

Ответить

Игорь Янович

Марк
–1

Да мне насрать на эти твои показатели, моя нокия работала неделю в режиме ожидания может даже со 100 миллиамперами, а вот смартфон с тыщами миллиампер еле-еле 3-4 дня продержится.
Вопрос, что лучше, 100 миллиампер и неделя работы, или как для вас 100500 миллиампер но 1-2 дня работы. Но зато 100500 миллиампер будет написано!

Ответить

Арье Гекюм

Игорь
0

А наручные часы с батарейкой на 50 mAh вообще годами работают, давай на них равняться.

Ответить

Марк Варламов

Игорь
0

Твоя нокия кроме звонков ничего не имеет, а твой современный телефон только для разблокировки экрана создает 3д модель твоего лица на основе нескольких тысяч лазеров

Ответить

Игорь Янович

Марк
–1

Твой может и 3D члена создаёт, я не знаю, а вот мой никаких 3d не создаёт для разблокировки, разблокируется отпечатком пальца. И этого вполне достаточно!
Ну и что нокия ничего не имеет вопрос тоже спорный. Всё то говно которое у тебя понаставлено, вроде инстаграмов и твиттеров мне лично и даром не нужно.

Ответить

Алексей Любимцев

Игорь
0

20 лет назад это на это не было такого спроса и это не было первоочередной задачей

Ответить

Игорь Янович

Алексей
–1

Мда.

Ответить

Nick Logveniuk

Алексей
0

По какому дефолту и что оно перевешивает?
Если у меня в дороге разрядились наушники, как мне поможет кейс?

Ответить

Алексей Любимцев

Nick
0

Эир подсы работаю 5 часов без подзарядки, с кейсом ещё +24 часа, за 5 минут заряжаются до 1 часа, это блядь однозначно перевешивает «удобство» обоссаных проводов

Ответить

Игорь Янович

Алексей
1

Да, 5 часов это успех.

Ответить

Алексей Любимцев

Игорь
0

Кто нахуй вообще наушники больше 5 часов беспрерывно слушает, даже в самолете за 3-4 часа заебываешься с этими хуйнями в ухе сидеть, но если и надо больше- засунь в кейс на 5 минут и слушай дальше

Ответить

Игорь Янович

Алексей
0

Потребитель: Эй производители, когда вы сделаете телефон который бы жил долго?
Производители: Да кто нахуй вообще лазит в телефоне больше часа, вы что долбаёбы там сутками напролёт сидеть, вы хоть спите когда?
)))))))))))))))))))))))

Ответить

Прикладной паук например

Игорь
0

Сейчас они живут вполне долго - у меня с кейсом 3 дня, и заряжаются быстро. Да и заряжать удобно - просто бросил на зарядку. Да даже подключать быстрее: достал и в уши, а не искать провод.

Ответить

Игорь Янович

Прикладной
0

А зачем провод искать, засунь руку в карман и достань наушники. Если у тебя карманы до пят, и с трусами соединены, то это уже твои трудности.

Ответить

Павел Макров

Алексей
0

Можно определять ходьбу/бег по другим показателям на основе машинного обучения (амплитуда движений рук например или ещё какая-нибудь хуйня).

Короче фейк активацию до определенного уровня можно пофиксить путем анализа входных данных для активации.

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Ilia Gurtovoy

Алексей
0

Проблемы товарища майора под прикрытием.

Ответить

Грузинский Филипп

4

Нахуя

Ответить

пиу-пиу

Грузинский
1

Ну это же управление поверхностью. Можно сделать ремень для часов или вообще много чего другого сенсорным для управления.

Ты что тупишь Орлов?

Ответить

Добровольный шмель

Грузинский
1

Я хочу, что ты мне сделаешь

Ответить

Уютный Багажник

4

Всегда мечтал о возможности, слегка придушив своего змея, переключать на следующий трек. 

Ответить

Посторонний

Уютный
1

Примерная последовательность треков при этом: 
1. Crash Test Dummies - Mmm Mmm Mmm Mmm
https://www.youtube.com/watch?v=eTeg1txDv8w
2. Surfin Bird by Peter Griffin
https://www.youtube.com/watch?v=9AZA6fREkoA
3. Natalie Cole LIVE - Unforgettable 
https://www.youtube.com/watch?v=MKCyUe4syc4

Ответить

Уютный Багажник

Посторонний
1

Почему именно в таком? 

Ответить

Посторонний

Уютный
0

Послушай.

Ответить

Уютный Багажник

Посторонний
0

Не, не понял. Я тупой) 

Ответить

Посторонний

Уютный
2

Блядь. Темп/общий настрой песен 1-2 соотвествует нарастающему темпу дрочки, 3 соотвествует периоду похорон секусального возбуждения и апатии (когда дрочка сКОНЧАлась).
Что ж ты деревянный, как Буратино.

Ответить

Уютный Багажник

Посторо…
0

Пиздец сложна.

Ответить

Артём Дидык

4
Ответить

Специализированный динозавр

3

Действительно, лучше на порядок сделать дороже производство, чем использовать обычную кнопку на проводе.

Ответить

Игорь Янович

Специализирован…
0

к обычной кнопке нужны ещё провода, а тут как я понял новые пускать не нужно, только те которые идут к самим динамикам а решать всё будет софт, то есть ничего удорожать не нужно, ну, если не считать вплетение оптоволоконной нити для непонятной подстветки.

Ответить

Nick Logveniuk

2

Люблю постоянную рубрику на ТЖ "Редактор случайно целое слово"

Ответить

Семен Семеныч

1

Ну, в мире, где не у каждой гарнитуры есть три кнопки, это огромное достижение. Слайд вниз чтобы понизить громкость стягивает наушники — это же гениально.

Ответить

Олег Матвеенко

1

Вот Серега Шнур и вся группа то охренели от новости.

Ответить

Посторонний

Олег
0
Ответить

Добровольный шмель

0

Буду отжимать у лохов в подворотне.

Ответить

ouxen

0

Троллейбус из буханки

Ответить

Vadim Shorin

0

ну вообще особо ничего сверх нового не изобрели, если сжимать самый обычный провод в обмотке, то меняется сопротивление немного -> меняется ток, и по этим изменениям можно сделать много чего, но как они стабильность добьются неизвестно

Ответить

Посторонний

0

Я ношу порой телефон в кармане, с наушниками, и они длинеее, чем нужно, пару витков оставляю в кармане же за телефоном. При такой технологии (и без того кнопки порой в телефоне нажимаются, пока он в кармане) как бы шнур не начал дирижировать самовольно.

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Игорь Янович

Посторонний
0

Ну так вот  это сейчас и решают и про это сказано в статье!

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