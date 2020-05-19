Прямой эфир
Пока это только исследовательский проект.
Google представила концепт технологии HSM — спиральной чувствительной матрицы (helical sensing matrix,) которая позволяет управлять устройствами, прикасаясь к ткани.
Компания показала, как технология может на проводах наушников: с помощью HSM можно регулировать громкость или переключать дорожки, прикасаясь к шнуру.
На показанном компанией примере одиночное нажатие на провод останавливает воспроизведение трека, двойное — включает следующий, перекручивание — меняет громкость.
HSM представляет собой оплётку, которая состоит из проводящих электричество текстильных нитей. Они передают устройству заданные сигналы по всей длине шнура. Кроме того, в шнур вплетено оптоволокно, благодаря которому он светится.
Google утверждает, что точность распознавания жестов — 94%. В компании это считают «обнадёживающим» результатом. Во время исследований специалисты применяют машинное обучение, а тестирует технологию группа добровольцев.
HSM — это исследовательский проект, и пока неизвестно, будет ли технология интегрирована в устройства. Google уже участвовала в проектах «умной» одежды, в которой управлять устройствами можно через токопроводящие нити.
Тепловой Филипп
Да. Беспроводные наушники. И провод для регулировки громкости. А с телефона регулировку уберут.
Вот тогда заживём.
Во время ходьбы или бега провод же постоянно болтается и об что-то трется, особенно если под одеждой носить, его постоянно задеваешь без повода, да и нахуй сейчас вообще наушники с проводами
что ни говори, а пока наушники надо заряжать каждый день или вот как смарт часы, то это всё говно! а не устройства. Пока прорыва в аккумуляторах не сделают, то провода будут актуальны. А беспроводное только для идиотов, к которым подойти, попроси телефон и сразу увидишь что у 90% заряд на нуле, как они пользуются остальными девайсами которые нужно заряжать, я не представляю, но предположу, что если у них телефон всегда разряжен, то так же разряжено и всё остальное.
А ну да, совсем забыл, у 50% уже битых жизнью идиотов есть павербанки, и всё бы ничего на первый взгляд, но беда в том, что и они всегда разряжены ))))))))))))))))
То есть вы как идиот, таскаете кучу всего, но оно всё всегда РАЗРЯЖЕНО!
Увеличение емкости акб вопрос времени, тем более, что наушники заряжаются через кейс, а это уже по дефолту перевешивает провода
Увеличение емкости акб вопрос времени.
Ну да - ну да, только последние лет 20 особо ничего не меняется.
И что, не выросла емкость? Сейчас тоненькие телефоны по 4к миллиампер вмещают, раньше у толстых по 600-800 было.
Да мне насрать на эти твои показатели, моя нокия работала неделю в режиме ожидания может даже со 100 миллиамперами, а вот смартфон с тыщами миллиампер еле-еле 3-4 дня продержится.
Вопрос, что лучше, 100 миллиампер и неделя работы, или как для вас 100500 миллиампер но 1-2 дня работы. Но зато 100500 миллиампер будет написано!
А наручные часы с батарейкой на 50 mAh вообще годами работают, давай на них равняться.
Твоя нокия кроме звонков ничего не имеет, а твой современный телефон только для разблокировки экрана создает 3д модель твоего лица на основе нескольких тысяч лазеров
Твой может и 3D члена создаёт, я не знаю, а вот мой никаких 3d не создаёт для разблокировки, разблокируется отпечатком пальца. И этого вполне достаточно!
Ну и что нокия ничего не имеет вопрос тоже спорный. Всё то говно которое у тебя понаставлено, вроде инстаграмов и твиттеров мне лично и даром не нужно.
20 лет назад это на это не было такого спроса и это не было первоочередной задачей
По какому дефолту и что оно перевешивает?
Если у меня в дороге разрядились наушники, как мне поможет кейс?
Эир подсы работаю 5 часов без подзарядки, с кейсом ещё +24 часа, за 5 минут заряжаются до 1 часа, это блядь однозначно перевешивает «удобство» обоссаных проводов
Да, 5 часов это успех.
Кто нахуй вообще наушники больше 5 часов беспрерывно слушает, даже в самолете за 3-4 часа заебываешься с этими хуйнями в ухе сидеть, но если и надо больше- засунь в кейс на 5 минут и слушай дальше
Потребитель: Эй производители, когда вы сделаете телефон который бы жил долго?
Производители: Да кто нахуй вообще лазит в телефоне больше часа, вы что долбаёбы там сутками напролёт сидеть, вы хоть спите когда?
)))))))))))))))))))))))
Прикладной паук например
Сейчас они живут вполне долго - у меня с кейсом 3 дня, и заряжаются быстро. Да и заряжать удобно - просто бросил на зарядку. Да даже подключать быстрее: достал и в уши, а не искать провод.
А зачем провод искать, засунь руку в карман и достань наушники. Если у тебя карманы до пят, и с трусами соединены, то это уже твои трудности.
Можно определять ходьбу/бег по другим показателям на основе машинного обучения (амплитуда движений рук например или ещё какая-нибудь хуйня).
Короче фейк активацию до определенного уровня можно пофиксить путем анализа входных данных для активации.
Ну это же управление поверхностью. Можно сделать ремень для часов или вообще много чего другого сенсорным для управления.
Ты что тупишь Орлов?
Всегда мечтал о возможности, слегка придушив своего змея, переключать на следующий трек.
Примерная последовательность треков при этом:
1. Crash Test Dummies - Mmm Mmm Mmm Mmm
https://www.youtube.com/watch?v=eTeg1txDv8w
2. Surfin Bird by Peter Griffin
https://www.youtube.com/watch?v=9AZA6fREkoA
3. Natalie Cole LIVE - Unforgettable
https://www.youtube.com/watch?v=MKCyUe4syc4
Почему именно в таком?
Послушай.
Не, не понял. Я тупой)
Блядь. Темп/общий настрой песен 1-2 соотвествует нарастающему темпу дрочки, 3 соотвествует периоду похорон секусального возбуждения и апатии (когда дрочка сКОНЧАлась).
Что ж ты деревянный, как Буратино.
к обычной кнопке нужны ещё провода, а тут как я понял новые пускать не нужно, только те которые идут к самим динамикам а решать всё будет софт, то есть ничего удорожать не нужно, ну, если не считать вплетение оптоволоконной нити для непонятной подстветки.
Ну, в мире, где не у каждой гарнитуры есть три кнопки, это огромное достижение. Слайд вниз чтобы понизить громкость стягивает наушники — это же гениально.
Вот Серега Шнур и вся группа то охренели от новости.
ну вообще особо ничего сверх нового не изобрели, если сжимать самый обычный провод в обмотке, то меняется сопротивление немного -> меняется ток, и по этим изменениям можно сделать много чего, но как они стабильность добьются неизвестно
Я ношу порой телефон в кармане, с наушниками, и они длинеее, чем нужно, пару витков оставляю в кармане же за телефоном. При такой технологии (и без того кнопки порой в телефоне нажимаются, пока он в кармане) как бы шнур не начал дирижировать самовольно.