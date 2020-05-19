Пока это только исследовательский проект.

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Google представила концепт технологии HSM — спиральной чувствительной матрицы (helical sensing matrix,) которая позволяет управлять устройствами, прикасаясь к ткани.

Компания показала, как технология может на проводах наушников: с помощью HSM можно регулировать громкость или переключать дорожки, прикасаясь к шнуру.

Видео Google

На показанном компанией примере одиночное нажатие на провод останавливает воспроизведение трека, двойное — включает следующий, перекручивание — меняет громкость.

HSM представляет собой оплётку, которая состоит из проводящих электричество текстильных нитей. Они передают устройству заданные сигналы по всей длине шнура. Кроме того, в шнур вплетено оптоволокно, благодаря которому он светится.

Видео Google

Google утверждает, что точность распознавания жестов — 94%. В компании это считают «обнадёживающим» результатом. Во время исследований специалисты применяют машинное обучение, а тестирует технологию группа добровольцев.

Работа технологии на примере «умной» колонки Видео Google