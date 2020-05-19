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Они позволят разработчикам лучше понимать поведение моделей машинного обучения и контролировать их.
Microsoft представила инструменты ответственного использования машинного обучения, которые позволят корректировать проблемы с нейросетями. Система поможет исправить нерепрезентативность выборки, незазищённость данных и не только. Об этом TJ сообщили в компании.
Как отметил вице-президент Microsoft Azure AI Эрик Бойд, от разработчиков всё чаще требуют создание ИИ-систем, работу которых легко объяснить и которые соответствуют нормативным требованиям. Но эксперты в области машинного обучения не всегда способны сами оценить корректность работы систем.
Чтобы решить проблему, Microsoft запустила инструменты, которые позволят лучше понимать поведение моделей машинного обучения, обеспечивать конфиденциальность данных и избежать некорректной выборки. Новые функции будут доступны в сервисе Azure Machine Learning, а также в виде открытого кода на GitHub.
За понимание модели отвечает инструмент InterpretML. Оценку и повышение объективности ИИ-систем обеспечивает Fairlearn — он позволяет разработчикам проверить эффективность модели на группах людей разного пола, цвета кожи, возраста и по другим характеристикам. Инструмент WhiteNoise обеспечивает дифференциальную приватность. Все инструменты могут экспериментировать с открытым кодом на GitHub и использовать его в Azure Machine Learning.
Microsoft привела примеры необходимости новых инструмнетов. В 2016 году старший исследователь лаборатории компании в Рэдмонде Марко Тулио Рибейро представил научный доклад, в котором объяснил принцип работы классификаторов моделей компьютерного зрения.
Чтобы показать работу технологии он обучил систему предсказывать, что на фото со снежным фоном будет изображён «волк», а на фото без снег — «хаски». После этого он применил модель на изображениях волков в заснеженных пейзажах, а хаски без снега и показал результаты экспертам, которые не знали, на чём была обучена система.
Разработчик спросил у специалистов, доверяют ли они модели и как она строит прогнозы. Меньше половины из экспертов упомянули фон в качестве возможного фактора, и никто не указал снег. Остальные были уверены в системе и считали, что она обращала внимание на заострённые зубы.
то есть все? проблема классификации черныйх и женщин на фото решена? расходимся?
А в чём этичность?
ну типа она должна как-то позволять лучше распозновать черных на фото, несмотря на то, что фоток черных у тебя намного меньше, чем фоток белых
Всё равно сети нужны такие фотографии - животные её не научат.
Я так и не понял в чём прикол этики тут. Где инструменты для этичного обучения? Хаски и Волк? Это что прикол такой?
от инструментов в статье только название. они, похоже, помогут отдельно проверить как распознается хаски и отдельно проверить, как распознается волк
Я как-то видел как сетка распознала чёрного как гориллу
Ее засудили?
она обращала внимание на заострённые зубы
Чего блять, на половине фоток пасть закрыта