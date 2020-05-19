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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft представила инструменты для этичного использования машинного обучения Материал редакции

Они позволят разработчикам лучше понимать поведение моделей машинного обучения и контролировать их.

15 комментариев
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Microsoft представила инструменты ответственного использования машинного обучения, которые позволят корректировать проблемы с нейросетями. Система поможет исправить нерепрезентативность выборки, незазищённость данных и не только. Об этом TJ сообщили в компании.

Как отметил вице-президент Microsoft Azure AI Эрик Бойд, от разработчиков всё чаще требуют создание ИИ-систем, работу которых легко объяснить и которые соответствуют нормативным требованиям. Но эксперты в области машинного обучения не всегда способны сами оценить корректность работы систем.

Чтобы решить проблему, Microsoft запустила инструменты, которые позволят лучше понимать поведение моделей машинного обучения, обеспечивать конфиденциальность данных и избежать некорректной выборки. Новые функции будут доступны в сервисе Azure Machine Learning, а также в виде открытого кода на GitHub.

За понимание модели отвечает инструмент InterpretML. Оценку и повышение объективности ИИ-систем обеспечивает Fairlearn — он позволяет разработчикам проверить эффективность модели на группах людей разного пола, цвета кожи, возраста и по другим характеристикам. Инструмент WhiteNoise обеспечивает дифференциальную приватность. Все инструменты могут экспериментировать с открытым кодом на GitHub и использовать его в Azure Machine Learning.

Microsoft привела примеры необходимости новых инструмнетов. В 2016 году старший исследователь лаборатории компании в Рэдмонде Марко Тулио Рибейро представил научный доклад, в котором объяснил принцип работы классификаторов моделей компьютерного зрения.

Чтобы показать работу технологии он обучил систему предсказывать, что на фото со снежным фоном будет изображён «волк», а на фото без снег — «хаски». После этого он применил модель на изображениях волков в заснеженных пейзажах, а хаски без снега и показал результаты экспертам, которые не знали, на чём была обучена система.

Разработчик спросил у специалистов, доверяют ли они модели и как она строит прогнозы. Меньше половины из экспертов упомянули фон в качестве возможного фактора, и никто не указал снег. Остальные были уверены в системе и считали, что она обращала внимание на заострённые зубы.

Затем я показал им объяснения, и увидев их, разумеется, практически все поняли, что модель ориентируется только по фону. Это доказывает, что плохая модель способна ввести в заблуждение даже экспертов.

Марко Тулио Рибейро

#новости #microsoft #build2020

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15 комментариев
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Иван Семёныч

1

то есть все? проблема классификации черныйх и женщин на фото решена? расходимся?

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Владимир Филатов

1

А в чём этичность?

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Иван Семёныч

Владимир
0

ну типа она должна как-то позволять лучше распозновать черных на фото, несмотря на то, что фоток черных у тебя намного меньше, чем фоток белых

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

Всё равно сети нужны такие фотографии - животные её не научат.

Ответить

Иван Семёныч

Владимир
0

сложно возразить что-то на это

Ответить

Специализированный динозавр

1

Майки теперь не только контролируют интеллект настоящий, но и искусственный. Stop noticing things!

Ответить

Yuri Miller

0

Я так и не понял в чём прикол этики тут. Где инструменты для этичного обучения? Хаски и Волк? Это что прикол такой?

Ответить

Иван Семёныч

Yuri
0

от инструментов в статье только название. они, похоже, помогут отдельно проверить как распознается хаски и отдельно проверить, как распознается волк

Ответить

Ohlong Johnson

Yuri
0

Я как-то видел как сетка распознала чёрного как гориллу 

Ответить

Litnikov Danil

Ohlong
0

Ее засудили?

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
0

она сама была черной, ей можно

Ответить

subprocess.check_output

0

хуичного

Ответить

Litnikov Danil

0

она обращала внимание на заострённые зубы

Чего блять, на половине фоток пасть закрыта

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
0

ну они необязательно все фотки показали, это иллюстрация

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Насущные Проблемы

0

Инструменты для ЭПИЧНОГО использования машинного обучения

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