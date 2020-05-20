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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Vivo выпустит смартфон с подвесной системой стабилизации камеры Материал редакции

Это может обеспечить более стабильную картинку при записи видео, чем у других смартфонов.

2 комментария
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Vivo опубликовала в Weibo тизер своего следующего флагмана X50. Его ключевой особенностью станет блок из четырёх камер, одна из которых будет находиться в подвешенном состоянии и сможет поворачиваться.

Судя по первым изображениям, смартфон получил перископную телефото-линзу, два привычных объектива и один более крупный модуль. Основная камера установлена на роботизированном подвесе, который сможет её поворачивать — это должно обеспечить более плавную картинку.

Похожую систему Vivo уже показывала в концепт-фоне Apex 2020. Тогда компания утверждала, что на такой дизайн инженеров вдохновили глаза хамелеонов. По данным Vivo, подвесная система стабилизации на 200% эффективнее обычной OIS (Optical Image Stabilization) и обеспечит более длинную выдержку ночью и плавную запись видео. Судя по всему, X50 станет первым массовым смартфоном с подобной технологией.

Помимо новой системы стабилизации Apex 2020 был оснащён уникальной перископной системой линз, которые передвигались внутри смартфона. За счёт этого телефото-объектив обеспечивал оптический зум с увеличением от 5 до 7 раз.

В других смартфонах с подобной технологией линзы обычно зафиксированы и могут обеспечить только одно конкретное значение именно за счёт оптики. Весь промежуточный зум между линзами помогают «дорисовывать» алгоритмы.

Как отметили на The Verge, X50 может получить последний сенсор Samsung ISOCELL GN1, который компания анонсировала 19 мая. В нём компания уменьшила количество мегапикселей со 108 до 48, сделав размер самих точек больше. Продакт-менеджер Vivo публиковал в Weibo запись о новом сенсоре, подчёркивая его размер.

Компания собирается представить новый флагман 1 июня.

#смартфоны #новости #vivo

Дамир Камалетдинов PLUS
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Британский магнит

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Если сделать много больших чёрных колец вокруг, то и камера будет казаться большой и профессиональной. Колхозники блядь, ничего своего не могут придумать

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Дыня

0

Просвечивать трусы будет или нет? Если нет - к черту этот гаджет.

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