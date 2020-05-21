Прямой эфир
«Все», «Люди, на которых вы подписаны», «Те, кто упоминается в посте».
Twitter начал тестировать функцию, позволяющую выбрать пользователей, которые могут отвечать на твит. Об этом соцсеть сообщила в своём блоге.
Пользователям предлагается выбрать ограничение на ответы из трёх вариантов: «Все», «Люди, на которых вы подписаны», «Те, кто упоминается в посте».
Если применить ограничения, то публикация будет по-прежнему видна всем пользователям, но они смогут только ретвитнуть её или лайкнуть. В треде будет отмечено, что возможность комментирования ограничена.
Функция пока доступна только ограниченному кругу пользователей, но все смогут увидеть введённые в треде ограничения. В Twitter утверждают, что хотят дать людям возможность контролировать ход бесед, которые они начинают.
Компания анонсировала нововведение в январе 2020 года. Тогда предполагалось, что можно будет запретить отвечать на твит всем пользователям.
А редактирования твитов так и нет. Молодцы!
бесит тоже. У меня клавиатура безспроводная. Иногда пропускает буквы. Иногда увлекусь написанием твита что пропущу склонение. Ну типа зелёный хлебушки вместо зелёные хлебушки. Хотел бы иметь возможность редактировать хотя бы как тут, короткое время.
У меня клавиатура безспроводная. Иногда пропускает буквы.
Иногда лишние добавляет
С каждым годом в твиттере внедряется всё больше пиздецовых фич по давлением SJW.
Реплаи
А для нормальных людей можно, по-русски?
ответы. Они вообще от рук отбились. Ответ называют реплаем потому что reply. Но ведь букв тоже 5!
Предвыборный череп
Да, реплаи - это сильно. Точнее убого. Пишите латиницей тогда. Назовитесь немцами. Реплаи блядь
Представь себе их сленг в очной речи - он мне реплайнул на это так и сяк. Блеа. (пытаюсь выразить звук блевоты)
Финансовый цвет
Можно я как в кацф буду делать? И ты делай как в кайф, только не душни