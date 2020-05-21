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Технологии
Алексей Боржонов
402

Twitter стал тестировать ограничение ответов на твиты. Пользователи могут выбрать, кому разрешено оставлять реплаи Материал редакции

«Все», «Люди, на которых вы подписаны», «Те, кто упоминается в посте».

13 комментариев
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Twitter начал тестировать функцию, позволяющую выбрать пользователей, которые могут отвечать на твит. Об этом соцсеть сообщила в своём блоге.

Изображение Twitter

Пользователям предлагается выбрать ограничение на ответы из трёх вариантов: «Все», «Люди, на которых вы подписаны», «Те, кто упоминается в посте».

Если применить ограничения, то публикация будет по-прежнему видна всем пользователям, но они смогут только ретвитнуть её или лайкнуть. В треде будет отмечено, что возможность комментирования ограничена.

Пример установленных пользователем ограничений

Функция пока доступна только ограниченному кругу пользователей, но все смогут увидеть введённые в треде ограничения. В Twitter утверждают, что хотят дать людям возможность контролировать ход бесед, которые они начинают.

Компания анонсировала нововведение в январе 2020 года. Тогда предполагалось, что можно будет запретить отвечать на твит всем пользователям.

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#новости #twitter

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13 комментариев
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Антон Крившенко

1

А редактирования твитов так и нет. Молодцы!

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Yuri Miller

Антон
0

бесит тоже. У меня клавиатура безспроводная. Иногда пропускает буквы. Иногда увлекусь написанием твита что пропущу склонение. Ну типа зелёный хлебушки вместо зелёные хлебушки. Хотел бы иметь возможность редактировать хотя бы как тут, короткое время.

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Pavel Zamyatin

Yuri
2

 У меня клавиатура безспроводная. Иногда пропускает буквы.

Иногда лишние добавляет

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IO

0

С каждым годом в твиттере внедряется всё больше пиздецовых фич по давлением SJW.

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Иван Семёныч

IO
1

мем про барнаул

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alex twit

0

Ща эльдарка муртазин анально огородится

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Кавказский Гоша

0

Сжв манямирок

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плюшевый батон

0

Маладой @человек это не для вас написано!

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Дмитрий Чернов

–1

Реплаи

А для нормальных людей можно, по-русски?

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

ответы. Они вообще от рук отбились. Ответ называют реплаем потому что reply. Но ведь  букв тоже 5!

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Предвыборный череп

Дмитрий
–1

Да, реплаи - это сильно. Точнее убого. Пишите латиницей тогда. Назовитесь немцами. Реплаи блядь

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Yuri Miller

Предвыборный
0

Представь себе их сленг в очной речи  -  он мне реплайнул на это так и сяк. Блеа. (пытаюсь выразить звук блевоты)

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Финансовый цвет

Предвыборный
0

Можно я как в кацф буду делать? И ты делай как в кайф, только не душни

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