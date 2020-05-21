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Технологии
Ольга Щербинина
1266

Apple разрешила пропускать разблокировку по Face ID пользователям в масках. Они сразу смогут ввести пароль Материал редакции

В обновлении iOS также появилась система отслеживания заболевших Covid-19.

23 комментария
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Apple выпустила обновление iOS 13.5. В нём появилась возможность пропустить авторизацию по Face ID, если на пользователе надета медицинская маска. Об этом пишет The Verge.

Теперь можно сразу разблокировать смартфон с помощью пароля, для этого нужно провести пальцем вверх из нижней части экрана. В предыдущих версиях iOS после неудачной попытки разблокировки с помощью Face ID пользователям приходилось ждать несколько секунд прежде чем iPhone позволит ввести пароль.

В обновлении также появилась система отслеживания заболевших Covid-19, разработанная Apple и Google. Если владелец устройства, подключённого к сервису, заболеет Covid-19, он сможет отметить это, и его контакты получат уведомление.

Сейчас пользователи могут использовать приложения, разработанные органами здравоохранения. Позже Apple и Google планируют встроить технологию непосредственно в операционные системы своих устройств.

В России система отслеживания заболевших не работает.

В обновлении также появилась функция выделения говорящего абонента в групповых звонках по FaceTime. Его иконка будет становиться больше, а иконки остальных участников разговора уходить на задний план.

Теперь пользователи смогут отправлять виртуальную медицинскую карту при вызове скорой помощи и постить песни из Apple Music прямо в сторис Инстаграма.

#новости #технологии #apple #covid19

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23 комментария
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Yaroslav

3

Владельцы андроида получат обновление через год

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Miku Hatsune

Yaroslav
0

Владельцы андроида могут разблокировать пальцем, что мне кажется гораздо удобнее

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Верный нос

Miku
2

А если сканер на задней стороне? Им же невозможно пользоваться

Ответить

Рыбный Гоша

Верный
14

Да, ведь приходится переворачивать телефон и прикладывать большой палец.

Ответить

Max Belkov

Miku
3

Разблокировка пальцем это уже прошлый век. Face id на айфоне работает просто супер. Поменял свою 7+ на 11 и разницу в удобстве оценил сразу.

Ответить

Vladislav Donets

Miku
0

Через перчатку?

Ответить

Yaroslav

Miku
0

в перчатках в магазине на кассе?

Ответить

Miku Hatsune

Yaroslav
0

В обычное время все равно зимой внутри магазина снимаешь перчатки и ок, сейчас это проблемно слегка, конешно

Ответить

Yaroslav

Miku
0

Я имел ввиду функциональность определения человека с кроновирусом андроид смартфоны получат через год где-то, когда это будет уже не нужно. Пикселей слишком мало

Ответить

Miku Hatsune

Yaroslav
0

В россии это и на айфонах работать не будет все равно

Ответить

Михаил Зинчук

Miku
0

в перчатках?

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Иван Семёныч

0
Ответить

rossoshmap

Иван
5
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Новый Женя

1

В России система отслеживания заболевших не работает.

В России нет заболевших

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Владимир Филатов

0
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Serg Bootlegger

0

Подачка с барского корпоративного плеча. Путин быстрее компенсации бизнесу выплатил

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anvarich

0

Телефон от 50к, а ты всё равно как долбоёб на кассе пинкоды вводишь чтобы оплатить. Спасибо еббл, что убрал fingerprint. Ставлю пивас, что выпустят Iphone12 с сканером отпечатков под экраном и представят это как инновацию века. Сейчас долбоёбы придут и будут писать про перчатки, но в gpay можно приложить телефон не подтверждая отпечатком, достаточно просто включить экран. 

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Радикальный крюк

anvarich
0

Спасибо еббл, что убрал fingerprint

Он тоже не работает, если ты в перчатках (которые тоже советуют надевать, как и маски)

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anvarich

Радикальный
0

Хаха, я ж прям знал да. 

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Радикальный крюк

anvarich
0

Ты предсказал нормальное адекватное мышление. Поразительно! Ты не во всём ещё долбоёб, поздравляю.

Ответить

Радикальный крюк

anvarich
0

можно приложить телефон не подтверждая отпечатком

Г - безопасность

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anvarich

Радикальный
0

Ну расскажи мне вектор атаки на твой телефон.

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Неприятный цвет

anvarich
0

норм пацаны на кассе часами оплачивают

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