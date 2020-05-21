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В обновлении iOS также появилась система отслеживания заболевших Covid-19.
Apple выпустила обновление iOS 13.5. В нём появилась возможность пропустить авторизацию по Face ID, если на пользователе надета медицинская маска. Об этом пишет The Verge.
Теперь можно сразу разблокировать смартфон с помощью пароля, для этого нужно провести пальцем вверх из нижней части экрана. В предыдущих версиях iOS после неудачной попытки разблокировки с помощью Face ID пользователям приходилось ждать несколько секунд прежде чем iPhone позволит ввести пароль.
В обновлении также появилась система отслеживания заболевших Covid-19, разработанная Apple и Google. Если владелец устройства, подключённого к сервису, заболеет Covid-19, он сможет отметить это, и его контакты получат уведомление.
Сейчас пользователи могут использовать приложения, разработанные органами здравоохранения. Позже Apple и Google планируют встроить технологию непосредственно в операционные системы своих устройств.
В России система отслеживания заболевших не работает.
В обновлении также появилась функция выделения говорящего абонента в групповых звонках по FaceTime. Его иконка будет становиться больше, а иконки остальных участников разговора уходить на задний план.
Теперь пользователи смогут отправлять виртуальную медицинскую карту при вызове скорой помощи и постить песни из Apple Music прямо в сторис Инстаграма.
Владельцы андроида получат обновление через год
Владельцы андроида могут разблокировать пальцем, что мне кажется гораздо удобнее
Верный нос
А если сканер на задней стороне? Им же невозможно пользоваться
Рыбный Гоша
Да, ведь приходится переворачивать телефон и прикладывать большой палец.
Разблокировка пальцем это уже прошлый век. Face id на айфоне работает просто супер. Поменял свою 7+ на 11 и разницу в удобстве оценил сразу.
В обычное время все равно зимой внутри магазина снимаешь перчатки и ок, сейчас это проблемно слегка, конешно
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Телефон от 50к, а ты всё равно как долбоёб на кассе пинкоды вводишь чтобы оплатить. Спасибо еббл, что убрал fingerprint. Ставлю пивас, что выпустят Iphone12 с сканером отпечатков под экраном и представят это как инновацию века. Сейчас долбоёбы придут и будут писать про перчатки, но в gpay можно приложить телефон не подтверждая отпечатком, достаточно просто включить экран.
Спасибо еббл, что убрал fingerprint
Он тоже не работает, если ты в перчатках (которые тоже советуют надевать, как и маски)
Хаха, я ж прям знал да.
Ты предсказал нормальное адекватное мышление. Поразительно! Ты не во всём ещё долбоёб, поздравляю.
можно приложить телефон не подтверждая отпечатком
Г - безопасность