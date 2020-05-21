В обновлении iOS также появилась система отслеживания заболевших Covid-19.

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Apple выпустила обновление iOS 13.5. В нём появилась возможность пропустить авторизацию по Face ID, если на пользователе надета медицинская маска. Об этом пишет The Verge.

Теперь можно сразу разблокировать смартфон с помощью пароля, для этого нужно провести пальцем вверх из нижней части экрана. В предыдущих версиях iOS после неудачной попытки разблокировки с помощью Face ID пользователям приходилось ждать несколько секунд прежде чем iPhone позволит ввести пароль.

В обновлении также появилась система отслеживания заболевших Covid-19, разработанная Apple и Google. Если владелец устройства, подключённого к сервису, заболеет Covid-19, он сможет отметить это, и его контакты получат уведомление.

Сейчас пользователи могут использовать приложения, разработанные органами здравоохранения. Позже Apple и Google планируют встроить технологию непосредственно в операционные системы своих устройств.

В России система отслеживания заболевших не работает.

В обновлении также появилась функция выделения говорящего абонента в групповых звонках по FaceTime. Его иконка будет становиться больше, а иконки остальных участников разговора уходить на задний план.

Теперь пользователи смогут отправлять виртуальную медицинскую карту при вызове скорой помощи и постить песни из Apple Music прямо в сторис Инстаграма.