Чем выше процент на графике, тем больше активности было в городе после введения ограничительных мер.

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«Яндекс» запустил сервис, который анализирует, как меняется статистика выхода людей на улицу в разных городах со снятием ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Компания отслеживает данные по 42 городам, в том числе Москве и Петербургу, используя информацию собственных сервисов, открытую статистику Apple о передвижениях пользователей, а также данные Otonomo, которая собирает информацию об автомобильном трафике в разных городах мира.

Чем выше процент на графике, тем больше активности было в городе после введения ограничительных мер.

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«Яндекс» выяснил, что к 20 мая наиболее близкой к докарантинному периоду активность была в Стокгольме, Брюсселе и Нур-Султане, а в Мумбаи и Рио-де-Жанейро разница стала наиболее заметной.