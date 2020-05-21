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Технологии
Алексей Боржонов
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«Яндекс» стал анализировать активность на улицах в разных странах. График показывает выход городов из карантина Материал редакции

Чем выше процент на графике, тем больше активности было в городе после введения ограничительных мер.

11 комментариев
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«Яндекс» запустил сервис, который анализирует, как меняется статистика выхода людей на улицу в разных городах со снятием ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Компания отслеживает данные по 42 городам, в том числе Москве и Петербургу, используя информацию собственных сервисов, открытую статистику Apple о передвижениях пользователей, а также данные Otonomo, которая собирает информацию об автомобильном трафике в разных городах мира.

Чем выше процент на графике, тем больше активности было в городе после введения ограничительных мер.

«Яндекс» выяснил, что к 20 мая наиболее близкой к докарантинному периоду активность была в Стокгольме, Брюсселе и Нур-Султане, а в Мумбаи и Рио-де-Жанейро разница стала наиболее заметной.

  • 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. К 21 мая в мире более 5 миллионов случаев заболевания коронавирусом, согласно данным университета Джонса Хопкинса;
  • Большинство стран вводили ограничения из-за пандемии, закрывая границы и запрещая людям выходить на улицу без необходимости. Постепенно меры стали ослаблять, это касается, в частности, европейских стран, США, а также некоторых регионов России.

#новости #covid19 #карантинвроссии #яндекс

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11 комментариев
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Евгений Долгий

4

Во всем мире люди хотят проголосовать за поплавочки!
Так то, либерастики.

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пиу-пиу

Евгений
–7

До сих пор не нашел какой из оппозиционных блогеров-политиков-долбоёбов связал голосование и выход из карантина, но так смешно наблюдать как люди подхватили идею.
А потом на Боню будут гнать, что она хуйнёй страдает и накручивает.

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Евгений Долгий

пиу-пиу
6

А мне не нужны оппозиционные блоггеры-политики. Я сам умею хуйню писать.

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Кавказский Гоша

пиу-пиу
0

До хуих хуёр не хуяшел хуякой хуиз хуёппозиционных хуёгеров-политиков-долбоёбов хуязал хуёлосование и хуыход хуиз хуярантина, но хуяк хуешно хуяблюдать хуяк хуюди хуёдхватили хуидею. А хуётом на Хуёню хуюдут хуять, что хуёна хуюйнёй хуядает и хуякручивает.

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Комментарий удален

Serg Bootlegger

пиу-пиу
0

При этом за выход из карантина топит актинее всех бизнес, представители которого у данной аудитории записаны в мученики.
Мне вчера один такой хвастался, что 500к помощь от государства (то что Путин обещал на зп сотрудникам) , а потом принялся бухтеть, что тупая власть не разрешает открыться. Тут больше к вопросу «кому на Руси жить хорошо».

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Верхний Никита

Serg
0

то что Путин обещал

Лол, напиши как твой знакомый что-то получит.

Уже очевидно, что на слова Путина наплевать вообще всем:
— выходные с сохранением зп!
— дополнительные выплаты врачам!
— ещё какая то хуйня про выплаты!

Суть везде одна, никто не стесняется возвращать людей в реальность и некоторые прямо говорят: Путин обещал, пусть он вам и платит.

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Илья Пономарев

1

яндексжорнал

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Изящный пёс_анон

1

Большой брат

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Сергей Махалов

0

Лол, давным давно уже никто не соблюдает самоизоляцию или карантин.
Практически все на улицах, магазины открыты. 

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Верхний Никита

Сергей
0

Магазины и не закрывались

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Эмиль Рубанов

0

выход городов из карантина

Какого карантина? Нет никакого карантина, есть масочно-перчаточный режим самоизоляции. Быстро поправил заг, а то напишу заяву за фейк ньюс.

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