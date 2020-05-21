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что происходит в интернете
Чем выше процент на графике, тем больше активности было в городе после введения ограничительных мер.
«Яндекс» запустил сервис, который анализирует, как меняется статистика выхода людей на улицу в разных городах со снятием ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Компания отслеживает данные по 42 городам, в том числе Москве и Петербургу, используя информацию собственных сервисов, открытую статистику Apple о передвижениях пользователей, а также данные Otonomo, которая собирает информацию об автомобильном трафике в разных городах мира.
Чем выше процент на графике, тем больше активности было в городе после введения ограничительных мер.
«Яндекс» выяснил, что к 20 мая наиболее близкой к докарантинному периоду активность была в Стокгольме, Брюсселе и Нур-Султане, а в Мумбаи и Рио-де-Жанейро разница стала наиболее заметной.
Во всем мире люди хотят проголосовать за поплавочки!
Так то, либерастики.
А мне не нужны оппозиционные блоггеры-политики. Я сам умею хуйню писать.
Кавказский Гоша
До хуих хуёр не хуяшел хуякой хуиз хуёппозиционных хуёгеров-политиков-долбоёбов хуязал хуёлосование и хуыход хуиз хуярантина, но хуяк хуешно хуяблюдать хуяк хуюди хуёдхватили хуидею. А хуётом на Хуёню хуюдут хуять, что хуёна хуюйнёй хуядает и хуякручивает.
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При этом за выход из карантина топит актинее всех бизнес, представители которого у данной аудитории записаны в мученики.
Мне вчера один такой хвастался, что 500к помощь от государства (то что Путин обещал на зп сотрудникам) , а потом принялся бухтеть, что тупая власть не разрешает открыться. Тут больше к вопросу «кому на Руси жить хорошо».
Верхний Никита
то что Путин обещал
Лол, напиши как твой знакомый что-то получит.
Уже очевидно, что на слова Путина наплевать вообще всем:
— выходные с сохранением зп!
— дополнительные выплаты врачам!
— ещё какая то хуйня про выплаты!
Суть везде одна, никто не стесняется возвращать людей в реальность и некоторые прямо говорят: Путин обещал, пусть он вам и платит.
Лол, давным давно уже никто не соблюдает самоизоляцию или карантин.
Практически все на улицах, магазины открыты.
выход городов из карантина
Какого карантина? Нет никакого карантина, есть масочно-перчаточный режим самоизоляции. Быстро поправил заг, а то напишу заяву за фейк ньюс.