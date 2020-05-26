Прямой эфир
Сессии не ограничены по времени, в них могут участвовать до 100 человек.
«Одноклассники» разрешили пользователям, которые не зарегистрированы в соцсети, подключаться к звонкам. Об этом TJ рассказали в компании.
Авторизацию должен пройти только создатель беседы, остальные смогут подключиться к звонку по ссылке — через мобильную или десктопную версию.
Чтобы создать беседу, нужно выбрать «Начать звонок» в разделе «Сообщения», а затем выбрать опцию добавления людей к вызову. После этого у инициатора звонка появится ссылка, которую можно отправить другим людям.
Максимальное число участников звонка — 100 человек. Длительность беседы не ограничена.
И опять эти стоковые изображения с профессиональных камер "разговаривающих", которые не имеют ничего общего с реальностью ни по качеству, ни по содержанию
Бабка проводит удушающий деду, доча-трансгендер борется с отсутствием усов, внучка держит на вытянутой руке зеркалку с объективом в 2 кг, маман поднимается по лестнице и вот-вот навернется, а сына дурачок вырядился в белую рубашку и сидит как сыч в офисе.
Нищий Даниль
ну не скажи, вчера созвонилась в Одноклассниках, выглядела именно так
Интересно, лицензия на фотки с фотостоков была куплена или спизжена? Мне знакомые фотографы говорили, что видели свои работы в российских ресурсах, но не видели продаж из России.
Теперь пользователи Одноклассников смогут устраивать групповые попойки-караоке.
Ммм обожаю эти рекламные, не имеющие ничего общего с жизнью, снимки групповых звонков. В реальности там будут алкаши и старые бабки с орущими внуками, а качество будет уровня мобильных камер 2007-го года.
Мирный химик
Да, более реалистичные снимки как раз пришлись бы по душе к ЦА дноклассников.
а качество будет уровня мобильных камер 2007-го года
Это схуяли?
сделай фото с вебки своего ноутбука
Кстати, фото с вебки моего макбука `15 действительно подозрительно хуевого качества. Фотки с телефона 2010-го года лучше были.
На самом деле, предлагаю открыть Ok Live, хорошее там качество почти у всех.
Ok Live, кстати, охуенное залипалово, когда хочется посмотреть, как реально люди живут, какие проблемы их интересуют, что едят и проч. Особый кайф в городах, название которых ты даже не слышал никогда.
А еще там богатый набор роад мувис от русскоязычных мигрантов-дальнобоев, если глянуть на карту США