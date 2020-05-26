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Технологии
Алексей Боржонов
1387

«Одноклассники» разрешили участвовать в видеозвонках тем, у кого нет аккаунта в соцсети Материал редакции

Сессии не ограничены по времени, в них могут участвовать до 100 человек.

20 комментариев
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Изображение «Одноклассников»

«Одноклассники» разрешили пользователям, которые не зарегистрированы в соцсети, подключаться к звонкам. Об этом TJ рассказали в компании.

Авторизацию должен пройти только создатель беседы, остальные смогут подключиться к звонку по ссылке — через мобильную или десктопную версию.

Чтобы создать беседу, нужно выбрать «Начать звонок» в разделе «Сообщения», а затем выбрать опцию добавления людей к вызову. После этого у инициатора звонка появится ссылка, которую можно отправить другим людям.

Максимальное число участников звонка — 100 человек. Длительность беседы не ограничена.

  • Во время пандемии Covid-19 большинство стран ввели ограничения на передвижение людей. Из-за этого одним из главных сервисов для пользователей во всём мире стал Zoom;
  • На фоне его успеха другие компании также стали обновлять свои сервисы видеозвонков. Среди них Google, Facebook, Skype.
  • Одна из особенностей нововведений в сервисах — возможность подключать незарегистрированных пользователей к звонкам. Такую функцию добавили Skype и Messenger Rooms от Facebook.
  • При этом, например, в сервисе Whereby по-прежнему необходимо завести аккаунт для звонков. В видеозвонках от «ВКонтакте» также могут принимать только зарегистрированные в соцсети пользователи.

#новости #одноклассники

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20 комментариев
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Vyacheslav Gorin

17

И опять эти стоковые изображения с профессиональных камер "разговаривающих", которые не имеют ничего общего с реальностью ни по качеству, ни по содержанию

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плюшевый батон

Vyacheslav
5

Бабка проводит удушающий деду, доча-трансгендер борется с отсутствием усов, внучка держит на вытянутой руке зеркалку с объективом в 2 кг, маман поднимается по лестнице и вот-вот навернется, а сына дурачок вырядился в белую рубашку и сидит как сыч в офисе.

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Владимир Филатов

плюшевый
0

тебе бы описания к фото составлять 

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Нищий Даниль

Vyacheslav
1

ну не скажи, вчера созвонилась в Одноклассниках, выглядела именно так

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Bekzat Sadykov

Vyacheslav
0

Интересно, лицензия на фотки с фотостоков была куплена или спизжена? Мне знакомые фотографы говорили, что видели свои работы в российских ресурсах, но не видели продаж из России.

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Alexander Petcoglo

3

Теперь пользователи Одноклассников смогут устраивать групповые попойки-караоке.

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Принятый микрофон

Alexander
1

С анонимами?

Ответить

Пожилой Мартингал

Принятый
2
Ответить

Принятый микрофон

0

Жду тредов на дваче

Ответить

Принятый микрофон

Принятый
10

А на тж - обзоры тредов двача

Ответить

Ебаный Кошмар

3

Ммм обожаю эти рекламные, не имеющие ничего общего с жизнью, снимки групповых звонков. В реальности там будут алкаши и старые бабки с орущими внуками, а качество будет уровня мобильных камер 2007-го года.

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Мирный химик

Ебаный
1

Да, более реалистичные снимки как раз пришлись бы по душе к ЦА дноклассников.

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Жесткий Орзэмэс

Ебаный
0

 а качество будет уровня мобильных камер 2007-го года

Это схуяли?

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Ебаный Кошмар

Жесткий
1

сделай фото с вебки своего ноутбука

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Жесткий Орзэмэс

Ебаный
0

Кстати, фото с вебки моего макбука `15 действительно подозрительно хуевого качества. Фотки с телефона 2010-го года лучше были.

На самом деле, предлагаю открыть Ok Live, хорошее там качество почти у всех.

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Умерший череп

2
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Жесткий Орзэмэс

2

Ok Live, кстати, охуенное залипалово, когда хочется посмотреть, как реально люди живут, какие проблемы их интересуют, что едят и проч. Особый кайф в городах, название которых ты даже не слышал никогда.

А еще там богатый набор роад мувис от русскоязычных мигрантов-дальнобоев, если глянуть на карту США

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alex twit

1

О, виртуальный дом престарелых видеозвоночки организовывает

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Короткий дым

0

bongocams 2.0

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Насущные Проблемы

0

Новая рубрика для "Класс Народа".

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