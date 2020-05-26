Сессии не ограничены по времени, в них могут участвовать до 100 человек.

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Изображение «Одноклассников»

«Одноклассники» разрешили пользователям, которые не зарегистрированы в соцсети, подключаться к звонкам. Об этом TJ рассказали в компании.

Авторизацию должен пройти только создатель беседы, остальные смогут подключиться к звонку по ссылке — через мобильную или десктопную версию.

Чтобы создать беседу, нужно выбрать «Начать звонок» в разделе «Сообщения», а затем выбрать опцию добавления людей к вызову. После этого у инициатора звонка появится ссылка, которую можно отправить другим людям.

Максимальное число участников звонка — 100 человек. Длительность беседы не ограничена.