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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Facebook переименовала кошелёк для криптовалюты Libra и создала дочернюю компанию для его развития Материал редакции

Похоже, компания хочет «обелить» образ проекта, чтобы его одобрили регуляторы.

20 комментариев
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Facebook переименовала кошёлек для криптовалюты Libra из Calibra в Novi. Он стал первым проектом новой независимой компании Novi Financial, которая теперь управляет финансовым проектом соцсети.

В компании пояснили, что кошелёк будет доступен как в виде отдельного приложения, так и встроен в продукты Facebook — WhatsApp и Messenger. Как с Calibra, переводы обещают осуществлять мгновенно без скрытых комиссий за получение, отправку или снятие средств. При этом всем пользователям придётся пройти верификацию с помощью государственного паспорта.

Novi планируют выпустить вместе с запуском валюты Libra, сроков в Facebook не уточнили. Сначала система заработает только в ограниченном ряде стран, чтобы узнать о начале работы в своей стране, в компании рекомендуют подписаться на обновления Novi.com.

Вместе с новым кошельком Facebook объявила о создании компании Novi Financial, миссией которой стало «сделать работу денег лучше для всех». Её называют независимой дочерней организацией Facebook.

Facebook представила валюту Libra и кошелёк Calibra в июне 2019 года и планировала запустить её до конца года. Управлять проектом должен был консорциум из 27 крупных компаний, включая Uber, Lyft, PayPal и других.

Libra почти с самого начала столкнулась с серьёзной критикой регуляторов в США, а также местных властей. В октябре 2019 года за три дня до первого собрания участников консорциума из его состава вышли Visa, Mastercard, eBay, Stripe, PayPal и Mercado Pago.

#новости #facebook #libra #криптовалюты

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20 комментариев
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Давний каякер

1

Зачем нужна криптовалюта, в котрой нет анонимности и огромных скачков курса.

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Pavel Averyanov

Давний
2

ты чо мыш

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Скромный танк88

Pavel
0

это флешмоб?

Ответить

Давний каякер

Скромный
0

Я самозванец

Ответить

Dmitriy

Давний
0

кто из вас Настя Иванова?

Ответить

Pavel Averyanov

Dmitriy
1

Из жынама Настя Иванова как их Дыни Багажник

Ответить

Taktischer Corgi

Давний
0

защеканец

Ответить

Pavel Averyanov

Скромный
0

это апроприация

Ответить

Michael Smith

Давний
0

чтобы в мессенджере платить можно было, повторяют за wechat

Ответить

Dc Maniac

1

У Дурова Пашки сейчас испарина на лбу выступила ))) (он тихо ненавидит Цукера за то что тот подставил его перед SEC)

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Ze Katze

0

 В октябре 2019 года за три дня до первого собрания участников консорциума из его состава вышли Visa, Mastercard, eBay, Stripe, PayPal и Mercado Pago.

Практически прямым текстом сказали "Марк, ты ебобо, очнись, дура!" 

Марк же понял это как вызов. Он должен, нет, он Обязан обосраться ещё и в плоскости криптовалюты. Мне бы его энтузиазм.... Может я бы и не женился бы никогда... 

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Иван Семёныч

Ze
1

да, давай поучи его как бизнес вести

Ответить

Умерший череп

Ze
0

Очевидно, что платежным системам невыгодно плясать под его дудку, поэтому они хлопнули дверьми, но очко у них задрожало.

Ответить

Уютный Багажник

0

Дуров сошёл с дистанции. Теперь всё внимание на Цукера. 

Ответить

Taktischer Corgi

Уютный
0

Чьё внимание, а? ЧЬЁ ВНИМАНИЕ?

Ответить

Alex Sharp

0

 независимой дочерней организацией Facebook

😂

Ответить

Андрей Парусников

0

получается что Китай впереди планеты всей, а цукер за ними угнаться пытается?

Ответить

Умерший череп

–1

В эту херотень вложусь, в Дуровский скам грам-тон, нет.

Ответить

Горка Тлетов

Умерший
0

Держи в курсе. 

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J S

Умерший
0

Зачем им собирать, у них денег и так полно

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