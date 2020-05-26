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Похоже, компания хочет «обелить» образ проекта, чтобы его одобрили регуляторы.
Facebook переименовала кошёлек для криптовалюты Libra из Calibra в Novi. Он стал первым проектом новой независимой компании Novi Financial, которая теперь управляет финансовым проектом соцсети.
В компании пояснили, что кошелёк будет доступен как в виде отдельного приложения, так и встроен в продукты Facebook — WhatsApp и Messenger. Как с Calibra, переводы обещают осуществлять мгновенно без скрытых комиссий за получение, отправку или снятие средств. При этом всем пользователям придётся пройти верификацию с помощью государственного паспорта.
Novi планируют выпустить вместе с запуском валюты Libra, сроков в Facebook не уточнили. Сначала система заработает только в ограниченном ряде стран, чтобы узнать о начале работы в своей стране, в компании рекомендуют подписаться на обновления Novi.com.
Вместе с новым кошельком Facebook объявила о создании компании Novi Financial, миссией которой стало «сделать работу денег лучше для всех». Её называют независимой дочерней организацией Facebook.
Facebook представила валюту Libra и кошелёк Calibra в июне 2019 года и планировала запустить её до конца года. Управлять проектом должен был консорциум из 27 крупных компаний, включая Uber, Lyft, PayPal и других.
Libra почти с самого начала столкнулась с серьёзной критикой регуляторов в США, а также местных властей. В октябре 2019 года за три дня до первого собрания участников консорциума из его состава вышли Visa, Mastercard, eBay, Stripe, PayPal и Mercado Pago.
ты чо мыш
Скромный танк88
это флешмоб?
Давний каякер
Я самозванец
У Дурова Пашки сейчас испарина на лбу выступила ))) (он тихо ненавидит Цукера за то что тот подставил его перед SEC)
В октябре 2019 года за три дня до первого собрания участников консорциума из его состава вышли Visa, Mastercard, eBay, Stripe, PayPal и Mercado Pago.
Практически прямым текстом сказали "Марк, ты ебобо, очнись, дура!"
Марк же понял это как вызов. Он должен, нет, он Обязан обосраться ещё и в плоскости криптовалюты. Мне бы его энтузиазм.... Может я бы и не женился бы никогда...
Умерший череп
Очевидно, что платежным системам невыгодно плясать под его дудку, поэтому они хлопнули дверьми, но очко у них задрожало.
Дуров сошёл с дистанции. Теперь всё внимание на Цукера.
получается что Китай впереди планеты всей, а цукер за ними угнаться пытается?