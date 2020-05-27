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Технологии
Даша Лейзаренко
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Microsoft добавил в Edge пиксельную мини-игру про сёрфинг. Браузер предлагает поиграть в неё, когда нет доступа к сети Материал редакции

Таймкиллер поддерживает несколько игровых режимов, сохраняет прогресс и предлагает выбрать персонажа, среди которых есть кот-нинздя.

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В браузере Microsoft Edge стал доступен пиксельный таймкиллер Surf про сёрфинг, который позволит скоротать время, если возникли проблемы с интернет-соединением. Об этом компания рассказала в своём блоге.

Surf вдохновлена SkiFree — классической игрой для Windows 1991 года. Игрокам предстоит кататься на доске, избегая препятствий и кракена, а также собирая «сердечки» для восстановления жизни и «молнии» для ускорения. В Surf можно выбрать расу и пол персонажа или поиграть за кота-ниндзю.

Игра поддерживает несколько режимов: самое быстрое прохождение, зигзаг, бесконечный режим, игра со сниженной скоростью или подсвеченными препятствиями. Управлять персонажем можно с помощью клавиатуры, мыши, геймпада или сенсорного экрана. Surf сохраняет результаты прохождения.

Геймплей Surf

Ранняя версия Surf появилась ещё в ноябре 2019 года в качестве «пасхального яйца» — тогда пользователи разгадывали загадки, чтобы открыть доступ к игре в своём браузере.

Обновление Edge, которое добавляет в браузер Surf, уже доступно на сайте Microsoft. В обновленном браузере игру можно найти, если ввести в браузерную строку edge://surf.

Аналогичный раннер с динозавром доступен в Google Chrome.

#новости #браузеры #игры #microsoft

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Атомный Денис

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Эта та самая 💣 от Дарьи?

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Даша Лейзаренко

Атомный
0

нет, конечно 

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