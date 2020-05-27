Прямой эфир
«Помните, когда телефоны использовали для звонков?».
Команда Facebook по новым экспериментальным продуктам представила приложение для голосовых звонков CatchUp, которое показывает вашим контактам, когда вы готовы общаться.
Исследования Facebook показали, что одна из главных причин, по которой люди не звонят друзьям и родственникам чаще, заключается в том, что они не знают, когда те готовы говорить, или опасаются, что могут связаться с ними в неудобное время. CatchUp должен решить эту проблему.
CatchUp — это отдельное приложение, которое не связано с приложением Facebook. Пользователю не нужно иметь учётную запись соцсети, чтобы использовать новое приложение. Список контактов будет формироваться не по друзьям в Фейсбуке, а по телефонной книге. То есть с вами смогу связаться все случайные люди в ваших контактах, которые также установили CatchUp.
Чтобы указать готовность к разговору, надо будет поставить статус «Готов поболтать». В приложении будут доступны как групповые, так и индивидуальные звонки. Сейчас его тестируют в США на iOS and Android.
Молодцы, осталось добавить эмоджи к статусам и заново открыть для себя ICQ пятнадцатилетней давности
Нужна эмоджи "порвался на тж"
Уголовный волк
Невидим для всех самый кайф был
А сколько дружеских отношений разрушил статус "не беспокоить", когда ты его ставишь, а всякие мрази всёравно продолжают писать и ты их хуесосишь на чём свет стоит, а потом добавляешь в игнор. Аж слеза ностальгии прокатилась
Хуясе кокой прорыв
Кокой лучше без прорывов
с другой стороны, когда прорыв, напрягаться не надо
Согласен
Супер идея! Если что-то дают надо им правильно пользоваться.