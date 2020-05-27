«Помните, когда телефоны использовали для звонков?».

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Команда Facebook по новым экспериментальным продуктам представила приложение для голосовых звонков CatchUp, которое показывает вашим контактам, когда вы готовы общаться.

Обмен сообщениями и видеозвонки — это отличные способы отправить быстрое обновление или связаться с кем-то лицом к лицу, но общение по телефону предлагает уникальный баланс как удобства, так и личного общения. из заявления Facebook

Исследования Facebook показали, что одна из главных причин, по которой люди не звонят друзьям и родственникам чаще, заключается в том, что они не знают, когда те готовы говорить, или опасаются, что могут связаться с ними в неудобное время. CatchUp должен решить эту проблему.

CatchUp — это отдельное приложение, которое не связано с приложением Facebook. Пользователю не нужно иметь учётную запись соцсети, чтобы использовать новое приложение. Список контактов будет формироваться не по друзьям в Фейсбуке, а по телефонной книге. То есть с вами смогу связаться все случайные люди в ваших контактах, которые также установили CatchUp.

Чтобы указать готовность к разговору, надо будет поставить статус «Готов поболтать». В приложении будут доступны как групповые, так и индивидуальные звонки. Сейчас его тестируют в США на iOS and Android.