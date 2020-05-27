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Технологии
Ольга Щербинина
817

Facebook представила приложение для голосовых звонков CatchUp. Оно будет показывать готовность абонента поговорить Материал редакции

«Помните, когда телефоны использовали для звонков?».

15 комментариев
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Команда Facebook по новым экспериментальным продуктам представила приложение для голосовых звонков CatchUp, которое показывает вашим контактам, когда вы готовы общаться.

Обмен сообщениями и видеозвонки — это отличные способы отправить быстрое обновление или связаться с кем-то лицом к лицу, но общение по телефону предлагает уникальный баланс как удобства, так и личного общения.

из заявления Facebook

Исследования Facebook показали, что одна из главных причин, по которой люди не звонят друзьям и родственникам чаще, заключается в том, что они не знают, когда те готовы говорить, или опасаются, что могут связаться с ними в неудобное время. CatchUp должен решить эту проблему.

CatchUp — это отдельное приложение, которое не связано с приложением Facebook. Пользователю не нужно иметь учётную запись соцсети, чтобы использовать новое приложение. Список контактов будет формироваться не по друзьям в Фейсбуке, а по телефонной книге. То есть с вами смогу связаться все случайные люди в ваших контактах, которые также установили CatchUp.

Чтобы указать готовность к разговору, надо будет поставить статус «Готов поболтать». В приложении будут доступны как групповые, так и индивидуальные звонки. Сейчас его тестируют в США на iOS and Android.

#новости #facebook

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15 комментариев
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Евгений Мартынов

10

Молодцы, осталось добавить эмоджи к статусам и заново открыть для себя ICQ пятнадцатилетней давности

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Пожилой Мартингал

Евгений
9

Нужна эмоджи "порвался на тж"

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Евгений Мартынов

Пожилой
3

Жаль.

Ответить

Уголовный волк

Евгений
5

Невидим для всех самый кайф был

Ответить

Костя Васильев

Уголовный
2

А сколько дружеских отношений разрушил статус "не беспокоить", когда ты его ставишь, а всякие мрази всёравно продолжают писать и ты их хуесосишь на чём свет стоит, а потом добавляешь в игнор. Аж слеза ностальгии прокатилась 

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Евгений Долгий

9

Хуясе кокой прорыв

Ответить

Пожилой Мартингал

Евгений
2

Кокой лучше без прорывов

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Евгений Долгий

Пожилой
0

с другой стороны, когда прорыв, напрягаться не надо

Ответить

Пожилой Мартингал

Евгений
0

Согласен

Ответить

Евгений Долгий

Пожилой
0

а когда с этой стороны, то вообще хорошо, сразу знаешь, что твое

Ответить

Уголовный волк

7

Отличное приложение. Установил. Поставил статус «Общаться готов никогда»

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Staff Counter

Уголовный
0

Супер идея! Если что-то дают надо им правильно пользоваться.

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Уголовный волк

Staff
0

Стафф почём?

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Alex Fielding

0

вижу коллаб с мастеркардом

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Полноценный нос

0

Может выстрелить.

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