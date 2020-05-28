Прямой эфир
Вход по QR-коду, слежка за товарами через компьютерное зрение и автоматические списание с карты.
20 мая «Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в России магазины без касс и продавцов. Пока в таком режиме работает только одна «Азбука вкуса» в Москве в деловом центре «Москва-Сити», но в течение месяца технология должна стать доступной во всех магазинах сети. Официального открытия магазина ещё не было.
В США первый магазин аналогичного формата открыл Аmazon в начале 2018 года — и с тех пор заработало ещё 24 точки по всей стране. На момент написания заметки открыты только четыре Amazon Go в Сиэттле, остальные закрыты из-за пандемии.
Чтобы делать покупки в новой «Азбуке Вкуса», нужно скачать приложение «Take&Go» от «Сбербанка» (App Store, Google Play). При регистрации приложение просит указать номер телефона и электронную почту, а также добавить банковскую карту. Хотя РБК писал, что прикрепить можно только карты Visa, корреспондент TJ без проблем использовал MasterCard. В пресс-службе «Азбуки Вкуса» уточнили TJ, что, хотя со стороны платёжных систем технологию на российском рынке продвигает именно Visa, ограничений по привязке других карт нет.
После регистрации в приложении появляется QR-код, который нужен для входа в магазин. Выкладывать фотографии с QR-кодом в интернет безопасно: в «Азбуке» пояснили, что он обновляется и генерируется системой автоматически — каждый раз он разный и к пользователю не привязан.
В тестовом режиме «без касс и очередей» пока работает только небольшой отдел магазина с напитками и снеками. Остальная часть функционирует в прежнем режиме — с кассами, кассирами и полным ассортиментом товаров. «Азбука» не строит конкретных планов на этапе тестирования, но планирует распространять формат постепенно.
Чтобы войти, нужно приложить QR-код к турникету. По одному телефону могут пройти несколько человек. Все товары, которые они возьмут, попадают в корзину владельца телефона. По словам охранника магазина, за всеми, кто входит в отдел, наблюдают по камерам. Там отслеживают, вошёл ли человек по QR-коду или просто пролез под турникетом.
В магазине можно взять бесплатный пластиковый пакет. Можно обойтись и без него, так как система автоматически определяет, какие товары вы взяли с полок. Возле пакетов есть информационный стенд, но если что-то непонятно, то можно обратиться к сотрудникам магазина. При входе нас спросили, понимаем ли мы, как всё работает, и предложили помощь.
С одной стороны стоит холодильник с готовой едой, фруктами, сырами, молочными продуктами и напитками. С другой — ещё больше напитков и снеки. Цены как в обычной «Азбуке вкуса». В новом отделе «без касс» нет алкоголя, в отличие от американского «Amazon Go». Там в разделе с алкогольными напитками сотрудник требует документы для проверки совершеннолетия.
Каждый товар стоит на полке, отделённый от остальных пластиковыми перегородками. Если товар взяли, а потом передумали, то надо поставить его на то же место, чтобы система это распознала и не добавила его вам в корзину. Об этом напоминают зелёные таблички по всему магазину.
Товары не нужно самостоятельно вносить в корзину в приложении — за этим следит система компьютерного зрения. Когда продукт берёшь с полки, она учитывает это и добавляет позицию в виртуальную корзину, ставишь на место — удаляет.
Я предполагала, что в приложении можно будет отслеживать корзину в реальном времени, видя, что в ней находится. Это позволило бы отслеживать сумму покупки в процессе и контролировать бюджет. Пока увидеть свою корзину можно только в чеке после выхода через турникет.
Всё то время, пока мы были в магазине, за турникетом стоял охранник и наблюдал за нами. Не знаю, связано ли повышенное внимание с тем фактом, что мы фотографировали, или оно обусловлено режимом тестирования и правилами для всех посетителей. Но это сильно давило. Нам также запретили делать снимки на фотоаппарат, ссылаясь на правила магазина.
После того, как покупатель взял все нужные товары, нужно просто выйти, не прикладывая телефон к турникету. Как написано на информационном стенде, оплата с карты спишется автоматически в течение часа, чек придёт на почту и в приложение. Так как охранник стоял у выхода, я спросила, можем ли мы идти, на что он попросил показать чек в приложении или на почте. Но он к этому моменту ещё не пришёл.
По словам охранника, обычно оплата списывается в течение 2-5 минут, но мы ждали около 10. Скорее всего, такая проверка применяется только во время тестового режима, потому что иначе теряется сама суть такого магазина: не контактируя с сотрудниками, купить продукты и сразу уйти, не задерживаясь для оплаты.
На стенде у входа написано: «Мы доверяем вам. Видим покупку и оплату онлайн». Нам, видимо, не доверяли. Мы показали содержимое пакета охранникам и сказали, что на моей карте есть деньги для оплаты — их это не убедило отпустить нас до получения чека.
Как нам объяснили, во время тестового режима список купленных продуктов приходит не только клиенту, но и сотруднику, наблюдающему за залом по камерам. При необходимости он отправляет этот список охраннику, чтобы тот сверился с содержимым пакета.
Спустя 10 минут пришло уведомление об оплате и чек в приложение и на почту. Это тот момент, когда я впервые за весь поход в магазин увидела в приложении, что я покупаю (точнее, уже купила).
Охранники к такому режиму работы магазина отнеслись скептически. Один из них предполагал, что особо хитрые люди могут привязать к приложению карту с нулевым балансом и «левую» симкарту, чтобы брать продукты бесплатно. Поэтому, мол, они и проверяют, прошла ли оплата. Однако представители «Сбербанка» рассказали, что в магазине используется технология, позволяющая распознавать мошенничество и предотвращать повторное воровство.
Представительница «Азбуки Вкуса» в разговоре с TJ назвала проверку оплаты охраной «издержками тестирования» и пообещала, что после его завершения «никакого ожидания не потребуется».
В целом магазин оставил приятные впечатления, даже несмотря на ожидание. Удобно, что в будущем можно будет зайти в магазин, имея при себе только телефон, взять продукты и уйти, не ожидая своей очереди у кассы. Особенно это актуально в период пандемии, когда нужно максимально сократить контакты с людьми.
Помню, когда был совсем мелким, жил в небольшом городе на 80 тыщ населения. У нас открыли первый в городе супермаркет. Так люди туда на экскурсии ходили, дивились, что продукты можно потрогать руками и посмотреть срок годности. На небольшой супермаркет было пять охранников, которые ходили буквально за спинами и глядели через плечи людей, чтобы не не своровали ничего.
Когда в моём мухосранске открыли первый гипермаркет, то люди стали дико пиздить телеги. Не знаю зачем, для каких целей, но в каждом дворе была разломанная, в которой катались вокруг двора. Да и батя парочку в гараж отвез на всякий случай, так и лежат там в сарае уже почти 20 лет.
Ахахах, та же хуйня была у нас в городе) люди прям поверить не могли, что у нас совсем как в американских фильмах магазины, лол
Таки да, для провинциального городка супермаркет в начале нулевых был каким-то чудом
мажор
Рубли или грiвны?
Дыню спроси
Уважаемый космос
Рубли или гривны?
можно потрогать руками и посмотреть срок годности.
небольшой супермаркет
эм.... но это же просто универсам?
Очередное подтверждение моего любимого тезиса, что Россия – это страна победившего киберпанка. Не Запад и даже не азиатские страны (типа Сингапура, Южной Кореи, Гонконга), а именно Россия. "High tech, low life" в чистом виде.
Действительно крайне высокое техническое оснащение, особенно в столицах, и дичайший лоу лайф, стоит хоть немного отъехать от крупнейших городов. Притом что хай тек продолжает сохраняться и там, где этот лоу лайф.
В США первый магазин аналогичного формата открыл Аmazon в начале 2018 года — и с тех пор заработало ещё 24 точки по всей стране.
Революшн, иновейшн
При необходимости он отправляет этот список охраннику, чтобы тот сверился с содержимым пакета.
А можно просто take&go без ебливых охранников, которые что-то там хотят сверять? Человек регистрируется, привязывает свою карту - этого должно быть достаточно, чтобы до него вообще никто не доебывался.
обещают, что охранники не будут тормозить после окончания тестирования (там коммент у Кати в материале есть)
И двери автоматические вместо турникетов, тогда и риска что кто то пролезет не будет
TJ посетил или Кузнецова посетил?
88р вода, пхренеть.
Дыня вызывай скорую, мне плохо.
@Пожилой Мартингал можем зафорсить новый мем, скрытый фак от кузнецовой?
Так умиляют эти тянские загоны в стиле "аааа, у меня картина чуть покосилась и пылинка за цветком на подоконнике, УЖАСНЫЙ БАРДАК КАК ГОСТЕЙ ЗВАТЬ МОЖНО????"
Пацаны: "разгреби паутину в углу, там где-то сломанный стул был, бери садись"
Патриотический
Лучше так, чем пофигистка, ну я там 3 месяца не брила, да и плевать.
Ну вы и животные, пацаны)))
Я ващет чистюля у меня дома как в лаборатории
Фу, не мужик(
А если взять с полки, положить в пакет и потом поставить на место - что произойдет? Как они этот момент решают? Я постоянно так делаю
Патриотический инструмент
Если немного поесть и остатки положить на полку.
Это хороший вопрос!
Чут чут кусат
Денег снимут столько на сколько откусили. Современные технологии компьютерного зрения позволяют определить объем откушеного
Это круто. Вопреки знатокам "российского менталитета", которые пророчили "да наши люди быстро разнесут это недоразумение"
Надо было их побить ещё для пущей убедительности
Когда охранник в Дикси требует вывернуть набитые карманы
Потребительский дым
не ожидал, что увижу писькинга на теже
А ты подожди немног. Будет как с байкшерингом в Воронеже
В Волгограде же
Что по ценам?
Думал может дешевле, не надо платить кассирам.
Нам, видимо, не доверяли. Мы показали содержимое пакета охранникам и сказали, что на моей карте есть деньги для оплаты — их это не убедило отпустить нас до получения чека.
Ага, именно поэтому в России такой формат никогда работать не будет, пока стоит рамочка-пищалка на входе и долбоеб с дубинкой, проверяющий чеки. 10 минут ждать пока платеж пройдет или 2 минуты на кассе... хмммм
Нахуй в Европе продукты лежат на прилавках у входа в магазин, в свободном доступе, спиздишь – никто и не заметит, потому что китаец внутри сидит.
никогда такой формат работать не будет, ну да, ну да, охуенное предсказание, посмотрим через пару лет))
Первый в России магазин без касс и продавцов не ответил на запрос TJournal.
Мне кажется, что с этим компьютерным зрением могут быть косяки.
В Англии, в одной из крупных сетей, есть вариант взять корзину со сканером и сканировать всё, что берёшь. Ну и потом списывается сумма с карты. Такой гибрид кассы самообслуживания и магазина без касс. Мне кажется это надёжнее.
А тут спишет оно тебе лишний йогурт, потом давай разбирайся с возвратом.
В некоторых Пятёрочках сейчас тоже так со сканером можно https://vc.ru/trade/82068-pyaterochka-otkryla-magazin-bez-kassirov-dlya-testirovaniya-sredi-sotrudnikov
В России? Точно? Spar открыл такой же магазин в Нидерландах в 2018 году разве что
Ласковый браслет
Я херню сказал, были с кассами самообслуживания
Ласковый браслет
Да, я про них, херню сказал. Я не читал статью и заголовок не до конца
никого не смущает название приложения?
какого фига на английском?
Возьми & Вперед.
Не очень, да?
Бери-дуй.
Не был бы народ нищий - не пытался бы спиздить.
Пограничный пистолет
такой мир невозможен, если только мир в котором нет денег в принципе
Уважаемый космос
Это я так возмущаюсь потому что выгляжу как школьник
Не отмазывайся, мы уже поняли что ты щегол
Уважаемый космос
Зато могу легально клеить школьниц
ребят, кто крутится в таких магазинах, скажите сколько стоит вода Aqua Panna 0.33 или 0.5
спасибо, перепутал объемы. по инвойсам закупочная стоимость 17.64₽ за 0.25л и 28.33₽ за 0.75л.
возил недавно с Нидерландов эту воду.
она чем-то отличается от дешёвой?
не знаю, не тащил из коробки и не пробовал, на загрузке тоже не подарили. подозреваю, что она ничем не отличается от той, что из крана льется :)
То есть по факту это большой автомат с напитками, но который тупит с оплатой?
Ну если система с оплатой+ охранник такая и останется, то проще уж картой на кассе оплатить
Если бы в автомате можно было прокатать свою карту перед выбором товара — уже сильнее похоже, не так ли?
Как именно автоматизировано списание за продукты, ведь одновременно в магазине могут брать продукты с тех же полок несколько людей/групп (вошедших с разными QR)?
Там сидят 20 узбеков, которые смотрят по камерам кто что взял.
Должны быть умные холодильники. Ты выносишь "в него" через смартфон данные: какое кол-во каких продуктов, из каких магазинов, с каким сроком годности должно быть дома. Холодильник отслеживает, когда надо, делает заказ, тебе привозят. Но для этого на продуктах должны быть маркеры или типа того, чтобы холодильник "понимал" когда истекает срок годности и проч. И магазинов станет меньше.
Нахера холодильнику умнеть - дорожать, когда все то же можно реализовать аппом на телефоне?
Все товары, которые они возьмут, попадают в корзину владельца телефона
работает это следующим образом, охранники по камерам наблюдения смотрят какие товары вы берёте и вручную вбивают их в вашу корзину через настольный компьютер, так что обмануть систему охранникового зрения не получится ))))))