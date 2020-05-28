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Технологии
Екатерина Кузнецова
3214

TJ посетил первый в России магазин без касс и продавцов: как он выглядит и как им пользоваться Материал редакции

Вход по QR-коду, слежка за товарами через компьютерное зрение и автоматические списание с карты.

127 комментариев
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20 мая «Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в России магазины без касс и продавцов. Пока в таком режиме работает только одна «Азбука вкуса» в Москве в деловом центре «Москва-Сити», но в течение месяца технология должна стать доступной во всех магазинах сети. Официального открытия магазина ещё не было.

В США первый магазин аналогичного формата открыл Аmazon в начале 2018 года — и с тех пор заработало ещё 24 точки по всей стране. На момент написания заметки открыты только четыре Amazon Go в Сиэттле, остальные закрыты из-за пандемии.

Чтобы делать покупки в новой «Азбуке Вкуса», нужно скачать приложение «Take&Go» от «Сбербанка» (App Store, Google Play). При регистрации приложение просит указать номер телефона и электронную почту, а также добавить банковскую карту. Хотя РБК писал, что прикрепить можно только карты Visa, корреспондент TJ без проблем использовал MasterCard. В пресс-службе «Азбуки Вкуса» уточнили TJ, что, хотя со стороны платёжных систем технологию на российском рынке продвигает именно Visa, ограничений по привязке других карт нет.

После регистрации в приложении появляется QR-код, который нужен для входа в магазин. Выкладывать фотографии с QR-кодом в интернет безопасно: в «Азбуке» пояснили, что он обновляется и генерируется системой автоматически — каждый раз он разный и к пользователю не привязан.

Приложение «Take&Go»

В тестовом режиме «без касс и очередей» пока работает только небольшой отдел магазина с напитками и снеками. Остальная часть функционирует в прежнем режиме — с кассами, кассирами и полным ассортиментом товаров. «Азбука» не строит конкретных планов на этапе тестирования, но планирует распространять формат постепенно.

Пока технология для нас совсем новая, это работает в формате отдела внутри существующего магазина. Потом это, скорее всего, будет магазин в этой же торговой точке, но с отдельным входом, то есть без необходимости заходить внутрь основного супермаркета. Потом — отдельные самостоятельные магазины.

«Азбука Вкуса»

Чтобы войти, нужно приложить QR-код к турникету. По одному телефону могут пройти несколько человек. Все товары, которые они возьмут, попадают в корзину владельца телефона. По словам охранника магазина, за всеми, кто входит в отдел, наблюдают по камерам. Там отслеживают, вошёл ли человек по QR-коду или просто пролез под турникетом.

В магазине можно взять бесплатный пластиковый пакет. Можно обойтись и без него, так как система автоматически определяет, какие товары вы взяли с полок. Возле пакетов есть информационный стенд, но если что-то непонятно, то можно обратиться к сотрудникам магазина. При входе нас спросили, понимаем ли мы, как всё работает, и предложили помощь.

С одной стороны стоит холодильник с готовой едой, фруктами, сырами, молочными продуктами и напитками. С другой — ещё больше напитков и снеки. Цены как в обычной «Азбуке вкуса». В новом отделе «без касс» нет алкоголя, в отличие от американского «Amazon Go». Там в разделе с алкогольными напитками сотрудник требует документы для проверки совершеннолетия.

Каждый товар стоит на полке, отделённый от остальных пластиковыми перегородками. Если товар взяли, а потом передумали, то надо поставить его на то же место, чтобы система это распознала и не добавила его вам в корзину. Об этом напоминают зелёные таблички по всему магазину.

Товары не нужно самостоятельно вносить в корзину в приложении — за этим следит система компьютерного зрения. Когда продукт берёшь с полки, она учитывает это и добавляет позицию в виртуальную корзину, ставишь на место — удаляет.

Я предполагала, что в приложении можно будет отслеживать корзину в реальном времени, видя, что в ней находится. Это позволило бы отслеживать сумму покупки в процессе и контролировать бюджет. Пока увидеть свою корзину можно только в чеке после выхода через турникет.

Всё то время, пока мы были в магазине, за турникетом стоял охранник и наблюдал за нами. Не знаю, связано ли повышенное внимание с тем фактом, что мы фотографировали, или оно обусловлено режимом тестирования и правилами для всех посетителей. Но это сильно давило. Нам также запретили делать снимки на фотоаппарат, ссылаясь на правила магазина.

После того, как покупатель взял все нужные товары, нужно просто выйти, не прикладывая телефон к турникету. Как написано на информационном стенде, оплата с карты спишется автоматически в течение часа, чек придёт на почту и в приложение. Так как охранник стоял у выхода, я спросила, можем ли мы идти, на что он попросил показать чек в приложении или на почте. Но он к этому моменту ещё не пришёл.

По словам охранника, обычно оплата списывается в течение 2-5 минут, но мы ждали около 10. Скорее всего, такая проверка применяется только во время тестового режима, потому что иначе теряется сама суть такого магазина: не контактируя с сотрудниками, купить продукты и сразу уйти, не задерживаясь для оплаты.

На стенде у входа написано: «Мы доверяем вам. Видим покупку и оплату онлайн». Нам, видимо, не доверяли. Мы показали содержимое пакета охранникам и сказали, что на моей карте есть деньги для оплаты — их это не убедило отпустить нас до получения чека.

Как нам объяснили, во время тестового режима список купленных продуктов приходит не только клиенту, но и сотруднику, наблюдающему за залом по камерам. При необходимости он отправляет этот список охраннику, чтобы тот сверился с содержимым пакета.

Спустя 10 минут пришло уведомление об оплате и чек в приложение и на почту. Это тот момент, когда я впервые за весь поход в магазин увидела в приложении, что я покупаю (точнее, уже купила).

Охранники к такому режиму работы магазина отнеслись скептически. Один из них предполагал, что особо хитрые люди могут привязать к приложению карту с нулевым балансом и «левую» симкарту, чтобы брать продукты бесплатно. Поэтому, мол, они и проверяют, прошла ли оплата. Однако представители «Сбербанка» рассказали, что в магазине используется технология, позволяющая распознавать мошенничество и предотвращать повторное воровство.

Представительница «Азбуки Вкуса» в разговоре с TJ назвала проверку оплаты охраной «издержками тестирования» и пообещала, что после его завершения «никакого ожидания не потребуется».

В целом магазин оставил приятные впечатления, даже несмотря на ожидание. Удобно, что в будущем можно будет зайти в магазин, имея при себе только телефон, взять продукты и уйти, не ожидая своей очереди у кассы. Особенно это актуально в период пандемии, когда нужно максимально сократить контакты с людьми.

#технологии #сбербанк #личныйопыт #еда

Екатерина Кузнецова PLUS
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127 комментариев
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Виталий Лановой

29

Помню, когда был совсем мелким, жил в небольшом городе на 80 тыщ населения. У нас открыли первый в городе супермаркет. Так люди туда на экскурсии ходили, дивились, что продукты можно потрогать руками и посмотреть срок годности. На небольшой супермаркет было пять охранников, которые ходили буквально за спинами и глядели через плечи людей, чтобы не не своровали ничего.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Виталий
16

да! у нас так магнит открылся и я была в восторге от ТЕЛЕЖЕК. Как в фильмах!

Ответить

Алексей Егоров

Екатерина
4

Когда в моём мухосранске открыли первый гипермаркет, то люди стали дико пиздить телеги. Не знаю зачем, для каких целей, но в каждом дворе была разломанная, в которой катались вокруг двора. Да и батя парочку в гараж отвез на всякий случай, так и лежат там в сарае уже почти 20 лет.

Ответить

alexferman

Виталий
11

Ахахах, та же хуйня была у нас в городе) люди прям поверить не могли, что у нас совсем как в американских фильмах магазины, лол

Ответить

Tural M

alexferman
0

людей тоже можно понять, после государства - панибрата метлы)

Ответить

Степан Маслов

Виталий
4
Ответить

Евгений Клочков

Виталий
2

Таки да, для провинциального городка супермаркет в начале нулевых был каким-то чудом

Ответить

Дыня

Виталий
1

 Помню, когда был совсем мелким, жил в небольшом городе на 80 тыщ в месяц

Ответить

Виталий Лановой

Дыня
1

мажор

Ответить

Уважаемый космос

Виталий
1

Рубли или грiвны?

Ответить

Виталий Лановой

Уважаемый
2

Дыню спроси

Ответить

Уважаемый космос

Виталий
0

Вы все суки такте

Ответить

Патриотический инструмент

Дыня
1

Весь город жил на 80 тыщ в месяц.

Ответить

Уважаемый космос

Дыня
0

Рубли или гривны?

Ответить

Дыня

Уважаемый
1

Виталия спроси. Это же цитата. Я просто вначале так прочитал на доли секунды и успел охуеть) 

Ответить

Andre Macareno

Дыня
0

пожалеть человека надо, если это до деноминации было

Ответить

Пальто в коне

Виталий
1

прям как в Клубничке в супермаркете у Кустурицы.

Ответить

Artem Kondratev

Виталий
0

можно потрогать руками и посмотреть срок годности.

небольшой супермаркет

эм.... но это же просто универсам?

Ответить

Пышный инструмент

9

Очередное подтверждение моего любимого тезиса, что Россия – это страна победившего киберпанка. Не Запад и даже не азиатские страны (типа Сингапура, Южной Кореи, Гонконга), а именно Россия. "High tech, low life" в чистом виде. 

Действительно крайне высокое техническое оснащение, особенно в столицах, и дичайший лоу лайф, стоит хоть немного отъехать от крупнейших городов. Притом что хай тек продолжает сохраняться и там, где этот лоу лайф. 

Ответить

Mykola Glushchenko

Пышный
0

В США первый магазин аналогичного формата открыл Аmazon в начале 2018 года — и с тех пор заработало ещё 24 точки по всей стране.

Революшн, иновейшн

Ответить

Александр Корнеев

6

При необходимости он отправляет этот список охраннику, чтобы тот сверился с содержимым пакета.

А можно просто take&go без ебливых охранников, которые что-то там хотят сверять? Человек регистрируется, привязывает свою карту - этого должно быть достаточно, чтобы до него вообще никто не доебывался.

Ответить

Сергей Звезда

Александр
2

обещают, что охранники не будут тормозить после окончания тестирования (там коммент у Кати в материале есть)

Ответить

ouxen

Сергей
1

обещать не значит жениться

Ответить

Алексей Селезнев

Александр
2

И двери автоматические вместо турникетов, тогда и риска что кто то пролезет не будет

Ответить

Дыня

4

TJ посетил или Кузнецова посетил? 

Ответить

Дыня

Дыня
5

Если бы TJ посетил, то магазину бы пришла пезда. Гарантия 100% 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Дыня
8

Кузнецова посетил) от лица всего TJ купила воду и кокос

Ответить

Дыня

Екатерина
10

И риттер спорт с фундуком и молочным шоколадом. Все вы журналисты что-то недоговариваете. 

Ответить

Дыня

Дыня
1

бля он в чеке есть, а я в пакет пырюсь 

Ответить

Патриотический

Дыня
2

88р вода, пхренеть.
Дыня вызывай скорую, мне плохо.

Ответить

Дыня

Патриот…
2

НДС 54
мне тоже плохо 

Ответить

Патриотический

Дыня
0

@Пожилой Мартингал можем зафорсить новый мем, скрытый фак от кузнецовой?

Ответить

Екатерина

Патриот…
3

сук) не надо, там маникюр не оч

Ответить

alexferman

Екатери…
7

Так умиляют эти тянские загоны в стиле "аааа, у меня картина чуть покосилась и пылинка за цветком на подоконнике, УЖАСНЫЙ БАРДАК КАК ГОСТЕЙ ЗВАТЬ МОЖНО????"

Пацаны: "разгреби паутину в углу, там где-то сломанный стул был, бери садись"

Ответить

Патриотический

alexfer…
0

Лучше так, чем пофигистка, ну я там 3 месяца не брила, да и плевать.

Ответить

alexferman

Патриот…
1

Та я и говорю, что умиляют)

Ответить

Мультиварка

alexfer…
0

Ну вы и животные, пацаны)))

Ответить

alexferman

Мультив…
0

Я ващет чистюля у меня дома как в лаборатории

Ответить

Мультиварка

alexfer…
0

Фу, не мужик(

Ответить

alexferman

Мультив…
1

Я в душе 13-летняя девочка

Ответить

Дыня

Екатери…
0

Покажи ругти 

Ответить

Дыня

Дыня
0

У нас скоро будет коллекция - спина, руки, сиськи, жопа, соберем идеальную тженщину 

Ответить

ouxen

Екатери…
0

да

Ответить

Дыня

2

А если взять с полки, положить в пакет и потом поставить на место - что произойдет? Как они этот момент решают? Я постоянно так делаю

Ответить

Екатерина Кузнецова

Дыня
2

если товар на полке появился до твоего выхода, то платить за него не надо

Ответить

Патриотический инструмент

Екатерина
1

Если немного поесть и остатки положить на полку.

Ответить

Дыня

Патриотический
11

Это хороший вопрос!

Ответить

Патриотический инструмент

Дыня
3

Чут чут кусат

Ответить

Дыня

Патриот…
1

))))))) 

Ответить

Дыня

Дыня
6

бля, мы как обезъяны. закрыли дома (в лесу) вдали от цивилизации без права выхода, а гдето в мегаполисах появились супермаркеты, и человек туда сходил.

и мы - У У УУ У У  !! РОСКОЖИ !! У У У У 

Ответить

Патриотический

Дыня
1

Почему "как"? Че за самоуважение. Мы и есть гамадрилы.

Ответить

Гриша Почуев

Патриотический
1

Денег снимут столько на сколько откусили. Современные технологии компьютерного зрения позволяют определить объем откушеного 

Ответить

Патриотический инструмент

Гриша
0

Я чут чут

Ответить

Дыня

Екатерина
2

а если его на другую полку поставить? 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Дыня
0

тогда придётся платить( поэтому везде висят напоминалки

Ответить

ouxen

Дыня
0

а если поставить такую же бутылку но с мочой?

Ответить

Патриотический инструмент

0

Я думал, что в этот магазин красивых не пускают. Ошибался.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Патриотический
7

я просто в маске была

Ответить

alexferman

2

Это круто. Вопреки знатокам "российского менталитета", которые пророчили "да наши люди быстро разнесут это недоразумение"

Ответить

Екатерина Кузнецова

alexferman
2

охранники так и думают, но мы их попытались разубедить, ничего не украв ;)

Ответить

alexferman

Екатерина
0

Надо было их побить ещё для пущей убедительности

Ответить

Игорь Джеймс

alexferman
1

Когда охранник в Дикси требует вывернуть набитые карманы

Ответить

Потребительский дым

Игорь
1

не ожидал, что увижу писькинга на теже

Ответить

Игорь Джеймс

Потреби…
0

я тоже

Ответить

Лишенный браслет

Екатерина
0

Кроме их сердечек

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
0

А ты подожди немног. Будет как с байкшерингом в Воронеже

Ответить

alexferman

A
0

В Волгограде же

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
0

🕯🕯🕯 Похуй... 🕯🕯🕯

Ответить

Виталий Лановой

0

Что по ценам?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Виталий
6

как в обычной азбуке — дорого

Ответить

Виталий Лановой

Екатерина
4

Думал может дешевле, не надо платить кассирам.

Ответить

ouxen

Виталий
0

зато надо платить овнерам

Ответить

Романелло Кивогенс

Екатерина
0

Подтверждаю. Вот сравнение цен с Перекрёстком. 

Ответить

Артур Логвинов

2

Нам, видимо, не доверяли. Мы показали содержимое пакета охранникам и сказали, что на моей карте есть деньги для оплаты — их это не убедило отпустить нас до получения чека.

Ага, именно поэтому в России такой формат никогда работать не будет, пока стоит рамочка-пищалка на входе и долбоеб с дубинкой, проверяющий чеки. 10 минут ждать пока платеж пройдет или 2 минуты на кассе... хмммм

Нахуй в Европе продукты лежат на прилавках у входа в магазин, в свободном доступе, спиздишь – никто и не заметит, потому что китаец внутри сидит.

Ответить

Дмитрий Анисимов

Артур
0

никогда такой формат работать не будет, ну да, ну да, охуенное предсказание, посмотрим через пару лет))

Ответить

Вредный холод

2

Блин, ну что за позор с этими вахтерами охранниками

Ответить

Coronadoden

2

"Съёмка запрещена" и турникет на входе, classic

Ответить

Ilia Gurtovoy

2

Совсем охуели. А кто будет продукты в пакет складывать?

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Первый в России магазин без касс и продавцов не ответил на запрос TJournal.

Ответить

Alexander Petcoglo

1

Мне кажется, что с этим компьютерным зрением могут быть косяки.

В Англии, в одной из крупных сетей, есть вариант взять корзину со сканером и сканировать всё, что берёшь. Ну и потом списывается сумма с карты. Такой гибрид кассы самообслуживания и магазина без касс. Мне кажется это надёжнее.

А тут спишет оно тебе лишний йогурт, потом давай разбирайся с возвратом.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Alexander
3

вот поэтому я за то, чтобы корзину было видно в процессе покупки, а не после

Ответить

Сергей Звезда

Alexander
1

В некоторых Пятёрочках сейчас тоже так со сканером можно https://vc.ru/trade/82068-pyaterochka-otkryla-magazin-bez-kassirov-dlya-testirovaniya-sredi-sotrudnikov

Ответить

Ласковый браслет

0

Лет 10 назад были спары такие, почему это первый?

Ответить

Сергей Звезда

Ласковый
1

В России? Точно? Spar открыл такой же магазин в Нидерландах в 2018 году разве что

Ответить

Ласковый браслет

Сергей
1

Я херню сказал, были с кассами самообслуживания

Ответить

Сергей Звезда

Ласковый
0

всё ок, бывает

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ласковый
1

Здесь фишка в том, что ты берёшь чё хочешь и уходишь, а деньги списываются автоматически с привязанной карты. Может, ты имеешь в виду кассы самообслуживания?

Ответить

Ласковый браслет

Екатерина
1

Да, я про них, херню сказал. Я не читал статью и заголовок не до конца

Ответить

George Weiler

1

никого не смущает название приложения?
какого фига на английском?

Ответить

Nikita Sigachev

George
0

Возьми & Вперед.
Не очень, да?

Ответить

theLastLetters

Nikita
0

Бери-дуй. 

Ответить

Алексей Селезнев

theLastLetters
0
Ответить

George Weiler

Nikita
0

ну если дословно переводить много чего будет звучат тупо

Ответить

Пограничный пистолет

0

Турникеты, кассы, охранники, камеры, различные магнитные наклейки на товар и два вагона дерьма, все для того, чтобы оплата была честной. На сколько бы покупка в магазинах была проще, если бы народ не хитрил и не пытался спиздить товар

Ответить

Евгений Клочков

Пограничный
2

Вообще обычное недоверие создает много лишних трат и убытков

Ответить

Екатерина Кузнецова

Пограничный
0

Мне кажется, они потому и сделали первый такой магаз имено в «Москва-сити». Там контингент — либо жители, либо работники офисов. Вроде, какой-нить маргинал туда вообще вряд ли попадёт. Хотя я за то, чтобы людям доверять. Тот, кто хочет украсть — сделает это хоть в Третьяковке на виду у всех

Ответить

Екатерина Кузнецова

Екатерина
5

 какой-нить маргинал туда вообще вряд ли попадёт

я попала из-за редзадания

Ответить

Alexander Petcoglo

Пограничный
0

Не был бы народ нищий - не пытался бы спиздить.

Ответить

Пограничный пистолет

Alexander
1

такой мир невозможен, если только мир в котором нет денег в принципе 

Ответить

Уважаемый космос

0

Кто теперь будет алкоголь мне продавать без паспорта? Отбирают работу людям...

Ответить

Уважаемый космос

Уважаемый
1

Это я так возмущаюсь потому что выгляжу как школьник

Ответить

alexferman

Уважаемый
0

Не отмазывайся, мы уже поняли что ты щегол

Ответить

Уважаемый космос

alexferman
3

Зато могу легально клеить школьниц

Ответить

alexferman

Уважаемый
7

СУКА ПО ЖИВОМУ ПИДОР

Ответить

Алексей Селезнев

Уважаемый
1

Жизуля, без паспорта на улицу вообще не выйти 

Ответить

Алексей Смирнов

–2

Это репортаж о чем?Для кого?И нахера это говно сравнивать с «Amazon”?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Алексей
1

 Это репортаж о чем

О том, как выглядит первый в России магазин без касс и продавцов
Для кого

Для наших любимых читателей
 И нахера это говно сравнивать с «Amazon”

Похожий формат есть в «Amazon» и мы о нём писали два года назад

Ответить

Пальто в коне

0

ребят, кто крутится в таких магазинах, скажите сколько стоит вода Aqua Panna 0.33 или 0.5

Ответить

Сергей Звезда

Пальто
0
Ответить

Пальто в коне

Сергей
1

спасибо, перепутал объемы. по инвойсам закупочная стоимость 17.64₽ за 0.25л и 28.33₽ за 0.75л.

возил недавно с Нидерландов эту воду.

Ответить

Сергей Звезда

Пальто
0

она чем-то отличается от дешёвой?

Ответить

Пальто в коне

Сергей
1

не знаю, не тащил из коробки и не пробовал, на загрузке тоже не подарили. подозреваю, что она ничем не отличается от той, что из крана льется :)

Ответить

Алексей Селезнев

0

То есть по факту это большой автомат с напитками, но который тупит с оплатой?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Алексей
0

в тестовом режиме пока выбор небольшой. но даже в автомате тебе надо прикладывать телефон/карту и платить, а тут — нет

Ответить

Алексей Селезнев

Екатерина
0

Ну если система с оплатой+ охранник такая и останется, то проще уж картой на кассе оплатить

Ответить

Екатерина Кузнецова

Алексей
0

очень надеюсь, что не останется

Ответить

Oleg Shirochenkov

Екатерина
0

Если бы в автомате можно было прокатать свою карту перед выбором товара — уже сильнее похоже, не так ли?

Ответить

Патриотический инструмент

0

Дыня, я в магаз, тебе что-нибудь захватить? 

Ответить

Посторонний

0

Как именно автоматизировано списание за продукты, ведь одновременно в магазине могут брать продукты с тех же полок несколько людей/групп (вошедших с разными QR)?

Ответить

Oleg Shirochenkov

Посторонний
0

Там сидят 20 узбеков, которые смотрят по камерам кто что взял.

Ответить

theLastLetters

0

Должны быть умные холодильники. Ты выносишь "в него" через смартфон данные: какое кол-во каких продуктов, из каких магазинов, с каким сроком годности должно быть дома. Холодильник отслеживает, когда надо, делает заказ, тебе привозят. Но для этого на продуктах должны быть маркеры или типа того, чтобы холодильник "понимал" когда истекает срок годности и проч. И магазинов станет меньше.

Ответить

Посторонний

theLastLetters
0

Нахера холодильнику умнеть - дорожать, когда все то же можно реализовать аппом на телефоне?

Ответить

Всевозможный Артем

0

Когда будет отчёт по кражам.

Ответить

ouxen

0

какие еще нахуй правила магазина?

Ответить

Alex Fielding

0

наврал, то просто касса самообсл. была, сорян

Ответить

Ilya Grigöryev

0

хуеню какую то соорудили. гипертрофированный автомат по продаже шоколадок

Ответить

Игорь Янович

0

Все товары, которые они возьмут, попадают в корзину владельца телефона

работает это следующим образом, охранники по камерам наблюдения смотрят какие товары вы берёте и вручную вбивают их в вашу корзину через настольный компьютер, так что обмануть систему охранникового зрения не получится ))))))

Ответить
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Tural M

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