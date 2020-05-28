Вход по QR-коду, слежка за товарами через компьютерное зрение и автоматические списание с карты.

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20 мая «Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать в России магазины без касс и продавцов. Пока в таком режиме работает только одна «Азбука вкуса» в Москве в деловом центре «Москва-Сити», но в течение месяца технология должна стать доступной во всех магазинах сети. Официального открытия магазина ещё не было.

В США первый магазин аналогичного формата открыл Аmazon в начале 2018 года — и с тех пор заработало ещё 24 точки по всей стране. На момент написания заметки открыты только четыре Amazon Go в Сиэттле, остальные закрыты из-за пандемии.

Чтобы делать покупки в новой «Азбуке Вкуса», нужно скачать приложение «Take&Go» от «Сбербанка» (App Store, Google Play). При регистрации приложение просит указать номер телефона и электронную почту, а также добавить банковскую карту. Хотя РБК писал, что прикрепить можно только карты Visa, корреспондент TJ без проблем использовал MasterCard. В пресс-службе «Азбуки Вкуса» уточнили TJ, что, хотя со стороны платёжных систем технологию на российском рынке продвигает именно Visa, ограничений по привязке других карт нет.

После регистрации в приложении появляется QR-код, который нужен для входа в магазин. Выкладывать фотографии с QR-кодом в интернет безопасно: в «Азбуке» пояснили, что он обновляется и генерируется системой автоматически — каждый раз он разный и к пользователю не привязан.

Приложение «Take&Go»

В тестовом режиме «без касс и очередей» пока работает только небольшой отдел магазина с напитками и снеками. Остальная часть функционирует в прежнем режиме — с кассами, кассирами и полным ассортиментом товаров. «Азбука» не строит конкретных планов на этапе тестирования, но планирует распространять формат постепенно.

Пока технология для нас совсем новая, это работает в формате отдела внутри существующего магазина. Потом это, скорее всего, будет магазин в этой же торговой точке, но с отдельным входом, то есть без необходимости заходить внутрь основного супермаркета. Потом — отдельные самостоятельные магазины. «Азбука Вкуса»

Чтобы войти, нужно приложить QR-код к турникету. По одному телефону могут пройти несколько человек. Все товары, которые они возьмут, попадают в корзину владельца телефона. По словам охранника магазина, за всеми, кто входит в отдел, наблюдают по камерам. Там отслеживают, вошёл ли человек по QR-коду или просто пролез под турникетом.

В магазине можно взять бесплатный пластиковый пакет. Можно обойтись и без него, так как система автоматически определяет, какие товары вы взяли с полок. Возле пакетов есть информационный стенд, но если что-то непонятно, то можно обратиться к сотрудникам магазина. При входе нас спросили, понимаем ли мы, как всё работает, и предложили помощь.

С одной стороны стоит холодильник с готовой едой, фруктами, сырами, молочными продуктами и напитками. С другой — ещё больше напитков и снеки. Цены как в обычной «Азбуке вкуса». В новом отделе «без касс» нет алкоголя, в отличие от американского «Amazon Go». Там в разделе с алкогольными напитками сотрудник требует документы для проверки совершеннолетия.

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Каждый товар стоит на полке, отделённый от остальных пластиковыми перегородками. Если товар взяли, а потом передумали, то надо поставить его на то же место, чтобы система это распознала и не добавила его вам в корзину. Об этом напоминают зелёные таблички по всему магазину.

Товары не нужно самостоятельно вносить в корзину в приложении — за этим следит система компьютерного зрения. Когда продукт берёшь с полки, она учитывает это и добавляет позицию в виртуальную корзину, ставишь на место — удаляет.

Я предполагала, что в приложении можно будет отслеживать корзину в реальном времени, видя, что в ней находится. Это позволило бы отслеживать сумму покупки в процессе и контролировать бюджет. Пока увидеть свою корзину можно только в чеке после выхода через турникет.

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Всё то время, пока мы были в магазине, за турникетом стоял охранник и наблюдал за нами. Не знаю, связано ли повышенное внимание с тем фактом, что мы фотографировали, или оно обусловлено режимом тестирования и правилами для всех посетителей. Но это сильно давило. Нам также запретили делать снимки на фотоаппарат, ссылаясь на правила магазина.

После того, как покупатель взял все нужные товары, нужно просто выйти, не прикладывая телефон к турникету. Как написано на информационном стенде, оплата с карты спишется автоматически в течение часа, чек придёт на почту и в приложение. Так как охранник стоял у выхода, я спросила, можем ли мы идти, на что он попросил показать чек в приложении или на почте. Но он к этому моменту ещё не пришёл.

По словам охранника, обычно оплата списывается в течение 2-5 минут, но мы ждали около 10. Скорее всего, такая проверка применяется только во время тестового режима, потому что иначе теряется сама суть такого магазина: не контактируя с сотрудниками, купить продукты и сразу уйти, не задерживаясь для оплаты.

На стенде у входа написано: «Мы доверяем вам. Видим покупку и оплату онлайн». Нам, видимо, не доверяли. Мы показали содержимое пакета охранникам и сказали, что на моей карте есть деньги для оплаты — их это не убедило отпустить нас до получения чека.

Как нам объяснили, во время тестового режима список купленных продуктов приходит не только клиенту, но и сотруднику, наблюдающему за залом по камерам. При необходимости он отправляет этот список охраннику, чтобы тот сверился с содержимым пакета.

Спустя 10 минут пришло уведомление об оплате и чек в приложение и на почту. Это тот момент, когда я впервые за весь поход в магазин увидела в приложении, что я покупаю (точнее, уже купила).

Охранники к такому режиму работы магазина отнеслись скептически. Один из них предполагал, что особо хитрые люди могут привязать к приложению карту с нулевым балансом и «левую» симкарту, чтобы брать продукты бесплатно. Поэтому, мол, они и проверяют, прошла ли оплата. Однако представители «Сбербанка» рассказали, что в магазине используется технология, позволяющая распознавать мошенничество и предотвращать повторное воровство.

Представительница «Азбуки Вкуса» в разговоре с TJ назвала проверку оплаты охраной «издержками тестирования» и пообещала, что после его завершения «никакого ожидания не потребуется».