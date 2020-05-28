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Технологии
Алексей Боржонов
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В сети продают USB-флешки за сотни фунтов с «защитой от 5G». Но это оказались обычные флешки на 128 МБ Материал редакции

Продавец утверждает, что в устройствах используют «передовую технологию квантового голографического нанослойного катализатора».

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Скриншот сайта 5GBioShield

Компания 5GBioShield предлагает купить USB-флешки с защитой от сетей 5G. В устройствах якобы используют «передовые технологии», способные обезопасить человека, но исследование показало, что никакой технологии в флешках нет, а их цена должна быть в разы ниже запрашиваемой.

Флешка «защищает» от 5G сетей и «улучшает» концентрацию людей — так говорит продавец

5GBioShield продаёт флешки, защищающие от вреда, который якобы способны нанести сети 5G. Цена устройства — 283 фунта стерлингов (около 24 тысяч рублей), при покупке трёх действует скидка — они обойдутся в 799 фунтов (около 70 тысяч рублей).

Скриншот 5GBioShield

Цена указана в фунтах, но заказать доставку можно во многие страны, в том числе в Россию. Когда именно начались продажи, не уточняется: домен зарегистрирован в 2019 году, а обновляли сайт в последний раз в апреле 2020 года. Тем не менее в СМИ и соцсетях обратили внимание на флешки именно сейчас.

Продавец утверждает, что устройство использует «передовую технологию квантового голографического нанослойного катализатора». Она якобы способна предотвратить «разрушительные последствия, вызванные неприродными электрическими волнами», в частности, сетей 5G. При подключении флешка обеспечивает диаметр защиты 40 метров, в неподключённом состоянии — 8 метров.

Изображение 5GBioShield

На сайте 5GBioShield утверждается, что устройство, среди прочего, улучшает эмоциональное состояние человека, его концентрацию, а также влияет на память. «Передозировка» вызванным флешкой эффектом невозможна, считает продавец.

5GBioShield рекомендовал использовать член Консультативного комитета 5G Гластонбери Тони Холл. В апрельском отчёте совета он указал: «Мы используем это устройство и считаем его полезным», — и прикрепил ссылку на сайт 5GBioShield. В этом же отчёте говорится, что стаи птиц замертво падают с неба при включённой сети 5G, у людей начинаются кровотечения, а уровень самоубийств растёт.

Специалисты по безопасности протестировали флешку — она ничем не отличается от обычных

Специалисты по безопасности из Pen Test Partners протестировали флешку. Они отметили, что внешне устройство пусть и выглядит «интересным», но всё же напоминает флешки от других компаний.

Они иронизируют, что при подключении к компьютеру не заметили никакого поля, созданного «технологией квантового голографического нанослойного катализатора». На самом устройстве хранится 25-страничная PDF-версия сайта 5GbioShield — нет ничего, что отличало бы устройство от других флешок объёмом 128 МБ.

Разобрав устройство, специалисты также не обнаружили ничего необычного: в прозрачной части не было дополнительных компонентов, а круг на корпусе оказался наклейкой.

Специалисты пришли к выводу, что эта флешка ничем не отличается от других, которые стоят в десятки раз меньше. Произведено устройство, вероятно, в Китае.

Сейчас мы не можем сказать, что у этой наклейки нет дополнительного функционала, который не применяют нигде в мире, но мы уверены, что вы можете сами сделать выводы.

Pen Test Partners

«Не уполномочены раскрывать конфиденциальную информацию»

Би-би-си удалось связаться с одним из директоров BioShield Distribution — Анной Гроховальска. Она сказала, что её компания — единственный дистрибьютор устройств, но при этом не занимается производством флешок и не владеет правами на них.

По её словам, компания располагает «большим количеством технической информации», но «не уполномочена раскрывать конфиденциальные данные третьим лицам по понятным причинам». Она считает, что исследование не учитывает издержки на приобретение прав и производство устройств — потому не согласилась с тем, что флешки на самом деле должны стоить меньше.

Издание выяснило, что Гроховальска была связана с компанией Immortals, которая продавала биологически активную добавку Klotho Formula. Дизайн сайта Immortals похож на сайт 5GBioShield. Там говорится, что добавка использует «запатентованную процедуру, которая приводит к релятивистскому замедлению времени и биологическому квантовому сцеплению на уровне ДНК».

Конспирологическая теория об опасности сетей 5G для людей снова стала актуальной на фоне распространения коронавируса. В Великобритании вышки стали сжигать, считая их разносчиками Covid-19. Похожий тренд появился и в России.

В Великобритании начали сжигать вышки с 5G. Их…
Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками, а соцсети блокируют фейковый контент.
tjournal.ru

#технологии #5g #интернет #соцсети #фейки #конспирология

Спасибо за наводку Дмитрий Смычковский
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41 комментарий
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Rusyabrr .

27

Необразованные мракобесы должны страдать

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пиу-пиу

Rusyabrr
2

Если всё так продолжится, то мракобесы начнут покупать глушилки сигнала, а страдать будут как раз то окружающие.

Ответить

Примитивный рубин

пиу-пиу
13

Не будут они покупать настоящие глушилки. Достаточно просто рассказать принцип работы глушилок.

Ответить

Vyacheslav Gorin

пиу-пиу
0

Это незаконно, а источник помех вычисляется на раз два

Ответить

Владимир Земсков

18

Это для той категории граждан, которые чай размешивают только в одну сторону, потому что если крутить ложкой в другую, вода получает отрицательную энергию.

Ответить

пиу-пиу

Владимир
8

А в какую сторону нужно? Вдруг это объясняет всю хуйню происходящую в моей жизни.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

пиу-пиу
3

В любую, бро, но только не против часовой!

Ответить

пиу-пиу

Ипполит
1

Ну вообще я считал всегда, что логичнее крутить против часовой стрелки, это же правильно для северного полушария, да и ещё более эффективно учитывая физику.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

пиу-пиу
7

Вот отсюда и вся хуйня в твоей жизни. Умный очень.

Ответить

Sam Lowry

пиу-пиу
0

Хуйня. Лучше всего - не крутить, а совершать поступательные движения ложкой от стенки к стенке. Так разные части жидкости быстрее смешиваются, а когда крутишь - они просто крутятся и перемешиваются медленнее. 

Ответить

пиу-пиу

Sam
1

Я обычно сильно вращаю, чтобы все пузырики в точку превратились в образовавшемся водовороте, а потом резко останавливаю ложку. Потом снова кручу, и так пока сахар не растворится. 

Ответить

Sam Lowry

пиу-пиу
1

Это уже ближе к тому, что я сказал, но ты много тратишь ресурсов на раскрутку. Попробуй мой способ - может, жизнь выправится. 

Ответить

Ипполит

Sam
0

Однозначно.

Ответить

Владимир Земсков

пиу-пиу
0

Это около-научный бред.

Ответить

Александр Плёнкин

Ипполит
1

Из-за того, что свастика у фошиздов была против часовой стрелки они и облажались

Ответить

Александр Тыртый-Ол

пиу-пиу
0

Так ты крути теперь в другую сторону, авосб

Ответить

пиу-пиу

Александр
0

И погружу мир в хаос, может баланс добра и зла на моей чайной традиции держится. 

Ответить

Александр Тыртый-Ол

пиу-пиу
1

И старые демоны выберутся из под земли, ангелы спустятся с небес. И Один оживет, а Тор вновь подымет свой молот. Нам лишь останется наблюдать за всем этим и надеяться, что некоторые из нас выживут 

Ответить

Александр Мирошников

Владимир
0

Я то думал почему у меня все стало стабильно хреново, а я просто перестал размешивать чай!

Ответить

Верховный историк

7

Рыночек порешал. Долбоёбы, которые будут готовы платить за эту поебень, всегда найдутся

Ответить

Дмитрий Смычковский

Верховный
1

Видимо на это и расчет))))

Ответить

Патриотический инструмент

2

Че за ссылка нерабочая https://ichef.bbci.co.uk/
И автор выглядит сомнительно.

Ответить

Дмитрий Смычковский

Патриотический
1

ахахаха а что значит " автор выглядит сомнительно"?)))))))

Ответить

alexferman

Дмитрий
6

На пидора похож

Ответить

Дмитрий Смычковский

alexferman
6

Который с твоей мамкой живет)

Ответить

Патриотический инструмент

Дмитрий
3

Сожитель значит.

Ответить

Юрий Камерер

Патриот…
0

значит мамка это папка

Ответить

Дмитрий Смычковский

Патриотический
1

Поправил ссылку, все ок)

Ответить

Nikolay Vasiliev

1

«Технологии»? Не желаете сделать обзор этих девайсов?

https://www.meleon.ru/product/magnitnyy-ekonomitel-topliva-fuel-saver/
https://www.amazon.com/90V-250V-Electricity-Household-Electrical-Appliances/dp/B07CQZG5YT

Ответить

Nikolay Vasiliev

Nikolay
2
Ответить

Евгений Клочков

1

Хорошая идея для стартапа, можно неплохо на гоях-мракобесах заработать

Ответить

Marat Khamadeev

Евгений
1

Да, вот сижу расстраиваюсь. Я мог бы завернуть псевдонаучного тумана получше)

Ответить

Внезапный кран

Marat
0

Как раз есть связи в виде Олега Горохова.

Ответить

Мирный пистолет

1

Так чипы еще и покупать надо?

Ответить

ouxen

1

налог на глупость

Ответить

плюшевый батон

1

Мне кажется подобная хуйня должна стать госмонополией, а доход от нее должен поступать в казну как налог на заниженный IQ.

Ответить

Евгений Долгий

0

О. Генри. Короли и капуста.

Ответить

Виталий Головий

0

Новая версия блокатора вируса подъехала)
"Лох не мамонт, лох не вымрет"

Ответить

Eugene Borshchevsky

0

ходят слухи в этих флешках живет сущность в виде гномика

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

0

Надеюсь, члену городского совета Гластонбери, присвоили звание Мудрейшего Члена?

Ответить

Daiv Mrmr

0

и ведь будут брать) Я просто похлопаю этим изобретателям! 

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