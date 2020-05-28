Продавец утверждает, что в устройствах используют «передовую технологию квантового голографического нанослойного катализатора».

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Скриншот сайта 5GBioShield

Компания 5GBioShield предлагает купить USB-флешки с защитой от сетей 5G. В устройствах якобы используют «передовые технологии», способные обезопасить человека, но исследование показало, что никакой технологии в флешках нет, а их цена должна быть в разы ниже запрашиваемой.

Флешка «защищает» от 5G сетей и «улучшает» концентрацию людей — так говорит продавец

5GBioShield продаёт флешки, защищающие от вреда, который якобы способны нанести сети 5G. Цена устройства — 283 фунта стерлингов (около 24 тысяч рублей), при покупке трёх действует скидка — они обойдутся в 799 фунтов (около 70 тысяч рублей).

Скриншот 5GBioShield

Цена указана в фунтах, но заказать доставку можно во многие страны, в том числе в Россию. Когда именно начались продажи, не уточняется: домен зарегистрирован в 2019 году, а обновляли сайт в последний раз в апреле 2020 года. Тем не менее в СМИ и соцсетях обратили внимание на флешки именно сейчас.

Продавец утверждает, что устройство использует «передовую технологию квантового голографического нанослойного катализатора». Она якобы способна предотвратить «разрушительные последствия, вызванные неприродными электрическими волнами», в частности, сетей 5G. При подключении флешка обеспечивает диаметр защиты 40 метров, в неподключённом состоянии — 8 метров.

Изображение 5GBioShield

На сайте 5GBioShield утверждается, что устройство, среди прочего, улучшает эмоциональное состояние человека, его концентрацию, а также влияет на память. «Передозировка» вызванным флешкой эффектом невозможна, считает продавец.

5GBioShield рекомендовал использовать член Консультативного комитета 5G Гластонбери Тони Холл. В апрельском отчёте совета он указал: «Мы используем это устройство и считаем его полезным», — и прикрепил ссылку на сайт 5GBioShield. В этом же отчёте говорится, что стаи птиц замертво падают с неба при включённой сети 5G, у людей начинаются кровотечения, а уровень самоубийств растёт.

Специалисты по безопасности протестировали флешку — она ничем не отличается от обычных

Специалисты по безопасности из Pen Test Partners протестировали флешку. Они отметили, что внешне устройство пусть и выглядит «интересным», но всё же напоминает флешки от других компаний.

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Они иронизируют, что при подключении к компьютеру не заметили никакого поля, созданного «технологией квантового голографического нанослойного катализатора». На самом устройстве хранится 25-страничная PDF-версия сайта 5GbioShield — нет ничего, что отличало бы устройство от других флешок объёмом 128 МБ.

Разобрав устройство, специалисты также не обнаружили ничего необычного: в прозрачной части не было дополнительных компонентов, а круг на корпусе оказался наклейкой.

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Специалисты пришли к выводу, что эта флешка ничем не отличается от других, которые стоят в десятки раз меньше. Произведено устройство, вероятно, в Китае.

Сейчас мы не можем сказать, что у этой наклейки нет дополнительного функционала, который не применяют нигде в мире, но мы уверены, что вы можете сами сделать выводы. Pen Test Partners

«Не уполномочены раскрывать конфиденциальную информацию»

Би-би-си удалось связаться с одним из директоров BioShield Distribution — Анной Гроховальска. Она сказала, что её компания — единственный дистрибьютор устройств, но при этом не занимается производством флешок и не владеет правами на них.

По её словам, компания располагает «большим количеством технической информации», но «не уполномочена раскрывать конфиденциальные данные третьим лицам по понятным причинам». Она считает, что исследование не учитывает издержки на приобретение прав и производство устройств — потому не согласилась с тем, что флешки на самом деле должны стоить меньше.

Издание выяснило, что Гроховальска была связана с компанией Immortals, которая продавала биологически активную добавку Klotho Formula. Дизайн сайта Immortals похож на сайт 5GBioShield. Там говорится, что добавка использует «запатентованную процедуру, которая приводит к релятивистскому замедлению времени и биологическому квантовому сцеплению на уровне ДНК».