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Honor провела презентацию смартфонов Honor 30 Series в России. Компания показала модели Honor 30, 30S и 30 Pro+, а также представила ноутбук MagicBook 15. Все смартфоны не поддерживают сервисы Google, вместо них установлен магазин AppGallery.

Во время презентации компания сделала особый убор на адаптацию устройств для российских пользователей: они получили встроенную поддержку «Алисы» от «Яндекса», а также интеграцию с «ВКонтакте» и «Сбербанком». TJ кратко рассказывает о новых устройствах Honor.

Honor 30S

Младшая модель в линейке получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 пикселей) и поддержкой HDR 10+. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Kirin 820 со встроенной поддержкой 5G.

Кроме того, устройство оснастили аккумулятором на 4000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Honor 30S получил камеру из четырёх модулей: основную на 64 Мп с дифрагмой f/1.8 и возможностью записи видео в 4К, широкоугольную на 8 Мп с f/2.4 и углом обзора 120 градусов, телефото-объектив на 8 Мп с f/2.4 и трёхкратным оптическим увеличением, а также портретную камеру на 2 Мп с f/2.4 и фиксированным фокусом.

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Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 либо 256 ГБ встроенной. Помимо разъёма USB-С в устройство добавили 3,5-мм мини-джек, сканер отпечатков пальцев разместили в кнопке включения на торце Honor 30S.

Российские цены и дата старта продаж пока неизвестны. О появлении смартфона в России компания объявит отдельно. В Китае смартфон выпустили по цене в 340 долларов (около 24 тысяч рублей) за версию с 128 ГБ памяти и в 380 долларов (около 27 тысяч рублей) за версию с 256 ГБ.

Honor 30

Основная модель в линейке получила AMOLED-экран на 6,53 дюйма с вырезом для фронтальной камеры. Honor 30 работает на процессоре Kirin 985 с поддержкой 5G – немного «урезанной» версии флагманского Kirin 990.

Honor 30 получил четыре разных камеры:

Основной объектив на 40 МП, с диафрагмой f/1.8, фокусным расстоянием 27 мм и сенсором размером 1/1.7 дюйма;



Телеобъектив на 8 МП с перископной системой линз, диафрагмой f/3.4, фокусным расстоянием 125 мм, фазовым автофокусом, оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом;

Ультраширокоугольный объектив на 16 МП с диафрагмой f/2.2, фокусным расстоянием 18 мм и фазовым автофокусом;

Объектив для макросъёмки и для определения глубины резкости с разрешением 2 МП.

Смартфон также получил селфи-камеру на 32 МП, встроенный в экран датчик отпечатков пальцев. Honor 30 оснастили аккумулятором на 4000 мА•ч и поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.

В России смартфон обойдётся в 34 990 рублей за версию с 128 ГБ памяти и 39 990 рублей за версию с 256 ГБ памяти. Заказать его можно будет в официальном интернет-магазине Honor с 29 мая.

Honor 30 Pro+

Самая мощная модель в линейке — Honor 30 Pro+. Смартфон получил топовые характеристики, как у флагманов Huawei, и, уже по традиции, необычный цвет корпуса.

Производитель утверждает, что задняя панель состоит из 15 слоёв стекла. Они создают матовый эффект, а цвет меняется с серебристого на фиолетовый в зависимости от освещения.

Honor 30 Pro+ Фото TJ

Устройство оснастили OLED-экраном с диагональю 6,57 дюйма, разрешением 1080×2340 пикселей и с загнутыми краями. Это первый смартфон Honor, дисплей которого поддерживает частоту обновления 90 Гц. Функция позволяет добиться более плавной картинки и отдачи при скролле контента и в играх. В дисплей также встроен оптический датчик отпечатков пальцев.

По многим характеристикам Honor 30 Pro+ похож на Huawei P40 Pro. Он получил тот же процессор Kirin 990 и сенсор основной камеры Sony IMX 700.

Камеры Honor 30 Pro+:

основная камера c разрешением 50 МП, диафрагмой f/1.9, фокусным расстоянием 23 мм с фазовым и лазерным автофокусами;

телеобъектив объектив с разрешением 8 МП с перископической системой линз, диафрагмой f/3.4, фокусным расстоянием 125 мм, фазовым автофокусом, двойной оптической стабилизацией изображения, 5-кратный оптический зум;

ультраширокоугольный объектив 16 МП, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 18 мм.

Смартфон получил аккумулятор на 4000 мА•ч с возможностью быстрой зарядки по проводу на мощности до 40 Вт или с помощью беспроводной зарядки на мощности до 27 Вт.

Устройство будет доступно в цветах титановый серебристый и полуночный чёрный по цене от 54990 с 5 июня. Предзаказать смартфон можно на сайте Honor с 29 мая, в подарок компания предлагает беспроводные наушники Magic Earbuds.

MagicBook 15

Помимо смартфонов, Honor также представила новую модель своего ноутбука. Он получил экран с диагональю 15,6 дюйма с узкими рамками по краям.

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Ноутбук работает на Windows 10, оснащён 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, либо 512 ГБ встроенной. MagicBook 15 получил процессор AMD Ryzen 5 3500 U с графикой Radeon Vega 8.

Одной из главных особенностей ноутбука стала интеграция с устройствами Honor. Приложив смартфон к наклейке на MagicBook 15 можно быстро передать файлы, продублировать экран смартфона и не только.

Ноутбук заряжается по USB-C через блок питания с мощностью 65 Вт, в компании утверждают, что устройство можно зарядить на 50% за 30 минут. MagicBook 15 также оснащён двумя разъёмами USB 3.0, одним USB-C, выходом HDMI и 3,5-мм мини-джеком.

Цены на MagicBook 15 в России стартуют от 49 990 рублей. Продажи начнутся с 29 мая в официальном интернет-магазине Honor.