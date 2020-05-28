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«Вдохновлены Россией».
Honor провела презентацию смартфонов Honor 30 Series в России. Компания показала модели Honor 30, 30S и 30 Pro+, а также представила ноутбук MagicBook 15. Все смартфоны не поддерживают сервисы Google, вместо них установлен магазин AppGallery.
Во время презентации компания сделала особый убор на адаптацию устройств для российских пользователей: они получили встроенную поддержку «Алисы» от «Яндекса», а также интеграцию с «ВКонтакте» и «Сбербанком». TJ кратко рассказывает о новых устройствах Honor.
Младшая модель в линейке получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 пикселей) и поддержкой HDR 10+. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Kirin 820 со встроенной поддержкой 5G.
Кроме того, устройство оснастили аккумулятором на 4000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Honor 30S получил камеру из четырёх модулей: основную на 64 Мп с дифрагмой f/1.8 и возможностью записи видео в 4К, широкоугольную на 8 Мп с f/2.4 и углом обзора 120 градусов, телефото-объектив на 8 Мп с f/2.4 и трёхкратным оптическим увеличением, а также портретную камеру на 2 Мп с f/2.4 и фиксированным фокусом.
Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 либо 256 ГБ встроенной. Помимо разъёма USB-С в устройство добавили 3,5-мм мини-джек, сканер отпечатков пальцев разместили в кнопке включения на торце Honor 30S.
Российские цены и дата старта продаж пока неизвестны. О появлении смартфона в России компания объявит отдельно. В Китае смартфон выпустили по цене в 340 долларов (около 24 тысяч рублей) за версию с 128 ГБ памяти и в 380 долларов (около 27 тысяч рублей) за версию с 256 ГБ.
Основная модель в линейке получила AMOLED-экран на 6,53 дюйма с вырезом для фронтальной камеры. Honor 30 работает на процессоре Kirin 985 с поддержкой 5G – немного «урезанной» версии флагманского Kirin 990.
Honor 30 получил четыре разных камеры:
Смартфон также получил селфи-камеру на 32 МП, встроенный в экран датчик отпечатков пальцев. Honor 30 оснастили аккумулятором на 4000 мА•ч и поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.
В России смартфон обойдётся в 34 990 рублей за версию с 128 ГБ памяти и 39 990 рублей за версию с 256 ГБ памяти. Заказать его можно будет в официальном интернет-магазине Honor с 29 мая.
Самая мощная модель в линейке — Honor 30 Pro+. Смартфон получил топовые характеристики, как у флагманов Huawei, и, уже по традиции, необычный цвет корпуса.
Производитель утверждает, что задняя панель состоит из 15 слоёв стекла. Они создают матовый эффект, а цвет меняется с серебристого на фиолетовый в зависимости от освещения.
Устройство оснастили OLED-экраном с диагональю 6,57 дюйма, разрешением 1080×2340 пикселей и с загнутыми краями. Это первый смартфон Honor, дисплей которого поддерживает частоту обновления 90 Гц. Функция позволяет добиться более плавной картинки и отдачи при скролле контента и в играх. В дисплей также встроен оптический датчик отпечатков пальцев.
По многим характеристикам Honor 30 Pro+ похож на Huawei P40 Pro. Он получил тот же процессор Kirin 990 и сенсор основной камеры Sony IMX 700.
Камеры Honor 30 Pro+:
основная камера c разрешением 50 МП, диафрагмой f/1.9, фокусным расстоянием 23 мм с фазовым и лазерным автофокусами;
Смартфон получил аккумулятор на 4000 мА•ч с возможностью быстрой зарядки по проводу на мощности до 40 Вт или с помощью беспроводной зарядки на мощности до 27 Вт.
Устройство будет доступно в цветах титановый серебристый и полуночный чёрный по цене от 54990 с 5 июня. Предзаказать смартфон можно на сайте Honor с 29 мая, в подарок компания предлагает беспроводные наушники Magic Earbuds.
Помимо смартфонов, Honor также представила новую модель своего ноутбука. Он получил экран с диагональю 15,6 дюйма с узкими рамками по краям.
Ноутбук работает на Windows 10, оснащён 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, либо 512 ГБ встроенной. MagicBook 15 получил процессор AMD Ryzen 5 3500 U с графикой Radeon Vega 8.
Одной из главных особенностей ноутбука стала интеграция с устройствами Honor. Приложив смартфон к наклейке на MagicBook 15 можно быстро передать файлы, продублировать экран смартфона и не только.
Ноутбук заряжается по USB-C через блок питания с мощностью 65 Вт, в компании утверждают, что устройство можно зарядить на 50% за 30 минут. MagicBook 15 также оснащён двумя разъёмами USB 3.0, одним USB-C, выходом HDMI и 3,5-мм мини-джеком.
Цены на MagicBook 15 в России стартуют от 49 990 рублей. Продажи начнутся с 29 мая в официальном интернет-магазине Honor.
Как понять не поддерживают сервисы гугл? Нельзя установить? или на андроид теперь нельзя устанавливать APK файлы?
Поменяй на "не предустановлены", а установить сервисы Google на них можно легко. Гайдов море.