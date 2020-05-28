Компания представила сразу шесть устройств за раз — от смартфонов до фитнес-браслетов.

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Xiaomi провела в России «X-конференцию», на которой представила четыре новых смартфона линеек Mi, Mi Note и Redmi Note, а также телевизор Mi TV и NFC-версию фитнес-браслета Mi Smart Band 4. TJ кратко рассказывает о новинках.

Mi 10 — запись видео в 8К, сверхбыстрая оперативная память, ёмкий аккумулятор

Новый флагман Xiaomi получил один из самых крупных сенсоров на рынке с возможностью записи 8К видео. Смартфон оснащён блоком из четырёх камер: основной на 108 МП с диафрагмой f/1.7, сверхширокоугольной на 13 МП с диафрагмой f/2.4, макро-камерой на 2 МП и датчиком глубины для портретной съёмки.

Mi 10 получил процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенную память UFS 3.0 на 256 ГБ. Смартфон оснащён аккумулятором на 4780 мА•ч и поддерживает 30-ваттную проводную и беспроводную зарядки.

Устройство также может работать с 5G-сетями и Wi-Fi 6, получило улучшенную тактильную отдачу и стереодинамики. Смартфон оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей.

В России Mi 10 будут продавать в цветах «коралловый зелёный» и «дымчатый серый» и только с объёмом встроенной памяти 256 ГБ. Официальная российская цена составит 69 990 рублей, продажи стартуют 11 июня. При предзаказе с 4 по 10 июня первые покупатели получат в подарок смартфон Redmi Note 8 Pro.

Mi Note 10 Lite — ёмкий аккумулятор и средняя цена

Mi Note 10 Lite получил 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и процессор Snapdragon 730G. Одна из главных особенностей смартфона — ёмкий аккумулятор на 5260 мА•ч и возможностью быстрой зарядки на мощности 30 Вт.

Устройство получило блок из четырёх камер с основным сенсором Sony IMX686 на 64 МП. Помимо неё, смартфон оснащён сверхширокоугольным сенсором на 8 МП, макро-камерой на 2 МП и датчиком глубины с разрешением 5 МП. Основная камера поддерживает запись видео в 4К, замедленную съёмку до 960 кадров в секунду и режим «видеоблога».

Смартфон выполнен в корпусе из стекла Gorilla Glass 5. В России его будут продавать в цветах «белый снег», «сиреневое небо» и «чёрная ночь». Продажи стартуют 29 мая по цене от 32 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Первые покупатели получат в подарок смартфон Redmi 8A.

Redmi Note 9 и 9 Pro — разные камеры и одинаково мощные батареи

Redmi Note 9 получил четыре камеры — основную на 48 МП, сверхширокоугольную на 8 МП, а также макро-камеру и сенсор глубины на 2 МП. Смартфон работает на MediaTekHelio G85, оснащён аккумулятором ёмкостью 5020 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки на мощности до 18 ватт.

В России Redmi Note 9 выйдет в цветах «звёздная пыль», «белый айсберг» и «синяя мгла». Продажи стартуют 11 июня по цене 16 990 за версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 18 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Те, кто купит устройство до 19 июня, получит в подарок наушники Mi True Wireless Earphones Basic.

Redmi Note 9 Pro отличается более мощными камерами, процессором и поддержкой более быстрой зарядки. Он получил основную камеру на 64 МП, сверхширокоугольный сенсор с разрешением 8 МП, макро-линзу на 5 МП и сенсор глубины на 2 МП.

Redmi Note 9 Pro работает на Qualcomm Snapdragon 720G. Смартфон оснастили таким же аккумулятором на 5020 мА•ч, как и у основной модели. Он поддерживает 30-ваттную быструю зарядку, которую кладут в комплекте с устройством — она позволяет зарядить батарею на 57% за 30 минут.

В России Redmi Note 9 Pro можно будет купить с 4 июня по цене 23 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Он будет доступен в цветах «звёздная пыль», «белый айсберг» и «зелёные тропики». За покупку до 12 июня можно будет получить фитнес-браслет Mi Smart Band 4.

Mi TV с диагоналями 50 и 65 дюймов

Xiaomi показала две новые модели Mi TV 4S – на 50 и 65 дюймов. Телевизоры получили тот же дизайн, что и у прошлогодней модели и отличаются только диагональю.

Оба телевизора поддерживают разрешение 4К, HDR 10+, оснащены четырёхядерным процессором MTK 6886, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Устройства работают с оболочкой PatchWall на основе Android 9.0, поддерживают голосовое управление, имеют 3 HDMI-входа, 3 разъёма для USB.

Mi TV 4S с диагональю 50 дюймов обойдётся в России в 28 990 рублей и появится в продаже с 21 июня в магазинах Xiaomi и её партнёров. Модель на 65 дюймов обойдётся в 49 990 рублей и появится с 21 июня эксклюзивно в DNS. В первые две недели продаж старшую версию можно будет купить за 44 990 рублей.

Mi Smart Band 4 с NFC

Xiaomi выпустила в России фитнес-браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC — до сих пор в стране можно было купить только версию без возможности бесконтактной оплаты. Браслет обойдётся в России в 3990 рублей и появится в продаже 16 июня. За процессинг платежей браслета будет отвечать MasterCard.