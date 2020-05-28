Прямой эфир
Компания представила сразу шесть устройств за раз — от смартфонов до фитнес-браслетов.
Xiaomi провела в России «X-конференцию», на которой представила четыре новых смартфона линеек Mi, Mi Note и Redmi Note, а также телевизор Mi TV и NFC-версию фитнес-браслета Mi Smart Band 4. TJ кратко рассказывает о новинках.
Новый флагман Xiaomi получил один из самых крупных сенсоров на рынке с возможностью записи 8К видео. Смартфон оснащён блоком из четырёх камер: основной на 108 МП с диафрагмой f/1.7, сверхширокоугольной на 13 МП с диафрагмой f/2.4, макро-камерой на 2 МП и датчиком глубины для портретной съёмки.
Mi 10 получил процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенную память UFS 3.0 на 256 ГБ. Смартфон оснащён аккумулятором на 4780 мА•ч и поддерживает 30-ваттную проводную и беспроводную зарядки.
Устройство также может работать с 5G-сетями и Wi-Fi 6, получило улучшенную тактильную отдачу и стереодинамики. Смартфон оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей.
В России Mi 10 будут продавать в цветах «коралловый зелёный» и «дымчатый серый» и только с объёмом встроенной памяти 256 ГБ. Официальная российская цена составит 69 990 рублей, продажи стартуют 11 июня. При предзаказе с 4 по 10 июня первые покупатели получат в подарок смартфон Redmi Note 8 Pro.
Mi Note 10 Lite получил 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и процессор Snapdragon 730G. Одна из главных особенностей смартфона — ёмкий аккумулятор на 5260 мА•ч и возможностью быстрой зарядки на мощности 30 Вт.
Устройство получило блок из четырёх камер с основным сенсором Sony IMX686 на 64 МП. Помимо неё, смартфон оснащён сверхширокоугольным сенсором на 8 МП, макро-камерой на 2 МП и датчиком глубины с разрешением 5 МП. Основная камера поддерживает запись видео в 4К, замедленную съёмку до 960 кадров в секунду и режим «видеоблога».
Смартфон выполнен в корпусе из стекла Gorilla Glass 5. В России его будут продавать в цветах «белый снег», «сиреневое небо» и «чёрная ночь». Продажи стартуют 29 мая по цене от 32 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Первые покупатели получат в подарок смартфон Redmi 8A.
Redmi Note 9 получил четыре камеры — основную на 48 МП, сверхширокоугольную на 8 МП, а также макро-камеру и сенсор глубины на 2 МП. Смартфон работает на MediaTekHelio G85, оснащён аккумулятором ёмкостью 5020 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки на мощности до 18 ватт.
В России Redmi Note 9 выйдет в цветах «звёздная пыль», «белый айсберг» и «синяя мгла». Продажи стартуют 11 июня по цене 16 990 за версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 18 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Те, кто купит устройство до 19 июня, получит в подарок наушники Mi True Wireless Earphones Basic.
Redmi Note 9 Pro отличается более мощными камерами, процессором и поддержкой более быстрой зарядки. Он получил основную камеру на 64 МП, сверхширокоугольный сенсор с разрешением 8 МП, макро-линзу на 5 МП и сенсор глубины на 2 МП.
Redmi Note 9 Pro работает на Qualcomm Snapdragon 720G. Смартфон оснастили таким же аккумулятором на 5020 мА•ч, как и у основной модели. Он поддерживает 30-ваттную быструю зарядку, которую кладут в комплекте с устройством — она позволяет зарядить батарею на 57% за 30 минут.
В России Redmi Note 9 Pro можно будет купить с 4 июня по цене 23 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Он будет доступен в цветах «звёздная пыль», «белый айсберг» и «зелёные тропики». За покупку до 12 июня можно будет получить фитнес-браслет Mi Smart Band 4.
Xiaomi показала две новые модели Mi TV 4S – на 50 и 65 дюймов. Телевизоры получили тот же дизайн, что и у прошлогодней модели и отличаются только диагональю.
Оба телевизора поддерживают разрешение 4К, HDR 10+, оснащены четырёхядерным процессором MTK 6886, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Устройства работают с оболочкой PatchWall на основе Android 9.0, поддерживают голосовое управление, имеют 3 HDMI-входа, 3 разъёма для USB.
Mi TV 4S с диагональю 50 дюймов обойдётся в России в 28 990 рублей и появится в продаже с 21 июня в магазинах Xiaomi и её партнёров. Модель на 65 дюймов обойдётся в 49 990 рублей и появится с 21 июня эксклюзивно в DNS. В первые две недели продаж старшую версию можно будет купить за 44 990 рублей.
Xiaomi выпустила в России фитнес-браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC — до сих пор в стране можно было купить только версию без возможности бесконтактной оплаты. Браслет обойдётся в России в 3990 рублей и появится в продаже 16 июня. За процессинг платежей браслета будет отвечать MasterCard.
прочитала в пуше фитнес браслет с kfc теперь разочаровываюсь
А зря, в этих часах очень удобно бегать за крылышками
только если ближайший кфс в трех-четырех километрах, иначе потолстеешь
Кто нибудь объяснит разницу между этим браслетом и часами от эпл? Или в браслете все намного хуже, ну в плане измерений
После того как начал использовать браслет от сяомм, без него не комфортно совсем, как без рук себя чувствуешь... Очень удобно уведомления и время смотреть, больше ничего толкового в нем нет...Ну может ещё будильник нормальный.
нафига тебе эти уведомления еще и на часах. Была бы возможность, в мозг бы эти уведомления подключили
Что телефон не смотреть 24/7 и игнорировать не срочные сообщения + звонки на бесзвучном всегда.
Стандартный американец
Как часто заряжать надо?
Рядовой каякер
Я ещё музыку листаю на работе, погоду стоя в душе посмотреть - удобно. Будильник как напоминалку использую (обед, позвонить домой, принять таблетки и т.д.).
Единственный минус: немного недобно сидеть за ноутбуком. Но в целом для маленького браслета за 4к - топ.
Географический огонь
Браслет, откровенно говоря, плохо следит за сном. А как шагомер + оплата = неплохо
Чуваки спящие с часами на руке, это конечно да..
До сих пор не понимаю нахрена тебе знать эту инфу про сон, тип как это изменит твою жизнь в более полезную сторону
Будильник, который будит в нужную фазу сна, делает день чуточку лучше. Но да, спать с часами — это уже перебор.
ТЖникам не понять, но когда спишь с бабой и встаёшь с ней в разное время, то от телефона вы встанете оба, а от часов нет
Пойду расскажу своему парню, вот он удивится когда узнает про это
поэтому сначала себе купил а потом и бабе своей "подарил"
Он уже давно будит в то время, на которое установлен, не выбирая фазу, к сожалению.
Патриотический инструмент
Ну работают же цены 9,99, покупка среднего или большого попкорна вместо маленького и т.д.
Жертвы маркетинга.
Мне просто интересно, смотрю каждый день, глядя на параметры сна можно задуматься, не стоит ли что-то делать с режимом
Ну у вотч со сном беда полнейшая тоже, из стора приложения умеют следить, но там костыли с будильником такие, да и приложения за полный функционал просят не малых денег
Жду не дождусь когда начнут делать смарт часы без этих фитнес приблуд. Всё равно все показатели они рисуют практически от балды, и толку от них как от козла - молока.
Ну вот например в эпл вотчах. Еду на машине в ТЦ, гуляю, кинотеатры покупки все дела, возвращаюсь к авто сажусь за руль, и часы мне сами выдают мол до дома столько-то пробки такие-то, т.е они следили когда я ездил, когда отходил и когда снова сел в авто сами по себе
т.е они следили когда я ездил, когда отходил и когда снова сел в авто сами по себе
И не нужно потом показания давать, останется только подписать протокол. Удобно, согласен.
Да да, рептилоиды следят чтоб в удобный момент подсунуть протокол. О чем говорить если на каждой станции метро уже камеры на турникетах
На часы можно ставить дополнительные приложения, слушать музыку, пользоваться навигатором, отвечать на звонки.
За все время только при покупке ставил пару штук приложений, чисто побаловаться, звонки и уведомления удобно, да
А так пока ощущение что в этот раз меня нагнули раком за большие деньги чем обычно
браслет у меня сяоми был какой-то из первых, я бегал на дороже 40 мин, глянул для проверки, он мне настолько неверно выдал что я снял его и просто больше не одевал как бутафорию. Сейчас там наверно все уже лучше
на мой взгляд, к повседневной одежде по дизайну ничего, кроме эплвоч, не подходит, а так - в целом все то же самое
Пробовал браслет, который 3й и эппл вотч 4е, в браслете спать можно, в часах только по синьке. Его не особо жалко, поэтому, в качестве фитнес-браслета мне он больше подходил, ну и заряд дольше держит - не паришься по этому поводу. Эппл вотч же я брал на работу ходить, просто ходить - они точнее как шагомер, ну и функциональнее - nfc, можно несколько карт использовать, скидочные и накопительные тоже, музыкой управлять можно, удобно, но не всегда - зимой они под курткой, надо рукав задирать, порой это гемор. Так же сообщения и уведомления с эппл вотч удобней получать - информативно, читабельно, погоду, пульс смотреть тоже, иногда калькулятор на часах использовал, вначале ещё кучу всего поставил, даже игрушки есть - на волне вау эффекта позалипал. Но потом большинство приложух кажется довольно бесполезными. Через год где-то от ремешка стандартного бывало раздражение на коже, порой забывал эппл вотч на зарядку ставить, тупо стало лениво. Сейчас бы на постоянку ми бренд выбрал, полегче, а вотч - как часы бы надевал или в поездки, на день, если без спорта или там покатух на самокате/велике, ибо из можно легко поцарапать.
Этот браслет не умеет считать расстояния и количество шагов (ради чего и покупался). Врет процентов на 20. Яблочасы врут метров на 50 по сравнению с беговой дорожкой.
В часы можно закачать музыку и бегать без айфона. С браслетом нельзя.
Во всем остальном та же фигня.
Какой тренд, это спасибо xiaomi за адекватность. Вспомни размер аккума у нового iphone se 2020
Примитивный рубин
Яблочники будут ходить с павербанком и кучей проводов и доказывать всем, что это очень удобно, ведь розетки есть везде.
С повербанком за 29,990 рублей с минималистическим дизайном золотого цвета.
ТётьНасть, смени авик, мон шер.
Мне кажется я читаю прикалюху от КэтВэнса. А на полпути текста пониманию, что это вот, ну.. Твой комментарий корочи.
Третий раз уже, нет, вру— четвертый,
Ну, больше чем дохуя раз произошло то, что я описал выше.
Спасибо. Обнял-приподнял.
Тогда нарисуй мне новую свинку получше или эту раскрась
Эта свинка простомолотова, может у него есть ещё варианты.
Удачный файл
А чем каноничная аватарка с Конелли плоха?
Скоро экраны будут минимум 7 дюймов и будут акки по 6000
современные смартфоны с 6.7-дюймовыми экранами по размерам как старые 5,5-дюймовые гаджеты. Все из-за тонких рамок и другого соотношения сторон.
ещё монобровь и скругленные углы экрана, такое себе
Дырка в углу экрана норм смотрится. Закругленные дисплеи — это пиздец, согласен
65 дюймовый телек за 45.000 - хорошее предложение
Но факту цены будут намного выше.
С хуя ли?
Дмитрий Алексеев (дир днс) позвонил полчаса назад, говорит, не в обиду извини, доллар дорожает, телевизоры будем продавать чутка дороже.
Ну так, если доллар будет расти, то будут расти цены на все телики, Xiaomi все равно дешевле будет
Будут ли неудаляемые рекламные баннеры в меню телефона за 69 990?
Порадовала новость про браслет с NFC. Теперь можно будет выйти из дома даже без смартфона.
А просто с банковской картой - не вариант?
Патриотический инструмент
Лучше выйти из дома без браслета, карты, трусов, чем без смартфона.
Наивный. На нем нет своей собственной ОС по типу Android wear, соответственно браслет никак незащищен.
Транзакция все равно будет проходит при наличии активного блютуз соединения со смартом.
Фигово. Ну хотя бы так.
Хотя бы так - уже достижение, согласен. Получается, самое доступное устройство для оплаты на рынке.
Стандартный американец
Я правильно понял, что в таком случае на смартфоне NFC и не нужен?
За процессинг платежей браслета будет отвечать MasterCard.
Объясните тупому, визу добавить не получится?
В прошлом году только купил Redmi Pro 6, а уже 9 версию выпускают. К концу года 11 будет, наверное. Почему бы им пореже не выпускать? Раз в год хотя бы. Им самим нравится такой зоопарк поддерживать?
Им нравится то, что покупатель, приходя в магазин, будет делать выбор в пользу Сяоми, потому что их телефоны всегда обладают самыми интересными характеристиками на фоне конкурентов. Этого позволяет добиться частое обновление линейки. Такой же стратегии придерживается Honor, например. И она работает — Xiaomi уже занимают второе место по продажам в России и такими темпами скоро займут первое место к концу года.
Чередую ифоны, самсунги, ифоны, ксиоми.
Как дурачок, блять.
Я не понимаю, о чем тут может быть разговор.
Камера в кшыоми— кусочек заветренной дыни в уголке холодильника.
:D бле, пацаны, ну по братский — ну говно же трубка.
Вы же фл5шмобите, лол
мне если честно срать на камеру. я не инстаграмщик. не фотограф. я не фоткаю закаты и стаканы с кофе. не фоткаю нихуя. мне нужна просто батарея. нфс. средний проц. охуенный экран. нелагающая система. хорошая цена. что еще нужно для счастья? чисто рабочая лошадка для тех людей, которые ценят практичность.
Ну я фоткаю пацанам приколюхи в телегу, и делаю это будто с наклеенным кусочком скотча
Все телефоны одинаковые и камеры в них одинаковые
Та ну камон. Ну хватит. Я пишу это с редми что-то там, блять, да я даже не знаю название своего телефона. И камера тут— окурок
Хз, для меня все камеры в телефонах говно, любая старая зеркалка в миллион раз лучше. Но редми совсем печальные, да, но они и стоят соответственно.
Понятно. Photo by Nastya.
Скинь пнгэшки на мыло, мать
При себе только жипег
На кусок сахара сфоткано. Прокапаного, подсказывает капитан
Телевизор с Android или Android TV?
По мимо NFC в Mi band добавили ещё что-то?
Заключенный вентилятор
Нет, просто международную версию прошлогоднего браслета сделали.
А как с безопасностью платежей с браслета? Там вроде кнопок не было.
Он блокируется, если его с руки снять (как apple watch)?
Никак. Платеж через смарт все равно идёт.
На часах выбираешь карту, даётся команда на смарт, прислоняешь к терминалу, и операция даётся обратно на смарт.
Вот может снобизм — но я не смотрел потому что не интересно
И у меня не Х и не 12pro от Apple — а всего лишь SE(первого поколения)
Просто за долгое время мне кажется все для себя решили (относительно гаджетов) и 3—5% от силы меняют свое мнение переодически (переходя от одной оси к другой)
а у меня 7ка сказала что она хочет теперь заряжаться несколько раз чаще обычного и мне стало грустно..