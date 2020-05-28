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Технологии
Дамир Камалетдинов
7266

Новые флагманы Mi 10 и Redmi Note 9 Pro, телевизор и браслет: что Xiaomi показала на крупнейшей презентации за год Материал редакции

Компания представила сразу шесть устройств за раз — от смартфонов до фитнес-браслетов.

115 комментариев
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Xiaomi провела в России «X-конференцию», на которой представила четыре новых смартфона линеек Mi, Mi Note и Redmi Note, а также телевизор Mi TV и NFC-версию фитнес-браслета Mi Smart Band 4. TJ кратко рассказывает о новинках.

Mi 10 — запись видео в 8К, сверхбыстрая оперативная память, ёмкий аккумулятор

Новый флагман Xiaomi получил один из самых крупных сенсоров на рынке с возможностью записи 8К видео. Смартфон оснащён блоком из четырёх камер: основной на 108 МП с диафрагмой f/1.7, сверхширокоугольной на 13 МП с диафрагмой f/2.4, макро-камерой на 2 МП и датчиком глубины для портретной съёмки.

Mi 10 получил процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенную память UFS 3.0 на 256 ГБ. Смартфон оснащён аккумулятором на 4780 мА•ч и поддерживает 30-ваттную проводную и беспроводную зарядки.

Устройство также может работать с 5G-сетями и Wi-Fi 6, получило улучшенную тактильную отдачу и стереодинамики. Смартфон оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей.

В России Mi 10 будут продавать в цветах «коралловый зелёный» и «дымчатый серый» и только с объёмом встроенной памяти 256 ГБ. Официальная российская цена составит 69 990 рублей, продажи стартуют 11 июня. При предзаказе с 4 по 10 июня первые покупатели получат в подарок смартфон Redmi Note 8 Pro.

Mi Note 10 Lite — ёмкий аккумулятор и средняя цена

Mi Note 10 Lite получил 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и процессор Snapdragon 730G. Одна из главных особенностей смартфона — ёмкий аккумулятор на 5260 мА•ч и возможностью быстрой зарядки на мощности 30 Вт.

Устройство получило блок из четырёх камер с основным сенсором Sony IMX686 на 64 МП. Помимо неё, смартфон оснащён сверхширокоугольным сенсором на 8 МП, макро-камерой на 2 МП и датчиком глубины с разрешением 5 МП. Основная камера поддерживает запись видео в 4К, замедленную съёмку до 960 кадров в секунду и режим «видеоблога».

Смартфон выполнен в корпусе из стекла Gorilla Glass 5. В России его будут продавать в цветах «белый снег», «сиреневое небо» и «чёрная ночь». Продажи стартуют 29 мая по цене от 32 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Первые покупатели получат в подарок смартфон Redmi 8A.

Redmi Note 9 и 9 Pro — разные камеры и одинаково мощные батареи

Redmi Note 9 получил четыре камеры — основную на 48 МП, сверхширокоугольную на 8 МП, а также макро-камеру и сенсор глубины на 2 МП. Смартфон работает на MediaTekHelio G85, оснащён аккумулятором ёмкостью 5020 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки на мощности до 18 ватт.

В России Redmi Note 9 выйдет в цветах «звёздная пыль», «белый айсберг» и «синяя мгла». Продажи стартуют 11 июня по цене 16 990 за версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 18 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Те, кто купит устройство до 19 июня, получит в подарок наушники Mi True Wireless Earphones Basic.

Redmi Note 9 Pro отличается более мощными камерами, процессором и поддержкой более быстрой зарядки. Он получил основную камеру на 64 МП, сверхширокоугольный сенсор с разрешением 8 МП, макро-линзу на 5 МП и сенсор глубины на 2 МП.

Redmi Note 9 Pro работает на Qualcomm Snapdragon 720G. Смартфон оснастили таким же аккумулятором на 5020 мА•ч, как и у основной модели. Он поддерживает 30-ваттную быструю зарядку, которую кладут в комплекте с устройством — она позволяет зарядить батарею на 57% за 30 минут.

В России Redmi Note 9 Pro можно будет купить с 4 июня по цене 23 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Он будет доступен в цветах «звёздная пыль», «белый айсберг» и «зелёные тропики». За покупку до 12 июня можно будет получить фитнес-браслет Mi Smart Band 4.

Mi TV с диагоналями 50 и 65 дюймов

Xiaomi показала две новые модели Mi TV 4S – на 50 и 65 дюймов. Телевизоры получили тот же дизайн, что и у прошлогодней модели и отличаются только диагональю.

Оба телевизора поддерживают разрешение 4К, HDR 10+, оснащены четырёхядерным процессором MTK 6886, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Устройства работают с оболочкой PatchWall на основе Android 9.0, поддерживают голосовое управление, имеют 3 HDMI-входа, 3 разъёма для USB.

Mi TV 4S с диагональю 50 дюймов обойдётся в России в 28 990 рублей и появится в продаже с 21 июня в магазинах Xiaomi и её партнёров. Модель на 65 дюймов обойдётся в 49 990 рублей и появится с 21 июня эксклюзивно в DNS. В первые две недели продаж старшую версию можно будет купить за 44 990 рублей.

 

Mi Smart Band 4 с NFC

Xiaomi выпустила в России фитнес-браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC — до сих пор в стране можно было купить только версию без возможности бесконтактной оплаты. Браслет обойдётся в России в 3990 рублей и появится в продаже 16 июня. За процессинг платежей браслета будет отвечать MasterCard.

#новости #смартфоны #телевизоры #xiaomi

Дамир Камалетдинов PLUS
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115 комментариев
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lsk

28

прочитала в пуше фитнес браслет с kfc теперь разочаровываюсь

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George Weiler

lsk
5

А зря, в этих часах очень удобно бегать за крылышками

Ответить

Вова А.

George
1

И от копов

Ответить

Патриотический инструмент

Вова
0

Но если поймают, то придушат.

Ответить

Andre Macareno

George
0

только если ближайший кфс в трех-четырех километрах, иначе потолстеешь

Ответить

Алексей Селезнев

1

Кто нибудь объяснит разницу между этим браслетом и часами от эпл? Или в браслете все намного хуже, ну в плане измерений 

Ответить

Лина Губина

Алексей
34

Ну цена дешевле на 30к

Ответить

Чезаре Боккамаццо

Алексей
9

После того как начал использовать браслет от сяомм, без него не комфортно совсем, как без рук себя чувствуешь... Очень удобно уведомления и время смотреть, больше ничего толкового в нем нет...Ну может ещё будильник нормальный.

Ответить

Что происходит.

Чезаре
1

нафига тебе эти уведомления еще и на часах. Была бы возможность, в мозг бы эти уведомления подключили

Ответить

Чезаре Боккамаццо

Что
2

Что телефон не смотреть 24/7 и игнорировать не срочные сообщения + звонки на бесзвучном всегда.

Ответить

Стандартный американец

Чезаре
0

Как часто заряжать надо?

Ответить

Чезаре Боккамаццо

Стандартный
1

Каждый две недели примерно, может дней 20

Ответить

Рядовой каякер

Чезаре
0

Я ещё музыку листаю на работе, погоду стоя в душе посмотреть - удобно. Будильник как напоминалку использую (обед, позвонить домой, принять таблетки и т.д.).
Единственный минус: немного недобно сидеть за ноутбуком. Но в целом для маленького браслета за 4к - топ.

Ответить

Географический огонь

Алексей
2

Браслет, откровенно говоря, плохо следит за сном. А как шагомер + оплата = неплохо

Ответить

Сергей Панченко

Географический
6

Чуваки спящие с часами на руке, это конечно да..

До сих пор не понимаю нахрена тебе знать эту инфу про сон, тип как это изменит твою жизнь в более полезную сторону

Ответить

Coronadoden

Сергей
1

Будильник, который будит в нужную фазу сна, делает день чуточку лучше. Но да, спать с часами — это уже перебор.

Ответить

Носорог Бани

Coronadoden
13

ТЖникам не понять, но когда спишь с бабой и встаёшь с ней в разное время, то от телефона вы встанете оба, а от часов нет

Ответить

Сергей Панченко

Носорог
4

Пойду расскажу своему парню, вот он удивится когда узнает про это

Ответить

Пупсик Бай

Носорог
2

поэтому сначала себе купил а потом и бабе своей "подарил"

Ответить

3AHO3A

Пупсик
0

Сначала парень его себе купил, а потом ему подарил

Ответить

Tsimur Abayeu

Носорог
0

Баба в 5 утра идёт коров в поле выводить ?

Ответить

Михаил Станкеев

Coronadoden
1

Он уже давно будит в то время, на которое установлен, не выбирая фазу, к сожалению.

Ответить

Coronadoden

Coronadoden
0

Хотя часы вроде поприятнее будят, чем звонок в ухо

Ответить

Патриотический инструмент

Сергей
1

Ну работают же цены 9,99, покупка среднего или большого попкорна вместо маленького и т.д.
Жертвы маркетинга.

Ответить

Coronadoden

Патриотический
2

Эротические сны за €1.99?

Ответить

Михаил Станкеев

Сергей
0

Мне просто интересно, смотрю каждый день, глядя на параметры сна можно задуматься, не стоит ли что-то делать с режимом

Ответить

Алексей Селезнев

Географический
0

Ну у вотч со сном беда полнейшая тоже, из стора приложения умеют следить, но там костыли с будильником такие, да и приложения за полный функционал просят не малых денег 

Ответить

попокакатель

Географический
0

Жду не дождусь когда начнут делать смарт часы без этих фитнес приблуд. Всё равно все показатели они рисуют практически от балды, и толку от них как от козла - молока.

Ответить

Михаил Станкеев

Алексей
2

Точность измерений пульса совершенно никчёмная

Ответить

Николай Савчук

Алексей
0

Ну вот например в эпл вотчах. Еду на машине в ТЦ, гуляю, кинотеатры покупки все дела, возвращаюсь к авто сажусь за руль, и часы мне сами выдают мол до дома столько-то пробки такие-то, т.е они следили когда я ездил, когда отходил и когда снова сел в авто сами по себе

Ответить

Рядовой каякер

Николай
1

т.е они следили когда я ездил, когда отходил и когда снова сел в авто сами по себе

И не нужно потом показания давать, останется только подписать протокол. Удобно, согласен.

Ответить

Николай Савчук

Рядовой
1

Да да, рептилоиды следят чтоб в удобный момент подсунуть протокол. О чем говорить если на каждой станции метро уже камеры на турникетах

Ответить

Рядовой каякер

Николай
0

Не рептилойды, а часы.

Ответить

Вова А.

Николай
0

Но все равно Яндекс карты запускать приходится, ну по крайней мере мне)

Ответить

Даниил Баздырев

Алексей
–1

На часы можно ставить дополнительные приложения, слушать музыку, пользоваться навигатором, отвечать на звонки. 

Ответить

Алексей Селезнев

Даниил
1

За все время только при покупке ставил пару штук приложений, чисто побаловаться, звонки и уведомления удобно, да
А так пока ощущение что в этот раз меня нагнули раком за большие деньги чем обычно 

Ответить

George Weiler

Алексей
1

еще и заряжать раз в 2 дня заставляют)

Ответить

Roman Golovin

Алексей
0

Часы можно заряжать каждый день

Ответить

Николай Савчук

Алексей
0

браслет у меня сяоми был какой-то из первых, я бегал на дороже 40 мин, глянул для проверки, он мне настолько неверно выдал что я снял его и просто больше не одевал как бутафорию. Сейчас там наверно все уже лучше

Ответить

Иван Маслов

Алексей
0

Первое для бомжей

Ответить

Andre Macareno

Алексей
0

на мой взгляд, к повседневной одежде по дизайну ничего, кроме эплвоч, не подходит, а так - в целом все то же самое

Ответить

Вова А.

Алексей
0

Пробовал браслет, который 3й и эппл вотч 4е, в браслете спать можно, в часах только по синьке. Его не особо жалко, поэтому, в качестве фитнес-браслета мне он больше подходил, ну и заряд дольше держит - не паришься по этому поводу. Эппл вотч же я брал на работу ходить, просто ходить - они точнее как шагомер, ну и функциональнее - nfc, можно несколько карт использовать, скидочные и накопительные тоже, музыкой управлять можно, удобно, но не всегда - зимой они под курткой, надо рукав задирать, порой это гемор. Так же сообщения и уведомления с эппл вотч удобней получать - информативно, читабельно, погоду, пульс смотреть тоже, иногда калькулятор на часах использовал, вначале ещё кучу всего поставил, даже игрушки есть - на волне вау эффекта позалипал. Но потом большинство приложух кажется довольно бесполезными. Через год где-то от ремешка стандартного бывало раздражение на коже, порой забывал эппл вотч на зарядку ставить, тупо стало лениво. Сейчас бы на постоянку ми бренд выбрал, полегче, а вотч - как часы бы надевал или в поездки, на день, если без спорта или там покатух на самокате/велике, ибо из можно легко поцарапать.

Ответить

Alexander Nechaev

Алексей
0

Этот браслет не умеет считать расстояния и количество шагов (ради чего и покупался). Врет процентов на 20. Яблочасы врут метров на 50 по сравнению с беговой дорожкой.
В часы можно закачать музыку и бегать без айфона. С браслетом нельзя.
Во всем остальном та же фигня.

Ответить

Вова А.

Alexander
0

Это да, но т.к. у нас есим на вотчах не пашет, приходится телефон таскать в зал с собой, а работало б, тогда этот кейс был бы актуален на все 100, ну только, если в сериальчик не залипать на велотренажере.

Ответить

Примитивный рубин

9

Как же замечательно, что пошел тренд на аккумуляторы с большой емкостью. С ужасом вспоминаю моду на тонюсенькие телефоны, которые превращались в тыкву к середине дня.

Ответить

Патриотический инструмент

Примитивный
2

Какой тренд, это спасибо xiaomi за адекватность. Вспомни размер аккума у нового iphone se 2020

Ответить

Примитивный рубин

Патриотический
6

Яблочники будут ходить с павербанком и кучей проводов и доказывать всем, что это очень удобно, ведь розетки есть везде.

Ответить

Патриотический инструмент

Примитивный
1

С повербанком за 29,990 рублей с минималистическим дизайном золотого цвета.

Ответить

сироп от щекотки

Примитивный
0

ТётьНасть, смени авик, мон шер.

Мне кажется я читаю прикалюху от КэтВэнса. А на полпути текста пониманию, что это вот, ну.. Твой комментарий корочи.

Третий раз уже, нет, вру— четвертый,

Ну, больше чем дохуя раз произошло то, что я описал выше.
Спасибо. Обнял-приподнял.

Ответить

Примитивный рубин

сироп
0

Тогда нарисуй мне новую свинку получше или эту раскрась

Ответить

сироп от щекотки

Примитивный
1

Хорошо, мам

Ответить

Патриотический инструмент

Примитивный
0

Эта свинка простомолотова, может у него есть ещё варианты.
 

Ответить

Удачный файл

Примитивный
0

А чем каноничная аватарка с Конелли плоха?

Ответить

Примитивный рубин

Удачный
0

Ее своровали

Ответить

Удачный файл

Примити…
0

Я покатался пару дней и вернул

Ответить

Твиттерский Жук

Примитивный
0

Скоро экраны будут минимум 7 дюймов и будут акки по 6000

Ответить

Даниил Баздырев

Твиттерский
0

современные смартфоны с 6.7-дюймовыми экранами по размерам как старые 5,5-дюймовые гаджеты. Все из-за тонких рамок и другого соотношения сторон.

Ответить

Твиттерский Жук

Даниил
0

ещё монобровь и скругленные углы экрана, такое себе

Ответить

Даниил Баздырев

Твиттерский
0

Дырка в углу экрана норм смотрится. Закругленные дисплеи — это пиздец, согласен

Ответить

Носорог Бани

6

65 дюймовый телек за 45.000 - хорошее предложение

Ответить

Патриотический инструмент

Носорог
–1

Но факту цены будут намного выше.

Ответить

Носорог Бани

Патриотический
2

С хуя ли?

Ответить

Патриотический инструмент

Носорог
1

Дмитрий Алексеев (дир днс) позвонил полчаса назад, говорит, не в обиду извини, доллар дорожает, телевизоры будем продавать чутка дороже.

Ответить

Носорог Бани

Патриотический
1

Ну так, если доллар будет расти, то будут расти цены на все телики, Xiaomi все равно дешевле будет

Ответить

Владимир Земсков

Патриотический
–2

Не будут

Ответить

Leonid Zaitsev

Носорог
1

Кстати, да: 50" за 29к на старте продаж - более, чем адекватно

Ответить

Что происходит.

Носорог
0

Сяоми топ за свои деньги

Ответить

Неверный шар

3

AMOLED-экраны — shit

Ответить

Coronadoden

Неверный
0

microLED, где же ты, милый?

Ответить

Патриотический инструмент

4
Ответить

Vitaliy Vitaliev

4

Будут ли неудаляемые рекламные баннеры в меню телефона за 69 990?

Ответить

Oleg Shalygin

Vitaliy
0

Они вроде отказались от рекламы в ос

Ответить

Патриотический инструмент

Vitaliy
0

Будут, это традиция.

Ответить

Николай Лебедев

2

Чё то мало камер...

Ответить

Иван Ташкинов

1

Порадовала новость про браслет с NFC. Теперь можно будет выйти из дома даже без смартфона.

Ответить

Твиттерский Жук

Иван
0

А просто с банковской картой - не вариант?

Ответить

Иван Ташкинов

Твиттерский
2

Они все в бумажнике. А браслет всегда на руке.

Ответить

Патриотический инструмент

Иван
0

Лучше выйти из дома без браслета, карты, трусов, чем без смартфона.

Ответить

Владимир Земсков

Иван
0

Наивный. На нем нет своей собственной ОС по типу Android wear, соответственно браслет никак незащищен.
Транзакция все равно будет проходит при наличии активного блютуз соединения со смартом.

Ответить

Иван Ташкинов

Владимир
0

Фигово. Ну хотя бы так.

Ответить

Владимир Земсков

Иван
0

Хотя бы так - уже достижение, согласен. Получается, самое доступное устройство для оплаты на рынке.

Ответить

Стандартный американец

Владимир
0

Я правильно понял, что в таком случае на смартфоне NFC и не нужен?

Ответить

Армейский шмель

Владимир
0

ну как это нет, то? А управляет жезелом что?

Ответить

Кирилл Алексеев

1

За процессинг платежей браслета будет отвечать MasterCard.

Объясните тупому, визу добавить не получится?

Ответить

Патриотический инструмент

Кирилл
0
Ответить

Илья Волочков

0

В прошлом году только купил Redmi Pro 6, а уже 9 версию выпускают. К концу года 11 будет, наверное. Почему бы им пореже не выпускать? Раз в год хотя бы. Им самим нравится такой зоопарк поддерживать?

Ответить

Даниил Баздырев

Илья
2

Им нравится то, что покупатель, приходя в магазин, будет делать выбор в пользу Сяоми, потому что их телефоны всегда обладают самыми интересными характеристиками на фоне конкурентов. Этого позволяет добиться частое обновление линейки. Такой же стратегии придерживается Honor, например. И она работает — Xiaomi уже занимают второе место по продажам в России и такими темпами скоро займут первое место к концу года.

Ответить

Патриотический инструмент

Даниил
0

Не в этом году.

Ответить

Toliyn

Илья
0

Как будто они их поддерживают

Ответить

сироп от щекотки

–3

Чередую ифоны, самсунги, ифоны, ксиоми.
Как дурачок, блять.

Я не понимаю, о чем тут может быть разговор.
Камера в кшыоми— кусочек заветренной дыни в уголке холодильника.

:D бле, пацаны, ну по братский — ну говно же трубка.
Вы же фл5шмобите, лол

Ответить

Иван Иванов

сироп
–1

мне если честно срать на камеру. я не инстаграмщик. не фотограф. я не фоткаю закаты и стаканы с кофе. не фоткаю нихуя. мне нужна просто батарея. нфс. средний проц. охуенный экран. нелагающая система. хорошая цена. что еще нужно для счастья? чисто рабочая лошадка для тех людей, которые ценят практичность.

Ответить

сироп от щекотки

Иван
0

Ну я фоткаю пацанам приколюхи в телегу, и делаю это будто с наклеенным кусочком скотча

Ответить

Примитивный рубин

сироп
–2

Все телефоны одинаковые и камеры в них одинаковые

Ответить

сироп от щекотки

Примитивный
0

Та ну камон. Ну хватит. Я пишу это с редми что-то там, блять, да я даже не знаю название своего телефона. И камера тут— окурок

Ответить

Примитивный рубин

сироп
0

Хз, для меня все камеры в телефонах говно, любая старая зеркалка в миллион раз лучше. Но редми совсем печальные, да, но они и стоят соответственно.

Ответить

сироп от щекотки

Примитивный
0

Понятно. Photo by Nastya.
Скинь пнгэшки на мыло, мать

Ответить

Примитивный

сироп
0

При себе только жипег

Ответить

сироп от щекотки

Примити…
0

На кусок сахара сфоткано. Прокапаного, подсказывает капитан

Ответить

Примитивный

сироп
0

Твоя очередь

Ответить

сироп от щекотки

Примити…
1
Ответить

Патриотический

Примити…
0

Фото говно, давай с зеркалки

Ответить

dmzkrsk

0

Телевизор с Android или Android TV?

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

dmzkrsk
0

Android TV 9

Ответить

Илья Пономарев

0

сяомижорнал

Ответить

Rublik

0

По мимо NFC в Mi band добавили ещё что-то?

Ответить

Заключенный вентилятор

Rublik
0

Нет, просто международную версию прошлогоднего браслета сделали.

Ответить

Yago SH

0

А как с безопасностью платежей с браслета? Там вроде кнопок не было.
Он блокируется, если его с руки снять (как apple watch)?

Ответить

Alexander Nechaev

Yago
0

Да вроде такая фича есть.

Ответить

Владимир Земсков

Yago
0

Никак. Платеж через смарт все равно идёт.
На часах выбираешь карту, даётся команда на смарт, прислоняешь к терминалу, и операция даётся обратно на смарт.

Ответить

Yago SH

Владимир
0

Если это действительно так, то в чем смысл?
Можно уже телефоном заплатить же

Ответить

Наивный рубин

0

Когда уже Xiaomi Mi Watch появиться, международная версия

Ответить

Keka Yobikov

–1

Топ
Топ-топ-топ

Ответить

Dc Maniac

–2

Вот может снобизм — но я не смотрел потому что не интересно
И у меня не Х и не 12pro от Apple — а всего лишь SE(первого поколения)

Просто за долгое время мне кажется все для себя решили (относительно гаджетов) и 3—5% от силы меняют свое мнение переодически (переходя от одной оси к другой)

Ответить

George Weiler

Dc
0

а у меня 7ка сказала что она хочет теперь заряжаться несколько раз чаще обычного и мне стало грустно..

Ответить

Yago SH

George
0

Так в официальных сервисах можно батарейку поменять, при этом гарантия всемирная будет год, и влагозащиту обещают оставить.
Вроде не вздувается через месяц (как «оригинальные» батарейки с али). В Питере 3 или 4к цена замены

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jname

Запись в подсайте Животные

Тимур Петров

Отмена обязательного ношения…

Столярный…

Отмена обязательного ношения…

Kira_Stark

Отмена обязательного ношения…

jname

Новые флагманы Mi 10 и Redmi…

Столярный…

Отмена обязательного ношения…

Тимур Петров

Новые флагманы Mi 10 и Redmi…

Мальмезон I

Арт-студия с TJ разработала…

Настя Иванова

Новые флагманы Mi 10 и Redmi…

Овжешко Пожежниченко

Арт-студия с TJ разработала…

jname

Новые флагманы Mi 10 и Redmi…