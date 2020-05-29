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Технологии
Ольга Щербинина
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Илон Маск и Джей Лено прокатились на Tesla Cybertruck по тоннелю под Лос-Анджелесом Материал редакции

Ведущий и предприниматель обсудили дизайн и габариты машины.

9 комментариев
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В новом эпизоде шоу Jay Leno's Garage на CNBC ведущий ток-шоу и коллекционер машин Джей Лено посетил штаб-квартиру SpaceX, чтобы проехаться на прототипе Cybertruck через испытательный тоннель под Лос-Анджелесом. Его проложила ещё одна компания Илона Маска The Boring Company.

Ролик начинается с того, что Лено, Маск и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен обсуждают общий дизайн Cybertruck. Дизайнер показал Лено кузов пикапа с отъезжающей стальной крышкой багажника. А затем Маск забрался на неё, чтобы доказать её прочность. После этого ведущий и изобретатель отправились на тест-драйв.

По дороге к тоннелю они обсудили машину. Лено отметил, что в салоне просторно и светло. Маск объяснил, что при производстве Cybertruck сохранит тот же футуристический дизайн, что и концепт, показанный здесь, машина будет пуленепробиваемой, потому что «это круто». Такие вещи, как высокопрочный стальной корпус и наклонное ветровое стекло, также останутся. На вопрос, чтобы Маск хотел изменить в Cybertruck, он ответил, что его следовало бы уменьшить на 5%. «Серийный пикап будет легко въезжать в стандартный гараж», — сказал он.

Программу снимали в январе, а 23 мая Маск написал в Твиттере, что от уменьшения размера решили отказаться, размер грузовика останется прежним.

Elon Musk @elonmusk
@flcnhvy @jayleno Reviewed design with Franz last night. Even 3% smaller is too small. Will be pretty much this size. We’ll probably do a smaller, tight world truck at some point.
Прошлым вечером проверили дизайн с Францем. Даже на 3% меньше — слишком мало. Останется примерно таким же по размеру. Возможно, когда-нибудь мы сделаем уменьшенный, компактный грузовик для мирового рынка.

В программе Маск рассказал, что это первая попытка пикапа проехать по тоннелю, поэтому он переживает, поместится ли туда машина. Поместилась, Лено благополучно проехал по тоннелю, а затем Cybertruck подняли на поверхность при помощи специальной платформы. В будущем владельцы Tesla, заехав в тоннель, будут передавать управление автопилоту, пояснил Маск.

Tesla представила электрический пикап Cybertruck 22 ноября 2019 года. Самая дешевая модель обойдётся в 39 990 долларов. Первые серийные образцы планируют выпустить к концу 2021 года.

#новости #илонмаск #tesla #cybertruck

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9 комментариев
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сироп от щекотки

7

Тоже со второго раза правильно прочитали?

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Олимпийский череп

сироп
1

Это Джей Ло. Джей Лено — это вокалист Thirty Seconds to Mars и лучший Джокер в истории.

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сироп от щекотки

Олимпийский
0

.. А еще напарник Молчаливого Боба!

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Арабский динозавр

2
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Александр Мирошников

1

Лено кончено жутко постарел.

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alex twit

Александр
0

>кончено

Да.

Ответить

Саратовский бокал

1

Маркетолог уровень: космос

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George Weiler

0

Какой же он большой, этот подбородок

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Alex Blake

0

О продуктах Маска можно спорить бесконечно, но его смелость и предприимчивость заслуживают уважения. 

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