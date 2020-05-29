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Ведущий и предприниматель обсудили дизайн и габариты машины.
В новом эпизоде шоу Jay Leno's Garage на CNBC ведущий ток-шоу и коллекционер машин Джей Лено посетил штаб-квартиру SpaceX, чтобы проехаться на прототипе Cybertruck через испытательный тоннель под Лос-Анджелесом. Его проложила ещё одна компания Илона Маска The Boring Company.
Ролик начинается с того, что Лено, Маск и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен обсуждают общий дизайн Cybertruck. Дизайнер показал Лено кузов пикапа с отъезжающей стальной крышкой багажника. А затем Маск забрался на неё, чтобы доказать её прочность. После этого ведущий и изобретатель отправились на тест-драйв.
По дороге к тоннелю они обсудили машину. Лено отметил, что в салоне просторно и светло. Маск объяснил, что при производстве Cybertruck сохранит тот же футуристический дизайн, что и концепт, показанный здесь, машина будет пуленепробиваемой, потому что «это круто». Такие вещи, как высокопрочный стальной корпус и наклонное ветровое стекло, также останутся. На вопрос, чтобы Маск хотел изменить в Cybertruck, он ответил, что его следовало бы уменьшить на 5%. «Серийный пикап будет легко въезжать в стандартный гараж», — сказал он.
Программу снимали в январе, а 23 мая Маск написал в Твиттере, что от уменьшения размера решили отказаться, размер грузовика останется прежним.
В программе Маск рассказал, что это первая попытка пикапа проехать по тоннелю, поэтому он переживает, поместится ли туда машина. Поместилась, Лено благополучно проехал по тоннелю, а затем Cybertruck подняли на поверхность при помощи специальной платформы. В будущем владельцы Tesla, заехав в тоннель, будут передавать управление автопилоту, пояснил Маск.
Tesla представила электрический пикап Cybertruck 22 ноября 2019 года. Самая дешевая модель обойдётся в 39 990 долларов. Первые серийные образцы планируют выпустить к концу 2021 года.
Тоже со второго раза правильно прочитали?
Олимпийский череп
Это Джей Ло. Джей Лено — это вокалист Thirty Seconds to Mars и лучший Джокер в истории.
Лено кончено жутко постарел.
О продуктах Маска можно спорить бесконечно, но его смелость и предприимчивость заслуживают уважения.