Прямой эфир
Так соцсеть борется с ботами.
Facebook будет проверять личности пользователей, посты которых становятся популярными в США. Об этом говорится на сайте компании.
Верификация с 2018 года уже действовала для администраторов страниц с большой аудиторией, теперь практику распространят на тех, чьи посты стали виральными в США, а также на пользователей с признаками «недостоверного поведения».
Какие посты будут считаться виральными, компания не уточнила.
Если пользователь откажется подтверждать личность или предоставленное подтверждение не будет совпадать с данными аккаунта, то соцсеть ограничит охваты поста и его увидит меньше людей. Если пользователь при этом окажется администратором группы, то он не сможет публиковать посты от её лица, пока не пройдёт авторизацию.
Что за "виральными" ещё?
Хайповыми
Виральность — это особая характеристика контента, благодаря которой можно определить, насколько вероятно читатели заинтересуются информацией и поделятся ею
Не благодари
Ну это уже шиза какая-то... Скоро будут как в Рашке ещё переписки читать
Мы хотим убедиться, что РЕКЛАМУ, которую вы видите в Фейсбуке
There, i fixed it for you
lurkmore.to