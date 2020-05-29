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Технологии
Алексей Боржонов
624

Facebook будет проверять личности пользователей, чьи посты становятся виральными в США Материал редакции

Так соцсеть борется с ботами.

13 комментариев
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Facebook будет проверять личности пользователей, посты которых становятся популярными в США. Об этом говорится на сайте компании.

Верификация с 2018 года уже действовала для администраторов страниц с большой аудиторией, теперь практику распространят на тех, чьи посты стали виральными в США, а также на пользователей с признаками «недостоверного поведения».

Мы хотим убедиться, что контент, который вы видите в Фейсбуке, подлинный и создан реальными людьми, а не ботами или людьми, пытающимися скрыть свою личность.

из заявления Facebook

Какие посты будут считаться виральными, компания не уточнила.

Если пользователь откажется подтверждать личность или предоставленное подтверждение не будет совпадать с данными аккаунта, то соцсеть ограничит охваты поста и его увидит меньше людей. Если пользователь при этом окажется администратором группы, то он не сможет публиковать посты от её лица, пока не пройдёт авторизацию.

#новости #facebook #соцсети

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13 комментариев
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alexferman

1

Что за "виральными" ещё?

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Super 72

alexferman
1

Хайповыми 

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alexferman

Super
6

Ясно, очередной идиотский англицизм

Ответить

Костя Васильев

alexferman
2

Виральность — это особая характеристика контента, благодаря которой можно определить, насколько вероятно читатели заинтересуются информацией и поделятся ею

Не благодари

Ответить

Лишенный микрофон

alexferman
1

В гугле забанили?

Ответить

Саратовский бокал

alexferman
0

Ты попал бы под этот закон, если он работал на тж

Ответить

alex twit

alexferman
0

viral, вирусные

Ответить

Чеченский диод

2

Демократичненько

Ответить

Jesus Surfer

2

Демократично как обычно.

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FOX

1

Популярными написать рука не поднялась 😒

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Валерий Жмышенко

0

Ну это уже шиза какая-то... Скоро будут как в Рашке ещё переписки читать

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Roman Sapon

0

Следующий шаг - все должны подтвердить номер телефона

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alex twit

0

Мы хотим убедиться, что РЕКЛАМУ, которую вы видите в Фейсбуке
There, i fixed it for you

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