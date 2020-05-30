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Неудачное тестирование никак не повлияет на исторический запуск корабля Crew Dragon с людьми на борту, запланированный на 30 мая.
Четвёртый прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался вскоре после начала испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Взрыв произошёл примерно через две минуты после запуска двигателя Reptor — неудачу во время теста объяснили утечкой топлива.
SpaceX проводила испытания на заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода. После взрыва ракета была полностью уничтожена, компания Илона Маска не сообщала о пострадавших. Прототип при этом не предназначался для будущих полётов — его собрали специально для испытаний.
Это уже четвёртый неудачный тест Starship с ноября 2019 года: Starship Mk1, а также модели SN1 и SN3 тоже взрывались.
Инцидент произошёл накануне исторического запуска ракеты Falcon 9 с пассажирским космическим кораблём Crew Dragon с астронавтами на борту, которых должны доставить к МКС. Это первый пилотируемый запуск для компании Илона Маска и первый запуск астронавтов в США с 2011 года. Старт должен был состояться 28 мая, но из-за погодных условий его перенесли на 30 мая.
Неудача в Техасе никак не повлияет на запуск Crew Dragon — ракета-носитель Falcon 9 никак не связана со Starship. Но сам Илон Маск ещё 26 мая рассказывал, что на время подготовки к пилотируемому запуск компания «поставит на паузу» разработку Starship.
Ну чтош, бывает
А если бы это Роскомос тестил? Твой комментарий бы поменялся?
Печально.
Предметный супер_стар
Это правильный подход. Маск не запускает ракеты на наши нологи, в отличие от ведер роскосмоса.
Замкнутый Мурод
Откуда инфа? Он кредит на Теслу брал в пол миллиарда, про это я знаю
А Спейс икс как протянул фин кризис в 2008?
Это Маск живет в России или ты в США?
Я живу не в России, как и Маск, в принципе) Мы любим из далека, так сказатб
Поздравляю (если ты не в СНГ параше конечно)
На данный момент именно в параше, но это из за псевдовируса, дальше не знаю — на запад или восток, везде перспективы.
Замкнутый Мурод
В России запускаем мы, если летит хуево — управление получает хейт.
В США запускает частник, поэтому всем похуй, но разница в том, что обычный американец не может отнести себя к космической программе, в отличии от каждого россиянина, который платит налоги.
Посмеялся, но так же отметил бы, что у роскоссмоса по крайней мере есть что тестировать, а не как сейчас.
В одной известной стране Маска бы уже давно посадили внутрь и проект успешно завершили.
Ты забыл "бы"
Не люблю два раза использовать в одном предложении.
хорошо, что той страны уже нет