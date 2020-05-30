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Технологии
Женя Кузьмин
1061

Ещё один прототип космического корабля Starship от SpaceX взорвался во время испытаний — уже четвёртый за полгода Материал редакции

Неудачное тестирование никак не повлияет на исторический запуск корабля Crew Dragon с людьми на борту, запланированный на 30 мая.

28 комментариев
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Четвёртый прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался вскоре после начала испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Взрыв произошёл примерно через две минуты после запуска двигателя Reptor — неудачу во время теста объяснили утечкой топлива.

SpaceX проводила испытания на заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода. После взрыва ракета была полностью уничтожена, компания Илона Маска не сообщала о пострадавших. Прототип при этом не предназначался для будущих полётов — его собрали специально для испытаний.

Это уже четвёртый неудачный тест Starship с ноября 2019 года: Starship Mk1, а также модели SN1 и SN3 тоже взрывались.

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Неудача в Техасе никак не повлияет на запуск Crew Dragon — ракета-носитель Falcon 9 никак не связана со Starship. Но сам Илон Маск ещё 26 мая рассказывал, что на время подготовки к пилотируемому запуск компания «поставит на паузу» разработку Starship.

#новости #космос #маск

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28 комментариев
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theomism

10
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Sancobot

theomism
2
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alex twit

4

Ну чтош, бывает

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Аркадий Иванов

alex
4

А если бы это Роскомос тестил? Твой комментарий бы поменялся?

Ответить

alex twit

Аркадий
4

Да.

Ответить

Аркадий Иванов

alex
0

Печально.

Ответить

Предметный супер_стар

Аркадий
8

Это правильный подход. Маск не запускает ракеты на наши нологи, в отличие от ведер роскосмоса.

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Замкнутый Мурод

Предмет…
0

Откуда инфа? Он кредит на Теслу брал в пол миллиарда, про это я знаю
А Спейс икс как протянул фин кризис в 2008? 

Ответить

Горка Тлетов

Замкнут…
0

Это Маск живет в России или ты в США? 

Ответить

Замкнутый Мурод

Горка
0

Я живу не в России, как и Маск, в принципе) Мы любим из далека, так сказатб

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Горка Тлетов

Замкнут…
0

Поздравляю (если ты не в СНГ параше конечно) 

Ответить

Замкнутый Мурод

Горка
0

На данный момент именно в параше, но это из за псевдовируса, дальше не знаю — на запад или восток, везде перспективы.

Ответить

Подобный бинокль

Замкнут…
0

🤣

Ответить

alex twit

Аркадий
3

Р - репутация.

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Замкнутый Мурод

Аркадий
0

В России запускаем мы, если летит хуево — управление получает хейт.
В США запускает частник, поэтому всем похуй, но разница в том, что обычный американец не может отнести себя к космической программе, в отличии от каждого россиянина, который платит налоги. 

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Nick Rosenberg

Аркадий
0

Посмеялся, но так же отметил бы, что у роскоссмоса по крайней мере есть что тестировать, а не как сейчас.

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Серьёзный Валера

1

В одной известной стране Маска бы уже давно посадили внутрь и проект успешно завершили.

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Михаил Подивилов

Серьёзный
1

Ты забыл "бы"

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Серьёзный Валера

Михаил
4

Не люблю два раза использовать в одном предложении.

Ответить

Михаил Подивилов

Серьёзный
1

Это я проглядел, сорь. Не увидел

Ответить

Олег Ивахнов

Серьёзный
2

хорошо, что той страны уже нет

Ответить

Серьёзный Валера

Олег
0

Дыа)

Ответить

Руслан Турченко

1

Везучий птыц 

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Уютный Мика

1

👍☺

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Михаил Подивилов

0

Rest in peace, SN4

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Рыбий Глаз

0

Дорогой фейерверк...

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NOVOSTI PRO

0
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Denis Kiselev

0

Rocket science is hard, факт

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