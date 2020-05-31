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Технологии
Дамир Камалетдинов
948

В системе авторизации Apple обнаружили уязвимость, которая позволяла получить доступ к сторонним сервисам Материал редакции

Уязвимость закрыли ещё до публикации, а исследователь получил 100 тысяч долларов от компании.

26 комментариев
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Специалист по кибербезопасности Бавук Джайн (Bhavuk Jain) рассказал о критической уязвимости в системе авторизации «Войти через Apple». Она позволяла получить доступ к аккаунтам пользователей в сторонних сервисах, если те входили в них с помощью Apple.

Джайн подробно описал работу уязвимости на своём сайте. Проблема возникла из-за того, что система Apple после ввода данных Apple ID не проверяла, запрашивает ли ключ JSON Web Token (JWT) тот же пользователь.

Как обнаружил исследователь, из-за отсутствия проверки, серверы Apple можно было заставить генерировать корректные токены на аккаунты жертв. Сторонние сервисы принимали их, а значит злоумышленник мог получить доступ к аккаунту, если пользователь использовал вход через Apple.

Джайн сообщил о находке в Apple. Компания закрыла уязвимость и заплатила ему 100 тысяч долларов — максимальное вознаграждение по программе поиска багов.

В Apple исследователю рассказали, что после проверки логов серверов в компании не обнаружили ни одного случая использования уязвимости до её устранения. При этом проблема не затрагивала сами аккаунты Apple ID, только сервисы, в которые можно войти с помощью Apple. Однако от уязвимости не могла защитить даже функция подстановки случайного адреса электронной почты на серверах компании вместо настоящих данных пользователей.

Компания представила функцию Sign in with Apple («Войти через Apple») на конференции для разработчиков WWDC 2019. Во время презентации Apple сделала особый акцент на безопасности системы — она позволяет авторизовываться в сторонних сервисах с помощью биометрии Face ID и Touch ID, не передавая личных данных пользователей.

Кадр с презентации Apple

Позже стало известно, что авторизацию через Apple сделали обязательной во всех сервисах, где есть возможность авторизации через соцсети вроде Facebook. С тех пор её добавили к себе Adobe, Dropbox, Spotify, Airbnb и не только.

#новости #взломы #apple

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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26 комментариев
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Антон Шаповалов

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Кирилл Сосновский

1

НЕ НУ ВИДАЛИ ВИДАЛИ Я ЖЕ ГОВОРИЛ ЭПЛ ГОВНО

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alex twit

Кирилл
2

обнаружен твинк муртазина

Ответить

Верховный Даниль

–1

Дыня пидор

Ответить

Мальмезон I

Верховный
1

Лев, ты против?

Ответить

Дмитрий Крюгер

Мальмезон
2

Он против синей дыни

Ответить

Верховный Даниль

Мальмезон
–1

Против дыни

Ответить

Мальмезон I

Верховный
1

"Лев против дыни" - отличная идея для ника

Ответить

Дыня

Мальмезон
4

максимально похожее что я смог найти 

подпись: тигр (лев) совсем ёбнулся 

Ответить

Механический кофе

Верховный
1

@Вахтёр TJ оскорбления

Ответить

Верховный Даниль

Механический
–1

нахуй иди дыня

Ответить

Дыня

Верховный
4

Кыся порвалась 

Ответить

Верховный Даниль

Дыня
–1

найс твинков палишь

Ответить

Усталый Валера

Верховн…
0

Это не он, иначе куда смотрит Вахтёр TJ, манипулирование рейтингом и всё такое.

Ответить

Механический кофе

Верховный
0

@Вахтёр TJ oскорбления

Ответить

Химический меч

Механический
5

@Дмитрий Орлов призыв вахтёра без твоего участия

Ответить

Верховный Даниль

Химичес…
0

вот ещё один твинк дыни, @Вахтёр TJ хватай!

Ответить

Химический меч

Верховн…
0

Не понел, ты чё быкуешь? М?

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Верховный Даниль

Химичес…
0

ты спалился, всё вали

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Химический меч

Верховн…
0

пака

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Химический меч

Механический
0

А вообще зачем вахтёр, если есть кнопка "пожаловаться"?

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Механический

Химичес…
2

Люблю показуху

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Химический меч

Механич…
0

ФУууууууууууууууууууууууу

продолжай

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Meg Walker

Верховный
0

Пыня дыдор

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Дмитрий Хоккаидов

0

После регистрации в тик токе через эту кнопку, раз в месяц в мой аккаунт начали пытаться войти из Китая. Раньше такого никогда не было

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Богдан Вертикальный

0

жаль что эта штукенция так и не стала повсеместной, по пальцам пересчитать сколько сервисов добавили эту кнопку

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