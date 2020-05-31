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что происходит в интернете
Компания всё меньше полагается на людей и всё больше на автоматические системы.
Microsoft уволила сотрудников редакций сервисов Microsoft News и MSN. Сокращения затронули десятки человек, их задачи будут выполнять алгоритмы компании. Об этом сообщили Business Insider и The Guardian.
Уволенные сотрудники работали в подразделении SANE (в него входят поиск, реклама, новости и Edge), либо были подрядчиками компании. Они не писали новости или материалы, но курировали контент, отобранный роботами для главной страницы MSN, а также для новостей в браузере Edge.
По данным журналистов, только в США работы лишились 50 человек. В Великобритании уволили 27 человек после решения Microsoft избавиться от людей в качестве кураторов новостей.
В компании подтвердили увольнения и пояснили, что причиной стал «обычный пересмотр бизнеса». Как подчеркнули представители Microsoft, пандемия не повлияла на решение.
Microsoft занимается новостями более 25 лет с момента запуска MSN в 1995 году. В 2018 году компания запустила Microsoft News, на тот момент над сервисом работало «более 800 человек из 50 локаций по всему миру».
В последние месяцы Microsoft всё больше начала полагаться на интеллектуальные системы в Microsoft News. Компания использует алгоритмы для поиска, обработки и фильтрации контента. Система может даже подсказывать редакторам-людям, какие фотографии выбрать для конкретного сюжета.
Обновлено в 22:56: добавлена информация об обязанностях уволенных сотрудников.
Ожидание: Журналисты — четвёртая власть
Реальность: Заменили алгоритмами быстрее, чем продавщиц пятёрочки и таксистов
РЕДАКЦИЯ TJ НАПРЯГЛАСЬ
А что делает редакция ТЖ?
Обычный копирайт вручную
Нейросеть тоже по сути рерайт делает
Она дешевле и делает лучше.
Потому-то редакция и напряглась :)
Тут и так сойдёт. Люди за копейки(по мировым критериям) переводят то что говорят обычные люди)
раньше было лучше
Хахаха
А скоро будут нейросети с разборами, не переживай)
Промежуточный Кирилл
Даже Тикток саморучно залушили🤦🏻♂️🤦🏼♂️🤦🏽♂️🤦🏾♂️🤦🏿♂️
Алгоритм не сможет так же от души посылать в задницу комментаторов, которые ему не нравятся
Усталый Валера
Напишите бота которому можно будет оскорблять пользователей.
Робот будет бесполезным. Просто после того, как редактор оскорбляет пользователя, он обязательно пишет симфонию
хуита не взлетит
Согласен. Но не хуета взлетит
Рекомендации видео на Ютубе?
Наверное многое зависит от того как относится к проекту, но что на счёт "Яндекс дзен"? После посещения этого у меня возникает ощущение пустоты но "дзен" может захватить внимание пользователя
@Сергей Звезда ты был моим любимым редактором
Спасибо, но я почти ничего не пишу. У нас много тех, кто выше на голову и больше
Химический меч
Ты слишком скромный, но ничего — благодаря новейшим достижениям нейротехнологий мои роботы @Дыня и @Уютный Багажник сейчас тебе поставят два плюса компенсации за моральный ущерб!
Самое смешное, что никто уже и не отличит ))
Нейросеть это и есть мы. Это в твоём мозге микроэлектрическте импульсы ищут в твоём ssd гигабайты информации, которые ты потом через потери попытаешься передать с помощью текста или голоса в супер зип файле.
зип файле... вам сколько лет, дедушка?
Это твоя запаковка, ты ещё не догнал? Ребутну если будешь тупить
ребутай, я безнадежен
Мой первый Пентиум /// тоже так говорил, ребутов в 1к он испытал за жизнь перед смертью
первый пентиум, омг. вы профессор филфака?
Да, с кем имею честь?
Алгоритму не наступишь на горло коленом ☝️