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Технологии
Дамир Камалетдинов
2647

Microsoft начала увольнять редакторов новостных сервисов и заменять их алгоритмами Материал редакции

Компания всё меньше полагается на людей и всё больше на автоматические системы.

52 комментария
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Microsoft уволила сотрудников редакций сервисов Microsoft News и MSN. Сокращения затронули десятки человек, их задачи будут выполнять алгоритмы компании. Об этом сообщили Business Insider и The Guardian.

Уволенные сотрудники работали в подразделении SANE (в него входят поиск, реклама, новости и Edge), либо были подрядчиками компании. Они не писали новости или материалы, но курировали контент, отобранный роботами для главной страницы MSN, а также для новостей в браузере Edge.

По данным журналистов, только в США работы лишились 50 человек. В Великобритании уволили 27 человек после решения Microsoft избавиться от людей в качестве кураторов новостей.

Я всё время читал о том, что автоматизация и ИИ заберут нашу работу. И вот я здесь — ИИ забрал мою работу.

один из подрядчиков MSN в разговоре с The Guardian

В компании подтвердили увольнения и пояснили, что причиной стал «обычный пересмотр бизнеса». Как подчеркнули представители Microsoft, пандемия не повлияла на решение.

Microsoft занимается новостями более 25 лет с момента запуска MSN в 1995 году. В 2018 году компания запустила Microsoft News, на тот момент над сервисом работало «более 800 человек из 50 локаций по всему миру».

В последние месяцы Microsoft всё больше начала полагаться на интеллектуальные системы в Microsoft News. Компания использует алгоритмы для поиска, обработки и фильтрации контента. Система может даже подсказывать редакторам-людям, какие фотографии выбрать для конкретного сюжета.

Обновлено в 22:56: добавлена информация об обязанностях уволенных сотрудников.

#новости #microsoft #медиа

Дамир Камалетдинов PLUS
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52 комментария
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wmhy

34

Ожидание: Журналисты — четвёртая власть
Реальность: Заменили алгоритмами быстрее, чем продавщиц пятёрочки и таксистов

Ответить

Дамир Камалетдинов

wmhy
8

Дополнил. Они не очень журналисты всё-таки, просто курировали контент. Но шутка всё равно норм, плюсую

Ответить

Учебный яд

Дамир
7

они не очень журналисты всё-таки, просто курировали контент 

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

wmhy

Дамир
1

О, значит, ещё есть шансы.
Но оптимизма это всё равно не вселяет

Ответить

wmhy

20

РЕДАКЦИЯ TJ НАПРЯГЛАСЬ

Ответить

Промежуточный Кирилл

wmhy
3

А что делает редакция ТЖ?
Обычный копирайт вручную 

Ответить

wmhy

Промежуточный
0

Нейросеть тоже по сути рерайт делает

Ответить

Промежуточный Кирилл

wmhy
1

Она дешевле и делает лучше.

Ответить

wmhy

Промежуточный
0

Потому-то редакция и напряглась :)

Ответить

Промежуточный

wmhy
2

Тут и так сойдёт. Люди за копейки(по мировым критериям) переводят то что говорят обычные люди)

Ответить

wmhy

Промежу…
1

Не знаю, я был бы рад видеть больше уникального контента тут, типа расследований, колонок и разборов. Это будет нелегко заменить нейросетями

Ответить

Промежуточный

wmhy
2

раньше было лучше
Хахаха

Ответить

wmhy

Промежу…
1

Увы, но качество контента раньше действительно было намного лучше :(

Ответить

Промежуточный

wmhy
1

А скоро будут нейросети  с разборами, не переживай)

Ответить

wmhy

Промежу…
0

В комментах будут нейроилюхеры, а в Аляску будет принимать алгоритм. Как та виртуальная копия фейсбука с ботами

Ответить

alex twit

wmhy
2

Нейроорлов (нейропорвался), нейродыня, нейробагажник... Brave new world

Ответить

wmhy

alex
0

а потом нейроТЖ создаст собственного нейронейроилюхера и вокруг него образуется нейронейроТЖ

Ответить

Промежуточный

wmhy
0

Я бы хотел туда попасть, интересно это возможно?

Ответить

wmhy

Промежу…
0

цукерберг позвонит...
там что-то очень похожее.

Ответить

Промежуточный Кирилл

Промежуточный
0

Даже Тикток саморучно залушили🤦🏻‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏿‍♂️

Ответить

Сергей Звезда

Промежуточный
0

Алгоритм не сможет так же от души посылать в задницу комментаторов, которые ему не нравятся

Ответить

Усталый Валера

Сергей
0

Напишите бота которому можно будет оскорблять пользователей.

Ответить

Сергей Звезда

Усталый
0

Робот будет бесполезным. Просто после того, как редактор оскорбляет пользователя, он обязательно пишет симфонию

Ответить

Промежуточный Кирилл

Сергей
0

Нейроцыплухина тогда запилите 

Ответить

Мультиварка REDMOND

5

Майкрософт сейчас:

Ответить

Усталый Валера

0

На ТЖ уже алгоритмы?

Ответить

Именно Фамильенно

Усталый
8

не переживай, у ТЖ есть деньги только на людей

Ответить

ouxen

1

хуита не взлетит

Ответить

Гриша Почуев

ouxen
1

Согласен. Но не хуета взлетит

Ответить

ouxen

Гриша
0

говнорекомендации ни у кого до сих пор не работают, даже на товары, какие еще блять новости

Ответить

Гриша Почуев

ouxen
0

Рекомендации видео на Ютубе?

Ответить

ouxen

Гриша
0

там простейшая коллаборативка, никаких инноваций и ИИ, только это и работает

Ответить

Гриша Почуев

ouxen
0

Наверное многое зависит от того как относится к проекту, но что на счёт "Яндекс дзен"? После посещения этого у меня возникает ощущение пустоты но "дзен" может захватить внимание пользователя

Ответить

ouxen

Гриша
0

ничего об этом не знаю, но сомневаюсь в том что это работает

Ответить

Химический меч

0

@Сергей Звезда ты был моим любимым редактором

Ответить

Сергей Звезда

Химический
1

Спасибо, но я почти ничего не пишу. У нас много тех, кто выше на голову и больше

Ответить

Химический меч

Сергей
0

Ты слишком скромный, но ничего — благодаря новейшим достижениям нейротехнологий мои роботы @Дыня и @Уютный Багажник сейчас тебе поставят два плюса компенсации за моральный ущерб!

Ответить

Умный дым

Химический
1

Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. 

Ответить

Евгений Долгий

–2

Самое смешное, что никто уже и не отличит ))

Ответить

Промежуточный Кирилл

Евгений
0

Нейросеть это и есть мы. Это в твоём мозге микроэлектрическте импульсы ищут в твоём ssd гигабайты информации, которые ты потом через потери попытаешься передать с помощью текста или голоса в супер зип файле.

Ответить

Евгений Долгий

Промежуточный
0

зип файле... вам сколько лет, дедушка?

Ответить

Промежуточный Кирилл

Евгений
3

Это твоя запаковка, ты ещё не догнал? Ребутну если будешь тупить 

Ответить

Евгений Долгий

Промежуточный
2

ребутай, я безнадежен

Ответить

Промежуточный

Евгений
0

Мой первый Пентиум /// тоже так говорил, ребутов в 1к он испытал за жизнь перед смертью 

Ответить

Евгений Долгий

Промежу…
0

первый пентиум, омг. вы профессор филфака?

Ответить

Промежуточный

Евгений
0

Да, с кем имею честь?

Ответить

Евгений Долгий

Промежу…
0

да я ее не имею, вы имеете ее один

Ответить

Taktischer Corgi

0

Алгоритму не наступишь на горло коленом ☝️

Ответить

Промежуточный Кирилл

Taktischer
0

Не закрою код и тоби пизда

Ответить

Denis Krivonosov

0

Learn to code, bitches
https://knowyourmeme.com/memes/learn-to-code

Ответить

Kyler

0

Пластмассовый мир победил

Ответить

Сомнительный блик

–1

Уже была новость на тж, не помню когда, но читал это.

Ответить
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