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Технологии
Дамир Камалетдинов
326

СМИ: Microsoft начала увольнять журналистов из новостных сервисов и заменять их алгоритмами Материал редакции

Компания всё меньше полагается на людей и всё больше на автоматические системы.

15 комментариев
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Microsoft начала увольнять журналистов и сотрудников редакций сервисов Microsoft News и MSN. Сокращения затронули десятки человек, их задачи будут выполнять алгоритмы компании. Об этом сообщили Business Insider и The Guardian.

Уволенные сотрудники работали в подразделении SANE (в него входят поиск, реклама, новости и Edge), либо были независимыми подрядчиками, которые помогали выбирать новостные сюжеты. По данным журналистов, только в США работы лишились 50 человек, а в Великобритании уволили 27 человек после решения Microsoft избавиться от людей в качестве кураторов новостей.

В компании подтвердили увольнения и пояснили, что причиной стал «обычный пересмотр бизнеса». Как подчеркнули представители Microsoft, пандемия не повлияла на решение.

Microsoft занимается новостями более 25 лет с момента запуска MSN в 1995 году. В 2018 году компания запустила Microsoft News, на тот момент над сервисом работало «более 800 человек из 50 локаций по всему миру».

В последние месяцы Microsoft всё больше начала полагаться на интеллектуальные системы в Microsoft News. Компания использует алгоритмы для поиска, обработки и фильтрации контента. Система может даже подсказывать редакторам-людям, какие фотографии выбрать для конкретного сюжета.

#новости #microsoft #медиа

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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15 комментариев
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wmhy

4

РЕДАКЦИЯ TJ НАПРЯГЛАСЬ

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Промежуточный Кирилл

wmhy
0

А что делает редакция ТЖ?
Обычный копирайт вручную 

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wmhy

Промежуточный
0

Нейросеть тоже по сути рерайт делает

Ответить

Промежуточный Кирилл

wmhy
0

Она дешевле и делает лучше.

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wmhy

Промежуточный
0

Потому-то редакция и напряглась :)

Ответить

Промежуточный

wmhy
0

Тут и так сойдёт. Люди за копейки(по мировым критериям) переводят то что говорят обычные люди)

Ответить

wmhy

Промежу…
0

Не знаю, я был бы рад видеть больше уникального контента тут, типа расследований, колонок и разборов. Это будет нелегко заменить нейросетями

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Промежуточный

wmhy
0

раньше было лучше
Хахаха

Ответить

Промежуточный Кирилл

Промежуточный
0

Даже Тикток саморучно залушили🤦🏻‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏿‍♂️

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wmhy

3

Ожидание: Журналисты — четвёртая власть
Реальность: Заменили алгоритмами быстрее, чем продавщиц пятёрочки и таксистов

Ответить

Мультиварка REDMOND

2

Майкрософт сейчас:

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Усталый Валера

0

На ТЖ уже алгоритмы?

Ответить

Именно Фамильенно

Усталый
0

не переживай, у ТЖ есть деньги только на людей

Ответить

Евгений Долгий

0

Самое смешное, что никто уже и не отличит ))

Ответить

Промежуточный Кирилл

Евгений
0

Нейросеть это и есть мы. Это в твоём мозге микроэлектрическте импульсы ищут в твоём ssd гигабайты информации, которые ты потом через потери попытаешься передать с помощью текста или голоса в супер зип файле.

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