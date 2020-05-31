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что происходит в интернете
Компания всё меньше полагается на людей и всё больше на автоматические системы.
Microsoft начала увольнять журналистов и сотрудников редакций сервисов Microsoft News и MSN. Сокращения затронули десятки человек, их задачи будут выполнять алгоритмы компании. Об этом сообщили Business Insider и The Guardian.
Уволенные сотрудники работали в подразделении SANE (в него входят поиск, реклама, новости и Edge), либо были независимыми подрядчиками, которые помогали выбирать новостные сюжеты. По данным журналистов, только в США работы лишились 50 человек, а в Великобритании уволили 27 человек после решения Microsoft избавиться от людей в качестве кураторов новостей.
В компании подтвердили увольнения и пояснили, что причиной стал «обычный пересмотр бизнеса». Как подчеркнули представители Microsoft, пандемия не повлияла на решение.
Microsoft занимается новостями более 25 лет с момента запуска MSN в 1995 году. В 2018 году компания запустила Microsoft News, на тот момент над сервисом работало «более 800 человек из 50 локаций по всему миру».
В последние месяцы Microsoft всё больше начала полагаться на интеллектуальные системы в Microsoft News. Компания использует алгоритмы для поиска, обработки и фильтрации контента. Система может даже подсказывать редакторам-людям, какие фотографии выбрать для конкретного сюжета.
РЕДАКЦИЯ TJ НАПРЯГЛАСЬ
А что делает редакция ТЖ?
Обычный копирайт вручную
Нейросеть тоже по сути рерайт делает
Она дешевле и делает лучше.
Потому-то редакция и напряглась :)
Тут и так сойдёт. Люди за копейки(по мировым критериям) переводят то что говорят обычные люди)
Промежуточный Кирилл
Даже Тикток саморучно залушили🤦🏻♂️🤦🏼♂️🤦🏽♂️🤦🏾♂️🤦🏿♂️
Ожидание: Журналисты — четвёртая власть
Реальность: Заменили алгоритмами быстрее, чем продавщиц пятёрочки и таксистов
Самое смешное, что никто уже и не отличит ))
Промежуточный Кирилл
Нейросеть это и есть мы. Это в твоём мозге микроэлектрическте импульсы ищут в твоём ssd гигабайты информации, которые ты потом через потери попытаешься передать с помощью текста или голоса в супер зип файле.