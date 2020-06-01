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Технологии
Алексей Боржонов
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В смартфонах на Android заметили сбой, если на них установить определённые обои. Samsung исправляет ошибку Материал редакции

Проблемы возникают не у всех, но проверять лучше не стоит.

3 комментария
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В соцсетях опубликовали изображение, которое вызывает сбои на Android-смартфонах. Ошибка возникает, когда пользователь устанавливает картинку на заставку.

О проблеме рассказал инсайдер с ником Ice Universe, опубликовав изображение в твиттере. Он призвал пользователей не устанавливать пейзаж на заставку смартфонов (в особенности Samsung) и рекомендовал игнорировать тех, кто будет присылать его.

Тем не менее некоторые подписчики не послушали его и изменили фон. TJ тоже не рекомендует устанавливать изображение на заставку.

Dawood @pegasaie
@UniverseIce This is the most fucking bug I’ve ever seen. I even tried in safe mode but still no help. Had to reset app data. Shitsung do something https://t.co/ASeHfNNGYI

Это самая *** [ужасный] баг, который я видел. Я пробовал даже безопасный режим, но не помогло. Пришлось сбросить данные.

Learning 2.1 @vamsiexplores
@UniverseIce What the hell bro , It is frozen

How to get back to normal ?

#GalaxyS20Ultra 😢😟😳😳 https://t.co/GZfCfPY7vO
Что за чёрт, братан? Он застыл. Как вернуть его в нормальное состояние?
Sebastian @seb3153
@UniverseIce @UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well https://t.co/HZTtogLfwB
К сожалению, это проблема Android. Влияет и на Pixel.

Автор 9toMac Бен Скун провёл эксперимент на Google Pixel 2. Его смартфон стал циклично включаться и выключаться — из этого режима не помогает выйти и перезагрузка. По его наблюдениям, сбой начинался именно при установке изображения в качестве фона. При его открытии в Google Photo проблем не было.

Однако проблема проявляется не на всех смартфонах. В комментариях к посту Ice Universe были пользователи, чьи устройства продолжали работать без сбоев. Эксперимент также провёл автор Android Authority — его Huawei Mate 20 Pro продолжал работать стабильно.

Quinn Nelson @SnazzyQ
@UniverseIce Looks great! Thanks for the wallpaper. https://t.co/32SmyZgESh
Выглядит отлично. Спасибо за обои.
Dawood @pegasaie
@UniverseIce At least nothing happens on my vivo 😂😎 https://t.co/8D02PHe8M9
Ничего не происходит с моим vivo

Возможной причиной сбоя может быть некорректное отображение цветовой гаммы sRGB. Само изображение выполнено в RGB, и потому система не может корректно отобразить его, из-за чего и возникает ошибка. 9toMac обратил внимание, что при тестировании ошибка возникала на устройствах с Android 10, а с Android 11 её не было.

Ice Universe загрузил изображение в Weibo, и отметил, что соцсеть автоматически изменила цвета, сделав их «безопасными». Из этого он также сделал вывод, что проблема связана с гаммой. По его словам, Samsung уже знает об ошибке и исправит её в ближайшем обновлении. О реакции Google не сообщается.

Ice universe @UniverseIce
When I tried to upload the original image (left) to Weibo, I found that its color to change (right). At this time, the image became harmless, but when uploaded to twitter, the original image still does not change color, still harmful. So I suspect it may be related to color gamut https://t.co/0A1PlUqlpv
Когда я попытался загрузить оригинальное изображение (слева) в Weibo, то обнаружил, что цвета изменились (справа). Тогда изображение стало безвредным. Но при загрузке в Твиттер исходное изображение всё равно не меняет цвет и остаётся вредным, потому думаю, что это связано с цветовой гаммой.

#технологии #android

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Процентный чувак

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Яблочным богам неведомы такие проблемы

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Миржан Досымбаев

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Андроид худшее что мне пришлось пережить после windows . Lenovo tab 7 1gb ramm ебал в рот их марку 

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Носорог Бани

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Xiaomi топ

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