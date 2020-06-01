Проблемы возникают не у всех, но проверять лучше не стоит.

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В соцсетях опубликовали изображение, которое вызывает сбои на Android-смартфонах. Ошибка возникает, когда пользователь устанавливает картинку на заставку.

О проблеме рассказал инсайдер с ником Ice Universe, опубликовав изображение в твиттере. Он призвал пользователей не устанавливать пейзаж на заставку смартфонов (в особенности Samsung) и рекомендовал игнорировать тех, кто будет присылать его.

Тем не менее некоторые подписчики не послушали его и изменили фон. TJ тоже не рекомендует устанавливать изображение на заставку.

Dawood @pegasaie @UniverseIce This is the most fucking bug I’ve ever seen. I even tried in safe mode but still no help. Had to reset app data. Shitsung do something https://t.co/ASeHfNNGYI Это самая *** [ужасный] баг, который я видел. Я пробовал даже безопасный режим, но не помогло. Пришлось сбросить данные.

Sebastian @seb3153 @UniverseIce @UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well https://t.co/HZTtogLfwB К сожалению, это проблема Android. Влияет и на Pixel.

Автор 9toMac Бен Скун провёл эксперимент на Google Pixel 2. Его смартфон стал циклично включаться и выключаться — из этого режима не помогает выйти и перезагрузка. По его наблюдениям, сбой начинался именно при установке изображения в качестве фона. При его открытии в Google Photo проблем не было.

Однако проблема проявляется не на всех смартфонах. В комментариях к посту Ice Universe были пользователи, чьи устройства продолжали работать без сбоев. Эксперимент также провёл автор Android Authority — его Huawei Mate 20 Pro продолжал работать стабильно.

Возможной причиной сбоя может быть некорректное отображение цветовой гаммы sRGB. Само изображение выполнено в RGB, и потому система не может корректно отобразить его, из-за чего и возникает ошибка. 9toMac обратил внимание, что при тестировании ошибка возникала на устройствах с Android 10, а с Android 11 её не было.

Ice Universe загрузил изображение в Weibo, и отметил, что соцсеть автоматически изменила цвета, сделав их «безопасными». Из этого он также сделал вывод, что проблема связана с гаммой. По его словам, Samsung уже знает об ошибке и исправит её в ближайшем обновлении. О реакции Google не сообщается.