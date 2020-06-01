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Проблемы возникают не у всех, но проверять лучше не стоит.
В соцсетях опубликовали изображение, которое вызывает сбои на Android-смартфонах. Ошибка возникает, когда пользователь устанавливает картинку на заставку.
О проблеме рассказал инсайдер с ником Ice Universe, опубликовав изображение в твиттере. Он призвал пользователей не устанавливать пейзаж на заставку смартфонов (в особенности Samsung) и рекомендовал игнорировать тех, кто будет присылать его.
Тем не менее некоторые подписчики не послушали его и изменили фон. TJ тоже не рекомендует устанавливать изображение на заставку.
Автор 9toMac Бен Скун провёл эксперимент на Google Pixel 2. Его смартфон стал циклично включаться и выключаться — из этого режима не помогает выйти и перезагрузка. По его наблюдениям, сбой начинался именно при установке изображения в качестве фона. При его открытии в Google Photo проблем не было.
Однако проблема проявляется не на всех смартфонах. В комментариях к посту Ice Universe были пользователи, чьи устройства продолжали работать без сбоев. Эксперимент также провёл автор Android Authority — его Huawei Mate 20 Pro продолжал работать стабильно.
Возможной причиной сбоя может быть некорректное отображение цветовой гаммы sRGB. Само изображение выполнено в RGB, и потому система не может корректно отобразить его, из-за чего и возникает ошибка. 9toMac обратил внимание, что при тестировании ошибка возникала на устройствах с Android 10, а с Android 11 её не было.
Ice Universe загрузил изображение в Weibo, и отметил, что соцсеть автоматически изменила цвета, сделав их «безопасными». Из этого он также сделал вывод, что проблема связана с гаммой. По его словам, Samsung уже знает об ошибке и исправит её в ближайшем обновлении. О реакции Google не сообщается.
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