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Технологии
Дамир Камалетдинов
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СМИ: поддержку iOS 14 получат все устройства, на которых работает iOS 13 Материал редакции

Это редкость: обычно совсем устаревшие устройства лишаются поддержки новых обновлений.

4 комментария
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Поддержку iOS 14 смогут получить все устройства с iOS 13. Новую систему можно будет установить даже на айфоны, вышедшие пять лет назад. Об этом сообщил сайт The Verifier со ссылкой на собственные источники.

По данным ресурса, iOS 14 станет последним обновлением для серии 6s и оригинального iPhone SE, который тоже работает на процессоре А9. iPhone 6s представили в 2015 году, таким образом он продолжит получать обновления даже спустя пять лет после выхода.

Как отметили на 9to5Mac, The Verifier известен публикацией неточных данных. Однако в 2019 году сайт точно предсказал, что iPhone 5s и 6 не получат обновления iOS 13. Помимо The Verifier информацию о совместимости iOS 14 со всеми устройствами на iOS 13 публиковал сайт iPhonesoft.

Apple должна анонсировать iOS 14 во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2020, которая стартует 22 июня. Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые проведут полностью онлайн.

В iOS 14 ожидают появления нового домашнего экрана с подсказками Siri, нового приложения для дополненной реальности и не только. Помимо iOS, Apple представит новые версии других систем, включая macOS, tvOS, watchOS и iPadOS.

#новости #apple #ios #айфоны

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4 комментария
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Марк Варламов

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C 11 на 12 тоже так было.

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Последующий огонь

0

Увы, я ждал масштабного обновления ;(

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Ruslan Shashkov

0

О, минорный патч скоро!

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Чудовищный инструмент

0

 Новую систему можно будет установить даже на айфоны, вышедшие пять лет назад

Невиданная щедрость!

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