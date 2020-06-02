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Технологии
Дамир Камалетдинов
130

Apple выпустила обновление iOS 13.5.1 в котором закрыла уязвимость для джейлбрейка айфонов Материал редакции

Компания исправила уязвимость в ядре системы, которую использовали хакеры.

4 комментария
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Apple выпустила обновление iOS 13.5.1, в котором закрыли уязвимость, которую использовали для джейлбрейка unc0ver. Он работал на устройствах с актуальной версией системы iOS 13.5. На это обратили внимание в 9to5Mac.

По данным на сайте Apple, обновление устраняет уязвимость, которая «позволяла приложениям исполнять произвольный код с привилегиями ядра». Компания подтвердила, что из-за этого джейлбрейк смогли выпустить на актуальную версию системы.

Команда исследователей unc0ver обнаружила уязвимость в iOS 13.5 почти сразу после её выхода в мае 2020 года. Это стало первым возвращением джейлбрейка сразу на все поддерживаемые устройства Apple за многие годы.

В сентябре 2019 года исследователь по кибербезопасности обнаружил аппаратную уязвимость в iOS, которая позволяет получить пожизненный джейлбрейк. Однако она работала только на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X).

#новости #apple #взломы #ios

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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4 комментария
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Ded Pihto

1

Как же они заебали. Мало что они с моральной стороны не имеют права запрещать владельцу разбирать своё устройство и пользоваться им ка захочет, так и реализовать толком не могут. Уже бы давно зашили в проц открытый ключ и всё, так ведь нет

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Промышленный турник

Ded
0

 Уже бы давно зашили в проц открытый ключ и всё, так ведь нет

Чтобы потом объяснять нормальным людям, что тормозные убогие кирпичи из их продукции делают инициативные гики, а не они сами

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Gold Den

0

использовали хакеры

Русские?

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хруст

Gold
0

мамкины

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