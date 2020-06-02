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Доказательства того, что приложение для слежки за заражёнными Covid-19 использует зарубежные серверы, нашли IT-специалисты.
Руководитель московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко во время стрима на «Хабре» прокомментировал информацию о передаче данных приложения «Социальный мониторинг» за рубеж. По его словам, утверждающие это использовали приложение, не связанное с мэрией Москвы.
Во время стрима на «Хабре» Лысенко ещё раз заявил, что «Социальный мониторинг» не передаёт данные за рубеж.
Лысенко не уточнил, какое приложение и компанию имел в виду. Предположительно, речь идёт о первой версии «Социального мониторинга», на который обратили внимание в конце марта — такой вывод сделали журналист Би-би-си Андрей Захаров.
Русская служба Би-би-си установила, что разработчик первой версии «Социального мониторинга» может быть связан с компанией, создавшей приложение для отслеживания местоположения детей Wokka Lokka — её контакты были указаны в разделе разработчика в Google Play. Приложение принадлежит компании, которая заключила контракт с ГКУ «Информационный город» (подведомственная департаменту информационных технологий организация).
В обновлённой версии «Социального мониторинга», загруженной 3 апреля, упоминаний Wokka Lokka нет.
У пользователей, кто устанавливал изначальное приложение все еще можно открыть страницу в гугл плее, скрин прикрепил. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.askgps.personaltrackerround)
Издателя вроде видно. Ну или можно посмотреть на сайте APK Pure. Ребята из дита просто поменяли Package Name и перевыпустили приложение. Также в теме на 4PDA следили за другим приложением. Если уж даже это не доказательство, то можно декомпильнуть MainActivity и увидеть, что они имеют одинаковую структуру. Только по поздней версией прошлись минификатором. В опровдание же дита могу сказать, что я не нашел того что фотографии москвичей загружались на эстонские сервера. Насколько я смог понять быстро пробежавшись по классам оригинального приложения в эстонию загружались фотографии рабочих, я не знаю какие это рабочие и что куда... Еще там есть функционал, который получает данные с сенсоров и пытается определить падение, кажется это тоже предназначено для строителей.
И нижний блок.
минсдк 23
не представляю, чем им для такого простого приложения 21 или даже 19 не понравился
Нормативный каякер
вский