Это вымысел. Скачали, я так понимаю, пкшку, которая была опубликована вообще не нами и не для вот этого мониторинга. Софт писался в апреле — уже после этого. Пкшка была опубликована компанией, которая не должна была этого делать. Зачем она это делала — непонятно, к нам она не имеет отношения.