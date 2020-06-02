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Технологии
Алексей Боржонов
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ДИТ: «Социальный мониторинг» не передаёт данные за рубеж. Это могло делать приложение, не связанное с мэрией Москвы Материал редакции

Доказательства того, что приложение для слежки за заражёнными Covid-19 использует зарубежные серверы, нашли IT-специалисты.

10 комментариев
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Руководитель московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко во время стрима на «Хабре» прокомментировал информацию о передаче данных приложения «Социальный мониторинг» за рубеж. По его словам, утверждающие это использовали приложение, не связанное с мэрией Москвы.

  • В конце марта в Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг». После того, как на него обратили внимание в соцсетях, оно исчезло;
  • Автор Telegram-канала «IT и Сорм» Владислав Здольников изучил его и сделал вывод, что оно распознаёт лица через эстонский сервис identix.one, передавая фотографии на серверы хостинговой компании Hetzner в Германии;
  • Лысенко 1 апреля в эфире «Эха Москвы» назвал «домыслами» информацию о передаче данных за рубеж;
  • Он подтвердил, что мэрия работает над приложением для отслеживания местоположения больных Covid-19, но заявил, что в сети появилась только тестовая версия приложения;
  • 3 апреля Лысенко объявил, что пациентам с Covid-19 впервые выдали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». В Google Play оно снова появилось 23 апреля, в App Store — 3 мая.

Во время стрима на «Хабре» Лысенко ещё раз заявил, что «Социальный мониторинг» не передаёт данные за рубеж.

Это вымысел. Скачали, я так понимаю, пкшку, которая была опубликована вообще не нами и не для вот этого мониторинга. Софт писался в апреле — уже после этого. Пкшка была опубликована компанией, которая не должна была этого делать. Зачем она это делала — непонятно, к нам она не имеет отношения.

Эдуард Лысенко
руководитель ДИТ

Лысенко не уточнил, какое приложение и компанию имел в виду. Предположительно, речь идёт о первой версии «Социального мониторинга», на который обратили внимание в конце марта — такой вывод сделали журналист Би-би-си Андрей Захаров.

Русская служба Би-би-си установила, что разработчик первой версии «Социального мониторинга» может быть связан с компанией, создавшей приложение для отслеживания местоположения детей Wokka Lokka — её контакты были указаны в разделе разработчика в Google Play. Приложение принадлежит компании, которая заключила контракт с ГКУ «Информационный город» (подведомственная департаменту информационных технологий организация).

В обновлённой версии «Социального мониторинга», загруженной 3 апреля, упоминаний Wokka Lokka нет.

  • Пациенты с лёгкой формой коронавируса в Москве могут проходить лечение на дому, при условии что они не будут его покидать;
  • Чтобы отслеживать перемещение пациентов, им предлагается установить приложение «Социальный мониторинг». От установки можно отказаться — тогда человека поместят в обсерватор.

#новости #москва #карантинвроссии #covid19

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10 комментариев
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Константин Рябов

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У пользователей, кто устанавливал изначальное приложение все еще можно открыть страницу в гугл плее, скрин прикрепил. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.askgps.personaltrackerround)
Издателя вроде видно. Ну или можно посмотреть на сайте APK Pure. Ребята из дита просто поменяли Package Name и перевыпустили приложение. Также в теме на 4PDA следили за другим приложением. Если уж даже это не доказательство, то можно декомпильнуть MainActivity и увидеть, что они имеют одинаковую структуру. Только по поздней версией прошлись минификатором. В опровдание же дита могу сказать, что я не нашел того что фотографии москвичей загружались на эстонские сервера. Насколько я смог понять быстро пробежавшись по классам оригинального приложения в эстонию загружались фотографии рабочих, я не знаю какие это рабочие и что куда... Еще там есть функционал, который получает данные с сенсоров и пытается определить падение, кажется это тоже предназначено для строителей.

Социальный мониторинг для Андроид - скачать APK
скачать Социальный мониторинг apk 0.0.6 для Андроид. Социальный мониторинг
apkpure.com
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Константин Рябов

Константин
1

И нижний блок.

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Andre Macareno

Константин
0

минсдк 23

не представляю, чем им для такого простого приложения 21 или даже 19 не понравился

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Andre Macareno

2

"Пкшка" - это дословно или редакция неправильно транскрибировала "апк"?

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Чудовищный инструмент

0

 ДИТ: «Со

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Brown Zweig

Чудовищный
1

со павлиашпили-вили

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Нормативный каякер

Чудовищный
0

вский

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Чудовищный инструмент

Нормативный
1
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FOX

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hahaclassic - они уволились неделю назад

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Eugen T

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