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Их собираются продавать во все регионы России.
На заводе Роскосмоса в Челябинской области будут выпускать лифты, которые приветствуют пассажиров голосом Юрия Гагарина. Сертификат на выпуск такого оборудования получил Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в Роскосмос.
Перед началом движения из динамиков звучит фраза «Поехали!», произнесённая голосом первого космонавта Юрия Гагарина. В кабине установлены зеркало, поручень, дисплей, а во время движения в ней играет музыка.
В пресс-службе УКВЗ рассказали Ura.ру, что такой лифт установили на самом заводе.
К концу 2020 года предприятие планирует производить до 50 лифтов в месяц, к 2025 году — до 5 тысяч в год. Завод собирается продавать их во все регионы России в двух комплектациях: простой и люксовой.
Усть-Катавский вагоностроительный завод специализируется на производстве трамвайных вагонов и сервисного оборудования.
при начале движения лифта вверх
ЗЕМЛЯ ПРОЩАЙ
при движении вниз
СЛАВА ****** ( в каждом регионе слава тому кому надо славы )
А во время движения он будет материться?
Искренний кран
я бы текст на картинке поменял на "голосуй за поправки в конституцию"
блин, живу на 2 этаже. Гагарин даже "По" сказать не успеет, как лифт до этажа доедет
интересно, нафига он нужен на территории России, когда на экваторе дешевле строить и эксплуатировать
Изящный Кирилл
Если такой лифт когда либо и будет построен, то это будет международный проект.
Это выглядит любопытно как единичные экземпляры, но в массе своей говно вроде памятника Ленину