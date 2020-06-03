Их собираются продавать во все регионы России.

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На заводе Роскосмоса в Челябинской области будут выпускать лифты, которые приветствуют пассажиров голосом Юрия Гагарина. Сертификат на выпуск такого оборудования получил Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в Роскосмос.

Перед началом движения из динамиков звучит фраза «Поехали!», произнесённая голосом первого космонавта Юрия Гагарина. В кабине установлены зеркало, поручень, дисплей, а во время движения в ней играет музыка.

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В пресс-службе УКВЗ рассказали Ura.ру, что такой лифт установили на самом заводе.

К концу 2020 года предприятие планирует производить до 50 лифтов в месяц, к 2025 году — до 5 тысяч в год. Завод собирается продавать их во все регионы России в двух комплектациях: простой и люксовой.