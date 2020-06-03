Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Алексей Боржонов
1919

«Поехали!»: на заводе Роскосмоса будут производить лифты, которые приветствуют пассажиров голосом Гагарина Материал редакции

Их собираются продавать во все регионы России.

33 комментария
В закладки

На заводе Роскосмоса в Челябинской области будут выпускать лифты, которые приветствуют пассажиров голосом Юрия Гагарина. Сертификат на выпуск такого оборудования получил Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в Роскосмос.

Перед началом движения из динамиков звучит фраза «Поехали!», произнесённая голосом первого космонавта Юрия Гагарина. В кабине установлены зеркало, поручень, дисплей, а во время движения в ней играет музыка.

В пресс-службе УКВЗ рассказали Ura.ру, что такой лифт установили на самом заводе.

К концу 2020 года предприятие планирует производить до 50 лифтов в месяц, к 2025 году — до 5 тысяч в год. Завод собирается продавать их во все регионы России в двух комплектациях: простой и люксовой.

Усть-Катавский вагоностроительный завод специализируется на производстве трамвайных вагонов и сервисного оборудования.

#новости #технологии

Спасибо за наводку Кузькин отец
Алексей Боржонов PLUS
+17 629
0
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Кузькин отец", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 33, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 174970, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Jun 2020 11:10:10 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Коммунальный супер_стар

28

Вот это мощный ответ Маску

Ответить

Молочный корабль

6

кто запостит в комментарии фотку рогозина тот пидор

Ответить

Коммунальный супер_стар

Молочный
18

Приехали!

Ответить

Igor Ivanov

6

Это тот самый «космический лифт»? 

Ответить

Боковой велосипед

4
Ответить

Dra

2

Божечки, какой же фейспалм.

Ответить

Кузькин отец

Dra
1

2020 год. В России научились включать в лифтах музыку.

Ответить

Свежий велосипед

1

Не отбирай у @Dc Maniac хлеб

Ответить

Кузькин отец

Свежий
0

Не хлебом единым...

Ответить

kawaiika

1

Как тебе такое, Илон Маск.

Ответить

Кузькин отец

kawaiika
0

Хорошее начало.

Ответить

Анатолий Польский

1

Думал панорама опять, но в реальности такого даже я не ожидал

Ответить

Ler Ler

1

при начале движения лифта вверх 
ЗЕМЛЯ ПРОЩАЙ 
при движении вниз 
СЛАВА  ****** ( в каждом регионе слава тому кому надо славы )

Ответить

Rodion Kutsaev

Ler
0

Слава Обаме

Ответить

Elias Bohr

1

Версия для новостроек в Москве: «Понаехали»

Ответить

Нижний велосипед

1

Завод, входящий в Роскосмос, будет выпускать батуты, говорящие голосом Гагарина: «Поехали!»

Ответить

Искренний корабль

1

А как же батуты?

Ответить

Argumenta Ambigua

0

А во время движения он будет материться?

Ответить

theLastLetters

Argumenta
2

Вряд ли, но если в лифт зайдет нерусь, он скажет "Понаехали!".

Ответить

Кузькин отец

Argumenta
1

Гагарин вверх летел. А лифты, бывает, движутся и вниз. Для падения лучше подошел бы "Крик Вильгельма".

Ответить

Часовой рак

0
Ответить

Искренний кран

Часовой
2

я бы текст на картинке поменял на "голосуй за поправки в конституцию"

Ответить

Andrei Nikolaev

0

Юра, прости, мы все про***ли

Ответить

Матвей Синицин

0

блин, живу на 2 этаже. Гагарин даже "По" сказать не успеет, как лифт до этажа доедет

Ответить

Полина Рейсих

0

Не то что эти ваши Маски с батутами, у нас все современно

Ответить

Руслан Гатин

0

Это тот лифт?

Ответить

Изящный Кирилл

0

Вы не поняли, это космический лифт.

Ответить

Andre Macareno

Изящный
0

интересно,  нафига он нужен на территории России, когда на экваторе дешевле строить и эксплуатировать

Ответить

Изящный Кирилл

Andre
0

Если такой лифт когда либо и будет построен, то это будет международный проект.

Ответить

Maxim Semenov

0
Ответить

Дима Внезапно

0

Ждём открытия производства батутов.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Это выглядит любопытно как единичные экземпляры, но в массе своей говно вроде памятника Ленину

Ответить

Андрей Малинин

0

А я рад что они наконец-то нашли нишу себе по плечу.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
RT сделал ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
За это дизайнера раскритиковали в соцсетях и припомнили ему слова про отказ от участия в «политических передрягах».
298
Разборы
Безнаказанность матерей-детоубийц: о статье 106 УК РФ ко дню Защиты Детей
В 2012 году молодая мать из Сергиевого Посада Алёна Лоскуткова выбросила из окна свою новорождённую дочь. Наказание суда за это убийство - год ограничения свободы, то есть отсутствие права перемещаться по стране.
189
Разборы
Какая минимальная зарплата в Европе?
Нарисовал инфографику, показывающую размер минимальной зарплаты в странах Европы.
289
Популярное за три дня
Новости
В Забайкалье название посёлка переделали в «Путинв ор». Чиновники это отрицали
Но теперь авторов надписи ищет полиция.
101
Разборы
Почему предстоящее «голосование» не имеет ни смысла, ни законной силы
Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.
116
Новости
Связываемое с «фабрикой троллей» издание сняло рекламу поправок в Конституцию: там геи усыновляют ребёнка, а он плачет
«Такую Россию ты выберешь?» – грозят авторы.
295
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Yuri Miller

«ФСБ точно знает, где…

Eugen T

«ФСБ точно знает, где…

Roma Schreibikus

«Меня слегонца под*****ли…

Gennady Verzakov

Мишустин поручил проверить…

alexferman

«ФСБ точно знает, где…

Spectr

«Меня слегонца под*****ли…

Новая папка

Групповые видеозвонки во…

Меглин 2

«Поехали!»: на заводе…

Новая папка

Групповые видеозвонки во…

Alexei Kuksin

«ФСБ точно знает, где…

4 shizzle ma nizzle

Групповые видеозвонки во…

alexferman

«ФСБ точно знает, где…

Vedmed

«ФСБ точно знает, где…

Виктор Запруднов

«Меня слегонца под*****ли…

Андрей Малинин

«Поехали!»: на заводе…

Andre Macareno

«Поехали!»: на заводе…

alexferman

«ФСБ точно знает, где…