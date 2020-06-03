Раньше они были доступны только в приложении.

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«Вконтакте» добавила функцию групповых голосовых и видеозвонков в десктопную версию сайта. В них могут одновременно общаться до восьми человек.

Чтобы начать разговор, нужно открыть групповой чат и выбрать нужных собеседников. Добавлять участников можно уже во время звонка.

Изображение «Вконтакте»

Групповые звонки появились в приложении VK в середине мая. Тогда соцсеть заявила, что в ближайшие месяцы собирается расширить возможное число участников беседы.

Впервые функция звонков появилась во «ВКонтакте» в апреле 2018 года. Тогда, чтобы активировать функцию, кто-то из друзей должен был позвонить пользователю.