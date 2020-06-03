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Технологии
Алексей Боржонов
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Групповые видеозвонки во «ВКонтакте» появились в десктопной версии сайта Материал редакции

Раньше они были доступны только в приложении.

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«Вконтакте» добавила функцию групповых голосовых и видеозвонков в десктопную версию сайта. В них могут одновременно общаться до восьми человек.

Чтобы начать разговор, нужно открыть групповой чат и выбрать нужных собеседников. Добавлять участников можно уже во время звонка.

Изображение «Вконтакте»

Групповые звонки появились в приложении VK в середине мая. Тогда соцсеть заявила, что в ближайшие месяцы собирается расширить возможное число участников беседы.

Впервые функция звонков появилась во «ВКонтакте» в апреле 2018 года. Тогда, чтобы активировать функцию, кто-то из друзей должен был позвонить пользователю.

  • Во время пандемии Covid-19 большинство стран ввели ограничения на передвижение людей. Из-за этого одним из главных сервисов для пользователей во всём мире стал Zoom;
  • На фоне его успеха другие компании также стали обновлять свои сервисы видеозвонков. Google сделала бесплатным Google Meetings, Facebook создала Messenger Rooms с чатами до 30 человек, а Telegram анонсировал появление групповых видеозвонков.
Сервис видеоконференций Google Meet стал…
Небольшая подборка сервисов, у которых появились обновления во время пандемии.
tjournal.ru

#новости #соцсети #вконтакте

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8 комментариев
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Молочный корабль

2

в этой помойке ещё кто-то сидит?
пок пок пок

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Изящный Кирилл

Молочный
0
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Молочный корабль

Изящный
1

А чё я у тебя не в ЧС?

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Милый хот-дог

Молочный
0

Он вывел тебя на прогулку

Ответить

Необыкновенный жар

Изящный
0

Миллионы мух не могут ошибаться.

Ответить

Авторский волк

2

Ага, хуй

Ответить

Дыня

0

Первый вопрос: зачем?
Второй: нахуя?

Ответить

Необыкновенный жар

Дыня
0

 Из-за этого одним из главных сервисов для пользователей во всём мире стал Zoom

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