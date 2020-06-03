Групповые видеозвонки во «ВКонтакте» появились в десктопной версии сайта
Материал редакции
Раньше они были доступны только в приложении.
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«Вконтакте» добавила функцию групповых голосовых и видеозвонков в десктопную версию сайта. В них могут одновременно общаться до восьми человек.
Чтобы начать разговор, нужно открыть групповой чат и выбрать нужных собеседников. Добавлять участников можно уже во время звонка.
Групповые звонки появились в приложении VK в середине мая. Тогда соцсеть заявила, что в ближайшие месяцы собирается расширить возможное число участников беседы.
Впервые функция звонков появилась во «ВКонтакте» в апреле 2018 года. Тогда, чтобы активировать функцию, кто-то из друзей должен был позвонить пользователю.
Во время пандемии Covid-19 большинство стран ввели ограничения на передвижение людей. Из-за этого одним из главных сервисов для пользователей во всём мире стал Zoom;
На фоне его успеха другие компании также стали обновлять свои сервисы видеозвонков. Google сделала бесплатным Google Meetings, Facebook создала Messenger Rooms с чатами до 30 человек, а Telegram анонсировал появление групповых видеозвонков.
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