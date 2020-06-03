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Такое шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке.
Сервис для видео-конференций Zoom введёт сквозное шифрование только для платных пользователей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Эрика Юаня.
Обычные пользователи такого уровня безопасности не получат. Компания планирует сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами, а сквозное шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке.
О том, что Zoom внедрит сквозное шифрование только для платных пользователей за несколько дней до официального анонса сообщило Reuters. В разговоре с изданием специалисты по кибербезопасности рассказали, что спамеры, пранкеры и нарушающие закон пользователи используют бесплатные аккаунты.
Во время пандемии Zoom стал одним из популярных приложений для общения и дистанционных занятий. Но сервис из проблем с безопасностью столкнулся с критикой СМИ и специалистов кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров. В мае 2020 года Zoom купила сервис Keybase, специализирующийся на безопасном обмене сообщениями и файлами.
Zoom добавит сквозное шифрование только для платных аккаунтов — чтобы у ФБР был доступ к нарушающим закон пользователям
Закон могут нарушить только нищеброды??
если кто-то использует Zoom для плохих целей.
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