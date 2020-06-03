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Технологии
Артём Мазанов
1538

Zoom добавит сквозное шифрование только для платных аккаунтов — чтобы у ФБР был доступ к нарушающим закон пользователям Материал редакции

Такое шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке.

7 комментариев
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Сервис для видео-конференций Zoom введёт сквозное шифрование только для платных пользователей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Эрика Юаня.

Обычные пользователи такого уровня безопасности не получат. Компания планирует сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами, а сквозное шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке.

Бесплатным пользователям, конечно, мы не ходим давать эту функцию. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей.

Эрик Юань
глава Zoom

О том, что Zoom внедрит сквозное шифрование только для платных пользователей за несколько дней до официального анонса сообщило Reuters. В разговоре с изданием специалисты по кибербезопасности рассказали, что спамеры, пранкеры и нарушающие закон пользователи используют бесплатные аккаунты.

Во время пандемии Zoom стал одним из популярных приложений для общения и дистанционных занятий. Но сервис из проблем с безопасностью столкнулся с критикой СМИ и специалистов кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров. В мае 2020 года Zoom купила сервис Keybase, специализирующийся на безопасном обмене сообщениями и файлами.

Zoom — главное приложение эпохи пандемии. Но…
Сервис позволил удобно и бесплатно поддерживать связь во времена карантина, но популярность…
tjournal.ru

#новости #zoom

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7 комментариев
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Убитый кофе

5

На тэжэ шифрование директа по принципу:
Переливаем из ведра в ведро, третий человек смотрит чтобы ничего не проливалось. 

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Максим Шпилёв

1

Zoom добавит сквозное шифрование только для платных аккаунтов — чтобы у ФБР был доступ к нарушающим закон пользователям

Закон могут нарушить только нищеброды??

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Убитый кофе

Максим
0

Может уклон в то, что можно платных отследить 

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Дыня

0
Ответить

Дыня

Дыня
1

Вы из МЧС? 

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Артём Мазанов

Дыня
0

Это вирус

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плюшевый батон

0

если кто-то использует Zoom для плохих целей.

Как превратить темные делишки в светлые за 12.49 в месяц

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