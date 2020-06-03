Zoom добавит сквозное шифрование только для платных аккаунтов — чтобы у ФБР был доступ к нарушающим закон пользователям

Такое шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке.

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Сервис для видео-конференций Zoom введёт сквозное шифрование только для платных пользователей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Эрика Юаня.

Обычные пользователи такого уровня безопасности не получат. Компания планирует сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами, а сквозное шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке.

Бесплатным пользователям, конечно, мы не ходим давать эту функцию. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей. Эрик Юань глава Zoom

О том, что Zoom внедрит сквозное шифрование только для платных пользователей за несколько дней до официального анонса сообщило Reuters. В разговоре с изданием специалисты по кибербезопасности рассказали, что спамеры, пранкеры и нарушающие закон пользователи используют бесплатные аккаунты.