Он будет встроен в приложение соцсети и позволит делиться короткими роликами с наложенной музыкой.

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Изображение «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запустила «Клипы» — сервис наподобие TikTok с короткими вертикальными видео длиной до минуты. Его главной особенностью стало управление с помощью жестов. TJ узнал всё, что известно о сервисе, и пообщался с директором по продукту Мариной Красновой, а также с техдиректором «ВКонтакте» Александром Тоболем.

По задумке «ВКонтакте», новый сервис позволит без особых навыков и дорогостоящей техники создавать контент «на уровне, близком к профессиональному». Однако на старте «Клипы» можно будет только смотреть, но не загружать: для этого в сервис заранее привлекли «сотни» популярных авторов от Ильи Соболева до Филиппа Киркорова. Свои ролики можно будет размещать летом, но когда именно, не уточнили.

Управлять записью клипов можно будет с помощью жестов ✌🏻👌🏻✋🏻👍🏻👎🏻✊🏻☝🏻👈🏻🤙🏻♥. Для этого во «ВКонтакте» применили технологии глубокого машинного обучения, классического компьютерного зрения и разработали полноценную AR-платформу. Алгоритмы оптимизировали специально для работы на графических ускорителях смартфонов, в компании утверждают, что поддерживают большую часть актуальных устройств.

«Клипы» будут формироваться в единую бесконечную ленту в мобильном приложении на основе алгоритмов. Короткие ролики можно будет лайкнуть или отправить друзьям в личных сообщениях, разместить на стене или в сообществе, а также добавить в закладки.

«Клипы» станут доступны всем пользователям в течение нескольких дней. Сервис добавят на четвёртую кнопку навигации в мобильном приложении «ВКонтакте» на iOS и Android — он заменит вкладку «друзья», которую переместят в «интересное» (вторая кнопка).

Как устроены рекомендации «Клипов»

Первыми новый ролик в «Клипах» увидят друзья и подписчики пользователя, но рекомендательная платформа позволит видео выйти на широкую аудиторию. По словам техдиректора «ВКонтакте» Александра Тоболя, контент будут рекомендовать на основе того, что соцсеть знает о пользователях. В основе системы лежит алгоритм, который учитывает не только комментарии, лайки и досматриваемость, но и «миллиарды других сигналов».

У нас нет проблемы «холодного старта», когда вы приходите и смотрите какой-то набор неинтересных роликов. Мы уже очень много всего знаем о пользователях, и используем это. Поэтому наши начинающие таланты и авторы «Клипов» не останутся без внимания.

Александр Тоболь

Показывать «Клипы» будут не только в отдельной вкладке, но и в основной ленте. Однако туда будут выводить только контент по подпискам или от друзей, рекомендованных роликов «извне» там не будет. При этом в основе клипов лежит социальный граф «ВКонтакте» — в первую очередь ролики будут показывать друзьям пользователей.

Ваши друзья — это ваша лояльная аудитория, которая к вам просто хорошо относится и даёт обратную связь. Но, конечно же, клипы будут показываться всем пользователям. И наша задача — сделать так, чтобы рекомендательная система, зная сигналы про вас, помогла найти вашему «клипу» первую аудиторию. То есть друзья — это только как база, трамплин, никакого ограничения своим кругом нет. Александр Тоболь

Почему на старте нельзя загружать свои «Клипы»

Директор по продукту и руководитель контентной платформы «ВКонтакте» Марина Краснова рассказала, что соцсеть пригласила ограниченное количество авторов. Таким образом, пользователям «Клипов» дали пример роликов, на которые рассчитывает соцсеть, создали первую контентную базу, натренировали жесты и сразу получили обратную связь.

Как пояснила Краснова, команда «ВКонтакте» никак специально не обучала приглашённых авторов — они изучали приложение с нуля, как и все. Однако они могли обратиться к сотрудникам соцсети за помощью, а их предложения учитывали при разработке продукта.

Пока «Клипы» не открывают для всех, и когда это произойдёт — пока не говорится. На этом этапе соцсеть намерена постепенно подключать новых авторов, чтобы наполнять ленту «качественным, красивым и полупрофессиональным контентом».

Это нам нужно для того, чтобы не получился, знаете, снежный ком. «Ну вот я пришёл, что мне делать». Поэтому лента сейчас не пустая, и есть разные примеры — юмористические, образовательные. В то же время, это некоторая планка для авторов, которым дальше будет доступна камера. Марина Краснова

При этом во «ВКонтакте» учитывают, что после запуска для всех «Клипы» могут заполниться низкокачественным контентом. Однако в соцсети считают, что с этим справится рекомендательная система.

Такой вопрос мы тоже себе задавали, как бы не захлебнуться в этом «потоке» какого-то контента, который может быть не всем интересен. К счастью, с такого рода задачами мы уже сталкивались, например, в ленте рекомендаций, где публикуется любой контент. Поэтому «холодный старт» нам не так страшен. Есть алгоритмы, которые прямо на старте, даже на круге друзей и подписчиков, самом маленьком, поймут — летит/не летит. А дальше алгоритм уже повышает хорошее, ловит тренды, это работает автоматом. Марина Краснова

Как будут продвигать сервис

Как рассказала Краснова, вкладка с «Клипами» появится на четвёртой кнопке навигации в приложениях iOS и Android. Однако в веб-версии отдельной витрины не будет, так как это не основная платформа сервиса. При этом во «ВКонтакте» пока не решили, останутся ли «Клипы» навсегда на четвёртой вкладке или это временное решение.

Мы видим интерес к видео: это супер-растущий формат, который позволяет дольше удерживать пользователей в соцсети. В этом формате мы видим огромный потенциал, поэтому на него сейчас направлено основное внимание команды. Посмотрим, как полетит. И потом вместе уже сделаем выводы, останется ли эта кнопка навсегда или должна куда-то переместиться, чтобы быть более вовлекающей. Марина Краснова

Во «ВКонтакте» собираются привлекать к «Клипам» действующих пользователей соцсети благодаря уникальным механикам, которых пока нет у конкурентов. Среди них жесты и платформа дополненной реальности.

Мы инвестировали в платформу AR, которую мы смогли запустить почти на всех моделях смартфонов, помимо этого мы поддержали распознавание жестов: у нас порядка 10 вариаций, которые будут участвовать в играх, во взаимодействии с эффектами. Кроме этого авторы смогут снимать клипы в формате Full HD. Мы думаем, что направление, связанное с AR, с жестами и с высококлассным качественным контентом как раз и будет привлекать нашу аудиторию. Александр Тоболь

Как пояснила Краснова, в сутки видео во «ВКонтакте» набирают 750 миллионов просмотров, а ежемесячная аудитория видео в соцсети составляет 80 миллионов пользователей. В компании рассчитывают вовлечь всех этих пользователей в «Клипы».

Какие есть ограничения

Во «ВКонтакте» рассчитывают, что «Клипы» дадут больше возможностей музыкантам, так как тесно связаны с музыкальной платформой. Исполнители смогут организовывать коллаборации и привлекать больше внимания к своему творчеству.

В то же время пользователям будет доступна не вся музыка из «ВКонтакте». Для «Клипов» компании пришлось отдельно договариваться с правообладателями и создавать новый каталог, который будет постепенно расширяться. Доступ к нему закрыт — туда нельзя свободно загружать треки.

Пользователи «Клипов» не смогут добавить музыку за своим авторством через приложение: единственный способ публиковать ролики с ней — записывать её на микрофон вместе с видео. Создавать ролики с музыкой, которая защищена авторскими правами, но не включена в каталог «Клипов», будет нельзя.

Мы работаем по защите авторских прав с правообладателями. Здесь правила не меняются, как и в случае с обычным музыкальным сервисом, конечно мы обрабатываем заявки и музыка будет просто недоступна, если в регионе или какой-то конкретный трек нельзя по правам использовать. Но удалять сам видеоряд не будем. Марина Краснова

Похожим образом устроена работа TikTok. Пользователи тоже не могут добавлять любую музыку, а модераторы следят за использованием треков.

В остальном «ВКонтакте» не будет никаким особым образом регулировать клипы. Как пояснили в компании, «ничего нового» не придумали — на контент будут распространяться существующие правила соцсети.

Будет ли реклама и монетизация

В TikTok нет партнёрской программы и инструментов монетизации, так что авторы зарабатывают с нативных интеграций. По словам Красновой, на старте в «Клипах» не будет встроенной рекламы от соцсети. Как долго компания планирует развивать так сервис, не уточнили.

При этом «ВКонтакте» будет не против нативных интеграций. Этому не будут препятствовать, а помечать такую рекламу будет необязательно. В соцсети пояснили, что в будущем планируют предоставить пользователям механики для заработка на творчестве: точные сроки и подробности не раскрываются.