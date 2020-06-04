Прямой эфир
Он будет встроен в приложение соцсети и позволит делиться короткими роликами с наложенной музыкой.
«ВКонтакте» запустила «Клипы» — сервис наподобие TikTok с короткими вертикальными видео длиной до минуты. Его главной особенностью стало управление с помощью жестов. TJ узнал всё, что известно о сервисе, и пообщался с директором по продукту Мариной Красновой, а также с техдиректором «ВКонтакте» Александром Тоболем.
По задумке «ВКонтакте», новый сервис позволит без особых навыков и дорогостоящей техники создавать контент «на уровне, близком к профессиональному». Однако на старте «Клипы» можно будет только смотреть, но не загружать: для этого в сервис заранее привлекли «сотни» популярных авторов от Ильи Соболева до Филиппа Киркорова. Свои ролики можно будет размещать летом, но когда именно, не уточнили.
Управлять записью клипов можно будет с помощью жестов ✌🏻👌🏻✋🏻👍🏻👎🏻✊🏻☝🏻👈🏻🤙🏻♥. Для этого во «ВКонтакте» применили технологии глубокого машинного обучения, классического компьютерного зрения и разработали полноценную AR-платформу. Алгоритмы оптимизировали специально для работы на графических ускорителях смартфонов, в компании утверждают, что поддерживают большую часть актуальных устройств.
«Клипы» будут формироваться в единую бесконечную ленту в мобильном приложении на основе алгоритмов. Короткие ролики можно будет лайкнуть или отправить друзьям в личных сообщениях, разместить на стене или в сообществе, а также добавить в закладки.
«Клипы» станут доступны всем пользователям в течение нескольких дней. Сервис добавят на четвёртую кнопку навигации в мобильном приложении «ВКонтакте» на iOS и Android — он заменит вкладку «друзья», которую переместят в «интересное» (вторая кнопка).
Первыми новый ролик в «Клипах» увидят друзья и подписчики пользователя, но рекомендательная платформа позволит видео выйти на широкую аудиторию. По словам техдиректора «ВКонтакте» Александра Тоболя, контент будут рекомендовать на основе того, что соцсеть знает о пользователях. В основе системы лежит алгоритм, который учитывает не только комментарии, лайки и досматриваемость, но и «миллиарды других сигналов».
Показывать «Клипы» будут не только в отдельной вкладке, но и в основной ленте. Однако туда будут выводить только контент по подпискам или от друзей, рекомендованных роликов «извне» там не будет. При этом в основе клипов лежит социальный граф «ВКонтакте» — в первую очередь ролики будут показывать друзьям пользователей.
Директор по продукту и руководитель контентной платформы «ВКонтакте» Марина Краснова рассказала, что соцсеть пригласила ограниченное количество авторов. Таким образом, пользователям «Клипов» дали пример роликов, на которые рассчитывает соцсеть, создали первую контентную базу, натренировали жесты и сразу получили обратную связь.
Как пояснила Краснова, команда «ВКонтакте» никак специально не обучала приглашённых авторов — они изучали приложение с нуля, как и все. Однако они могли обратиться к сотрудникам соцсети за помощью, а их предложения учитывали при разработке продукта.
Пока «Клипы» не открывают для всех, и когда это произойдёт — пока не говорится. На этом этапе соцсеть намерена постепенно подключать новых авторов, чтобы наполнять ленту «качественным, красивым и полупрофессиональным контентом».
При этом во «ВКонтакте» учитывают, что после запуска для всех «Клипы» могут заполниться низкокачественным контентом. Однако в соцсети считают, что с этим справится рекомендательная система.
Как рассказала Краснова, вкладка с «Клипами» появится на четвёртой кнопке навигации в приложениях iOS и Android. Однако в веб-версии отдельной витрины не будет, так как это не основная платформа сервиса. При этом во «ВКонтакте» пока не решили, останутся ли «Клипы» навсегда на четвёртой вкладке или это временное решение.
Во «ВКонтакте» собираются привлекать к «Клипам» действующих пользователей соцсети благодаря уникальным механикам, которых пока нет у конкурентов. Среди них жесты и платформа дополненной реальности.
Как пояснила Краснова, в сутки видео во «ВКонтакте» набирают 750 миллионов просмотров, а ежемесячная аудитория видео в соцсети составляет 80 миллионов пользователей. В компании рассчитывают вовлечь всех этих пользователей в «Клипы».
Во «ВКонтакте» рассчитывают, что «Клипы» дадут больше возможностей музыкантам, так как тесно связаны с музыкальной платформой. Исполнители смогут организовывать коллаборации и привлекать больше внимания к своему творчеству.
В то же время пользователям будет доступна не вся музыка из «ВКонтакте». Для «Клипов» компании пришлось отдельно договариваться с правообладателями и создавать новый каталог, который будет постепенно расширяться. Доступ к нему закрыт — туда нельзя свободно загружать треки.
Пользователи «Клипов» не смогут добавить музыку за своим авторством через приложение: единственный способ публиковать ролики с ней — записывать её на микрофон вместе с видео. Создавать ролики с музыкой, которая защищена авторскими правами, но не включена в каталог «Клипов», будет нельзя.
Похожим образом устроена работа TikTok. Пользователи тоже не могут добавлять любую музыку, а модераторы следят за использованием треков.
В остальном «ВКонтакте» не будет никаким особым образом регулировать клипы. Как пояснили в компании, «ничего нового» не придумали — на контент будут распространяться существующие правила соцсети.
В TikTok нет партнёрской программы и инструментов монетизации, так что авторы зарабатывают с нативных интеграций. По словам Красновой, на старте в «Клипах» не будет встроенной рекламы от соцсети. Как долго компания планирует развивать так сервис, не уточнили.
При этом «ВКонтакте» будет не против нативных интеграций. Этому не будут препятствовать, а помечать такую рекламу будет необязательно. В соцсети пояснили, что в будущем планируют предоставить пользователям механики для заработка на творчестве: точные сроки и подробности не раскрываются.
Комплексный вентилятор
Впервые слышу!
А как ВК от этого портиться?
Никак. Я написал чушь.
Просто эта вкладка станет ещё прекрасней и информативней, видимо. Сейчас же почти идеал, но всегда создаётся впечатление, что чего-то и не хватает.
Так далеко никогда не листал. Мой ВК ограничивается сообщениями, фотографиями друзей и тематическими пабликами. И тут все очень удобно, а с новыми дизайнами ещё и приятно.
Так далеко никогда не листал.
Ну хватит. Жалкое оправдание же. Это вторая, по сути, основная вкладка всего приложение. А ты не листал, ага-ага
У всех популярных приложений в православном чебурнете должен быть скрепный аналог, чтобы народец не бухтел в случае огораживания.
Отдаленный американец
Некоторых хлебом не корми - дай говна набросить. Если не нравится функция, просто ведь можно не пользоваться.
Зачем вообще нужен ВК в 2020 году?
Не понимать.
Ну аналогичный вопрос тут у многих про Тикток.
У которого уже 1,5 ярда скачиваний.
Оставим тикток детям и молодящимся инфлюэнсерам.
Для базового общения, как и для ярмарок тщеславия существуют более адекватные во всех смыслах платформы. Вк МОГ теоретически объединить их функции в себе, но не при текущей команде разработчиков и главное - не в российской юрисдикции.
Другие платформы то есть, но это не мешает ВК занимать лидирующую позицию. Есть примеры других стран где локальной соцсети такое удается без блокировки зарубежных аналогов? Вопрос "зачем нужен ВК" абсурден. Затем блин, что им миллионы продолжают пользоваться)
Оставим тикток детям и молодящимся инфлюэнсерам.
Представление о тиктоке из начала 2019 года.
Ты бы еще одноклассников в пример взял, лол. Есть люди, которые живут по инерции.
Представление о тиктоке из начала 2019 года.
А что изменилось к текущему моменту? Что там навальный появился? Абсолютно бесполезная платформа (как минимум, для меня, и всех моих знакомых).
Да, конечно, лучше убрать вкладку с друзьями и вместо нее вставить эти тиктоки, ведь это же полезнее! Вообще я писал в поддержку по этому поводу, мне сказали "а вдруг вам станет скучно в долгом ожидании, сможете посмотреть". Блин, спасибо большое, это важная фича! Но вообще через пару дней после того, как я написал в поддержку, эти клипы пропали и друзья вернулись на свое место
Только истории в ВК мертвы, ими разве что паблики для рекламы пользуются. Так кто решил, что взлетит вконтакто-ток?
А еще был Snapster - аналог инсты
Органический Женя
А где месседжер от вк? Который на казахах тестили
Ну у фейсбука был Lasso. Кто нибудь в здравом уме слышал про него?
Почему бы и да?в тиктоке уже есть аудитория,сложно пробраться в реки и набрать просмотры. В этих клипах потом можно будет пропиариться с известными блогерами когда откроют для всех и при желании паблик продвинуть
Так смешно как старые пердуны из ВК в постдуровскую эру пытаются угнаться за текущими платформенными трендами и в конечном итоге обделываются по полной. То снапстер, то истории, то вк такси, то интеграция с банковскими картами, теперь тикток. Они там бабло инвесторов отмывают что ли?
после запуска для всех «Клипы» могут заполниться низкокачественным контентом. Однако в соцсети считают, что с этим справится рекомендательная система.
А ещё потом с этим справится монетизация этой байды
Надо придумать побольше челленджей с ножами и киданием кирпичей
Ну после такой реакции «очень сильно», конечно, хочется делать что-то дальше
Жестокий файл
ну если позиционировать уже сразу как "наподобие тиктока", то есть сравнивая с конкурентом, то другой реакции и не стоит ждать, тем более много кому тикток не нравится