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Видео уже разблокировали, но вопросы к системе сервиса остались.
YouTube временно заблокировал ролики первого пилотируемого запуска SpaceX по жалобе за нарушение авторских прав. При этом исходное видео не принадлежало никому и считалось общественным достоянием. На ситуацию обратили внимание в Ars Technica.
Запуск первого корабля SpaceX с людьми на борту транслировало NASA на своём YouTube-канале. После мероприятия запись трансляции опубликовали отдельно, однако на следующий день видео стало недоступно из-за нарушения авторских прав. В подписи было указано, что жалобу подал телеканал National Geographic.
Согласно внутренним правилам, NASA публикует свои фотографии и видео без авторских прав. Их может использовать свободно любой желающий, в том числе для ретрансляции.
В день запуска этим воспользовались многие мировые СМИ, включая телеканал National Geographic. Кто именно подал жалобу, неизвестно, но вероятно это могли сделать автоматические системы канала, однако из-за этого с YouTube пропали и копии трансляции.
Как пояснил директор по коммуникациям NASA, агентству пришлось связаться с YouTube, чтобы решить проблему. Ролики вернули на следующее утро.
Какой же он нервный)
(чувак с фото)
Занятый бас
Шизофреник же
Давно его не смотрел, все такой же?
Ещё хуже
Надо глянуть будет на днях
НЕ НАДО. Поверь.
Вот сейчас еще больше хочется...
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
кто ето такой?
Сраный ютуб, ума не хватает не блочить по жалобе от канала, ролик на котором выложен позже, чем блокируемый?