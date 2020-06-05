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Дамир Камалетдинов
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YouTube заблокировал записи пилотируемого пуска SpaceX за нарушение авторских прав, которых ни у кого нет Материал редакции

Видео уже разблокировали, но вопросы к системе сервиса остались.

17 комментариев
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Первый пилотируемый старт SpaceX Фото SpaceX

YouTube временно заблокировал ролики первого пилотируемого запуска SpaceX по жалобе за нарушение авторских прав. При этом исходное видео не принадлежало никому и считалось общественным достоянием. На ситуацию обратили внимание в Ars Technica.

Запуск первого корабля SpaceX с людьми на борту транслировало NASA на своём YouTube-канале. После мероприятия запись трансляции опубликовали отдельно, однако на следующий день видео стало недоступно из-за нарушения авторских прав. В подписи было указано, что жалобу подал телеканал National Geographic.

Согласно внутренним правилам, NASA публикует свои фотографии и видео без авторских прав. Их может использовать свободно любой желающий, в том числе для ретрансляции.

В день запуска этим воспользовались многие мировые СМИ, включая телеканал National Geographic. Кто именно подал жалобу, неизвестно, но вероятно это могли сделать автоматические системы канала, однако из-за этого с YouTube пропали и копии трансляции.

Как пояснил директор по коммуникациям NASA, агентству пришлось связаться с YouTube, чтобы решить проблему. Ролики вернули на следующее утро.

#космос #соцсети #youtube #видео #spacex #новости

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17 комментариев
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Жестокий файл

12

Реакция Маска после того как узнал о блокировке

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Еврейский кот

Жестокий
0

Какой же он нервный)
(чувак с фото)

Ответить

Занятый бас

Еврейский
2

Шизофреник же

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Еврейский кот

Занятый
0

Параноидальная шизофрения налицо

Ответить

Жестокий файл

Еврейский
0

Давно его не смотрел, все такой же?

Ответить

Еврейский кот

Жестокий
2

Ещё хуже

Ответить

Жестокий файл

Еврейский
0

Надо глянуть будет на днях

Ответить

Еврейский кот

Жестокий
0

НЕ НАДО. Поверь.

Ответить

Жестокий файл

Еврейск…
1

Вот сейчас еще больше хочется...

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Еврейский кот

Жестокий
5

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

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Жестокий файл

Еврейск…
2

Он комменты закрыл, потерял интерес...

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Пальто в коне

Еврейский
0

кто ето такой?

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Еврейский кот

Пальто
0

Без понятия, какой-то шизик

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Посторонний

1

Сраный ютуб, ума не хватает не блочить по жалобе  от канала, ролик на котором выложен позже, чем блокируемый?

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ouxen

Посторонний
0

войджицки тупая шлюха!

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Картошка Фри

Посторонний
0

Там сложные алгоритмы по анализу контента, а не по датам 🤘

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Звездный Слава

0

Хорошая песня, спасибо Дамир. Не слышал раньше.

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