Видео уже разблокировали, но вопросы к системе сервиса остались.

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Первый пилотируемый старт SpaceX Фото SpaceX

YouTube временно заблокировал ролики первого пилотируемого запуска SpaceX по жалобе за нарушение авторских прав. При этом исходное видео не принадлежало никому и считалось общественным достоянием. На ситуацию обратили внимание в Ars Technica.

Запуск первого корабля SpaceX с людьми на борту транслировало NASA на своём YouTube-канале. После мероприятия запись трансляции опубликовали отдельно, однако на следующий день видео стало недоступно из-за нарушения авторских прав. В подписи было указано, что жалобу подал телеканал National Geographic.

Согласно внутренним правилам, NASA публикует свои фотографии и видео без авторских прав. Их может использовать свободно любой желающий, в том числе для ретрансляции.

В день запуска этим воспользовались многие мировые СМИ, включая телеканал National Geographic. Кто именно подал жалобу, неизвестно, но вероятно это могли сделать автоматические системы канала, однако из-за этого с YouTube пропали и копии трансляции.

Как пояснил директор по коммуникациям NASA, агентству пришлось связаться с YouTube, чтобы решить проблему. Ролики вернули на следующее утро. #космос #соцсети #youtube #видео #spacex #новости